Scoreboard – September 10, 2024

Calendar

TODAY

BOWLING

ILH boys: Saint Louis vs. Hawaii Baptist, 4:15 p.m. at Hickam Bowling Center.

VOLLEYBALL

OIA East girls: Kailua at Kaiser;

Farrington at Kahuku; Kalaheo at McKinley; Kaimuki at Roosevelt; Moanalua at Kalani. JV at 5 p.m., White and Varsity to follow. Anuenue at Castle (White only at 5 p.m.).

TUESDAY

BOWLING

ILH boys: Kamehameha vs. Punahou, 4:15 p.m. at Hickam Bowling Center.

VOLLEYBALL

College women: Texas State vs. Hawaii, 7 p.m. at SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center.

ILH girls: Varsity I, ‘Iolani at Kamehameha, 6 p.m.; Punahou at Mid-Pacific, 6 p.m.

Varsity II, Hawaii Baptist at Damien, 6 p.m.; University at Maryknoll, 6:15 p.m. Varsity III, La Pietra vs. Christian Academy, 5 p.m. at Hanalani; Assets at St. Andrew’s, 6 p.m.; Island Pacific at Hanalani, 6:30 p.m.

OIA West girls: Radford at Leilehua; Nanakuli at Waipahu; Campbell at Mililani. JV at 5 p.m., White and Varsity to follow. Pearl City at Aiea (White at 5 p.m.; Varsity to follow); Kapolei at Waialua (JV at 5 p.m.; Varsity to follow).

WATER POLO

ILH boys: Varsity I, Punahou at

Kamehameha, 6 p.m.; Mid-Pacific at ‘Iolani, 6 p.m. Varsity I-AA: Mid-Pacific at ‘Iolani,

4 p.m.; Punahou at Kamehameha, 5 p.m.

Air riflery

ILH

Saturday

At St. Louis

Boys Varsity

Punahou 1025, St. Louis 441. High Scorers–PUN: Cayden Matsuoka 264,

STL: Elliot Perreira Jr. 222

Boys JV

Punahou 954, Saint Louis 571. High Scorers–PUN: Dan Yoshida 256,

STL: Mervin Gabiola 231

VOLLEYBALL

ILH

Saturday

Girls junior varsity, Div. II

At Damien

Damien def. Maryknoll 25-19, 23-25,

25-17.

At Punahou

Punahou B def. Punahou G 25-21, 25-17.

