Scoreboard – September 30, 2024

Calendar

Today

BOWLING

ILH boys: 4:15 p.m. at Hickam Bowling Center.

VOLLEYBALL

ILH girls: Varsity II, University at Sacred Hearts, 6:15 p.m.

OIA East girls: Kailua at McKinley; Roosevelt at Castle; Kalaheo at Kaimuki; Kalani at Kaiser; Moanalua at Kahuku. JV at 5 p.m., White and Varsity to follow. Anuenue at Farrington (White only at 5 p.m.).

TUESDAY

BOWLING

ILH girls: 4:15 p.m. at Hickam Bowling Center.

SOCCER

PacWest: Dominican vs. Chaminade, men at 10 a.m.; women at 12:30 p.m. Games at Saint Louis School field.

PacWest: Academy of Art vs. Hawaii Hilo, men at 12:30 p.m.; women at 3 p.m. Games at Vulcan Soccer Field.

VOLLEYBALL

ILH girls: Varsity I, Punahou at ‘Iolani, 6 p.m. Varsity II, Sacred Hearts at Hawaii Baptist, 6 p.m. Varsity III, Hanalani vs. Island Pacific, 5 p.m. at La Pietra; Assets at St. Andrew’s, 6 p.m.; Christian Academy at La Pietra, 6:30 p.m.

OIA West girls: Waianae at Campbell; Pearl City at Kapolei; Radford at Nanakuli. JV at 5 p.m., White and Varsity to follow. Leilehua at Waialua (JV at 5 p.m.; Varsity to follow); Aiea at Mililani (White at 5 p.m.; Varsity to follow).

WATER POLO

ILH boys: Varsity I, ‘Iolani at Punahou, 5 p.m.; Mid-Pacific at Kamehameha, 6 p.m. Varsity I-AA, ‘Iolani at Punahou, 4 p.m.; Mid-Pacific at Kamehameha, 5 p.m.`

Paddling

Na Wahine O Ke Kai World Championship 2024

Team Category Time

1. Team Bradley Open Women 5:44:52

2. Ka Lahui Kai Open Women 5:50:01

3. Hawaiian Canoe Club Open Women 6:11:07

4. Hui Nalu Canoe Club Open Women 6:11:49

5. Ka Lahui Kai Open Women 6:14:34

6. Kai Opua Canoe Club Open Women 6:19:48

7. Te Kahui Waka Open Women 6:22:02

8. Lanikai Canoe Club Open Women 6:22:37

9. Outrigger Canoe Club Koa 6:23:05

10. Kailua Open Women Open Women 6:25:56

11. Manu O Ke Kai Open Women 6:27:32

12. Team Japan Open Women 6:32:29

13. Ka Lahui Kai Women Juniors 6:41:30

14. Keahiakahoe Canoe Club Open Women 6:43:41

15. Kamehameha Canoe Club Hilo Open Women 6:45:06

16. Lanikai Canoe Club Koa 6:45:39

17. Keoua Honaunau Canoe Club Open Women 6:48:21

18. Waakapaemua Open Women 6:48:49

19. Aussie Aunties Master 50 6:48:55

20. Hawaiian Canoe Club Women Juniors 6:49:50

21. Namolokama Canoe Club Open Women 6:52:01

22. Lanikai Canoe Club Women Juniors 6:52:30

23. Hui Nalu Canoe Club Women Juniors 6:55:28

24. Outrigger Canoe Club Open Women 6:56:24

25. Lanikai Canoe Club Open Women 6:57:11

26. Hui Nalu Canoe Club Open Women 6:59:04

27. Lanikai Canoe Club Open Women 6:59:43

28. Puna Canoe Club Open Women 7:01:52

29. Kai Opua Canoe Club Master 40 7:03:40

30. New York Outrigger Open Women 7:09:34

31. Hawaiian Canoe Club Open Women 7:12:36

32. Waikiki Surf Club Women Juniors 7:13:52

33. Haleiwa Outrigger Canoe Club Master 50 7:17:20

34. Waikiki Beach Boys Open Women 7:17:54

35. Hawaiian Kanaktion Master 55 7:20:28

36. Waikiki Surf Club Open Women 7:20:56

37. Kailua Canoe Club Open Women 7:22:40

38. Alapa Hoe Canoe Club Master 40 7:22:49

39. Na Hoapili O Ke Kai Canoe Club Open Women 7:24:09

40. Hui Lanakila Canoe Club Koa 7:29:42

41. Lahui o Ko’olauloa Open Women 7:31:54

42. Koa Kai Canoe Club Open Women 7:33:55

43. Waikiki Yacht Club Master 50 7:34:36

44. Waikiki Beach Boys Open Women 7:38:37

Open Women

1. Team Bradley 5:44:52; 2. Ka Lahui Kai 5:50:01; 3. Hawaiian Canoe Club 6:11:07; 4. Hui Nalu Canoe Club 6:11:49; 5. Ka Lahui Kai 6:14:34

