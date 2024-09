Scoreboard – September 16, 2024

From as low as $12.95 /mo.

CALENDAR

Today

BOWLING

ILH boys: 4:15 p.m. at Hickam Bowling Center.

VOLLEYBALL

ILH girls: Varsity II, Damien at Le Jardin, 6:15 p.m. Varsity III, Island Pacific at

Hawaiian Mission, 6 p.m.

OIA East girls: Kaiser at Kahuku; Kalani at McKinley; Kalaheo at Roosevelt; Farrington at Castle; Kailua at Kaimuki. JV at 5 p.m., White and Varsity to follow. Anuenue at Moanalua (White only at 5 p.m.).

TUESDAY

BOWLING

ILH girls: 4:15 p.m. at Hickam Bowling Center.

VOLLEYBALL

ILH girls: Varsity I, Punahou at Mid-Pacific, 6 p.m.; Kamehameha at ‘Iolani, 6:30 p.m. Varsity II, University at Hawaii Baptist,

6:15 p.m.; Sacred Hearts at Maryknoll, 6:15 p.m.Varsity III, St. Andrew’s vs.

Christian Academy, 5 p.m. at Hanalani;

La Pietra at Hanalani, 6:30 p.m.

OIA East girls: Moanalua at Kaimuki.

JV at 5 p.m., White and Varsity to follow.

OIA West girls: Waianae at Leilehua; Pearl City at Waipahu; Nanakuli at Mililani; Kapolei at Campbell. JV at 5 p.m., White and Varsity to follow. Radford at Waialua (JV at 5 p.m.; Varsity to follow).

WATER POLO

ILH boys: Varsity I, Punahou at

Kamehameha 6 p.m.; Mid-Pacific at ‘Iolani, 6 p.m. Varsity I-AA, Mid-Pacific at ‘Iolani,

4 p.m.; Punahou at Kamehameha 5 p.m.

VOLLEYBALL

Hawaii def. Texas state 25-22, 19-25, 25-21, 21-25, 15-12

Saturday

Bobcats (4-4)

S K E ATT PCT D BA PTS

McCurdy 5 17 4 42 .310 8 1 17.5

Wunsch 5 16 1 31 .484 7 5 19.5

DeFraeye 5 13 1 26 .462 0 6 17.0

Hanner 5 10 3 31 .226 0 1 12.5

Walsh 5 4 2 17 .118 5 0 6.0

Torres 5 4 1 12 .250 10 1 6.5

Davis 3 0 0 0 .000 1 0 0.0

Adair 2 0 0 0 .000 3 0 1.0

Bentke 2 0 3 7 -.429 2 0 1.0

Clark 5 0 0 0 .000 9 0 0.0

Emmerling 3 0 1 2 -.500 0 0 0.0

Oretega 5 0 0 0 .000 18 0 0.0

Match 5 64 16 168 .286 63 14 81.0

Rainbow Wahine (6-1)

S K E ATT PCT D BA PTS

Alexander 5 38 13 74 .338 13 1 40.5

Bamis 5 10 3 22 .318 1 1 13.5

Hakas 5 9 8 28 .036 18 1 9.5

Adeyemi 5 8 3 28 .179 3 0 8.0

Sylvester 5 8 1 18 .389 2 2 9.0

Lang 5 5 0 7 .714 17 1 6.5

Leyva 5 0 0 0 .000 7 0 1.0

Matias 2 0 0 0 .000 2 0 0.0

Mane 1 0 0 0 .000 0 0 0.0

Ikenaga 5 0 0 0 .000 12 0 1.0

Match 5 78 28 177 .282 75 6 89.0

Key — s: games; k: kills; e: hitting errors; att: attempts; pct: hitting percentage; d: digs; ba: block assists; pts: points (kills plus blocks plus aces).

Service aces — Texas State 6 (Hanner 2, Walsh 2, Torres). Hawaii 7 (Alexander 2, Bamis 2, Lang, Leyva, Ikenaga). Service errors — Texas State 4 (McCurdy, Torres, Adair, Ortega). Hawaii 7 (Lang 3, Leyva 2, Matias, Bamis). Assists — Texas State 59 (Torres 52, Ortega 3, Walsh 2, McCurdy, Clark). Hawaii 73 (Lang 56, Ikenaga 12, Leyva 2, Hakas, Adeyemi, Matias). Block solos — Texas State 4 (Wunsch, DeFraye, Torres, Bentke). Hawaii 1 (Bamis). Ball handling errors — Texas State none.

Hawaii none. Reception errors — Texas State 7 (McCurdy 3, Walsh, Torres, Adair, Ortega). Hawaii 6 (Alexander 3, Bamis, Hakas, TEAM). T—2:47. A—6343.

Officials—Wayne Lee, Dickson Chun, Mark Nakashima, Randy Rubonal.

COLLEGE WOMEN

At Hayward, Calif.

