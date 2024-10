Scoreboard – October 9, 2024

From as low as $12.95 /mo.

Already a Honolulu Star-Advertiser subscriber? Log in now to continue reading.

CALENDAR

TODAY

BOWLING

ILH boys: 4:15 p.m. at Hickam Bowling Center.

SOCCER

PacWest: William Jessup vs. Hawaii

Pacific, men at 4:30 p.m.; women at 7 p.m. Games at Waipio Peninsula Soccer

Complex main stadium.

VOLLEYBALL

ILH girls: Varsity I Tournament, semifinals, Mid-Pacific at ‘Iolani, 5:45 p.m.; Punahou at Kamehameha, 6:15 p.m. Varsity II,

University at Le Jardin, 6 p.m.

OIA East girls: McKinley at Roosevelt; Kalaheo at Moanalua; Farrington at Kailua; Kaimuki at Kaiser; Castle at Kalani. JV at

5 p.m., White and Varsity to follow.

Anuenue at Kahuku (White only at 5 p.m.).

THURSDAY

BOWLING

ILH girls: 4:15 p.m. at Hickam Bowling Center.

SOCCER

PacWest: Menlo vs. Chaminade, men at 10 a.m.; women at 12:30 p.m. Games at Saint Louis School field.

VOLLEYBALL

PacWest women: Biola vs. Hawaii

Pacific, 7 p.m. at St. Francis’ Shark Tank.

PacWest women: Azusa Pacific vs.

Hawaii Hilo, 7 p.m. at Vulcan Gymnasium.

OIA West girls: Waipahu at Kapolei; Leilehua at Nanakuli; Waianae at Pearl City. JV at 5 p.m., White and Varsity to follow. Waialua at Campbell (JV at 5 p.m.; Varsity to follow); Aiea at Radford (White at 5 p.m.; Varsity to follow).

BOWLING

ILH

At Hickam Bowling Center

Tuesday

Girls Varsity

Kamehameha 3, Island Pacific 0

Hanalani 3, Damien 0

‘Iolani 3, Punahou 0

Sacred Hearts 2, Mid-Pacific 1

Maryknoll 3, Pacific Buddhist 0

High game/series—KS: Haydyn Ideue 211/565. IPA: Leianna Babas 138/

Krislyn Elmore 380. Han: Charis

Shimabukuro 203/528. DMS: Savannah Stephen 153/429. Iol: Kaylie Bernhardt 166/Alexandra McKinlay 419. Pun: Dasha Nguyen 164/409. SHA: Peyton Manning 189/488. MPI: Kelsey Oshiro 195/523. Mary: Phoebe Kahele 157/464. PBA: Lyla Onishi 145/347

Girls JV

Damien 2, Punahou Gold 1

‘Iolani Black 2, Punahou Blue 1

Mid-Pacific 3, Sacred Hearts 0

‘Iolani Red 3, Pacific Buddhist 0

TENNIS

UH Anuenue Invitational

At UH Tennis Complex

Saturday

Singles

Sayda Hernandez (HPU) def. Sheena

Masuda (UH), 3-6, 6-3, 1-0 (7)

Jazlyn Miyamura (UH) def. Annika Hakovirta (HPU), 6-7 (5), ret.

Doubles

Sheena Masuda/Jazlyn Miyamura (UH) def. Jayanne Palma/Lynn Kaden (HPU), 6-2

Sunday

Singles

Sheena Masuda (UH) def Kaden (HPU), 6-3, 6-0

Jazlyn Miyamura (UH) def. Palma (HPU), 6-4, 6-7 (6), 1-0 (4)

Doubles

Sheena Masuda/Jazlyn Miyamura (UH) def. Palma/Hernandez (HPU), 6-2

CROSS COUNTRY

COLLEGE

Hawaii Hilo Invitational

At Kamehameha-Hawaii

Saturday

Men (8K)

Team

1. Hawaii Pacific 21. 2. Chaminade 34.

Individual

1. Peter Ramos (CU) 29:20.25. 2. Tyler Stoker (HPU) 29:57.60. 3. Aaron Garcia (HPU) 30:41.54. 4. Jonah Sheridan (HPU) 30:44.32. 5. Joshua Peller (HPU) 32:40.90. 6. Anthony Bergancia (CU) 33:07.83. 7. Diego Marroquin (Unattached) 33:47.19. 8. Casey Collins (HPU) 37:46.08. 9. Sebastian Castro (CU) 39:24.32. 10. Conor McMahon (CU) 40:03.46.

