Scoreboard – September 23, 2024

Calendar

Today

BOWLING

ILH boys and girls: 4:15 p.m. at Hickam Bowling Center.

VOLLEYBALL

ILH girls: Varsity II, Hawaii Baptist at

Sacred Hearts, 6:15 p.m.

OIA East girls: Moanalua at Farrington; Kalani at Kalaheo; Kahuku at Kaimuki;

Kaiser at Castle; Kailua at Roosevelt. JV at 5 p.m., White and Varsity to follow. Anuenue at McKinley (White only at 5 p.m.).

TUESDAY

BOWLING

ILH girls: 4:15 p.m. at Hickam Bowling Center.

VOLLEYBALL

ILH girls: Varsity I, ‘Iolani at Mid-Pacific,

6 p.m.; Kamehameha at Punahou, 6 p.m. Varsity II, University at ‘Iolani I-AA, 6 p.m.; Punahou I-AA at Sacred Hearts, 6:30 p.m. Varsity III, Island Pacific at St. Andrew’s,

5 p.m.; Hanalani vs. Christian Academy,

5 p.m. at Sacred Hearts; Hawaiian Mission vs. Assets, 6:30 p.m. at St. Andrew’s.

OIA West girls: Pearl City at Mililani;

Radford at Campbell; Nanakuli at Kapolei. JV at 5 p.m., White and Varsity to follow. Aiea at Waipahu (White at 5 p.m.; Varsity to follow); Waianae at Waialua (JV at 5 p.m.; Varsity to follow).

WATER POLO

ILH boys: Varsity I, Kamehameha at ‘Iolani 6 p.m.; Mid-Pacific at Punahou, 6 p.m.

Varsity I-AA, Kamehameha at ‘Iolani 4 p.m.; Mid-Pacific at Punahou, 5 p.m.

VOLLEYBALL

ILH

Saturday

Girls Varsity II

Le Jardin def. Maryknoll 25-11, 19-25,

25-22, 25-22

University def. Damien 22-25, 25-20, 25-20,

29-27

Girls I-AA

Punahou def. ‘Iolani 25-27, 30-28, 17-25,

25-14, 15-7

Girls JV I

Punahou-Gold def. Mid-Pacific 25-19,

17-25, 25-15

Kamehameha-Blue def. ‘Iolani 25-20, 25-18

Girls JV II

Le Jardin def. Maryknoll 25-7, 25-16

Damien def. University 13-25, 25-17, 25-19

BIIF

Saturday

Girls Varsity

Konawaena def. Honokaa 25-19, 25-14,

25-12

Girls JV

Honokaa def. Konawaena 27-25, 25-20

PIGEON RACING

Hawaii Flyers

From Honokaa, Hawaii Island to Oahu

Saturday

1. Allan Komatsu 169.545 miles/44.25 mph. 2. Jay Alameida 176.464/41.31.

3. Sidney Lum 177.002/38.18. 4. Bert Toyooka 179.859/29.91. 5. George

Contento 173.808/29.72

Oahu Invitational Flyers

From Pohakuloa, Hawaii Island to Oahu

Saturday

1. Richard Uyesugi 202.722 miles/44.85 mph. 2. Troy Kamaka 185.569/44.02.

3. Ed Gerola 194.959/43.63. 4. Bill Ching 201.771/43.08. 5. Harry Ioane 201.904/42.38.

AIR RIFLERY

ILH

Saturday

Boys Varsity

Punahou 1043, Island Pacific 700. Top shooters—Pun: Cayden Matsuoka 269. IPA: William Meyermann 253.

Girls Varsity

Punahou 1045, Island Pacific 526. Top shooters—Pun: Kaley Fung 267. IPA: Khim Kaimipono 264.

Boys JV

Punahou 966, Island Pacific 604

Girls JV

Punahou 1029, Island Pacific 220

OIA

Saturday

Eastern Division

Boys Castle 1941, Kaimuki 1166. Top

shooters—Cast: Nakoa Suzukawa 518. Kaim: Damian Riccobene 395.

Kalani 2026, Roosevelt 1757. Top

shooters—Kaln: Ryan Onizawa 465. Roos: Kody Hayashi 522.

