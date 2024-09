Scoreboard – September 18, 2024

From as low as $12.95 /mo.

CALENDAR

Today

AIR RIFLERY

OIA Eastern Division: Roosevelt at

Castle; Moanalua at Kaimuki; Kaiser at

Kailua; Kahuku at Kalaheo. Matches start at 3 p.m.

OIA Western Division: Nanakuli at Campbell; Leilehua at Waialua; Pearl City at Kapolei; Waipahu at Radford; Mililani at Waianae. Matches start at 3 p.m.

BOWLING

ILH boys and girls: 4:15 p.m. at Hickam Bowling Center.

VOLLEYBALL

OIA East girls: Kalaheo at Farrington; Castle at Kailua; Roosevelt at Kahuku; McKinley at Kaiser. JV at 5 p.m., White and Varsity to follow. Anuenue at Kalani (White only at 5 p.m.).

OIA West girls: Kapolei at Radford. JV at 5 p.m., White and Varsity to follow. Waialua at Aiea (Varsity only at 5 p.m.).

THURSDAY

BOWLING

ILH girls: 4:15 p.m. at Hickam Bowling Center.

SOCCER

Big West women: UC Davis vs. Hawaii, 7 p.m. at Waipio Peninsula Soccer Stadium.

College women: Western Washington vs. Hawaii Hilo, 3 p.m. at Vulcan Soccer Field.

VOLLEYBALL

PacWest women: Menlo vs. Chaminade, 7 p.m. at McCabe Gym.

PacWest women: Dominican vs. Hawaii Pacific, 7 p.m. at St. Francis’ Shark Tank.

PacWest women: Academy of Art vs.

Hawaii Hilo, 7 p.m. at Vulcan Gymnasium.

ILH girls: Varsity III, Island Pacific vs. Christian Academy, 5 p.m. at La Pietra;

Hawaiian Mission at Hanalani, 6 p.m.; Assets at La Pietra, 6:30 p.m.

OIA West girls: Campbell at Pearl City; Mililani at Waianae; Waipahu at Leilehua. JV at 5 p.m., White and Varsity to follow.

