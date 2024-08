Scoreboard – Aug. 12, 2024

CALENDAR

BASEBALL

CAL RIPKEN

10-U World Series

At Crown Point, Ind.

Sunday

West Oahu Prospects 9, Caimanes de Juan Díaz (Panama) 2

W—Nalu Furuhashi.

Leading hitters—West Oahu Prospects: Riah Samia 2-4, 2 runs; JJ Baniaga 2 RBIs; Ronin McGregor 2-3; Kamakoa Gentry 2-3, 2 runs.

Note: The West Oahu Prospects (2-0) will play the New Canaan Rams (Conn.) today at 7:15 a.m.

South Lexington Red (Ky.) 9, Manoa 5

Leading hitters—Manoa: Chris McDonald 2 RBIs; Jace Wong 2b.

Note: Manoa (1-1) will play Upper Allen Mechanicsburg (Pa.) today at 9:30 a.m.

12-U World Series

At Branson, Mo.

Sunday

Pennsbury (Pa.) 5, Mililani Homegrown

4 Leading hitters—Mililani Homegrown: Kahanu Demello 2-2, 3b, HR, 2 runs, 2 RBIs; Tanner Quinn 2-3; Bear Arindain HR.

Note: Mililani Homegrown (2-1) is off today and will play South Lexington (Ky.) on Tuesday at 6:30 a.m. (HST).

BABE RUTH

13-U World Series

At Glen Allen, Va.

Sunday

Hawaii New Era 12, vs. Altamonte Springs (Fla.) 11, 8 inn.

W—Talon Paahao.

Leading hitters—Hawaii New Era: Paahao 3-5, 2 runs; Noah Kawakami 3-4, 3b, 2 runs; Desten Napierala Dias-Kaluna 2-4, 2b, 2 runs, 2 RBIs; Kamau Yojo 2-4; Kolotau Koka 3-4, 2 2bs, 2 runs, 2 RBIs; Jayden Nieves-Inong 2 RBIs; Sage Sullivan 2-4; Xaeden L 2b.

Notes: Hawaii New Era scored the winning run in the eighth inning on Talon Paahao’s single, which scored Bryce Kedro. Hawaii New Era (1-1) is off today and will play Williston Moose (N.D.) on Tuesday at 5 a.m.

LITTLE LEAGUE

12-U World Series

At Williamsport, Pa.

U.S. BRACKET: Great Lakes Region (Hinsdale, Ill.); Metro Region (Staten Island, N.Y.); Mid-Atlantic Region (Newtown, Pa.); Midwest Region (Sioux Falls, S.D.); Mountain Region (Henderson, Nev.); New England Region (Salem, N.H.); Northwest Region (Puyallup, Wash.); Southeast Region (Lake Mary, Fla.); Southwest Region (Boerne, Texas); West Region (Central East Maui, Wailuku).

INTERNATIONAL BRACKET: Asia-Pacific Region (Taoyuan City, Chinese Taipei); Australia Region (Sydney, New South Wales); Canada Region (Surrey, British Columbia); Caribbean Region (Santa Cruz, Aruba); Cuba Region (Santa Clara); Europe-Africa Region (Brno, Czech Republic); Japan Region (Tokyo); Latin America Region (Barquisimeto, Venezuela); Mexico Region (Matamoros); Puerto Rico Region (Guayama).

Times HST

Wednesday

Game 1 — Santa Cruz, Aruba vs. Matamoros, Mexico, 7 a.m. (ESPN)

Game 2 — Salem, N.H. vs. Central East Maui, 9 a.m. (ESPN)

Game 3 — Taoyuan City, Chinese Taipei vs. Surrey, British Columbia, 11 a.m. (ESPN)

Game 4 — Lake Mary, Fla. vs. Sioux Falls, S.D., 1 p.m. (ESPN)

Thursday

Game 5 — Tokyo vs. Guayama, Puerto Rico, 7 a.m. (ESPN)

Game 6 — Staten Island, N.Y. vs. Henderson, Nev., 9 a.m. (ESPN)

