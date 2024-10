Scoreboard – Oct. 13, 2024

Already a Honolulu Star-Advertiser subscriber? Log in now to continue reading.

CALENDAR

TODAY

PADDLING

Molokai Hoe: 8 a.m. from Hale O Lono Harbor, Molokai to Dukes Beach fronting Hilton Hawaiian Village.

TENNIS

College men: Hawaii Fall Invitational, Hawaii Pacific vs. Hawaii Hilo vs. Hawaii, 9 a.m. at UH Tennis Complex.

VOLLEYBALL

Big West women: UC Riverside vs. Hawaii, 5 p.m. at SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center.

MONDAY

VOLLEYBALL

PacWest women: Hawaii Pacific vs. Hawaii Hilo, 7 p.m. at Vulcan Gymnasium. OIA girls: Tournament, tbd

VOLLEYBALL

ILH GIRLS

Saturday

‘Iolani def. Kamehameha 21-25, 27-25, 25-23, 25-14

Mid-Pacific def. Punahou 22-25, 18-25, 25-15, 25-23, 15-10

‘Iolani II def. Le Jardin 25-19, 25-19, 25-21

WATER POLO

ILH BOYS

Kamehameha 7, Le Jardin 6

Goal-Scorers—KS: Kamakoa Kaluhiwa 4, Shane Koki, Ammon Miyamoto, Koalii Kamai-Hudson. LJA: Zavior Ward 2, Anthony Klutz IV 2, Max Beringer 2.

AIR RIFLERY

ILH

Saturday

at Punahou

Varsity Boys

Mid-Pacific 1044, Punahou 1041

High Scorers—Punahou: Cayden Matsuoka 271. Mid-Pacific: Karch Cho-Tupua 267.

Girls Varsity

Mid-Pacific 1068, Punahou 1055

High Scorers—Punahou: Jamie Tabata 269. Mid-Pacific: Natasha Strongosky 275.

KAYAKING

ILH

Varsity Sprint Regatta #3

Saturday

At Ala Wai Canal

Boys 400 Meter Dash

1, Gabe Edamura, Punahou, 56.89. 2, Luke Bartholomees, Mid-Pacific, 58.03. 3, Wyatt Ebert, Mid-Pacific, 58.46. 4, Raza Takaki, Mid-Pacific, 59.13. 5, Maxwell Nieman, Punahou, 59.40. 6, Riley Gillespie, Punahou, 59.59. 7, Micah Guiffreda, Punahou, 1:00.42. 8, Makoa Wilson, Punahou, 1:00.61. 9, Marshall Plunkett, Kamehameha, 1:01.73. 10, Kahikiku Mar, Punahou, 1:12.60.

Girls 400 Meter Dash

1, Lynne Kato, Mid-Pacific, 1:05.11. 2, Luukia Spencer-Da Silva, Kamehameha, 1:05.62. 3, Hazel Campbell, Punahou, 1:07.69. 4, Kaha’i Brown, Punahou, 1:08.70. 5, Liana Kahikina-Lou, Kamehameha, 1:10.15. 6, Kaialea Tanner, Kamehameha, 1:10.71. 7, Lucia Cruise, Punahou, 1:12.87. 8, Samantha Geller, Punahou, 1:13.53. 9, Hilina’i Gersaba, Kamehameha, 1:14.34. 10, Emalia Austin, Punahou, 1:27.81.