Scoreboard – Sept. 8, 2024

CALENDAR

TODAY

PADDLING

Oahu Hawaiian Canoe Racing Association: E Lau Hoe Women’s Race, 8:30 a.m. from Kailua to Sand Island.

MONDAY

BOWLING ILH boys: Saint Louis vs. Hawaii Baptist, 4:15 p.m. at Hickam Bowling Center.

VOLLEYBALL

OIA East girls: Kailua at Kaiser; Farrington at Kahuku; Kalaheo at McKinley; Kaimuki at Roosevelt; Moanalua at Kalani. JV at 5 p.m., White and Varsity to follow. Anuenue at Castle (White only at 5 p.m.).

ILH GIRLS

Saturday

Varsity I

‘Iolani def. Mid-Pacific 25-13, 25-18, 25- 21

Friday

Varsity I

Kamehameha def. Punahou 25-23, 25-23, 25-23

Varsity II

Maryknoll def. Damien 13-25, 25-20, 25- 23, 18-25, 15-4

University def. Sacred Hearts 25-23, 18- 25, 25-15, 28-26

WATER POLO

ILH BOYS

Saturday

Varsity I

‘Iolani 17, Kamehameha 3

Goal-Scorers—Kamehameha: Seitaro Kobayashi, Nigel Palalay, Mateo Camp. ‘Iolani: Caleb Wright 4, Konnor Chang 4, Paoakalani Topping, Broxton Quihano-Meehan 2, Akahai Hudgens 2, Jaxen Nishimura, Kodi Kwan, Aina Kanoa-Wong, Kaej Kahana.

Varsity II

Kamehameha 13, ‘Iolani 1

Goal-Scorers—Kamehameha: Shane Koki 2, Ammon Miyamoto 2, Teauvaa Rawlins-Crivello 2, Kalala Trinidad, Lennox Quihano-Meehan, Kamakoa Kaluhiwa, Oliko Hudgens, Blaise Lai, Ke’o Kim, Keola Cabanilla. ‘Iolani: Kai Drewes.

Friday

Varsity I

Punahou 12, Mid-Pacific 3

Goal-Scorers—Punahou: Blake Garlin 2, Makoa Cox 2, Puna Blair, Aka Pietsch, Kala Clark, Preston Comerford, Logan Bauer, Kodai Eskin, Dylan McManus, Nalu Pietsch. Mid-Pacific: Finley Razee 3.

Varsity II

Punahou 14, Mid-Pacific 2

Goal-Scorers—Punahou: Loch Keenan 2, Skey Scales 2, Owen Williams 2, Gabriel Stefanov 2, Beck Kilpatrick, Aaron Ruhaak, Killian Geistkemper, Liam Martin, Jalen Bond, Cruz Lemes. Mid-Pacific: Wyatt Morris, Jack Mitchell.

Le Jardin 11, Kamehameha 10

Goal-Scorers—Kamehameha: Kalala Trinidad 3, Kamakoa Kaluhiwa 2, Oliko Hudgens 2, Shane Koki, Koalii Kami-Hudson, Kyan Shigekane. Le Jardin: Zavior Eard 4, Anthony Klutz IV 3, Achilles Thorton, Henry Safai, Jack Ferandin, Liam Frostic