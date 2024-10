Scoreboard – October 2, 2024

From as low as $12.95 /mo.

Calendar

Today

AIR RIFLERY

OIA Eastern Division: Kalaheo at Kaiser; Kalani at Moanalua; Kaimuki at Roosevelt; Kahuku at Castle. Matches start at 3 p.m.

OIA Western Division: Radford at

Waialua; Campbell at Waianae; Nanakuli at Kapolei; Waipahu at Pearl City; Leilehua at Mililani. Matches start at 3 p.m.

BOWLING

ILH boys and girls: 4:15 p.m. at Hickam Bowling Center.

VOLLEYBALL

ILH girls: Varsity I, Kamehameha at Mid-Pacific, 6:15 p.m. Varsity II, ‘Iolani I-AA at Hawaii Baptist, 6 p.m.; Le Jardin at Damien, 6:15 p.m.; Maryknoll at Punahou Varsity I-AA, 6:15 p.m.

OIA East girls: Kaimuki at Farrington;

Kaiser at Roosevelt; Kahuku at Kalani; McKinley at Moanalua; Castle at Kalaheo. JV at 5 p.m., White and Varsity to follow. Anuenue at Kailua (White only at 5 p.m.).

THURSDAY

BOWLING

ILH girls: 4:15 p.m. at Hickam Bowling Center.

FOOTBALL

OIA Division II: Kalaheo at Waialua, 7 p.m.

SOCCER

PacWest: Dominican vs. Hawaii Pacific, men at 4:30 p.m.; women at 7 p.m. Games at Waipio Peninsula Soccer Complex main stadium.

VOLLEYBALL

ILH Varsity II girls: Assets vs. Island

Pacific, 5 p.m. at Hawaiian Mission;

La Pietra at St. Andrew’s, 6 p.m.; Christian Academy at Hawaiian Mission, 6:30 p.m.

OIA West girls: Radford at Waianae;

Kapolei at Leilehua; Campbell at Waipahu. JV at 5 p.m., White and Varsity to follow. Nanakuli at Aiea (White at 5 p.m.; Varsity to follow); Waialua at Mililani (JV at 5 p.m.; Varsity to follow).

WATER POLO

ILH boys Varsity I-AA: Le Jardin at

Punahou, 5 p.m.

VOLLEYBALL

COLLEGE WOMEN

United Soccer Coaches Division II

Top 25 Poll

(Records through Sunday)

PV Rec

1. Colorado School of Mines 3 8-0-0

2. Grand Valley State 1 6-0-2

3. Cal Poly Pomona 5 7-0-0

4. Columbus State 4 6-0-1

5. Gannon 2 5-0-1

6. Tampa 6 4-0-1

7. Central Missouri 9 5-2-1

8. Ashland 7 5-1-1

9. Lenoir-Rhyne 11 5-0-3

10. Concordia-Irvine 12 5-0-1

11. Adelphi 15 5-1-0

11. Dallas Baptist 10 4-0-2

13. Minnesota State-Mankato 17 5-1-2

13. Southern New Hampshire 8 4-0-2

15. West Florida 16 5-1-1

16. Point Loma Nazarene 18 5-1-1

17. Catawba 19 4-0-3

18. Shepherd 25 4-0-3

19. Florida Tech 24 4-1-0

20. Maryville St. Louis NR 6-0-1

21. Azusa Pacific 22 5-0-1

22. Washburn 21 4-2-2

23. McKendree 13 8-1-0

24. Franklin Pierce RV 7-1-0

25. Midwestern State NR 6-1-0

25. Hawaii Hilo RV 4-0-2

Also receiving votes: Indiana U. of

Pennsylvania, Cal State-Los Angeles,

Kutztown, Cal State San Marcos, Seattle Pacific, Mississippi College, Drury, Lander, Northern Michigan, Metropolitan State, Wilmington, Bloomsburg.

