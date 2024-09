Scoreboard – Sept. 27, 2024

CALENDAR

TODAY

FOOTBALL

ILH Division I: Pac-Five at ‘Iolani, 3:15 p.m.

OIA Open Division: Waipahu at Kapolei, 7:30 p.m.

VOLLEYBALL

Big West women: UC Irvine vs. Hawaii, 7 p.m. at SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center.

ILH girls: Varsity I, ‘Iolani at Kamehameha, 6:15 p.m.; Mid-Pacific at Punahou, 6:30 p.m.

Varsity II, Le Jardin at Punahou I-AA, 5 p.m.; Damien at Hawaii Baptist, 6:15 p.m.; University at Maryknoll, 6:15 p.m.

SATURDAY

AIR RIFLERY

ILH boys and girls: Pac-Five at Kamehameha, 9 a.m.; Punahou at Hanalani, 10 a.m.; Island Pacific at Mid-Pacific, 10 a.m.

OIA Eastern Division: Kalaheo at Moanalua; Kalani at Kaimuki; Kailua at Roosevelt; Kaiser at Castle. Matches start at 9 a.m.

OIA Western Division: Pearl City at Leilehua; Nanakuli at Waianae; Campbell at Radford; Waipahu at Waialua; Mililani at Kapolei. Matches start at 9 a.m.

CROSS COUNTRY

ILH: Meet No. 2, 8:30 a.m. at Mid-Pacific.

FOOTBALL

OIA Open Division: Kahuku at Mililani, 6:30 p.m. Non-League: Campbell at Keaau, 2:30 p.m.

KAYAKING

ILH: sprint races, 8 a.m. at Ala Wai Canal.

SOCCER

PacWest: Hawaii Hilo vs. Hawaii Pacific, men at 12:30 p.m.; women at 3 p.m. Games at Waipio Peninsula Soccer Complex main stadium.

VOLLEYBALL

Big West women: Cal State Fullerton vs. Hawaii, 7 p.m. at SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center.

WATER POLO

ILH boys Varsity I-AA: Le Jardin at ‘Iolani, 3 p.m

AIR RIFLERY

OIA

Wednesday

Eastern Division

Boys

Kahuku 1642, Roosevelt 1392.

Top shooters—Kah: Arthur Boydstun 464. Roos: Branden Hashimoto 480.

Moanalua 2085, Kaiser 2073.

Top shooters—Moan: Ian Sloman 547. Kais: Rowen Balagtas 534.

Kalaheo 1727, Kaimuki 1345.

Top shooters—Kalh: Zsombor Osztrovics 500. Kaim: Damian Riccobene 389.

Kalani 2032, Kailua 2002.

Top shooters— Kaln: Owen Noguchi 514. Kail: Liam Madiam 519.

Girls

Roosevelt 1760, Kahuku 0.

Top shooter—Shelby Oda Galisa 511.

Moanalua 2118, Kaiser 1878.

Top shooters—Moan: Chloe Lee 547.Kais: Helina Thoi 491.

Kalaheo 1635, Kaimuki 1345.

Top shooters—Kalh: Ellison Wolf 446. Kaim: Maima Lomavita 390.

Kalani 2043, Kailua 2032.

Top shooters— Kaln: Cindy Chong, 513. Kail: Laurenn Fujikawa 523.

Western Division

Boys

Waialua 1912, Nanakuli 1066.

Top shooters—Wail: Chase Dayacos 496. Nan: Dustin Upfold 455.

Kapolei 1482, Radford 1428.

Top shooters—Kap: Apollo Sunga 402. Rad: Justin Reed 401.

Waianae 1409, Nanakuli 0.

Top shooter— Landon Ujimori 506.

Waipahu 1804, Campbell 1605.

Top shooters—Waip: Jhamil Llapitan 479. Camp: Julian Peatross 453.

Pearl City 1970, Mililani 1711.

Top shooters—PC: Rylan Koga 515. Mil: Terence Carr 464.

Girls Waialua 1005, Nanakuli 395.

Top shooters—Wail: Eva Shriver-Kealoha 504. Nan: Shavelle Lemafa 395.

Radford 1593, Kapolei 1283.

Top shooters—Rad: Alaina Sabat 416. Kap: Ridley Hawkes 437.

Waianae 1637, Nanakuli 0.

Top shooter—Caitlynn Yamada 481.

Waipahu 1843, Campbell 1642.

Top shooters—Waip: Sydney Cortado 478. Camp: Alicya Robson 453.

Pearl City 2142, Mililani 1499.

Top shooters—PC: Chloe Obuhanych 549. Mil: Diandra Thomson 416.

VOLLEYBALL

ILH

Thursday

Girls Varsity III

Hawaiian Mission def. La Pietra 25-16, 22-25, 25-16, 25-16

Wednesday

Girls Varsity II

Hawaii Baptist def. Le Jardin 25-23, 22-25, 25-19, 25-17

Girls Varsity III

Hanalani def. St. Andrew’s 25-21, 25-17, 25-13

Christian Academy def. Assets 25-6, 25-14, 25-16

Girls JV I

Punahou-Blue def. Kamehameha-White 25-17, 25-20

Kamehameha-Blue def. Punahou-Gold 25-21, 25-21

Girls JV II

University def. Sacred Hearts 25-18, 25-17

OIA WEST

Thursday

Girls Varsity

Waialua def. Waipahu 25-13, 25-22, 25-23

BIIF

Thursday

Girls Varsity

Hawaii Prep def. Kealakehe 25-12, 26-12, 25-18

Girls JV

Hawaii Prep def. Kealakehe 25-23, 25-11

Wednesday

Girls Varsity

Kamehameha-Hawaii def. Waiakea 25-12, 25-13, 25-14

Hawaii Prep def. Ehunuikaimalino 25-4, 25-11, 25-5

Girls JV

Waiakea def. Kamehameha-Hawaii 25-17, 25-11

BOWLING

ILH

At Hickam Bowling Center

Thursday

Girls Varsity

Maryknoll 2, Island Pacific 1

Kamehameha 3, Hawaii Baptist 0

Pacific Buddhist 2, Damien 1

‘Iolani 2, Mid-Pacific 1

Sacred Hearts 3, Punahou 0

High game/series—Mary: Phoebe Kahele 141/393. IPA: Krislyn Elmore 167/419. KS: Leina Lee 190/Rayne Remiticado 407. HBA: Tyler Yamanoha 112/302. PBA: Kahealani Gleason 135/371. DMS: Savannah Stephen 203/467. Iol: Analise Mae Bishop 204/565. MPI: Kelsey Oshiro 204/510. SHA: Emma Nangalao 162/457. Pun: Dasha Nguyen 180/442.

Girls JV

Damien 3, Pacific Buddhist 0

‘Iolani Black 2, Mid-Pacific 1

Punahou Blue 2, Sacred Hearts 1

SOFTBALL

OIA EAST

JV

Wednesday

Kaiser 18, Kalani 0