Synopsis: The Department of Land and Natural Resources is cracking down on hotels and companies that are presetting beach chairs and umbrellas that are unoccupied and unused. This issue will likely be rendered moot within the next 50 years due to sea level rise.

Aloha mai e nä hoa holoholo kahakai. Inähea æoukou i hehi hope aku nei ma luna o ke one kaulana o Waikïkï? Ua alahula ia wahi iaæu i loko o koæu wä æöpiopio. I këia mau makahiki naæe e holo wikiwiki aæe nei, käkaæikahi wale nö nä manawa e pä ai kuæu poho wäwae i ia one. He mea minamina nö ia, no ka mea, i loko o këlä mau makahiki i hala aku nei, ua æikea ka piæi æana aæe o ka æili kai a me ka æaæai æia hoæi o ka æaeone e nä nalu a me ke kai nuæu mai. Emi mai ana ka æäina o ia uka a, æo ua one kaulana nei o Waikïkï, e lawe æia aku ana i kai a waiho wale æia ana ma ka papakü o ka moana. I kupu hou mai auaneæi ka manaæo o kahi æelemakule nei e hoæi hou aku i laila, maliæa o pau loa ke one, a me ka lepo, a he hoka hoæi ka hopena.

No ka æaæaiawä mau æia o ia kaha, ua hele a häiki wale mai nö ke kahaone, a no kona pili loa i nä hökele, ua lilo ia i alahula no nä malihini, kahi hoæi e æölala paæapü ai i ko läkou mau kino æilikea i ka lä, he kohu kini makalë ka hoa like. I këia mau lä aæu o ke käæalo käkaæikahi æana i ia wahi, aia au ma luna o ke kaæa. æAæohe oæu wahi manaæo e æimi i wahi hoæokü kaæa i mea e kü ai ma laila a luæu paha i loko o ia kai. æAæohe hoæi oæu manaæo iki e æölala i ka lä! E wela ana ka æili! Aia nö naæe paha kekahi poæe küloko o Hawaiæi nei e manaæo nei e noho ma ia kaha. He poæe heæe nalu paha, he poæe lawaiæa paha, he poæe nänä wale aku i ke komo æana o ka lä i ke ahiahi, a me ia poæe aku ia poæe aku. æEä, e nä makamaka küloko, e hoka ana nö käkou! æO ia hoæi, nui ka poæe ma Waikïkï e æimi ana i ola no ka æohana, a æo kekahi, he kükulu läkou i nä noho kahakai a me nä mämalu nunui, a e hoæokapu i nä wahi a pau o laila no nä malihini. æO ka hopena, e hoka ana käkou poæe küloko.

æO ka pilikia nui, i kekahi manawa, na ka noho a me ka mämalu wale nö ke æölala i ka lä, æaæohe ona malihini ma laila! Ua lilo këia æano hana i nïnau nui no ka DLNR, a i mea e kaulike ai ka hoæohana æia o ia mau æaeone, ua kauoha läkou i nä hökele a me nä hui näna ke kükulu i ia mau noho a mämalu paha, e hoæöki i ia hana, he küæë känäwai (Act 227 o ka Hawaiæi Revised Statutes). Aia wale nö ke kükulu æana i ia mau mea a höæea kino mai kona kanaka. æO nä hökele i kuhikuhi æia, æo ia ka Moana Surfrider, ka Outrigger Waikïkï, ka Royal Hawaiian Hotel, a me ka Sheraton Waikïkï Beach Resort. æO nä hui hoæi i kuhikuhi æia, æo ia ka Waikïkï Beach Beachboys (ma ka Sheraton), ka Waikïkï Beach Services (ma ka Royal Hawaiian), Aqualani, Faith Hawaii Surf School LLC, a me ke Aloha Beach Services.

æO ka æoiaæiæo, e like me kaæu i käkau ai ma luna, he käkaæikahi paha ka poæe küloko e æimi ana i wahi æäpana kahaone e æölala wale ai i ka lä. Ua loli loa kona æano mai koæu wä kamaliæi mai a i këia wä. He käkaæikahi wale nö ka poæe küloko e æölala ana i mua o ia mau hökele. Eia hou, æo kekahi kumu nui o ka häiki æana mai o ke kahaone, æo ia ka piæi æana o ka æili o ke kai. I loko o nä makahiki he kanalima paha e hiki mai ana, e æaæai æia ana ia kahakai a nalo, a e komo ana ke kai i loko o nä lumi o lalo o nä hökele a me ko läkou mau papahele mua. Wahi a kekahi poæe, e aho ka wäwahi æia o nä hökele a me ka waiho æana i ka æäina me kona mau mea uluwehiwehi i kïpapa æole æia i ke kïmeki.

This column is coordinated by Kawaihuelani Center for Hawaiian Language at the University of Hawai‘i at Mänoa.