Scoreboard – September 22, 2024

Calendar

Today

SOCCER

College women: Hawaii Pacific vs. Hawaii, 4 p.m. at Waipio Peninsula Soccer Stadium.

MONDAY

BOWLING

ILH boys and girls: 4:15 p.m. at Hickam Bowling Center.

VOLLEYBALL

ILH girls: Varsity II, Hawaii Baptist at Sacred Hearts, 6:15 p.m.

OIA East girls: Moanalua at Farrington; Kalani at Kalaheo; Kahuku at Kaimuki; Kaiser at Castle; Kailua at Roosevelt. JV at 5 p.m., White and Varsity to follow. Anuenue at McKinley (White only at 5 p.m.).

Volleyball

Durango Fall Classic

Saturday

At Las Vegas, Nevada

Bronze Qualifying Rounds

(Winners to Bronze Bracket and losers to Competition Bracket)

Millenium def. Mercy Academy 24-26, 25-22, 25-19

Saint Francis def. Skyview 26-28, 25-11, 25-17

Oaks Christian def. Queen Creek 25-10, 25-15

Bishop Gorman def. John Paul II 25-22, 25-15

Archbishop Mitty def. Hamilton 28-26, 25-22

Coronado def. St. Ignatius 22-25, 25-18, 25-15

Kamehameha def. Chaminade 18-25, 25-10, 25-15

Torrey Pines def. Corner Canyon 25-19, 25-20

Bronze Bracket Quarterfinals

Saint Francis def. Millenium 25-14, 25-22

Bishop Gorman def. Oaks Christian 25-22, 25-19

Archbishop Mitty def. Coronado 21-25, 25-19, 25-18

Torrey Pines def. Kamehameha 25-14, 25-12

Bronze Bracket Consolation Semifinals

Oaks Christian def. Millenium 25-18, 22-25, 25-12

Kamehameha def. Coronado 25-23, 13-25, 25-20

Bronze Bracket 4th Place Match

Kamehameha def. Oaks Christian 25-27, 26-24, 25-23

Classic Qualifying Rounds

(Winners to Classic Bracket and losers to Contender Bracket)

Harvard-Westlake def. ‘Iolani 25-22, 25-15

Durango def. Village Christian 25-20, 27-29, 25-18

Kamehameha-Hawaii def. Mountain View 20-25, 25-13, 25-21

Liberty def. Woodrow Wilson 25-13, 25-19

Bishop Almany def. Palo Verde 27-25, 25-20

Torrance South def. Hockaday 22-25, 25-21, 25-23

Huntington Beach def. Long Beach Poly 25-18, 27-25

Torrance def. La Canada 25-18, 25-20

Classic Bracket Quarterfinals

Durango def. Harvard-Westlake 25-17, 25-19

Liberty def. Kamehameha-Hawaii 18-25, 25-17, 25-17

South Torrance def. Bishop Alemany 25-19, 25-22

Huntington Beach def. Torrance 25-19, 25-20

Classic Bracket Consolation Semifinals

Harvard-Westlake def. Kamehameha-Hawaii 29-27, 25-21

Bishop Alemany def. Torrance 25-19, 25-18

Contender Bracket Quarterfinals

‘Iolani def. Village Christian 19-25, 28-26, 25-17

Mountain View def. Woodrow Wilson 25-21, 25-21

Hockaday def. Palo Verde 18-25, 25-17, 33-31

Long Beach Poly def. La Canada 20-25, 25-15, 25-21

Contender Bracket Semifinals

‘Iolani def. Mountain View 25-18, 25-22

Long Beach Poly def. Hockaday 25-14, 19-25, 25-18

Contender Bracket Finals

‘Iolani def. Hockaday 25-23, 27-25

Kayaking

ILH Kayaking Distance

Regatta #2

Saturday

At Ala Wai Canal

Distance: 2000m

Varsity Boys

1, Cole Schwake, Mid-Pacific, 8:28.74. 2, Oliver Miller, Le Jardin, 8:40.07. 3, Kawika Spalding, Kamehameha, 8:41.69. 4, Kaiehu Kawainui, Kamehameha, 8:44.66. 5, Jackson Monahan, Punahou, 9:03.52. 6, Haskel McKee-Seegal, Punahou, 9:06.44. 7, Miles Kiefer, Punahou, 9:08.55. 8, Ty Carvil, Le Jardin, 9:09.24. 9, Raza Takaki, Mid-Pacific, 9:13.90. 10, Luke Bartholomees, Mid-Pacific, 9:21.37.

Varsity Girls

1, Mayasol Camp, ‘Iolani, 9:53.43. 2, Hazel Campbell, Punahou, 10:06.81. 3, Luukia Spencer-Da Silva, Kamehameha, 10:10.58. 4, Hilina’i Gersaba, Kamehameha, 10:22.27. 5, Kaha’i Brown, Punahou, 10:34.54. 6, Emalia Austin, Punahou, 10:36.82. 7, Kailoa Kerber, Punahou, 10:43.12. 8, Nanea Henriques, Kamehameha, 10:43.56. 9, Kaialea Tanner, Kamehameha, 10:50.17. 10, Gwen Yoshimura, Mid-Pacific, 10:56.05.

GOLF

99th Big Island Amateur Championship

Saturday

At Waikoloa

Second Round; par 72

Anson Cabello, Kahului 66-68—134

Joshua Hayashida, Mililani 67-68—135

Tyler Loree, Kula 66-72—138

Andrew Otani, Honolulu 69-69—138

James Whitworth, Honolulu 69-71—140

Jack Yeager, San Clemente 73-68—141

Ethan Alexander, Honolulu 70-71—141

Reagan James Miles, Kihei 67-74—141

Isaiah Kanno, Hilo 70-72—142

Jake Otani, Hilo 69-73—142

Zachary Dubourdieu, Honolulu 76-67—143

Matthew Ma, Pearl City 71-72—143

Dane Watanabe, Kaneohe 72-72—144

Shawn Sakoda, Honolulu 74-72—146

Bill Schwartz, Mountain View 72-76—148

Kahaiolelo Helm, Keaau 75-73—148

Shannon Sibayan, Lihue 73-75—148

Loeka Longakit, Hilo 77-74—151

Robert Nakagawa, Aiea 72-79—151

Ross Mitsutani, Kailua Kona 76-75—151

Brian Culbertson, Waikoloa 76-75—151

Chance Wilson, Princeville 75-77—152

Kevin Geiger, Kamuela 77-76—153

Joey Windler, Kailua Kona 76-77—153

Shaun Downie, Hilo 79-74—153

William Glanville, Kailua Kona 74-80—154

Wade Kalili, Hilo 76-78—154

N. Izawa-Okazaki, Kailua Kona 78-76—154

Noah Otani, Hilo 74-81—155

Casey Johansen, Mililani 79-77—156

Blake Buonopane, Danvers 82-75—157

Drew Higashihara, Kailua 80-78—158

Zeke Alamida, Koloa 80-78—158

Anson Almeida, Hilo 79-81—160

Xander Broderson, Kailua Kona 79-82—161

Taylor Evangelista, Kamuela 81-81—162

William Carvalho III, Waikoloa 77-86—163

Tracy Kitamura, Hilo 79-84—163

Jordan Labanon, Kaneohe 74-89—163

Robert Perreira, Hilo 84-83—167

Colin Kakutani, Koloa 82-87—169

Jordan Baduria, Keaau 87-86—173

Dan Richards, Waikoloa 87-86—173