Route 92 Classic

CSU Pueblo def. Hawaii Hilo 25-19, 24-26, 26-24, 25-20. Hilo leaders—Kills: Samara Cruz 19, Taylor Tullo 15, Chase Koepke 10. Assists: Maya Imoto-Eakin 30, Emerson Reinke 10. Aces: Cruz 3, Maya Imoto-Eakin 3.

ILH

Saturday

Girls JV I

Punahou-Gold def. ‘Iolani 25-20, 16-25,

25-21

Punahou-Blue def. Kamehameha-Blue

25-14, 25-19

Kamehameha-White def. Mid-Pacific

25-17, 25-15

Girls JV II

Le Jardin def. University 25-15, 24-26,

25-15

Damien def. Sacred Hearts 25-23, 25-22

Friday

Girls Varsity II

Damien def. Sacred Hearts 25-23, 25-18,

25-15

Girls JV II

‘Iolani def. Maryknoll 25-16, 25-12

BIIF

Saturday

Girls Varsity

Waiakea def. Kau 25-18, 25-21, 25-18

Kealakehe def. Ehunuikaimalino 25-23,

25-21, 26-24

Girls JV

Waiakea def. Kau 25-21, 25-4

SPORTER AIR RIFLERY

ILH

Saturday

Boys Varsity

Punahou 1,046, Kamehameha 931. Top shooters—Pun: Cayden Matsuoka 269. KS: Ali’ipu’olani Naumu 242.

Girls Varsity

Punahou 1,043, Kamehameha 1,025. Top shooters—Pun: Hailey Oh 274. KS: Moira Tocshiro 270.

Boys JV

Punahou 946, Kamehameha 188

Girls JV

Punahou 1,042, Kamehameha 821

WATER POLO

ILH

Saturday

Boys Varsity II

Punahou 10, Le Jardin 8. Goal scorers—Pun: Beck Kilpatrick 4, Loch Keenan 3, Max Regala 3. LeJ: Zavior Ward 4, Liam Frostic, Achilles Thornton, John Ferandin, Max Beringer.

FOOTBALL

BIIF

Saturday

Kau 3 0 0 0 — 3

KS-Hawaii 7 41 13 7 — 68

KAU—FG A. Ellis-Reyes

KSH—P. Nachor 16 pass from A. Perry (W. Henderson kick)

KSH—O. DeMotta 37 pass from Perry (Henderson kick)

KSH—K. Nobriga 1 fumble return (kick failed)

KSH—C. Ching. 45 run (Henderson kick)

KSH—Perry 30 run (Henderson kick)

KSH—I. Toci-Ho‘okano 14 pass from Perry (Henderson kick)

KSH— Nachor 42 pass from Perry (Henderson kick)

KSH—D. Enriquez 34 run (kick failed)

KSH—K. Gebin 1 run (Henderson kick)

KSH—J. Sanborn 24 run (Henderson kick)

RUSHING—Kau: Ellis-Reyes 22-75,

K. Kane Makoa 2-5, V. Fedoruk 1-3.

Kamehameha-Hawaii: Enriquez 9-92, Giben 13-76, Nobriga 2-48, J. Sanborn 3-42, Perry 1-30.

PASSING—Kau: Ellis-Reyes 1-14-1-41, Kane Makoa 0-1-1-0. Kamehameha-

Hawaii: A. Perry 7-9-0-149.

RECEVIVING—Kau: E. Wirtz 1-41.

Kamehameha-Hawaii: Nachor 2-58, Ching 2-11, DeMotta 1-37, S. Santos 1-29, Toci-Ho‘okano 1-14.

ILH

Saturday

Division I

Kamehameha 21, Punahou 17

Division II

Pac-Five 36, Punahou I-AA 0

CFL

Friday

Toronto 33, BC 17

Saturday

Hamilton 37, Ottawa 21

Montreal 19, Calgary 19 (tie)

KAYAKING

ILH

At Ala Wai Canal

Saturday

500 meters

Boys Varsity

1, Cole Schwake (MPI) 54.05. 2, Oliver Miller (LeJ) 54.34. 3, Kaiehu Kawainui (KS) 55.00. 4, Kawika Spalding (KS) 56.59.

5, Miles Kiefer (Pun) 59.17. 6, Michael

Hochart (LeJ) 59.55. 7, Tyler Lo (MPI) 59.86. 8, Gabe Edamura (Pun) 1:00.95.

9, Kahikiku Mar (Pun) 1:04.81. 10, Maxwell Nieman (Pun) 1:05.20.

Girls Varsity

1, Hilina’i Gersaba (KS) 1:05.74. 2, Luukia Spencer-Da Silva (KS) 1:06.08. 3, Hazel Campbell (Pun) 1:07.60. 4, Mayasol Camp (Iol) 1:08.26. 5, Gigi Kiyabu (MPI) 1:11.43. 6, Gwen Yoshimura (MPI) 1:12.13.

7, Heikura Leong (Pun) 1:12.77. 8, Nanea Henriques (KS) 1:13.78. 9, Leia Schwengel (Pun) 1:14.94. 10, Lucia Cruise (Pun) 1:17.19.