GOLF

HSGA 38th MAYOR’S CUP

Saturday–Sunday

At Ala Wai Golf Course

Championship

1. Kolbe Irei, $355 68-65–133

2. Zachary Sagayaga, $285 68-37–135

3. Casey Johansen, $220 65-71–136

4. Tyler Loree, $170 70-67–137

T5. Anson Cabello, $135 69-69–138

T5. Jordan Takai, $135 67-71–138

T5. Jerry Ledzinski, $135 68-70–138

8. Derek Chinen, $115 69-70–138

T9. Jack Yeager, $100 70-71–141

T9. James Fujita, $100 71-70–141

T9. Drew Higashihara, $100 68-73–141

Senior championship

1. Mark Takahama, $275 68-72–140

2. Brandan Kop, $230 70-76–146

3. Michael Kawate, $185 73-74–147

4. Chris Howard, $160 74-74–148

T5. Glenn Niitani, $125 76-73–149

T5. David Hamada, $125 75-74–149

7. George Mackeritch, $95 74-76–150

T8. Kevin Goto, $72.50 79-72–151

T8. Mark Murphy, $72.50 75-76–151

T10. Jared Kato, $50 77-75–152

T10. Skip Storm, $50 75-77–152

Women’s championship

1. Alexa Takai, $180 67-78–135

2. Kate Nakaoka, $110 67-70–137

3. Ava Cepeda, $70 67-71–138

4. Brooke Asao 68-72–140

5. Arianna Bell 74-70–144

Senior women’s championship

1. Marie Miyashiro, $118 75-80–155

2. Yindi Fowler, $110 83-73–156

3. Waleerat Thaisomboon, $70 86-79–165

4. Kasandra Shriver 86-80–166

5. Ramona Roncali 83-84–167

A-Flight

1. Lon Yamaguchi, $315 73-75–148

2. Gavin Ching, $265 75-75–150

T3. Manny Bercasio, $175 79-76–155

T3. Jarret Yojng, $175 77-78–155

T3. Ryan Unten, $175 78-77–155

6. Eddie Morales, $125 83-73–156

T7. Gary Sato, $97.50 81-77–158

T7. Daniel Nomura, $97.50 79-79–158

T9. Matt Tonokawa, $77.50 81-78–159

T9. Keoki Velardo, $77.50 77-82–159

B-Flight

1. John Mun, $275 73-68–141

2. Brian Nakao, $230 79-76–155

3. Roy Gonsavles, $185 79-79–158

4. Keenan Wilson, $160 78-81–159

T5. Chayson Dulatre, $125 84-76–160

T5. Tori Yamada, $125 80-80–160

7. Jordan Fukumoto, $95 83-79–164

T8. Gordon Ashimine, $72.50 85-79–164

T8. Josh Watase, $72.50 82-82–164

10. Jon Shirafuji, $55 86-79–165

Champions Ascension

Charity Classic

Sunday

At St. Louis

Final Round; par 71

(x-won on 1st playoff hole)

x-Y.E. Yang, $315,000 65-69-66—200

Bernhard Langer, $184,800 69-67-64—200

Stewart Cink, $151,200 67-67-67—201

Shane Bertsch, $113,400 70-70-64—204

Justin Leonard, $113,400 67-70-67—204

Chris DiMarco, $79,800 68-71-66—205

Cameron Percy, $79,800 69-69-67—205

Darren Clarke, $57,750 71-67-68—206

Joe Durant, $57,750 69-69-68—206

Harrison Frazar, $57,750 68-70-68—206

Richard Green, $57,750 71-69-66—206

Jerry Kelly, $42,700 69-68-70—207

Dicky Pride, $42,700 72-68-67—207

Kevin Sutherland, $42,700 66-70-71—207

Angel Cabrera, $33,642 66-71-71—208

Steve Flesch, $33,642 70-70-68—208

Matt Gogel, $33,642 68-71-69—208

Rod Pampling, $33,642 68-68-72—208

Steve Stricker, $33,642 71-71-66—208

Steven Alker, $26,040 74-70-65—209

Paul Broadhurst, $26,040 70-71-68—209

Kenny Perry, $26,040 73-70-66—209

Steve Allan, $19,687 67-73-70—210

Billy Andrade, $19,687 68-71-71—210

Stuart Appleby, $19,687 72-71-67—210

Greg Chalmers, $19,687 70-68-72—210

Marco Dawson, $19,687 69-68-73—210

Rocco Mediate, $19,687 70-74-66—210

Jason Schultz, $19,687 71-70-69—210

Kirk Triplett, $19,687 68-72-70—210

Also

David Bransdon, $13,041 70-72-69—211

Glen Day, $13,041 68-75-68—211

Ricardo Gonzalez, $13,041 66-73-72—211

K.J. Choi, $3,465 72-72-72—216

DP Omega European Masters

Sunday

At Crans Montana, Switzerland

Final Round, par 70

(x-won on 1st playoff hole)