Women (6K)

Team

1. Chaminade 38. 2. Hawaii Hilo 38.

3. Hawaii Pacific 44.

Individual

1. Maria Steinke (CU) 23:56.04. 2. Nikiji Dayse (CU) 24:18.21. 3 Isabel Raymond (Hilo) 25:40.54. 4. Maggi Morrell (Hilo) 25:44.14. 5 Megan Donovan (Hilo) 26:27.78. 6. Carly Dyer (HPU) 26:40.96.

7. Isabel Acosta Figueredo (HPU) 27:08.02. 8. Aubrey Sibble (HPU) 28:25.67. 9.

Leila-Jayne Casison (CU) 28:35.00.

10. Maya Pompel (HPU) 28:38.15.

OIA Western Division

Championships

At Waialua

Saturday

5,000 meters

Boys

Team

1. Radford 32. 2. Campbell 47. 3. Mililani 60. 4. Pearl City 97. 5. Waialua 142. 6. Waianae 160.

Individual

1. Dallin Kilton (PC) 17:09.35. 2. Stephen Kozuma (Rad) 17:11.09. 3. Ari Smith (Camp) 17:16.07. 4. Cooper Edward

Johnson (Rad) 17:28.39. 5. Ian Eugenio (Camp) 17:52.82. 6. Payton Mukkada (Mil) 18:05.65. 7. Keone’ulaikala’ioewa Tesoro (Waip) 18:15.27. 8. Weston Gussenhoven (Rad) 18:16.53. 9. Lucas Connaroe (Rad) 18:22.61. 10. Joshua Doherty-Sapsis (Mil) 18:28.94.

Girls

Team

1. Campbell 31. 2. Mililani 32. 3. Radford 65. 4. Waipahu 97.

Individual

1. Ashlyn Jacobsen (Camp) 19:13.79. 2. Kaitlyn Bitterman (Mil) 20:25.69. 3. Elysse Burgoyne (Wail) 22:12.83. 4. Reese Distelzweig (Rad) 22:37.04. 5. Leia Tupper (Camp) 23:00.01. 6. Sophia Timoshchik (Mil) 23:04.82. 7. Aniva Bjorn (Mil) 23:19.01. 8. Kelly Taylor (Camp) 24:02.68. 9. Taylor Skye Pennell (Camp) 24:24.95. 10. Lauren Takemoto (Mil) 24:37.97.

WATER POLO

ILH

Tuesday

Boys Varsity I

Punahou 7, Kamehameha 4. Goal

scorers—Pun: Nick Davidson, Puna Blair, Aka Pietsch, Shota Eskin, Dylan McManus, Skyler Tjapkes. KS: KSK: Akahai Hudgens, Kodi Kwan, Kaej Kahana, Konnor Chang.

Mid-Pacific 8, ‘Iolani 7. Goal scorers—MPI: Finley Razee 2, Bailey Bhattacharyya, Rylind Butler, Keoni Keola, Kainoa Joseph, Jaxson Butler, Joseph Kukea. Iol: Nigel Palalay 4, Laaukuike Peloso, Amaru Trujillo, Aiden Buck.

Boys Varsity II

Punahou 16, Kamehameha 4. Goal

scorers—Pun: Lochlain Keenan 6, Beck

Kilpatrick 5, Skey Scales, Ryder Watson, Aaron Ruhaak, Owen Williams, Cruz

Lemes. KS: Shane Koki, Lennox Quihano-

Meehan, Ammon Miyamoto, Blaise Lai.

