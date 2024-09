Scoreboard – September 14, 2024

From as low as $12.95 /mo.

Calendar

Today

AIR RIFLERY

ILH: Kamehameha at Punahou (boys and girls), 9 a.m.; Sacred Hearts at Hanalani (girls); 12:30 p.m.; Island Pacific at Saint Louis (boys), 12:30 p.m.; Pac-Five at Mid-Pacific (boys and girls), 12:30 p.m.

OIA Eastern Division: Kalaheo at Castle; Kalani at Kaiser; Kailua at Kahuku; Roosevelt at Moanalua. Matches start at 9 a.m.

OIA Western Division: Radford at Pearl City; Nanakuli at Waipahu; Waianae at Kapolei; Leilehua at Campbell; Waialua at Mililani. Matches start at 9 a.m.

FOOTBALL

Non-League: Mater Dei (Calif.) at Kahuku, 6:30 p.m.

ILH: Punahou I-AA vs. Pac-Five, 4 p.m. at Kamehameha; Punahou at Kamehameha, 7 p.m.

OIA Open: Farrington at Campbell, 3:30 p.m.

OIA Division I: Radford at Kailua, 3:30 p.m.; Aiea at Leilehua, 6:30 p.m.

OIA Division II: Kalani vs. McKinley, 4 p.m. at Kaiser; Kalaheo at Kaiser, 6:30 p.m.

SOCCER

College men: Stanislaus State vs. Hawaii Pacific, 12:30 p.m. at Waipio Peninsula Soccer Complex main stadium.

VOLLEYBALL

College women: Outrigger Invitational, Texas State vs. Hawaii, 7 p.m. at SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center.

WATER POLO

ILH boys Varsity I-AA: Punahou vs. Le Jardin, 1 p.m. at ‘Iolani.

SUNDAY

PADDLING

Oahu Hawaiian Canoe Racing Association: Henry Ayau Men’s Race, 8:30 a.m. from Maunalua Bay to Nanakuli Beach.

Bowling

OIA Girls

Pearl City 2179; Campbell 2033; Nanakuli 1849; Mililani 1712; Kapolei 1565; Waianae 1407; Leilehua 1313; Waipahu 968; Radford 761; Waialua 693; Aiea 541.

High game/series—PC: Alicen Ichimura 192/524. Camp: Callie Tatauyama 203/593. Nan: Makanalei Carrick 182/484. Mil: Sarah Yamamoto 144, Kodie Ancheta 398. Kap: Jayna Youckman 167/482. Wain: Deja Kaleopaa 169/448. Leil: Ciara Fortuno 166/369. Waip: Chryslin Sakata 160/477. Rad: Zaylee Vergado 157/419. Wail: Quennie Fhey Dangcil 97/259. Aiea: Anna Rose Hershey 95/274.

OIA Boys

Waipahu 2442; Campbell 2411; Pearl City 2271; Mililani 2217; Kapolei 2069; Aiea 1884; Nanakuli 1690; Leilehua 1683; Waialua 1511; Waianae 1377; Radford 1204

High game/series—Waip: Renz-Phillip Deguzmnan 201, Draven Sagucio 583. Camp: John Dadua Jr 185, Tallen Veal 500. PC: Ryder Baisac 229, Trenton Ichimura 523. Mil: Ryson Ishizaki 192, Elijah Lara 516. Kap: Jayden Higuchi 191/540. Aiea: Koby Shinogi-Ling 169/456. Nan: Timmy Sills 156/448. Leil: Chaysen Pojas 200/546. Wail: Alec Pao/Skydyn Peiler 123, Brendan Zhorne 340. Wain: Noheakaimana Bogard 161/440. Rad: Liam Phillips 108 198.

ILH

Boys Varsity

Maryknoll 3, Island Pacific 0

Damien 2, Punahou 1

Saint Louis 2, Kamehameha 1

Hawaii Baptist 2, Mid Pacific 1

‘Iolani 3, Assets 0

High game/series—Mary: Aidan Ilano 203/512. IPA: Alvin Mamala 196/510. DMS: Jaythan Bucacas 179/493. Punahou Jake Fujita 210/516. StL: Kula’i Schuman 196/550. KS: Shane DeRego 207/578. HBA: Evan Tamashiro 221/591. MPI: Kaz Yamada 257/658. Iol: Joshua Ohira 221/499. Ast: Colby Oshiro 168/460.

Volleyball

ILH Girls

‘Iolani def. Punahou 25-21, 25-22, 22-25, 25-23

Hawaii Baptist def. Maryknoll 25-15, 25-15, 25-20

University def. Le Jardin 25-20, 25-15, 22-25, 25-22