x-Matt Wallace, England 64-62-73-70—269

Alfredo Garcia-Heredia, Spain 63-69-71-66—269

Andrew Johnston, England 65-67-72-66—270

Cedric Gugler, Switzerland 65-69-71-67—272

Jason Scrivener, Australia 64-69-72-67—272

Alex Fitzpatrick, England 63-67-75-68—273

Joost Luiten, Netherlands, 68-67-74-64—273

Rikuya Hoshino, Japan 67-67-75-65—274

Casey Jarvis, South Africa 70-64-72-68—274

Guido Migliozzi, Italy 68-66-75-65—274

Henrik Norlander, Sweden 64-67-73-70—274

Alexander Bjork, Sweden 66-68-73-68—275

Jonas Blixt, Sweden 71-67-68-69—275

Edoardo Molinari, Italy 69-67-69-70—275

Jordan L Smith, England 66-65-77-67—275

Sebastian Soderberg, Sweden 68-69-69-69—275

Sebastian Friedrichsen, Denmark 72-66-70-68—276

Rasmus Hojgaard, Denmark 67-67-72-70—276

Matti Schmid, Germany 68-67-78-63—276

Nicolai Von Dellingshausen, Germany 65-67-74-70—276

Jeff Winther, Denmark 68-67-76-65—276

Stephen Gallacher, Scotland 67-72-72-66—277

Stuart Manley, Wales 65-73-72-67—277

Andrea Pavan, Italy 68-68-76-65—277

Richie Ramsay, Scotland 65-69-74-69—277

Bernd Wiesberger, Austria 68-69-71-69—277

Nicolas Colsaerts, Belgium 69-69-72-68—278

Jannik De Bruyn, Germany 66-71-73-68—278

Matt Fitzpatrick, England 66-73-75-64—278

Scott Jamieson, Scotland 69-68-75-66—278

Francesco Laporta, Italy 67-70-77-64—278

Thriston Lawrence, South Afric 68-67-74-69—278

Brandon Stone, South Africa 65-71-75-67—278

Jorge Campillo, Spain 72-67-76-64—279

Darren Fichardt, South Africa 69-69-71-70—279

Gavin Green, Malaysia 71-65-71-72—279

Maximilian Kieffer, Germany 70-68-74-67—279

Antoine Rozner, France 69-69-74-67—279

Also

Sean Crocker, United States 68-70-74-69—281

Tom Vaillant, France 71-66-73-71—281

Ashun Wu, China 71-68-75-67—281

Gary Hurley, Ireland 68-70-74-70—282

Sam Hutsby, England 66-71-74-71—282

TENNIS

SOFT TENNIS

Saturday

OIA EAST BOYS

Kaiser def. Roosevelt 2-1

OIA EAST GIRLS

Kaiser def. Roosevelt 3-0

US Open

Sunday

At New York, NY

Men’s singles final

Jannik Sinner (1), Italy, def. Taylor Harry Fritz (12), United States, 6-3, 6-4, 7-5.

WTA Elle Spirit Open

Sunday

At Montreux, Switzerland

Final

Irina-Camelia Begu (7), Romania, def.

Petra Marcinko, Croatia, 1-6, 6-3, 6-0.

FOOTBALL

8-MAN FOOTBALL

Saturday

At Lanai City

Seabury 0 8 8 6 – 22

Lana’i 0 16 14 8 – 38

Q2

LAN-.6:51 Reese Noble 1-yd run ( Zarrick Manuel pass from Noble)

SEA- 0:25 Taylor Hammer 59-yds pass from Cash Driftmier (Owen Romero

pass from Driftmier)

LAN-0:11.Kahiku Mano 60-yds run (Colton Morimoto pass from Noble)

Q3

LAN-5:13 Connor 22-yds pass from

Noble (2pt failed)

SEA- 3:37 Driftmier 5 yds run( Driftmier run)

LAN-0:01 Mano 25-yds pass from Noble (Noble runs)

Q4

LAN- 0:44 Mano 15 yds pass from Noble (Mano pass from Matt Elaydo)

SEA- 0:28 Driftmier 62 yds run( 2pt failed)

CANADIAN FOOTBALL LEAGUE

East Division

W L T Pts PF PA

x-Montreal 10 2 0 20 332 269

Ottawa 8 3 1 17 314 310

Toronto 6 6 0 12 331 325

Hamilton 3 9 0 6 310 388

West Division

W L T Pts PF PA

Winnipeg 7 6 0 14 295 274

BC 7 6 0 14 335 317

Saskatchewan 5 7 1 11 333 330

Edmonton 5 8 0 10 385 342

Calgary 4 8 0 8 282 362

x-clinched playoffs spot

Friday

B.C. 37, Montreal 23

Saturday

Ottawa 41, Toronto 27

Winnipeg 26, Saskatchewan 21

Edmonton, Calgary 16

Sep. 13

Toronto at BC, 10 p.m.

Sep. 14

Ottawa at Hamilton, 3 p.m.

Montreal at Calgary, 7 p.m.