ILH

Tuesday

Girls Varsity I

‘Iolani def. Punahou 25-17, 25-22, 25-20

Girls Varsity II

Hawaii Baptist def. Sacred Hearts 25-15,

21-25, 25-16, 25-19

Girls Varsity III

St. Andrew’s def. Assets 25-14, 25-11, 25-7

OIA WEST

Tuesday

Girls Varsity

Mililani def. Aiea 25-14, 25-18, 25-10

Nanakuli def. Radford 25-16, 24-26, 25-22,

25-14

Campbell def. Waianae 25-21, 25-8, 25-22

Girls White

Mililani def. Aiea 21-7, 25-8

Nanakuli def. Radford 21-11, 21-19

Waianae def. Campbell 21-19, 21-15

Girls JV

Nanakuli def. Radford 21-12, 21-7

Campbell def. Waianae 21-18, 21-20

OIA EAST

Monday

Girls Varsity

Castle def. Roosevelt 25-19, 25-18, 25-20

Moanalua def. Kahuku 25-14, 25-18, 25-22

Kalani def. Kaiser 25-15, 25-19, 23-25,

25-20

Kalaheo def. Kaimuki 25-14, 25-14, 25-22

Girls White

Castle def. Roosevelt 21-12, 21-12

Kaiser def. Kalani 21-13, 21-20

Kalaheo def. Kaimuki 21-5, 20-21, 15-13

Girls JV

Castle def. Roosevelt 21-20, 21-17

Kaiser def. Kalani 21-12, 21-20

Kalaheo def. Kaimuki 21-5, 21-15

BIIF

Tuesday

Girls Varsity

Hawaii Prep def. Kanu 25-8, 25-11, 25-6

Kamehameha-Hawaii def. Ka ‘Umeke

Ka’eo 25-6, 25-13, 25-15

BOWLING

ILH

At Hickam Bowling Center

Tuesday

Girls Varsity

Damien 2, Hawaii Baptist 1

‘Iolani 2, Hanalani 1

Pacific Buddhist 2, Island Pacific 1

Mid-Pacific 3, Maryknoll 0

Kamehameha 3, Punahou 0

High game/series—DMS: Savannah Stephen 149/411. HBA: Emily Tomasso 136/Tyler Yamanoha 344. Iol: Leina Wong 177/Analise Bishop 482. Han: Charis Shimabukuro 180/486. PBA: Lyla Onishi 139/397. IPA: Krislyn Elmore 156/414. MPI: Rylee Elizaga 169/472. Mary: Phoebe Kahele 133/365. KS: Leina Lee 210/538. Pun: Raylie Iwamoto 161/

Dasha Nguyen 450.

Girls JV

‘Iolani Black 3, Punahou Gold 0

Mid-Pacific 2, ‘Iolani Red 1

Kamehameha 3, Punahou Blue 0

Monday

Boys Varsity

Kamehameha 2, ‘Iolani 1

Hawaii Baptist 3, Punahou 0

Hanalani 3, Island Pacific 0

Mid-Pacific vs. Damien, score NA

Saint Louis 3, Assets 0

High game/series—KS: Domonic Vespoli and Aiden Kahele 215/Vespoli 583. Iol: Ezra Bentkowski 220/637. HBA: Evan Tamashiro 256/621. Pun: Tate Takamiya 201/537. Han: Gary Phillips 200/William Stamp 491. IPA: Tristan Bedford 187/497. MPI: Coltyn Silva 212/584. DMS: Sam Atuatasi 184/Jaythan Bucacas 496. StL: Kula‘i Schuman 194/502. Assets: Colby Oshiro 193/525.

Boys JV

Kamehameha 2, ‘Iolani 1

Maryknoll 3, Punahou Gold 0

Hawaii Baptist Black 3, Punahou Blue 0

Hanalani 3, Hawaii Baptist Gold 0

Damien 2, Mid-Pacific 1

SOCCER

PacWest

Tuesday

At Saint Louis School field

Men

Chaminade 2, Dominican 1. Goal scorer—CU: Owen Malone (28:46), Kala‘i Duncan (69:09). Dom: Diego Grande (56:46).

Women

Chaminade 1, Dominican 0. Goal scorer—Gracie Knowd (47:07).



At Vulcan Soccer Field

Men

Hawaii Hilo 2, Academy of Art 1. Goal scorers—Hilo: Kanata Taira (36:16),

Gabriel Gallardo (48:02. AA: Joey Glaab (78:01).

Women

Hawaii Hilo 3, Academy of Art 0. Goal scorers—Savina Zamborini (9:24), Diana Garcia (47:59), Teani Arakawa (54:09).

WATER POLO

ILH

Tuesday

Boys Varsity I

Kamehameha 12, Mid-Pacific 6. Goal scorers—KS: Konner Chang 3, Sonny Recca 3, Hako Hudgens 2, Kaeo Andrade, Caleb Wright, Jaxen Nishimura, Paokalani Topping. MPI: Rylind Butler 5, Kainoa

Joseph.

Punahou 17, ‘Iolani 7. Goal scorers— Skyler Tjapkes 6, Dylan McManus 2, Puna Blair 2, Aka Pietsch 2, Christian Ching, Blake Garlin, Raihau Temanaha, Nick

Davidson, Jake Davidson. Iol: Linus Lum 3, Seitaro Kobayashi, Nigel Palalay, Daniel Ward, Aidan Buck.

Boys Varsity I-AA

Kamehameha 14, Mid-Pacific 2. Goal scorers—KS: Ammon Miyamoto 4, Oliko Hudgens 3, Kamakoa Kaluhiwa 3, Shane Koki, Blaise Lai, Teauvaa Rawling-Crivello, Koalii Kamai-Hudson. MPI: Kamahinaaiholo Desuacido-Lopez, Hunter Tomlinson.

Punahou 15, ‘Iolani 3. Goal scorers—Pun: Lochlain Keenan 6, Owen Williams 2, Ryder Watson, Max Regala, Beck Kilpatrick, Kala’i Shipman, Killian Geistkemper, Ty

Martoia, Liam Martin. Iol: Jerry Gao, James Gundry, Kai Drews.