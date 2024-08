Scoreboard – Aug. 18, 2024

From as low as $12.95 /mo.

CALENDAR

TODAY

PADDLING

Oahu Hawaiian Canoe Racing Association: Duke Kahanamoku Men’s Race, 8:30 a.m. from Kailua Beach to Duke Kahanamoku Beach.

SOCCER

College women: Outrigger Kickoff, Georgia Southern vs. Pepperdine, noon; Utah State vs. Hawaii, 2:30 p.m. Games at Waipio Peninsula Soccer Stadium.

MONDAY

No local sporting events scheduled

PADDLING

OAHU HAWAIIAN CANOE RACING ASSOCIATION

DUKE KAHANAMOKU RACE (WOMEN)

Saturday

At Kailua Beach Triangle

Overall Finishers

1. Manu O Ke Kai …………………………….1:27:33

2. Kailua Canoe Club………………………1:28:47

3. Lanikai Canoe Club……………………..1:29:15

4. Lanikai Canoe Club……………………..1:30:33

5. Lanikai Canoe Club……………………..1:31:09

6. Kailua Canoe Club………………………1:32:18

7. Lanikai Canoe Club……………………..1:32:57

8. Kailua Canoe Club………………………1:34:34

9. Lanikai Canoe Club……………………..1:35:14

10. Manu O Ke Kai…………………………..1:35:50

11. Waikiki Beach Boys………………….1:36:26

12. Kailua Canoe Club ……………………1:38:42

13. Lahui O Koolauloa …………………….1:38:58

14. Kailua Canoe Club ……………………1:41:33

15. Lahui O Koolauloa …………………….1:42:30

16. Lanikai Canoe Club…………………..1:43:26

17. Lanikai Canoe Club……………………1:43:46

18. Waikiki Beach Boys………………….1:43:55

19. Kailua Canoe Club ……………………1:44:16

20. Lanikai Canoe Club…………………..1:45:47

Divisional Results

Traditional Iron Female Open

1. Manu O Ke Kai (Varina Amantiad, Evonne Amantiad-Williams, Monet Bisch, Molly O Keefe, Barbara Souki, Lili Taliulu) 1:27:33; 2. Lanikai Canoe Club 1:29:15; 3. Lanikai Canoe Club 1:31:09; 4. Kailua Canoe Club 1:32:18; 5. Lanikai Canoe Club 1:32:57

Traditional Iron Female Junior

1. Lanikai Canoe Club (Wailea Daniels, Nanea Harbottle, Alexis Heyer, Kala’i Jay, Keona Klutz, Alohilani Morris) 1:43:46; 2. Lanikai Canoe Club 1:47:10; 3. Kumulokahi-Elks 1:48:52; 4. Kumulokahi-Elks 2:06:28 Traditional Iron Female 40+ 1. Lanikai Canoe Club (Karen Bond, Norma Creps, Judy Drake, Ilikea Handley, Janelle Jinbo-Labuguen, Dar Silva) 1:35:14; 2. Manu O Ke Kai 1:35:50; 3. ‘Alapa Hoe Canoe Club 1:49:07

Traditional Iron Female 55+

1. ‘Alapa Hoe Canoe Club (Karen Cheatham, Aloha Kim, Gina Letourneur, Lori Lopes, Kini Neal, Mati Sapolu-Palmer) 1:46:57; 2. ‘Alapa Hoe Canoe Club 1:52:16; 3. Keahiakahoe Canoe Club 1:52:53

Traditional Iron Female 60+

1. Kailua Canoe Club (Debbie Clark, Jamie Grimm, Heidi Hansen-Smith, Julie Madden, Sandy Scafe-Kalama, Barb Vanderkamp) 1:38:42; 2. New Hope Canoe Club 1:48:14

Unlimited Iron Female Open

1. Kailua Canoe Club (Christy Borton, Worreen Hamocon, Arlene Holzman, Karen Kiefer, Ginger Lockette, Susan Maher) 1:28:47; 2. Lanikai Canoe Club 1:30:33; 3. Waikiki Beach Boys 1:36:26; 4. Lahui O Koolauloa 1:38:58; 5. Waikiki Beach Boys 1:43:55

VOLLEYBALL

MCKINLEY TIGERS GIRLS VOLLEYBALL CLASSIC

Friday

Pool A

Kalani def. Kaimuki 25-9, 25-15

Nanakuli def. Campbell White 25-19, 25-9

Nanakuli def. Farrington 25-5, 25-24

Nanakuli def. Waianae White 25-12, 25-7

Kalani def. Waianae White 25-9, 25-17

Pearl City def. Kaimuki 25-18, 25-20

Pearl City def. Campbell White 25-14, 25- 14

Farrington def. Kaimuki 25-16, 19-25, 15- 12

Campbell White def. Waianae White 25- 19, 25-24

Pool B

Maryknoll def. McKinley 25-12, 25-13

Campbell def. Farrington White 25-5, 25-7

Farrington White def. Kalani White 19-25, 25-16, 15-4

Farrington White def. Pearl City White 15- 23, 25-21

McKinley def. Pearl City White 25-8, 25-9

Maryknoll def. Kauai 25-10, 25-21

Campbell def. Kauai 25-17, 25-18

Maryknoll def. Kalani White 25-11, 25-12

Campbell def. Pearl City White 25-3, 25-8

Saturday

Pool A

Pearl City def. Waianae White 25-11, 25-18

Pearl City def. Kalani 10-25, 25-16, 16-14

Kaimuki def. Campbell White 25-13, 23-25, 25-9

Farrington def. Waianae White 25-11, 25-16

Nanakuli def. Kaimuki 25-7, 25-9

Farrington def. Campbell White 25-12, 25-10

Pearl City def. Farrington 25-23, 21-25, 15-8

Kalani def. Campbell White 25-16,25-8

Farrington def. Kalani 25-17, 19-25, 15-12

Nanakuli def. Kalani 25-19, 25-11

Nanakuli def. Pearl City 25-19, 25-16

Pool B

Kauai def. Pearl City White 25-9, 25-7

Kauai def. McKinley 25-21, 25-15

Maryknoll def. Campbell 25-13, 14-25, 17-15

Kalani White def. 25-22, 25-23

Pearl City White def. Farrington White 25- 15, 25-11

Campbell def. Kalani White 25-11, 25-7

Kauai def. Kalani White 25-15, 25-20

Campbell def. McKinley 25-14, 25-8

McKinley def. Kalani White 25-23, 25-19

Maryknoll def. Pearl City White 25-10, 25-5

McKinley def. Farrington White 25-6, 21-25, 15-11

Kauai def. Farrington White 25-12, 25-13