Scoreboard – October 14, 2024

CALENDAR

TODAY

VOLLEYBALL

PacWest women: Hawaii Pacific vs.

Hawaii Hilo, 7 p.m. at Vulcan Gymnasium.

OIA White Division I girls: Tournament, semifinals. Moanalua at Mililani, to follow 5:30 p.m. JV D-I match; Kapolei at Kahuku, to follow 5:30 p.m. JV D-I match.

OIA White Division II girls: Tournament, semifinals. Pearl City at Castle, to follow 5:30 p.m. JV D-II match; Anuenue at Waipahu, to follow 5:30 p.m. JV D-II match.

TUESDAY

BOWLING

ILH girls: 4:15 p.m. at Hickam Bowling Center.

SOCCER

PacWest: Menlo vs. Hawaii Hilo, men at 12:30 p.m.; women at 3 p.m. Games at Vulcan Soccer Field.

VOLLEYBALL

ILH girls: Varsity I Tournament, semifinal elimination, Mid-Pacific at Kamehameha,

6 p.m. Varsity II, Punahou I-AA at ‘Iolani I-AA, 6 p.m.

OIA Division II girls: Tournament, first round, Kailua vs. Waianae, 5:30 p.m.; Waipahu vs. Farrington, to follow. Matches at Farrington.

OIA White Division I girls: Tournament. Final at Kalani, Moanalua/Mililani winner vs. Kapolei/Kahuku winner, to follow 5:30 p.m. JV D-I match.

OIA White Division I girls: Tournament. Final at Aiea, Anuenue/Waipahu winner vs. Pearl City/Castle winner, to follow 5:30 p.m. JV D-II match.

WATER POLO

ILH boys: Varsity I, ‘Iolani at Kamehameha, 6 p.m.; Mid-Pacific at Punahou, 6 p.m. Varsity I-AA, ‘Iolani at Kamehameha, 5 p.m.; Mid-Pacific at Punahou, 5 p.m.

FOOTBALL

OAHU SCORES

Friday

ILH

‘Iolani 49, Saint Louis II 14

Pac-Five 28, Kamehameha II 20

OIA

Campbell 55, Waipahu 18

Mililani 20, Farrington 14, OT

Radford 27 Nanakuli 7

Roosevelt 27, Castle 20

Saturday

ILH

Punahouu 25, Kamehameha 13

OIA

Kahuku 17, Kapolei 7

Leilehua 13, Moanalua 10, OT

Aiea 60, Pearl City 20

Kailua 35, Waianae 24

Kaiser 34, Kaimuki 17

Kalani 15, Waialua 13

Kalaheo 30, McKinley 0

PADDLING

MOLOKAI HOE

From Hale O Lono Harbor, Molokai to

Duke’s Beach, Waikiki

41 miles

1. Shell Va’a (Open Men) 4:35:07. 2. Wailea Canoe Club (Open Men) 4:48:39. 3. Keaukaha Canoe Club (Open Men) 4:52:09. 4. Popora Te Hoe Mamu (Open Men) 4:54:44. 5. Lanikai Canoe Club 4:58:07. 6. Ka Lahui Kai (Open Men) 5:00:24. 7. Namolokama (Open Men) 5:05:15. 8. Lanakila Outrigger Canoe Club (Open Men) 5:06:32. 9. Outrigger Canoe Club (Koa) 5:10:54. 10. Manu O Ke Kai (Open Men) 5:20:19.

11. Kai ‘Ehitu Outrigger (Masters 40) 5:22:45. 12. Puna Canoe Club (Open Men) 5:22:57. 13. Kailua Canoe Club (Open Men) 5:29:09. 14. Lanikai Canoe Club (Koa) 5:29:58. 15. Team Are (Open Men) 5:30:58. 16. Hawaiian Canoe Club (Open Men) 5:31:13. 17. Outrigger Canoe Club (Open Men) 5:31:52. 18. Leeward Kai Canoe Club (Open Men) 5:32:43. 19. Samu Team Brazil (Masters 40) 5:35:42. 20. Lanikai Canoe Club (Junior) 5:38:04.

21. Keaukaha Canoe Club (Open Men) 5:41:25. 22. Wa’akapaemua (Open Men) 5:41:45 23. Wailea Elua (Open Men) 5:43:56. 24. Na Koa Kai (Masters 40) 5:44:39. 25. Ka Lahui Kai (Junior) 5:44:46. 26. Kamehameha Canoe Club Hilo (Open Men) 5:47:01. 27. Ocean Va’a Japan (Open Men) 5:51:57. 28. Kawaihae Canoe Club (Masters 40) 5:52:06. 29. Lanakila Outrigger Canoe Club (Open Men) 5:52:50. 30. Lahaina Canoe Club (Open Men) 5:54:35.

31. Lanikai Canoe Club (Masters 40) 5:55:08. 32. Victoria Recreation Club (Open Men) 5:56:10. 33. Hui Nalu Canoe Club (Masters 40) 5:58:36. 34. Lanikai Canoe Club (Masters 60) 5:59:32. 35. Namolokama Canoe Club (Masters 50) 6:03:15. 36. Ka Lahui Kai (Junior) 6:05:42. 37. Imua One Blade (Open Men) 6:06:57. 38. Waikiki Beach Boys (Open Men)6:07:26. 39. Kailua Canoe Club (Masters 60) 6:07:58. 40. Wailea Canoe Club (Masters 50) 6:08:50.

