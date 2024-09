Scoreboard – Sept. 28, 2024

CALENDAR

TODAY

AIR RIFLERY

ILH boys and girls: Pac-Five at Kamehameha, 9 a.m.; Punahou at Hanalani, 10 a.m.; Island Pacific at Mid-Pacific, 10 a.m.

OIA Eastern Division: Kalaheo at Moanalua; Kalani at Kaimuki; Kailua at Roosevelt; Kaiser at Castle. Matches start at 9 a.m.

OIA Western Division: Pearl City at Leilehua; Nanakuli at Waianae; Campbell at Radford; Waipahu at Waialua; Mililani at Kapolei. Matches start at 9 a.m.

CROSS COUNTRY

ILH: Meet No. 2, 8:30 a.m. at Mid-Pacific.

FOOTBALL

OIA Open Division: Kahuku at Mililani, 6:30 p.m. Non-League: Campbell at Keaau, 2:30 p.m.

KAYAKING

ILH: sprint races, 8 a.m. at Ala Wai Canal.

SOCCER

PacWest: Hawaii Hilo vs. Hawaii Pacific, men at 12:30 p.m.; women at 3 p.m. Games at Waipio Peninsula Soccer Complex main stadium.

VOLLEYBALL

Big West women: Cal State Fullerton vs. Hawaii, 7 p.m. at SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center.

WATER POLO

ILH boys Varsity I-AA: Le Jardin at ‘Iolani, 3 p.m.

SUNDAY

PADDLING Na Wahine O Ke Kai: 8 a.m. from Hale O Lono Harbor, Molokai to Dukes Beach fronting Hilton Hawaiian Village.

BOWLING

OIA GIRLS

Week 4

At K-Bay Lanes

Kalani 1885

Roosevelt 1814

Moanalua 1777

Kaiser 1680

Kalaheo 1315

Castle 1061

Farrington 718

HCDB 688

Kaimuki 396

McKinley 271

Game High/3-Game High

Castle: Hayden Akau 138/378

Farrington: Jaydene Quemado 145/397

HCDB: Novema Leaeno 121/271

Kaimuki: Kanonu Makalii 155/396

Kaiser: Haley Fujiwara 242/584

Kalaheo: Yvaine Knight 127/335

Kalani: Peyton Fujiwara 166/413

McKinley: Dannica Hiromasa 98/271

Moanalua: Jasmyn Miyasaki 160/417

Roosevelt: Raena Sodetani 175/485

OIA BOYS

Week 4

At K-Bay Lanes

Castle 2399

Moanalua 2207

Roosevelt 2067

Kalani 2060

Kaiser 1999

Kalaheo 1888

Farrington 1564

McKinley 1507

Kailua 1490

HCDB 1039

Kaimuki 422

Game High/3-Game High

Castle: Thomas Onodera 214/582

Farrington: Kyle Hayase Fong 146/387

HCDB: Boston Nanod 122/325

Kailua: Makai Aurio 185/459

Kaimuki: Mark Kama 113/241

Kaiser: Chase Kawada 201/531

Kalaheo: Apollo Spheeris 163/407

Kalani: Dyson Murakami 185/441

McKinley: Hunter Goo-Dowling 139/ Rylen Marcos 286

Moanalua: Kaeo Grant 182/Oziah Mendiola 461

Roosevelt: Kana’i Poyo-Aquino 166/462