VOLLEYBALL

ILH

Tuesday

Girls Varsity I

‘Iolani def. Kamehameha 25-17, 25-20,

27-29, 25-22

Punahou def. Mid-Pacific 25-17, 25-14,

25-19

Girls Varsity II

Hawaii Baptist def. University 25-17, 25-16,

25-22

Girls JV I

Punahou-Blue def. Hawaii Baptist 25-11,

25-15

Monday

Girls Varsity II

Le Jardin def. Damien 25-19, 21-25, 24-26,

25-20, 15-7

Girls Varsity III

Island Pacific def. Hawaiian Mission 25-15,

24-26, 21-25, 25-22, 15-13

Girls JV II

Le Jardin def. Damien 25-13, 25-14

OIA West

Tuesday

Girls Varsity

Mililani def. Nanakuli 25-22, 25-18, 25-16

Girls White

Mililani def. Nanakuli 21-10, 21-6

Girls JV

Nanakuli def. Mililani 21-17, 21-17

OIA EAST

Monday

Girls Varsity

Kalaheo def. Roosevelt 25-15, 20-25,

25-16, 27-26

Castle def. Farrington 25-23, 27-26, 25-15

Kahuku def. Kaiser 25-22, 25-11, 25-21

Kailua def. Kaimuki 27-25, 25-13, 27-25

Girls White

Kalaheo def. Roosevelt 21-8, 21-12

Castle def. Farrington 21-17, 21-10

Kahuku def. Kaiser 21-9, 21-13

Kailua def. Kaimuki 21-18, 21-20

Girls JV

Kalaheo def. Roosevelt 21-13, 21-10

Farrington def. Castle 19-21, 21-15, 15-11

Kahuku def. Kaiser 21-8, 21-12

Kailua def. Kaimuki 21-13, 21-8

BIIF

Tuesday

Girls Varsity

Kamehameha-Hawaii def. Kau 25-9, 25-8,

25-19

Waiakea def. Pahoa 25-14, 25-19, 25-20

Girls JV

Kamehameha-Hawaii def. Kau 25-11,

25-20

Waiakea def. Pahoa 25-13, 25-23

Monday

Girls Varsity

Kealakehe def. Ehunuikaimalino 25-13,

25-8, 21-25, 25-14

Kamehameha-Hawaii def. Waiakea 25-12,

19-25, 25-21, 25-12

Hawaii Prep def. Parker 25-14, 26-24,

25-21

Girls JV

Waiakea def. Kamehameha-Hawaii 25-13,

22-25, 15-12

Hawaii Prep def. Parker 25-13, 21-25, 15-9

GOLF

Hawaii State Junior

Golf Association

Kauai Junior Championship

At Puakea Golf Course

Weekend Results

Boys

7-10

Alexander Pequignot 99-97—196

Tre Tydingco 99-104—203

11-12

Daniel Cho 75-80—155

Royal Ridings 80-76—156

Jason Uno 79-80—159

Kai Taylor 79-81—160

Roux Ridings 85-81—166

13-14

Lakota Lee 70-76—146

Drew Tom 74-81—155

Carson Kage 81-78—159

Ethan Nakatsukasa 81-79—160

Caleb Ito 80-83—163

15-18

Jordan Takai 75-70—145

Chance Wilson 76-73—149

Casey Johansen 72-79—151

Jake Otani 77-75—152

Reagan James Miles 71-84—155

Girls

11-12

Lucy Cui 79-77—156

Madison Sur 78-80—158

Cassidy Chang 77-82—159

Lauryn Lee 83-81—164

Makayla Yonemura 92-84—176

13-14

Kira Uno 73-84—157

Sakura Ramirez 81-79—160

Olivia Schmidt 83-79—162

Makena Yonemura 89-78—167

15-18

Alexa Takai 69-71—140

Mariko Yonemura 75-70—145

Jacey Kage 72-78—150

Arianna Bell 75-78—153

Hudson Omori 75-80—155

BOWLING

ILH

At Hickam Bowling Center

Tuesday

Girls Varsity

Punahou 2, Damien 1

Sacred Hearts 2, ‘Iolani 1

Island Pacific 3, Hawaii Baptist 0

Kamehameha 3, Pacific Buddhist 0

Hanalani 3, Maryknoll 0

High game/series—Pun: Jessica Roberts 151/393. DMS: Savannah Stephen 177/443. SHA: Katelyn Salcedo 178/477. Iol: Leina Wong 159/Kaylie Bernhardt 435. IPA: Krislyn Elmore 147/426. HBA: Tyler Yamanoha 114/329. KS: Haydyn Ideue 253/632. PBA: Kahealani Gleason 149/368. Han: Charis Shimabukuro 187/524. Mary: Emma Lee 120/Valili

Tulikihihifo 327.

Girls JV

Punahou Blue 2, Damien 1

‘Iolani Black 3, Sacred Hearts 0

Kamehameha 3, Pacific Buddhist 0

‘Iolani Red 3, Punahou Gold 0

Monday

Boys Varsity

Damien 2, Saint Louis 1

Kamehameha 3, Island Pacific 0

Hanalani 2, Punahou 1

Mid-Pacific 3, Maryknoll 0

Hawaii Baptist 3, ‘Iolani 0

High game/series—DMS: Sam Atuatasi 234/581. StL: Kula’i Schuman 233/540. KS: Shane DeRego 215/571. IPA: Tristan Bedford 171/507. Han: Gary Phillips

179/Michael Hong 522. Pun: Tanner Iwashita 198/477. MPI: Coltyn Silva 211/591. Mary: Jarren Yamashita 185/497.

HBA: Kobe Chan 213/540. Iol: Ezar

Bentkowski 202/570.

Boys JV

Saint Louis 2, Damien 1

Kamehameha 3, Hanalani/Island Pacific 0

Punahou Blue 3, Hawaii Baptist Gold 0

Maryknoll 3, Mid-Pacific 0

Hawaii Baptist Black 3, ‘Iolani 0

WATER POLO

ILH

Tuesday

Boys Varsity I

Punahou 10, Kamehameha 9. Goal scorers—Pun: Puna Blair 2, Skyler Tjapkes 2, Kodai Eskin 2, Nick Davidson 2, Kala Clark, Dylan McManus. KS: Caleb Wright 6, Konner Chang 2, Kaeo Andrade 1.

‘Iolani 8, Mid-Pacific 5. Goal scorers—Iol: Nigel Palalay 4, Laaukuike Peloso 2, Malu Peloso 2. MPI: Kainoa Joseph 3,

Keoni Keola, Finley Razee.

Boys Varsity II

Punahou 13, Kamehameha 3. Goal scorers—Pun: Loch Keenan 8, Ryder

Watson 2, Max Regala 2, Kainoa Bird 1. KS: Lennox Quihano-Meehan 2, Blaise Lai 1.

Mid-Pacific 5, ‘Iolani 4. Goal scorers—MPI: Hunter Tomlinson 2, Logan Tom, Jack Mitchell, Waiaka Solmssen. Iol: Dylan

Cohen 2, Jerry Gao, Jace Ferrer.