Women Juniors

1. Ka Lahui Kai 6:41:30; 2. Hawaiian Canoe Club 6:49:50; 3. Lanikai Canoe Club 6:52:30; 4. Hui Nalu Canoe Club 6:55:28; 5. Waikiki Surf Club 7:13:52

Koa

1. Outrigger Canoe Club 6:23:05; 2. Lanikai Canoe Club 6:45:39; 3. Hui Lanakila Canoe Club 7:29:42

Master 40

1. Kai Opua Canoe Club 7:03:40; 2. Alapa Hoe Canoe Club 7:22:49

Master 50

1. Aussie Aunties 6:48:55; 2. Haleiwa Outrigger Canoe Club 7:17:20; 3. Waikiki Yacht Club 7:34:36

Master 55

1. Hawaiian Kanaktion 7:20:28; 2. Na Hoapili O Ke Kai Canoe Club 8:05:21

Master 65

1. New Hope Canoe Club 8:02:33

Air Riflery

ILH

Saturday

Varsity Boys

Punahou 1043, Hanalani 946.

Top shooters—Pun: Cayden Matsuoka 277. Han: Dylan Fo 277.

Varsity Girls

Hanalani 1029, Punahou 1018.

Top shooters—Han: Di Ya Li 266. Pun: Kaley Fung and Allison Lin 258.

OIA

Saturday

Eastern Division

Boys

Moanalua 2120, Kalaheo 1707. Top shooters—Moan: Tysen Tinh 544. Kalh: Luke Parsons 476.

Kalani 2074, Kaimuki 796. Top shooters—Kaln: Kody Hayashi 521. Kaim: Damian Riccobene 401.

Kailua 1992, Roosevelt 1816. Top shooters—Kail: Parker Hanson 518. Roos: Ryan Onizawa 477.

Kaiser 2064, Castle 1920. Top shooters—Kais: Reef Tolosa 538. Cast: Nakoa Suzukawa 521.

Girls

Moanalua 2076, Kalaheo 1618. Top shooters—Moan: Charis Pettiford 543. Kalh: Azul Marroquin 460.

Kalani 2054, Kaimuki 1365. Top shooters—Kaln: Kalea Santos 525. Kaim: Micah Devine 355.

Kailua 2053, Roosevelt 1941. Top shooters—Kail: Laurenn Fujikawa 530. Roos: Shelby Oda 513.

Kaiser 1886, Castle 506. Top shooters—Kais: Helina Thoi 494. Cast: Summer Schindel 506.

Western Division

Boys

Pearl City 1896, Leilehua 1790. Top shooters—PC: Jaden Thai 494. Lei: Ezra Rohan 466.

Leilehua 1790, Waianae 1412. Top shooters—Lei: Ezra Rohan 466. Wain: Landon Ujimori 1412.

Campbell 1671, Radford 1367. Top shooters—Camp: Julian Peatross 475. Rad: Stevenson Lakjohn 404.

Waialua 1975, Waipahu 1872. Top shooters—Chase Dayacos 512. Waip: Blaise Antonio 484.

Mililani 1837, Kapolei 1343. Top shooters—Mil: Leland Nakayama 487. Kap: Jonathan Badua 383.

Girls

Pearl City

Leilehua 2080, Pearl City 1981. Top shooters—Lei: Isabel Rohan 520. PC: Jenna Liang 526.

Leilehua 1981, Waianae 1566. Top shooters—Lei: Isabel Rohan 520. Wain: Lacey Flores 424.

Campbell 1781, Radford 1681. Top shooters—Camp: Ay’yahanna McKethan 450. Rad: Selina Fischer 433.

Waipahu 1908, Waialua 1000. Top shooters—Waip: Sydney Cortado 485. Wail: Madison Heath 502.

Mililani 1684, Kapolei 1231. Top shooters—Mil: Diandra Thomson 451. Kap: Anika Hufana 430.