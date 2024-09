Scoreboard – September 20, 2024

From as low as $12.95 /mo.

Calendar

Today

FOOTBALL

ILH Division I-AA: Punahou at

Kamehameha, 6 p.m.

OIA Division I: Kailua at Moanalua,

7:30 p.m.; Leilehua at Nanakuli, 7:30 p.m.; Pearl City at Radford, 7:30 p.m.

OIA Division II: McKinley at Waialua,

7 p.m.; Kalani at Kaiser, 7 p.m.; Castle vs. Kaimuki, 7:30 p.m. at Farrington.

VOLLEYBALL

PacWest women: Dominican vs.

Chaminade, 5 p.m. at McCabe Gym.

ILH girls: Varsity II, Punahou I-AA at

Hawaii Baptist, 6 p.m.

SATURDAY

AIR RIFLERY

ILH: Island Pacific at Punahou (boys and girls), 9 a.m.; Pac-Five at Sacred Hearts (girls), 10 a.m.; Kamehameha at Mid-Pacific (boys and girls), 10 a.m.; Saint Louis at

Hanalani (boys), 10 a.m.

OIA Eastern Division: Castle at Kaimuki; Kalani at Roosevelt; Kailua at Moanalua; Kaiser at Kahuku. Matches start at 9 a.m.

OIA Western Division: Leilehua at Nanakuli; Waialua at Pearl City; Campbell at Kapolei; Waianae at Radford; Waipahu at Mililani. Matches start at 9 a.m.

CROSS COUNTRY

College men and women: Chaminade Invitational, 7:15 a.m. at Kapiolani Park.

FOOTBALL

College: Northern Iowa vs. Hawaii, 6 p.m. at Clarence T.C. Ching Complex.

ILH Open Division: Saint Louis at

Punahou, 3 p.m.

ILH Division I: ‘Iolani vs. Damien vs. 7 p.m. at Farrington.

OIA Open Division: Kapolei at Campbell, 3:30 p.m.; Farrington at Kahuku, 6:30 p.m.

OIA Division I: Waianae vs. Aiea, 6:30 p.m. at Radford.

OIA Division II: Roosevelt vs. Kalaheo,

3 p.m. at Kailua.

KAYAKING

ILH boys and girls: 8 a.m. at Ala Wai

Canal.

SOCCER

College women: Hawaii Hilo vs.

Chaminade, 2:30 p.m. at Saint Louis School field.

VOLLEYBALL

PacWest women: Academy of Art vs.

Hawaii Pacific, 6 p.m. at St. Francis’ Shark Tank.

PacWest women: Menlo vs. Hawaii Hilo, 7 p.m. at Vulcan Gymnasium.

ILH girls: Varsity II, Le Jardin at Maryknoll, 10:15 a.m.; University at Damien, 1:15 p.m. Varsity I-AA, Punahou at ‘Iolani, 1:15 p.m.

WATER POLO

ILH boys Varsity I-AA: Le Jardin at

Kamehameha 1 p.m.

BOWLING

ILH

At Hickam Bowling Center

Thursday

Girls Varsity

Mid Pacific 3, Hawaii Baptist 0

Hanalani 3, Pacific Buddhist 0

Punahou 3, Island Pacific 0

Sacred Hearts 3, Maryknoll 0

Kamehameha 3, ‘Iolani 0

High game/series—MPI: Peytyn Murakami 179/Kelsey Oshiro 461. HBA: Tyler Yamanoha 165/381. Han: Kiyomi Tsue 207/498. PBA: Kahealani Gleason 146/407. Pun: Dasha Nguyen 179/479. IPA: Krislyn Elmore 134/345. SHA:

Peyton Manning 182/Emma Mangalao,

Aureanna Vendiola 403. Mary: Phoebe Kahele 140/Valili Tulikihihifo 350. KS:

Kaylyn Mahilum, Haydyn Ideue 202/Ideue 569. Iol: Analise Bishop 190/522.

Girls JV

Punahou Gold 2, Pacific Buddhist 1

‘Iolani Red 2, Sacred Hearts 1

Kamehameha 2, ‘Iolani Black 1

AIR RIFLERY

OIA

Wednesday

EASTERN DIVISION

Boys

Castle 1858, Roosevelt 1790. Top shooters—Cast: Chase Wakabayashi 522. Roos: Haydn Hookana 452.

Moanalua 2091, Kaimuki 1303. Top shooters—Moan: Tysen Tinh 541. Kaim: Damian Riccobene 357.

Kaiser 2019, Kailua 1993. Top shooters—

Moan: Tysen Tinh 541. Kais: Reef Tolosa 519. Kail: Liam Madiam 518.

Kalaheo 1530, Kahuku 1281. Top

shooters—Kalh: Zsombor Osztrovics 436. Kah: Maddox Outtaphone 469.

Girls

Roosevelt 1956, Castle 894. Top

shooters—Roos: Shelby Oda Galisa 508. Cast: Summer Schindel 518.

Moanalua 2121, Kaimuki 1164. Top shooters—Moan: Chloe Lee 541. Kaim: Maima Lomavita 354.

Kailua 1999, Kaiser 1785. Top shooters—

Kail: Laurenn Fujikawa 516. Kais: Helina Thoi 496.

Kalaheo 1380, Kahuku 0. Top shooter—Kalh: Johannah Shuford 395.

WESTERN DIVISION

Boys

Campbell 1363, Nanakuli 1057. Top shooters—Camp: Chase Demling 365. Nan: Dustin Upfold 424.

Waialua 1925, Leilehua 1860. Top shooters—Wail: Chase Dayacos 499. Lei: Ayden Clark 501.

Pearl City 1962, Kapolei 1604. Top shooters—PC: Rylan Koga 515. Kap:

Jonathan Badua 421.

Waipahu 1825, Radford 1332. Top shooters—PC: Rylan Koga 515. Waip:

Kainoa Domingo 473. Rad: Justin Reed 380.

Waianae 1768, Mililani 1538. Top shooters—Wain: Landon Ujimori 520. Mil: Leland Nakayama 444.

Girls

Campbell 1500, Nanakuli 369. Top shooters—Camp: Alicya Robson 442. Nan: Shavelle Lemafa 369.

Leilehua 1851, Waialua 1010. Top shooters—Lei: Leila Tanda-Murakami 502. Wail: Eva Shriver-Kealoha 508.

Kapolei 1282, Pearl City 2115. Top shooters—Kap: Anika Hufana 454. PC: Chloe Obuhanych 535.

Waipahu 1855, Radford 1627. Top shooters—Waip: Sydney Cortado 477. Rad: Selina Fischer 415.

Waianae 1811, Mililani 1652. Top shooters—Wain: Caitlynn Yamada 498.

Mil: Tessa Carr 534.

VOLLEYBALL

BIIF

Wednesday

Girls Varsity

Konawaena def. Kanu o ka Aina 25-11,

25-10, 25-16

SOCCER

COLLEGE MEN

Thursday

At Seaside, Calif.

Hawaii Hilo 3, Cal State Monterey Bay 2. Goal scorers—Hilo: Shudai Ito (44:09), Koki Hamada (83:15), Brian Trujillo (83:46). CSMB: Mason Ward (14:46), Alexis Sanchez (73:58).

At Lubbock, Texas

Lubbock Christian 1, Hawaii Pacific 0. Goal scorer—Yannis Sapim (54:20).

COLLEGE WOMEN

At Vulcan Soccer Field

Thursday

Hawaii Hilo 2, Western Oregon 0. Goal scorers—Filippa Graneld (6:26), Teani Arakawa (40:25).