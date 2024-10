Scoreboard – October 7, 2024

From as low as $12.95 /mo.

Calendar

Today

BOWLING

ILH boys: 4:15 p.m. at Hickam Bowling Center.

SOCCER

PacWest: William Jessup vs. Chaminade, men at 10 a.m.; women at 12:30 p.m. Games at Saint Louis School field.

VOLLEYBALL

OIA East girls: Kalani at Kaimuki; Moanalua at Castle; Kahuku at McKinley; Roosevelt at Farrington; Kailua at Kalaheo. JV at 5 p.m., White and Varsity to follow. Anuenue at Kaiser (White only at 5 p.m.).

TUESDAY

BOWLING

ILH girls: 4:15 p.m. at Hickam Bowling Center.

VOLLEYBALL

ILH girls: Varsity II, Sacred Hearts at Damien, 6 p.m.; Maryknoll at Hawaii

Baptist, 6 p.m. Varsity III, Hawaiian Mission at St. Andrew’s, 6 p.m.; La Pietra vs. Island Pacific, 5 p.m. at Hanalani; Assets at

Hanalani, 6:30 p.m.

OIA West girls: Waipahu at Mililani;

Leilehua at Campbell; Waianae at Nanakuli; Pearl City at Radford. JV at 5 p.m., White and Varsity to follow. Aiea at Kapolei (White at 5 p.m.; Varsity to follow).

WATER POLO

ILH boys: Varsity I, Kamehameha at

Punahou, 6 p.m.; Mid-Pacific at ‘Iolani,

6 p.m. Varsity I-AA, Kamehameha at

Punahou, 5 p.m.; Mid-Pacific at ‘Iolani, 5 p.m.

FOOTBALL

HIGH SCHOOL SCORES

Thursday

Waialua 37, Kalaheo 34, OT

Friday

Damien 48, Pac-Five 23

Kapolei 21, Farrington 10

Leilehua 17, Waianae 3

Moanalua 55, Pearl City 8

Kaiser 24, Roosevelt 12

Saturday

Kamehameha 31, Saint Louis 28

Kamehameha II 18, Saint Louis II 12

Campbell 41, Mililani 20

Kahuku 48, Waipahu 0

Radford 44, Aiea 27

Kailua 33, Nanakuli 0

Castle 42, Kalani 21

McKinley 9, Kaimuki 7

Pigeon Racing

Oahu Invitational Flyers

From Cape Kumukahi, Hawaii Island to Oahu

Saturday

1. Mel Miyamura 235.755 miles/49.25 mph. 2. Joe Patinio 245.685/49.17. 3. Stan George 236.803/49.16. 4. Denis Mactagone 245.568/48.98. 5. Ferdi Umali 247.379/48.55.

CROSS COUNTRY

COLLEGE

Charles Bowles Invitational

At Salem, Ore.

Saturday

Women (5K)

Team

1. St. Mary’s (Calif.) 56. 2. Southern Idaho 76. 3. Hawaii 91. 4. College of Idaho 107. 5. Portland 145. 6. Cal Poly Humboldt 195. 7. Oregon State 215. 8. Central Washington 221. 9. Lewis-Clark 247. 10. Portland State 300. 11. Eastern Oregon 318. 12. Willamette 324. 13. Oregon Tech 377. 14. Spokane CC 385. 15. Pacific (Ore.) 411. 16. UO Running Club 419.

17. Pacific Lutheran 447. 18. Bushnell 511. 19. Lane CC 520. 20. Umpqua CC 604. 21. Everett CC 635.

Individual

1. Emilie Langschwager (Hawaii) 17:03.5. 2. Lucy Milliner (Hawaii) 17:09.8. 3. Alauna Carstens (Unattached) 17:11.6.

4. Kaylee Barnes (StM) 17:13.3. 5. Rose Perotin (Unattached) 17:19.6. 6. Sydney Partyka (OSU) 17:21.6. 7. Sariah

Hernandez (Hawaii) 17:29.1. 8. Artana Nice (CPH) 17:30.2. 9. Rosa Granados (Unattached) 17:30.4. 10. Rozzlyn Cazier (SI) 17:31.2.

Other Hawaii finishers

50. Lucy Becker 18:47.5. 52. Gemma Warman 18:48.6. 57. Kira Moe 18:53.4. 67. Nicole Sevcikova 19:08.2. 69. Alizee Garcia Parsons 19:09.7. 92. Alexandra Zanon 19:25.8.

OIA East Championships

At Waialua

Saturday

5,000 meters

Boys

Team

1. Moanalua 19. 2. Kalani 67. 3. Kalaheo 88. 4. Kahuku 100. 5. Kaiser 105. 6.

Roosevelt 120. 7. Castle 208.

Individual

1. James Millare (Moan) 17:20.20. 2.

Clarence Loomis (Kalah) 18:04.39. 3. Rahieum Lee II (Moan) 18:09.32. 4. Evan O’Connor (Moan) 18:23.48. 5. Jayden Contreras (Moan) 18:59.08. 6. Brody Tod (Moan) 19:10.16. 7. Rui Imai (Kaln) 19:15.03. 8. Owen Carroll (Kah) 19:22.71. 9. Dallin Reece (Kah) 19:26.39.

10. Marcus Li (Kaln) 19:31.79.

Girls

Team

1. Kalani 50. 2. Moanalua 59. 3. Kalaheo 71. 4. Roosevelt 84. 5. Kaiser 91. 6. Farrington 148. 7. Castle 190.

Individual

1. Sadie Krueger (Moan) 19:15.00. 2.

Eve Cody (Kalh) 20:32.03. 3. Samantha Morinaga (Kaln) 21:10.12. 4. Rachel

Hamasaki (Kais) 21:34.98. 5. Hana Sonoda (Kaln) 21:40.58. 6. Jocelyn Thomas (Kais) 21:56.17. 7. Millicent Nouchi (Kaln) 22:08.59. 8. 11 Madeline Grant (Moan) 22:46.64. 9. Lihan Lou (Roos) 22:52.03. 10. Devon Hall (Roos) 23:11.96.

WATER POLO

ILH

Saturday

Boys Varsity II

Le Jardin 11, Mid-Pacific 2. Goal

scorers—LeJ: Zavior Ward 7, Liam Frostic 2, Jack Ferandin 2. MPI: Nathan Szkotak, Jack Mitchell.

SOFTBALL

OIA EAST

JV

Saturday

Kalani 22, Castle 9

VOLLEYBALL

ILH

Saturday

Girls JV I

Punahou-Blue def. Mid-Pacific 25-17, 25-21