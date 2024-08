Column: ‘O wai lā ke hilahila i kona lāhui pono‘ī?

From as low as $12.95 /mo.

Synopsis: Who would be ashamed of their own ethnic heritage? Donald Trump has recently called into question the connection Kamala Harris has with her Black heritage. This statement could come back to bite him.

Aloha mai käkou e nä hoa heluhelu o nä lähui like æole, a mahalo hoæi ko æoukou käkoæo æana i ka hoæöla æia o ka æölelo Hawaiæi. Eia nö ke mähuahua nei ka heluna o käkou poæe æölelo Hawaiæi. æAæole naæe æo ke ola o ka æölelo ka pahuhopu nui. Aia ka pono æo ke ola o ka lähui Hawaiæi a me ke kü haæaheo æana o nä Hawaiæi i nä mea a pau e holomua ai ia lähui o käkou. Inä pëlä, æo wai lä ke hilahila nei i kona helu æia ma waena o nä känaka Hawaiæi? I këia mau lä, æaæohe aæu kanaka Hawaiæi e æike nei i hilahila i kona koko Hawaiæi. æAæole naæe au i æike i nä känaka a pau. Aia nö paha kauwahi poæe i hilahila i ko läkou koko Hawaiæi, æaæole paha. Koe aku ia. I koæu wä naæe e kamaliæi ana, ua lohe au i koæu mau mäkua e kamaæilio ana no kekahi kanaka, he hapa Hawaiæi a hapa Päkë, näna i höæole i kona koko Hawaiæi. Nui loa koæu püæiwa! He aha kona kumu e höæole ai?

Iaæu nö e haliæa aku nei i ka nohona o ia wä kamaliæi, hoæomaopopo aæela i kekahi poæe Hawaiæi näna e hünä i ko läkou lähui, a e höæole loa paha. I mea ia noæu e püæiwa ai. Inä æaæole ikaika ka æili, a ua kälole paha ka lauoho, a winiwini hoæi ka ihu, æaæohe poæe e mahuæi he koko Hawaiæi ko läkou, a e hünä läkou i ko läkou koko Hawaiæi. Pëlä nö naæe ka hiæohiæona o kahi keiki æo au, koe wale nö ka ihu. Ua æano nui ia a lilo ia i mea noæu e haæaheo ai. Ua kuhi mai kekahi hoa o koæu mau mäkua i koæu ihu a kapa maila æo ia he ihu Hawaiæi ia. Nui koæu haæaheo! æAæole nö i maopopo iaæu ke kumu i höæole ai kekahi poæe Hawaiæi i ko läkou koko Hawaiæi. Maliæa, ua hilahila ko läkou mau æohana. Ua pömaikaæi maoli nö au, no ka mea, ma koæu æohana, i mea ke koko Hawaiæi e haæaheo ai.

I këlä pule aku nei, ua hoæohalahala æo Donald Trump iä Kamala Harris no kona hünä æana i kona koko päæele. Wahi äna, ua höæike wale mai nö æo Harris i kona æaoæao æÏnia. æO ka æoiaæiæo, he æÏnia kona makuahine a he Iämeka kona makuakäna, a æaæole æo ia i hünä i ia mea. Ua puka æo ia ma ke kulanui æo Howard, kahi kaulana i kona mau haumäna, he päæele ka hapanui. Ua puka æo ia me ke kekelë loio. Na wai e æole ka haæaheo ua kämoe aku i ia ala a lei mai i ka lei o ka lanakila? æAæohe ona wahi hünä i kona koko päæele!

A pehea lä ka moæolelo o kahi Trump? I këia manawa, he Sekokia æo ia ma ka æaoæao o kona makuahine a he Kelemänia ma ka æaoæao o kona makuakäne. Ma loko naæe o käna puke, “The Art of the Deal” (1987), ua käkau æo ia e pili ana i kona kupunakäne, æo Friedrich, me ka höæike æana hoæi i ko ia ala hele æana i æAmelika “from Sweden as a child.” Kohu mea lä, ua hapa Sekokia a hapa Kuekene. Ma hope o ke Kaua Puni Honua æElua, he mea küæai keæena noho kona makuakäne, æo Fred, a æoiai he Iukaio ka hapanui o ka poæe küæai me ia i ia manawa, ua makaæu paha æo ia o hulikua æia mai e läkou ma muli o kona koko Kelemänia. No laila, æaæole æo ia i höæike aku i ia æaoæao ona. Ma hope naæe o ka puka æana mai o käna puke, ua æae æo Trump i kona lähui he hapa Kelemänia.

Eia mai nö kaæu nïnau. He aha lä ko ia ala æano? He keu ke æano hoæokamani o kona hoæohalahala hewa æana iä Kamala Harris no ka hünä æana i ka lähui o kona makuakäne. æAæole kä pëlä ka æoiaæiæo! Eia naæe, æaæohe wahi hoæohalahala iki i kona makuakäne ponoæï i ka hünä æana i kona lähui. æEä, he au hou këia a ua ao maila ka nui o käkou känaka a ua haæaheo i ko käkou lähui. æO au pü kekahi. He Hawaiæi, he Päkë, he Pukikï, he Pelekane, a he Kelemänia nö hoæi kekahi. Haæaheo au i ia haæawina pömaikaæi a koæu mau mäkua i hoæoili maila.

This column is coordinated by Kawaihuelani Center for Hawaiian Language at the University of Hawai‘i at Mänoa.