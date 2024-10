Scoreboard – Oct. 17, 2024

CALENDAR

TODAY

BOWLING

ILH girls: 4:15 p.m. at Hickam Bowling Center.

VOLLEYBALL

ILH Varsity I girls: Tournament, Final, Kamehameha at ‘Iolani, 6 p.m. ILH Varsity II girls: Tournament, Hanalani at Sacred Hearts, 6 p.m.

OIA Division I girls: Tournament, quarterfinals. At Moanalua: Leilehua/ Kalaheo winner vs. Campbell, 5:30 p.m.; Roosevelt/Nanakuli winner vs. Moanalua, to follow. At Kapolei: Kaiser/Mililani winner vs. Kahuku, 5:30 p.m.; Waialua/Kalani winner vs. Kapolei, to follow.

FRIDAY

FOOTBALL

ILH: Damien at ‘Iolani, 3:15 p.m.; Punahou II vs. Saint Louis II, 4 p.m. at Radford; Punahou vs. Saint Louis at Radford, 7 p.m.

OIA Open Division: Farrington at Waipahu, 6:30 p.m.

OIA Division I: Radford at Leilehua, 7:30 p.m.; Waianae at Nanakuli, 7:30 p.m.; Aiea at Moanalua, 7:30 p.m.

OIA Division II: Kalani at Roosevelt, 7 p.m.; Waialua at Kaiser, 7 p.m.

VOLLEYBALL

PacWest women: Chaminade vs. Hawaii Pacific, 7 p.m. at St. Francis’ Shark Tank.

VOLLEYBALL

OIA TOURNAMENTS

Girls Varsity Division II

Tuesday

First Round Waianae def. Kailua 25-19, 25-21, 20-25, 17-25, 17-15

Farrington def. Waipahu 25-27, 25-16, 25-22, 25-11

Wednesday

Semifinals

Castle def. Waianae 20-25, 25-19, 25-13, 25-13

Girls Varsity White Division I

Tuesday

Final

Mililani def. Kahuku 25-14, 25-17

Girls Varsity White Division II

Tuesday

Final

Castle def. Anuenue 25-22, 25-10

Girls JV Division I

Tuesday

Final

Moanalua def. Kahuku 25-13, 25-16

Girls JV Division II

Tuesday

Final

Kailua def. Waianae 25-23, 25-15

BIIF

Wednesday

Girls Varsity

Hawaii Prep def. Konawaena 25-10, 26-24, 27-25

Girls JV

Hawaii Prep def. Konawaena 25-13, 25-11

BOWLING

ILH

At Hickam Bowling Center

Wednesday

Boys Varsity

Mid-Pacific 2, Saint Louis 1

Damien 2, Hanalani 1

‘Iolani 3, Island Pacific 0

Maryknoll 2, Assets 1

Kamehameha 2, Hawaii Baptist 1

High game/series—MPI: Coltyn Silva 218/Albert Cruickshank 538. StL: Damien Vespoli 221/598. DMS: Jaythan Bucacas 213/Sam Atuatasi 548. Han: Gary Phillips 256/528. Iol: Ezar bentkowski 211/Jayson Osurman 484. IPA: Tristan Bedford 166/410. Mary: Jarren Yamashita 181/477. Assets: Colby Oshiro 199/473. KS: Shane DeRego 236/647. HBA: Kameron Fujioka 213, Connor Gu 213/Gu 573.

Boys JV

Saint Louis 2, Mid-Pacific 1

Damien 2, Hawaii Baptist Gold 1

‘Iolani 2 1/2, Hanalani 1/2

Hawaii Baptist Black 3, Kamehameha 0

Punahou Blue 3, Punahou Gold 0

WATER POLO

ILH

Wednesday

Boys Varsity II

Le Jardin 11, ‘Iolani II 8.

Goal scorers— LeJ: Zavior Ward 4, John Ferandin 4, Max Beringer 2, Liam Frostic. Iol: James Gundry 3, Brent Takashima 2, Dylan Cohen 2, Hudson Lin.

SOFTBALL

MAKUA ALII

Wednesday

Ho’o Ikaika 16, Yankees 70 8

Kupuna Kane 16, Makules 11

Hui Ohana 18, Fat Katz 7

Go Deep 19, Na Pueo 7

Action 10, Zen 9

Yankees 17, Kool Katz 1

Aikane 22, Hawaiians 20

Waipio 15, Firehouse 11

P.H. Shipyard 8, Golden Eagles 7

Islanders 11, Na Kahuna 4

Bad Company 16, Praise The Lord 4

LOCAL ACES

NAME, HOMETOWN DATE COURSE HOLE YDS CLUB

Andrew Lee, Manoa Oct. 9 Oahu Country Club 16 135 6-iron

Brad Gardner, Roswell, Ga. Oct. 9 Kaneohe Klipper Golf Course 11 160 7-iron

Everett Yee, Waipahu Oct. 15 West Loch Golf Course 5 117 7-iron

Submit aces to sports@staradvertiser.com; no faxes are being accepted.