PADDLING

Oahu Hawaiian Canoe Racing Association

E Lau Hoe Women’s Race

from Kailua to Sand Island

Overall finishers

1. Namolokama Canoe Club 4:31:43

2. Paddlers of Laka 04:42:06

3. Hui Nalu Canoe Club 04:51:05

4. Paddlers of Laka 04:51:23

5. Lanikai Canoe Club 04:57:20

6. Outrigger Canoe Club 04:59:16

7. Manu O Ke Kai 05:05:52

8. Outrigger Canoe Club 05:06:53

9. Kailua Canoe Club 05:08:53

10. Hawaiian Canoe Club 05:11:57

11. Lanikai Canoe Club 05:12:14

12. Namolokama Canoe Club 05:14:34

13. Keahiakahoe Canoe Club 05:15:19

14. Kilohana Hoe Waa 05:15:43

15. Hui Nalu Canoe Club 05:17:03

16. Kamehameha Canoe Club – Hilo 05:18:51

17. Waikiki Beach Boys 05:20:51

18. Lokahi 05:23:56

19. Lanikai Canoe Club 05:24:00

20. Lanikai Canoe Club 05:24:40

Divisional Results

Koa 10-man Female Open

1. Outrigger Canoe Club (Kylie Bebe,

Taylor Doherty, Katie Graf, Karin Hansen del Rey, Rachel Kincaid, Jessilyn Lizama, Kaya McTigue, Becky Needham, Kahala Schneider, Jasmine Vieira) 04:59:16;

2. Lanikai Canoe Club 05:12:14.-

Traditional 10-man Female Open

1. Namolokama Canoe Club (Kealani

Bartlett, Beata Cseke-Markin, Monica

Esquivel, Kristin Foster, Alana Goo-Frazier, Kaulu Luuwai, Malia Mizuno, Andrea Moller, Lori Nakamura, Lauren Spalding) 04:31:43; 2. Paddlers of Laka 04:42:06;

3. Hui Nalu Canoe Club 04:51:05;

4. Paddlers of Laka 04:51:23; 5. Lanikai Canoe Club 04:57:20.

Traditional 12-man Female Junior

1. Kilohana Hoe Waa (Puku’i Alameda, Pualani Estocado, Neah Hookano, Mahie Kaleleiki, Waianuhea Karratti, Nakiliwanaokala Kauwe, LINA KIMMEL, Hoapili Kukea-Shultz, Kahiau Makua, Kahealani Puaoi-Perry, Mikaylah-Jade Schonberg, Malia Lani Simram) 05:15:43; 2. Hui Nalu

Canoe Club 05:17:03; 3. Lanikai Canoe Club 05:24:00; 4. Hawaiian Canoe Club Traditional 05:27:27; 5. Waikiki Surf Club

Traditional 10-man Female 40+

1. ‘’’’Alapa Hoe Canoe Club (Leslie Alstad, Cherie Brown, Carrie Fukumoto, Maile Kaohi-Demello, Gina LeTourneur, Leolani Marquez, Meghan McBrearty, Kendell mease, Karen Neal, Linda Van Zyl) 05:51:22; 2. Hui Lanakila Canoe Club 06:03:07.

Traditional 12-man Female 55+

1. Na Hoapili O Ke Kai Canoe Club (Lynn Alford, Cathy Arcalas, Tracie Coelho, Suzan Danforth, Kris Fiala, Lisa Ho, Lorna Kaaloa, Iris Luke, Grace Maeoka-Fitzpatrick, Georgette Nickulas, Shanan Seamster, Anne Shigeta Koch) 06:08:02.

Unlimited 10-man Female Open

1. Outrigger Canoe Club (Ayako Ancheta, Cherene Ching, Rachel Geicke, Michelle Hee, Kali Larson, Lindsey Lowe, Olivia Moschell, Skyler Ohlmeyer, Sandra Walter, Malena Wilson) 05:06:53; 2. Waikiki Beach Boys 05:20:51; 3. Lokahi 05:23:56; 4. Lanikai Canoe Club 05:26:08; 5. Outrigger Canoe Club 05:26:57.