Moanalua 2093, Kailua 1968. Top

shooters—Moan: Ian Sloman 536. Kail: Liam Madiam 526.

Kaiser 2028, Kahuku 1658. Top

shooters—Reef Tolosa 533. Kah: Arthur Boydstun 454.

Girls

Kaimuki 1341, Castle 522. Top

shooters—Kaim: Maima Lomavita 445. Cast: Summer Schindel 522. Kalani 2040, Roosevelt 1913. Top

shooters—Kaln: Keira Lam 533. Roos: Shelby Oda Galisa 517.

Moanalua 2132 Kailua 2049. Top

shooters—Moan: Chloe Lee 548. Kail:

Haley Jeong 528.

Kaiser 1831, Kahuku 0. Top shooter: Caitlin Lam 502.

Western Division

Boys

Leilehua 1661, Nanakuli 1052. Top shooters—Lei: Clark Bolatao 450. Nan: Dustin Upfold, 451.

Waialua 1967, Pearl City 1957. Top shooters—Wail: Chase Dayacos 498. PC: Rylan Koga 533.

Kapolei 1612, Campbell 1485. Top shooters—Kap: Jonathan Badua 420. Camp: Chase Demling 417.

Waianae 1908, Radford 1307. Top shooters—Wain: Landon Ujimori 532. Rad: Stevenson Lakjohn 394.

Waipahu 1832, Mililani 1753. Top shooters—Waip: Kainoa Domingo 488. Mil: Terence Carr 452.

Girls

Leilehua 2005, Nanakuli 424. Top shooters—Lei: Isabel Rohan 531. Nan: Shavelle Lemafa 424.

Pearl City 2113, Waialua 1006. Top shooters—PC: Ella Wenceslao 539. Wail: Madison Heath 510.

Kapolei 1233, Campbell 1299. Top shooters—Kap: Alicya Robson 413. Camp: Anika Hufana 450.

Waianae 1879, Radford 1639. Top shooters—Wain: Caitlynn Yamada 517. Rad: Wenling Wester 420.

Mililani 1800, Waipahu 1423. Top shooters—Mil: Tessa Carr 549. Waip: Emmi Cruz Castillo 493.

GOLF

99th Big Island Amateur Championship

At Waikoloa

Sunday

Final Round; par 72

Championship Flight

Anson Cabello 66-68-68—202 Tyler Loree 66-72-65—203

Joshua Hayashida 67-68-69—204 Andrew Otani 69-69-68—206 Jack Yeager 73-68-66—207 James Whitworth 69-71-69—209 Ethan Alexander 70-71-69—210 Matthew Ma 71-72-70—213 Dane Watanabe 72-72-71—215 Reagan James Miles 67-74-74—215 Isaiah Kanno 70-72-74—216 Shawn Sakoda 74-72-74—220 Jake Otani 69-73-78—220 Kevin Geiger 77-76-69—222 Shannon Sibayan 73-75-75—223 Zachary Dubourdieu 76-67-80—223 Chance Wilson 75-77-72—224 Noah Otani 74-81-70—225 Shaun Downie 79-74-72—225

Ross Mitsutani 76-75-74—225

Senior Flight

Craig Larson 70-72-73—215 Richard Gillette 72-73-74—219 Randy Kish 72-72-76—220 Rohn Stark 75-75-74—224 David Goode 77-74-75—226 Cullen Burgess 76-72-79—227 Ken Zecchini 75-75-77—227 Mark Murphy 74-77-76—227 Ray Caoagdan 74-77-78—229 Darryl Yagi 80-77-74—231 Ray Landry 75-73-83—231

A Flight

Eddie Morales 73-75—148 Steven Benally 77-77—154 Earl Bernaldes 78-83—161 Hiroshi Sagara 82-81—163 Agnes Yamauchi 82-82—164 Mason Hocson 83-81—164 Tyler Smith 84-81—165 Arlen Miner-Ho 84-82—166 Edwin Chung 82-84—166 Edward “Tad” Lawson 86-82—168

Men’s Senior (Net)