Game 7 — Santa Clara, Cuba vs. Brno, Czech Republic, 11 a.m. (ESPN)

Game 8 — Boerne, Texas vs. Newtown, Pa., 1 p.m. (ESPN)

GOLF

HAWAII STATE JUNIOR GOLF ASSOCIATION

Poipu Bay Junior Classic

At Koloa, Hawaii

Sunday

Boys 11-12

1. Daniel Cho, Honolulu 2030……………………………………….77-77–154

2. Jason Uno, Honolulu 2030…………………………………………79-78–157

3. Royal Ridings, Lihue 2030…………………………………………77-82–159

4. Kyle Schmidt, Honolulu 2032…………………………………….76-87–163

5. Ayven Labudguen, Kapaa 2030………………………………. 83-84–167

6. Roux Ridings, Lihue 2030………………………………………….84-88–172

7. Ike Tydigco, Kapaa………………………………………………………..85-91–176

8. Kai Taylor, Lihue 2030………………………………………………..89-96–185

9. Tre Tydingco, Kapaa 2034 …………………………………… 107-109–216

WD Alexander Pequignot, Kilauea 2032…………………………..118-WD

Boys 13-14

1. Lakota Lee, Kihei 2025 ………………………………………………74-79–153

2. Ethan Nakatsukasa, Honolulu 2028………………………….79-76–155

3. Thomas Kim, Honolulu 2028……………………………………..79-79–158

4. Isaac Kim, Honolulu 2028………………………………………….79-83–162

5. Jacob Schmidt, Honolulu 2028……………………………….. 81-81–162

6. Dean Pagliarini, Honolulu 2029…………………………………79-88–167

8. Ty Devereux, Honolulu 2029………………………………….. 86-104–190

WD Adrian Smith, Kalaheo 2028

Boys 15-18

1. Landon Long, Lahaina 2025………………………………………77-76–153

2. Ulukoanui Kailiwai, Kailua-Kona 2026……………………….81-77–158

3. Reagan James Miles, Kihei 2025………………………………80-79–159

4. Chance WIlson, Princeville 2025………………………………77-83–160

5. Kai Shively, Lahaina 2025………………………………………….85-83–168

6. Storm Gibb, Kaneohe 2026………………………………………87-82–169

7. Graham Morgan, Kilauea 2027………………………………… 96-87–183

8. Renyn Lee, Kapaa 2027 ……………………………………………93-93–186

9. Josiah Ganske, Honolulu 2027………………………………..95=92–187

10. Jayvin Raquel, Anahola 2026………………………………..89-105–194

NS Connor Koyanoa, Ewa Beach 2025

Girls 11-12

1. Cassidy Chang, Honolulu 2030………………………………79=82–161

2. Lauryn Lee, Kapaa 2030……………………………………………84-85–169

3. Audrey Fujikawa, Mililani 2031…………………………………..86-88–174

4. Makayla Yonemura, Waipahu 2031…………………………..89-87–176

5. Kailee Joseph, Kalaheo 2030……………………………….101-104–205

6. Leilani Nitta, Kalaheo 2030…………………………………..105-107–212

7. Emi Sayegusa, Kalaheo 2032……………………………….108-116–224

Girls 13-14

1. Kira Uno, Honolulu 2027……………………………………………80-77–156

2. Olivia Schmidt, Honolulu 2028………………………………….77-79–156

3. Makena Yonemura, Waipahu 2029……………………………84-78–162

Girls 15-18

1. Mariko Yonemura, Waipahu 2025……………………………..76-75–151

2. Samantha Monroe, Honolulu 2027 …………………………..76-79–155

3. Sydney Fuke, Kailua 2026………………………………………….76-79–155

4. Kieran Florino, Mililani 2025……………………………………….78-83–161

5. Hudson Omori, Honolulu 2027 …………………………………83-87–170

6. Sydney Ito, Lawai 2026…………………………………………….. 93-97–190

WD Leilani Redondo, Lihue 2025