‘Iolani 11, Mid-Pacific 9, OT. Goal

scorers—Iol: Dylan Cohen 7, James Gundry 4. MPI: Jack Mitchell 4, Wyatt Morris 2, Xander Gurney, Rylan Tateno, Max Mackie.

VOLLEYBALL

ILH

Tuesday

Girls Varsity II

Hawaii Baptist def. Maryknoll 25-12, 25-16,

25-16

Damien def. Sacred Hearts 25-15, 25-12,

24-26, 15-25, 16-14

Girls Varsity III

St. Andrew’s def. Hawaiian Mission 27-29,

25-17, 25-15, 25-17

OIA West

Tuesday

Girls Varsity

Mililani def. Waipahu 25-17, 25-12, 25-19

Campbell def. Leilehua 25-13, 25-19,

25-13

Girls White

Mililani def. Waipahu 21-6, 21-12

Campbell def. Leilehua 21-7, 18-21, 15-11

Girls JV

Mililani def. Waipahu 21-16, 21-7

Campbell def. Leilehua 21-16, 21-11

OIA EAST

Monday

Girls Varsity

Moanalua def. Castle 25-19, 25-17, 25-11

Kalaheo def. Kailua 25-17, 25-20, 25-16

Girls White

Moanalua def. Castle 21-19, 21-12

Kalaheo def. Kailua 19-21, 21-18, 15-10

Girls JV

Moanalua def. Castle 21-7, 21-19

Kailua def. Kalaheo 21-15, 21-16

BIIF

Monday

Girls Varsity

Hawaii Prep def. Kohala 25-17, 25-10,

25-17

Girls JV

Hawaii Prep def. Kohala 25-9, 25-5

SOCCER

PacWest

At Saint Louis field

Monday

Men

Chaminade 0, Jessup 0. Goalkeepers—CU: Jonah Valmonte 5 saves. Jes: Maxx Willard 6 saves.

Women

Chaminade 1, Jessup 0. Goal scorer: Kenna Kiefer (72:42). Goalkeepers—

CU: Izabella Holly 1 save. Jes: Celeste

Fernandez 6 saves.

GOLF

College Men

Alister Mackenzie Invitational

At Fairfax, Calif.

Monday and Tuesday

Final Round

Team

San Jose State 264-267-265-—796

Pacific 271-256-270—797

San Diego 271-266-266—803

California 266-270-274—810

Minnesota 277-273-264—814

Santa Clara 271-275-269—815

UTEP 272-276-269 —817

St. Mary’s (CA) 275-266-277—818

Cal Poly 274-272-274—820

UC Davis 272-276-279—827

South Dakota State 281-273-277—831

Fresno State 283-278-273—834

Hawaii 272-284-283—839

UC Santa Barbara 291-272-276—839

Nevada 286-274-279—839

Individual

Zubair Firdaus (SJSU) 66-63-61—190

Baron Szeto (CP) 63-67-65—195

Keshav Mungali (SJSU) 63-66-66—195

Tim Jung (Pacific) 66-65-66—197

Travis Robbie (Pacific) 67-64-66—197

Daniel Heo (Cal) 67-66-64—197

J.P. Odland (SC) 67-66-65—198

Treed Huang (UCD) 64-68-67—199

Ryan Abuan (SD) 66-67-67—200

Carlos Astiazaran (Pac) 69-62-69—200

Hawaii golfers

T41, Tyler Ogawa 69-70-69—208

T55, James Whitworth 64-72-75—211

T58, Dane Watanabe 69-72-71—212

T65, Josh Hayashida 70-73-70—213

T73 Garrett Takeuchi 72-70-73—215

Westmont Invitational

At Santa Barbara, Calif.