Wayne Yamauchi 74-72—146 Kaleo Smith 71-76—147 Greg Rapozo 77-71—148 Jeff Irvine 72-78—150 John Bryant 76-76—152 Men’s Super Senior (Net)

Barry Castle 76-68—144 Steve Crago 72-74—146 Felix Asia 73-78—151 William Wilton 74-77—151 Gary Okamura 79-75—154

WATER POLO

ILH

Boys Varsity II

Saturday

Kamehameha 12, Le Jardin 6. Goal scorers—KS: Koalii Kamai-Hudson 3, Blaise Lai 3, Kahiau Stevens, Lennox

Quihano-Meehan, Kamakoa Kaluhiwa, Oliko Hudgens, Teauvaa Rawlins-Crivello, Kyan Shigekane. LeJ: Zavior Ward 2, Jack Ferandin 2, Anthony Klutz IV 2.

CROSS COUNTRY

COLLEGE

Chaminade Invitational

At Kapiolani Park

Saturday

Men

Team

1. Hawaii Pacific 20. 2. Chaminade 35.

Individual

1. Aaron Garcia (HPU) 17:57.5. 2. Peter Ramos (CU) 18:28.8. 3. Jonah Sheridan (HPU) 18:48.8. 4. Tyler Stoker (HPU) 20:17.9. 5. Joshua Peller (HPU) 20:24.3. 6. Conor McMahon (CU) 22:44.3. 7.

Casey Collins (HPU) 22:48.4. 8.

Sebastian Castro (CU) 23:04.4. 9.

Macallister Zawistoski (CU) 25:21.7.

10. Jacob Mantiply (CU) 30:49.1.

Women

Team

1. Hawaii Hilo 29. 2. Chaminade 41.

3. Hawaii Pacific 50.

Individual

1. Maria Steinke (CU) 19:44.0. 2. Nikiji Dayse (CU) 19:46.5. 3. Isabel Raymond (Hilo) 21:00.9. 4. Summer Corke (Hilo) 21:15.7. 5. Megan Donovan (Hilo) 21:32.6. 6. Carly Dyer (HPU) 21:35.5. 7. Maggi Morrell (Hilo) 22:01.4. 8. Isab Acosta Figueredo (HPU) 23:13.4. 9. Sophie

Hanson (HPU) 23:20.2. 10. Kaia Spiess (Hilo) 23:55.3.

OIA

Mililani Invitational

At Mililani

Saturday

5K

Boys

Team

1. Radford 34. 2. Mililani 38. 3. Kalani 80. 4 Kahuku 147. 5. Kaiser 147. 6. Roosevelt 164. 7. Kapolei 175. 8. Kailua 209. 9. Waialua 219.

Individual

1. Stephen Kozuma (Rad) 16:40.62. 2. Jayden Noriega (Mil) 16:41.81. 3. Cooper Edward Johnson (Rad) 16:53.52. 4.

Payton Mukkada (Mil) 17:15.17. 5. Keito Koshiishi (Roos) 17:22.37. 6. Weston

Gussenhoven (Rad) 17:23.42 7. Richard Trowbridge (Rad) 17:25.75. 8 Joshua Doherty-Sapsis (Mil) 17:40.78. 9 Noa

Gibson (Kaln) 17:48.41. 10. Rui Imai (Kaln) 17:55.00.

Girls

Team

1. Radford 32. 2. Mililani 75. 3. Kalani 75. 4 Kaiser 91. 5. Kahuku 97. 6. Roosevelt 137. 7 Kailua 201.

Individual

1. Kaitlyn Bitterman (Mil) 18:50.00. 2.

Caitlin Fisher (Rad) 19:52.07. 3. Samantha Morinaga (Kaln) 20:17.94. 4. Ivy Trowbridge (Rad) 20:25.87. 5 Brooklyn Weaver (Rad) 20:26.49. 6 Jocelyn Thomas (Kais) 20:41.71. 7. Rachel Hamasaki (Kais) 20:43.48. 8 Hana Sonoda (Kaln) 20:44.18. 9 Skye Gussenhoven (Rad) 20:55.82. 10. Madeleine Villar (Mil) 21:10.78.