41. Hui Nalu Canoe Club (Open Men) 6:09:39. 42. Hui Nalu Canoe Club

(Masters 55) 6:10:29. 43. Hui Lanakila

Canoe Club (Koa) 6:11:10. 44. Lahui ‘O Ko’olauloa (Open Men) 6:11:11. 45. San Diego Outrigger Canoe Club (Open Men) 6:16:24. 46. Koa Kai Canoe Club (Open Men) 6:16:31. 47. Kai Opua Canoe Club (Masters 60) 6:17:24. 48. Outrigger

Canoe Club (Open Men) 6:19:13. 49. Waimanalo Canoe Club (Open Men) 6:20:22. 50. Manu O Ke Kai (Open Men) 6:22:32.

DIVISION WINNERS

Open: 1. Shell Va’a 4:35:07. 2. Wailea

Canoe Club 4:48:39. 3. Keaukaha Canoe Club 4:52:09. 4. Popora Te Hoe Mamu 4:54:44. 5. Lanikai Canoe Club 4:58:07.

Koa: 1. Outrigger Canoe Club 5:10:54.

2. Lanikai Canoe Club 5:29:58. 3. Hui

Lanakila Canoe Club 6:11:10. Junior: 1. Lanikai Canoe Club 5:38:04. 2. Ka Lahui Kai 5:44:46. 3. Ka Lahui Kai 6:05:42. 4. Kailua Canoe Club 6:42:30. 5. Waikiki Yacht Club 6:49:20. Master 40: 1. Kai ‘Ehitu Outrigger 5:22:45. 2. Samu Team Brazil 5:35:42. 3. Na Koa Kai 5:44:39.

4. Kawaihae Canoe Club 5:52:06. 5.

Lanikai Canoe Club 5:55:08. Master 50: 1. Namolokama Canoe Club 6:03:15.

2. Wailea Canoe Club 6:08:50. 3. Sampa Canoe Club 6:28:45. 4. Na Hoapili O Ke Kai Canoe Club 8:11:27. Master 55: 1. Hui Nalu Canoe Club 6:10:29. Master 60:

1. Lanikai Canoe Club 5:59:32. 2. Kailua Canoe Club 6:07:58. 3. Kai Opua Canoe Club 6:17:24. Master 65: 1. California Gold 6:28:49. 2. Hawaiian Canoe Club 6:32:20. 3. Waimanalo Canoe Club 6:53:33. 4. New Hope Canoe Club 8:31:28.

VOLLEYBALL

PacWest

Saturday

At McCabe Gym

Chaminade def. Azusa Pacific 25-15, 25-27, 25-19, 25-17. Kill leaders—CU:

Letizia Cammillucci 21, Anna Stucchi 13, Mahala Ka’apuni 11. AP: Sarah Wilson 13. Assist leaders—CU: Grace Talpash 49.

AP: Brooklyn Kostoff 32. Dig leaders—CU: Nanna Inoue 21. AP: Mia Medrano 17.

At St. Francis’ Shark Tank

Westmont def. Hawaii Pacific 25-9,

25-19, 22-25, 25-16. Kill leaders—West: Sara Krueger 17, Audrey Hyde 11, Maddie Finnegan 10. HPU: Sofia Cooper 9. Assist leaders—West: Alexa Shiner 28, Ella

Hosfeld 21. HPU: Tehani Pescaia 18. Dig leaders—West: Rylee Elias 23, Shiner 13, Finnegan 10. HPU: Ella Dotson 9.

At Vulcan Gymnasium

Hilo def. Biola 25-23, 25-16, 25-17. Kill leaders—Hilo: Taylor Tullo 10. Biola: Payton Tully 10. Assist leaders—Hilo: Maya Imoto-

Eakin 16, Emerson Reinke 11. Biola: Lexi Lambert 17, Hannah Hanson 10. Dig

leaders—Hilo: Tani Hoke 15. Biola: Bri Bellfi 16.

SOCCER

PacWest

Saturday

At Waipio Peninsula Soccer Stadium

Men

Menlo 2, Hawaii Pacific 0. Goal

scorers—Parker Faeth (0:16), Isak

Haukefaer (64:38).

Women

Hawaii Pacific 1 Menlo 0. Goal scorer—Saraya Burghardt (0:06).

At Vulcan Soccer Field

Men

Hawaii Hilo 3, Jessup 2. Goal scorers—Hilo: Gabriel Gallardo (24:28), Brian

Trujillo (29:21), NA (30:17). Jessup: Isaac Morfin (26:47), Eduardo Guillen (75:26).

Women

Hawaii Hilo 3, Jessup 0. Goal scorers—Teani Arakawa (12:03, 31:35), Filippa Graneld (51:38).

MAJOR LEAGUE SOCCER

Sunday

Los Angeles FC 2, Vancouver 1

NATIONAL WOMEN’S

SOCCER LEAGUE

Sunday

Utah 3, Seattle 0

Washington, 4, Louisville 1

Houston 2, San Diego 0

Pigeon Racing

Oahu Invitational Flyers

From Kaimu Beach, Hawaii Island to

Oahu

Saturday

1. Denis Mactagone 245.070 miles/49.06 mph. 2. Troy Kamaka 237.784/48.91. 3. Harold McShane 254.090/48.77. 4. Joe Patinio 245.188/48.63. 5. Ivan Endo 243.084/48.61.

Hawaii Flyers

From Cape Kumukahi, Hawaii Island

to Oahu

Saturday

1. Bert Toyooka 234.948 miles/47.55 mph. 2. Sidney Lum 232.084/47.51. 3. George Contento 228.960/47.23. 4. Norman Lewellen 224.756/42.65. 5. Jay Alameida 231.491/31.14.