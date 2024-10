Scoreboard – Oct. 20, 2024

Already a Honolulu Star-Advertiser subscriber? Log in now to continue reading.

CALENDAR

TODAY

SOCCER

Big West women: UC Riverside vs. Hawaii, 4 p.m. at Waipio Peninsula Soccer Stadium.

VOLLEYBALL

PacWest women: Hawaii Hilo vs. Hawaii Pacific, 2 p.m. at St. Francis’ Shark Tank.

MONDAY

BOWLING

ILH boys: 4:15 p.m. at Hickam Bowling Center.

VOLLEYBALL

OIA Division I girls: Tournament. Semifinals at Miliani: Moanalua vs. Kalaheo, 5:30 p.m.; Kapolei vs. Kahuku, to follow. Fifthplace semifinals at Farrington: Nanakuli vs. Campbell, 5:30 p.m.; Kalani vs. Mililani, to follow.

KAYAKING

ILH VARSITY KAYAKING CHAMPIONSHIPS

Saturday

At Ala Wai Canal

Boys 400 Meter Dash

Section 1 Finals

1 Kahiau Lapinad, Punahou 57.01

2 Ean Omori, Le Jardin 57.49

3 Hudson Smith, Punahou 58.51

4 Ken Garst, Punahou 59.60

5 Mala’e McElheny, Punahou 1:00.76

6 Marshall Plunkett, Kamehameha 1:01.60

7 Noah Samson, Kamehameha 1:01.74

8 Gabe Edamura, Punahou 1:01.84

9 Kahikiku Mar, Punahou 1:02.40

10 Ryan Chan, ‘Iolani 1:02.87

Section 2 Finals

1 Ryan Spalding, Kamehameha 54.88

2 Kaiehu Kawainui, Kamehameha 55.71

3 Cole Schwake, Mid-Pacific 56.14

4 Haskel McKee-Seegal, Punahou 58.15

5 Miles Kiefer, Punahou 58.88

6 Michael Hochart, Le Jardin 59.14

7 Tyler Lo, Mid-Pacific 1:00.55

8 Kadin Cariaga-Sayegusa, Mid-Pacific 1:02.95

9 Kaniela Spalding, ‘Iolani 1:04.29

10 Alex Brandt, Mid-Pacific 1:05.16 G

irls 400 Meter Dash

Section 1 Finals

1 Kaha’i Brown, Punahou 1:11.84

2 Liana Kahikina-Lou, Kamehameha 1:12.68

3 Fiona Wharton-Hsieh, ‘Iolani 1:13.25

4 Marley Kim, ‘Iolani 1:14.60

5 Satomi Lakin, ‘Iolani 1:15.11

6 Loea Keanaaina, Kamehameha 1:17.69

7 Aki Ching, ‘Iolani 1:18.88

8 Lauren Weldon, Punahou 1:20.39

9 Iliahi Wong, Kamehameha 1:21.81

10 Eve Davidson, Mid-Pacific 1:22.18

Section 2 Finals

1 Lynne Kato, Mid-Pacific 1:03.74

2 Luukia Spencer-Da Silva, Kamehameha 1:04.44

3 Colbie Nakano, Punahou 1:08.05

4 Nanea Henriques, Kamehameha 1:08.89

5 Samantha Geller, Punahou 1:09.21

6 Leia Schwengel, Punahou 1:09.49

7 Gwen Yoshimura, Mid-Pacific 1:11.07

8 Heikura Leong, Punahou 1:11.30

9 Mina Ponsar, Punahou 1:11.85 1

0 Emme Pham-Ringholz, Punahou 1:12.40

Boys 2000 Meter Run

1 Spencer Allen, Mid-Pacific 8:06.06

2 Oliver Miller, Le Jardin 8:39.53

3 Wyatt Ebert, Mid-Pacific 8:45.05

4 Jackson Monahan, Punahou 8:47.07

5 Raza Takaki, Mid-Pacific 8:57.13

6 Lain Esteban, Kamehameha 9:11.19

7 Nathan Stoutemyer, Le Jardin 9:12.21

8 Logan Makaimoku, Kamehameha 9:18.25

9 Luke Bartholomees, Mid-Pacific 9:25.27

10 Maxwell Nieman, Punahou 9:29.50

Girls 2000 Meter Run

1 Hazel Campbell, Punahou 9:54.62

2 Jackie Furuta, ‘Iolani 9:56.93

3 Hilina’i Gersaba, Kamehameha 10:12.36

4 Emalia Austin, Punahou 10:13.22

5 Kaialea Tanner, Kamehameha 10:14.40

6 Kailoa Kerber, Punahou 10:16.71

7 Gisele Hunt, Mid-Pacific 10:23.18

8 Amelia-Sophia Pipitone, Mid-Pacific 10:41.66

9 Lucia Cruise, Punahou 10:43.82

10 Sienna Estes, Punahou 10:51.99

VOLLEYBALL

ILH TOURNAMENT

ILH Division I Championship

‘Iolani def. Kamehameha 20-25, 25-23, 26- 24, 25-22

ILH Division II Playoffs

Sacred Hearts def. University 25-19, 28-30, 25-18, 25-22

Damien def. Maryknoll 25-22, 26-24, 25-20