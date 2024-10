Scoreboard – Oct. 16, 2024

CALENDAR

BOWLING

ILH boys: 4:15 p.m. at Hickam Bowling Center.

VOLLEYBALL

OIA Division I girls: Tournament, first round. At Kalaheo: Roosevelt vs. Nanakuli, 5:30 p.m.; Leilehua vs. Kalaheo, to follow. At Mililani: Waialua vs. Kalani, 5:30 p.m.; Kaiser vs. Mililani, to follow.

OIA Division II girls: Tournament, semifinals, Kailua/Waianae winner vs. Castle, 5:30 p.m.; Waipahu/Farrington winner vs. Pearl City, to follow. Matches at Pearl City.

WATER POLO

ILH boys Varsity I-AA: Le Jardin at ‘Iolani, 6 p.m.

THURSDAY

BOWLING

ILH girls: 4:15 p.m. at Hickam Bowling Center.

VOLLEYBALL

ILH Varsity I girls: Tournament, Final, Kamehameha at ‘Iolani, 6 p.m. ILH Varsity II girls: Tournament, Hanalani at Sacred Hearts, 6 p.m.

OIA Division I girls: Tournament, quarterfinals. At Moanalua: Leilehua/ Kalaheo winner vs. Campbell, 5:30 p.m.; Roosevelt/Nanakuli winner vs. Moanalua, to follow. At Kapolei: Kaiser/Mililani winner vs. Kahuku, 5:30 p.m.; Waialua/Kalani winner vs. Kapolei, to follow.

VOLLEYBALL

PACWEST

At Vulcan Gymnasium

Monday

Hawaii Hilo def. Hawaii Pacific 25-20, 25-19, 25-21

Kill leaders—Hilo: Chase Koepke 13. HPU: Marley Sandoval 10. Assist leaders—Hilo: Maya Imoto-Eakin 22, Emerson Reinke 16. HPU: Tehani Pescaia 17, Lauren Harris 13. Dig leaders—Hilo: Tani Hoke 10. HPU: Brynne HopeauLampitoc 10.

ILH

Tuesday

Girls Varsity I Tournament Semifinal

Elimination

Kamehameha def. Mid-Pacific 22-25, 25-14, 25-19, 25-20

Girls Varsity

I-AA

Punahou def. ‘Iolani 25-23, 25-23, 25-21

OIA TOURNAMENTS

Monday

Girls Varsity White

Division I Semifinals

Kahuku def. Kapolei 25-18, 25-17

Mililani def. Moanalua 17-25, 25-21, 15-13

Girls Varsity White

Division II Semifinals

Castle def. Pearl City 25-20, 27-26

Anuenue def. Waipahu 25-12, 25-14

Girls JV

Division I Semifinals

Moanalua def. Mililani 25-14, 25-19

Kahuku def. Campbell 18-25, 26-24, 15-10

Girls JV

Division II Semifinals

Waianae def. Castle 22-25, 26-24, 15-10

Kailua def. Waipahu 27-25, 19-25, 17-15

BIIF

Monday

Girls Varsity

Konawaena def. ‘Ehunuikaimalino 25-12, 25-17, 25-16

BOWLING

ILH

At Hickam Bowling Center

Tuesday

Girls Varsity

Damien 3, Island Pacific 0

Mid Pacific 3, Hanalani 0

Maryknoll 3, Hawaii Baptist 0

Punahou 3, Pacific Buddhist 0

Kamehameha 3, Sacred Hearts 0

High game/series—DMS: Sophia Turla 146/Savannah Stephen 424. IPA: Krislyn Elmore 145/357. MPI: Rylee Elizaga 206/517. Han: Charis Shimabukuro 182/521. Mary: Phoebe Kahele 170/404. HBA: Tyler Yamanoha 134/361. Pun: Dasha Nguyen 170/Jessica Roberts 383. PBA: Kahealani Gleason 145/379. KS: Haydyn Ideue 201/Taylor Akau 545. SHA: Peyton Manning 177/Katelyn Salcedo 428. Girls JV Mid Pacific 3, Punahou Gold 0 Punahou Blue 3, Pacific Buddhist 0 Kamehameha 3, Sacred Hearts 0

WATER POLO

ILH

Tuesday

Boys Varsity I

Punahou 14, Mid-Pacific 4.

Goal scorers—Pun: Nick Davidson 3, Blake Garlin 2, Kodai Eskin 2, Christian Ching, Puna Blair, Skyler Tjapkes, Shota Eskin, Logan Bauer, Dylan McManus, Nalu Pietsch. MPI: Caleb Shum, Kainoa Joseph, Jaxson Butler, Joseph Kukea.

Boys Varsity II

Punahou 14, Mid-Pacific 2.

Goal scorers—Pun: Beck Kilpatrick 5, Lochlain Keenan 3, Ty Martoia 2, Jalen Bond, Kainoa Bird, Aaron Ruhaak, Skey Scales. MPI: Wyatt Morris, Jack Mitchell.

AIR RIFLERY

OIA INDIVIDUAL AND TEAM CHAMPIONSHIPS

At Leilehua

Saturday

Boys Team

1. Moanalua (Ian Sloman, Eliott Shimoda, Ethan Pilar, Tysen Tinh) 2029. 2. Kalani 2028. 3. Kaiser 2017. 4. Pearl City 1994. 5. Waialua 1866.

Individual

1. Rylan Koga (PC) 624.8. 2. Liam Madiam (Kail) 614.1. 3. Ian Sloman (Moan) 612.7. 4. Reef Tolosa (Kais) 606.9. 5. Nakoa Suzukawa (Cast) 603.5. 6. Rowen Balagtas (Kais) 598.5. 7. Aidan Gia-Diep (Kaln) 590.2. 8. Reyn Yahata (Moan) 578.7. 9. Lincoln Taira (Moan) 511.0. 10. Anson Li (Kaln) 511.0.

Girls Team

1. Pearl City (Ella Wenceslao, Jenna Liang, Reagan Chang, Chloe Obuhanych) 2157. 2. Moanalua 2079. 3. Kalani 2067. 4. Leilehua 2007.

Individual

1. Tessa Carr (Mil) 631.4. 2. Jenna Liang (PC) 630.1. 3. Ella Wenceslao (PC) 629.7. 4. Chloe Obuhanych (PC) 622.0. 5. Haley Jeong (Kail) 621.2. 6. Reagan Chang (PC) 621.1. 7. Summer Schindel (Cast) 617.4. 8. Cindy Chong (Kaln) 614.6. 9. Isabel Rohan (Lei) 528.0. 10. Chloe Lee (Moan) 526.0.

CROSS COUNTRY

COLLEGE

HPU Invitational

At Hawaii Country Club

Saturday

Men (8K)

Team 1. Hawaii Pacific 19. 2. Chaminade 39.

Individual 1. Tyler Stoker (HPU) 28:49.4. 2. Peter Ramos (CU) 29:22.9. 3. Jonah Sheridan (HPU) 30:39.9. 4. Aaron Garcia (HPU) 30:49.9. 5. Joshua Peller (HPU) 33:27.5.

Women (6K)

Team 1. Hawaii Hilo 31. 2. Chaminade 37. 3. Hawaii Pacific 53.

Individual 1. Nikiji Dayse (CU) 23:48.3. 2. Maria Steinke (CU) 23:52.8. 3. Isabel Raymond (Hilo) 25:15.2. 4. Carly Dyer (HPU) 25:38.4. 5. Megan Donovan (Hilo) 25:49.1.