Sandpiper Golf Course (par 72)

Monday and Tuesday

Final Round

Team

Westmont 294-292—586

Claremont-Mudd Scripps 301-288—589

Occidental 310-285—595

Chapman 305-294—599

Menlo 305-296—601

Dominican 310-296—606

Chaminade 314-303—617

Individual

Nicholas Rocha (West) 70-71—141

Arnold He (CMS) 72-70—142

Daniel Marmorstein (Dom) 74-71—145

Jamison Tan (CMS) 75-71—146

Ben Soicher (Chap) 76-70—146

Blaze Rader (West) 77-69—146

Ryan Liang (CMS) 77-70—147

Jack Stark (Menlo) 75-72—147

Amaan Kanji (Occ) 78-70—148

Owen Wolak (Occ) 79-70—149

Jack Yeager (Cham) 76-73—149

Other Chaminade golfers

T15, Ky Stopp 74-78—152

T24, Ethan Alexander 79-75—154

32, Matt Monaghan 85-77—162

35, Blake Buonopane 85-83—168

COLLEGE WOMEN

Ron Moore Intercollegiate

At Highlands Ranch, Colo.

Friday through Sunday

Final Round

Team

UNLV 284-282-281-—847

Kansas State 287-277-284-—848

Colorado 295-285-281-—861

Minnesota 280-296-288-—864

Denver 280-294-291-—865

Texas State 283-302-285-—870

Tulane 285-295-290-—870

Xavier 286-294-293-—873

Hawaii 293-294-287-—874

San Diego State 285-290-300-—876

Colorado State 282-288-305-—875

Middle Tennessee. 292-301-287-—880

New Mexico 294-295-300-—889

Wyoming 296-301-297-—894

Wichita State 304-297-306-—907

Individual

Isabella McCauley (Minn) 66-68-68-202

Yvonne Chamness (TS) 68-69-69-206

Mayumi Umezu (UNLV) 68-69-70-207

Anika Sato (SDSU) 68-69-73-210

Sydney Givens (Colo) 76-67-68-211

Maline Kraus (Hawaii) 72-70-69-211

Toa Yokoyama (UNLV) 70-69-72-211

Maria Garcia (NM) 73-67-71-211

Emma Bryant (Denver) 68-73-71-212

Carla Bernat (KSU) 72-71-70-213

Haven Ward (Denver) 68-71-74-213

Sophie Bert (KSU) 72-66-75-213

Other Hawaii golfers

T22, Emiko Sverduk 70-72-75—217

45, Varnika Achanta 74-76-72—222

T51, Maddie Dustin 77-76-71—224

T73, Mia Hirashima 80-76-76—232

Maui Amateur

At King Kamehameha Golf Course

Friday through Sunday

Championship Flight

Anson Cabello 70-72-69—211

Tyler Loree 73-71-68—212

Shawn Sakoda 73-73-74—220

Zachary Sagayaga 69-80-73—222

Kolbe Irei 74-73-75—222

Reagan James Miles 72-74-76—222

Andrew Otani 74-73-77—224

Jeffrey Hall 74-76-76—226

Neal Manutai 75-75-78—228

Casey Johansen 78-74-77—229

Women’s/Girls Flight

Arianna Bell 83-77—160

Tehya Chumley 80-81—161

Naiya Hamasaki 84-81—165

Senior Flight

Craig Larson 76-69-73—218

Royden Heirakuji 70-72-77—219

Raymond Tendo 73-71-78—222

Todd Erickson 77-71-77—225

Marc Stevens 72-78-75—225

Senior Flight (net)

Alan Roodt 67-77—144

Norbert Pfahler 75-76—151

James Cummings 80-103—183

Timothy Tanno 88-102—190

A Flight

Chadwick Jones 81-85—166

Tommy Lee 88-91—179

Kaimana Pinto 86-95—181

Tyler Jerhoff 93-80—183

Brian Coogan 94-92—186

Boys Flight

Tyler Loree 73-71-68—212

Neal Manutai 75-75-78—228

Casey Johansen 78-74-77—229

Chance Wilson 84-75-79—238

Owen Hegrenes 82-76-84—242