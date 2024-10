Scoreboard – October 21, 2024

From as low as $12.95 /mo.

Calendar

Today

BOWLING

ILH boys: 4:15 p.m. at Hickam Bowling Center.

VOLLEYBALL

OIA Division I girls: Tournament,

Semifinals at Mililani: Moanalua vs. Kalaheo, 5:30 p.m.; Kapolei vs. Kahuku, to follow. Fifth-place semifinals at Farrington: Nanakuli vs. Campbell, 5:30 p.m.; Kalani vs. Mililani, to follow.

TUESDAY

VOLLEYBALL

OIA Division I girls: Tournament. Fifth place: Nanakuli/Campbell winner vs.

Kalani/Mililani winner, 5:30 p.m. Third place: Kalaheo/Moanalua loser vs. Kahuku/Kapolei loser, to follow. Matches at Kaimuki.

OIA Division II girls: Tournament. Third place, Waianae vs. Pearl City, 4 p.m. at Kaimuki.

WATER POLO

ILH boys: Varsity I, Punahou at ‘Iolani, 6 p.m. Varsity I-AA, Punahou at ‘Iolani, 5 p.m.; Mid-Pacific at Kamehameha, 6 p.m.

FOOTBALL

Oahu PREP Scores

Friday

ILH

Damien 42, ‘Iolani 35

OIA Open Divison

Farrington 42, Waipahu 7

OIA Division I

Waianae 25, Nanakuli 13

Leilehua 28, Radford 21

Moanalua 17, Aiea 13

OIA Division II

Roosevelt 50, Kalani 0

Kaiser 42, Waialua 21

Saturday

ILH

Saint Louis 50, Punahou 14

Saint Louis II 36, Punahou II 21

OIA Open Division

Campbell 21, Kahuku 13

Mililani 21, Kapolei 13

OIA Division I

Kailua 65, Pearl City 6

OIA Division II

Kalaheo 38, Kaimuki 13

Castle 38, McKinley 6

VOLLEYBALL

PacWest

At McCabe Gym

Saturday

Chaminade def. Hawaii Hilo 25-16,

19-25, 22-25, 25-19, 15-8. Kill leaders—CU: Anna Stucchi 20, Lizanyela Lopez 14. Hilo: Taylor Tullo 13, Chase Koepke 12.

Assist leaders—CU: Grace Talpash 54. Hilo: Emerson Reinke 16, Maya Imoto-Eakin 14. Dig leaders—CU: Nanna Inoue 20, Letizia Cammillucci 11. Hilo: Tani Hoke 18.

BIIF

Girls Varsity

First Round

Final

Saturday

Waiakea def. Keaau 25-17, 25-6, 25-15

SOCCER

PacWest

Saturday

At Irvine, Calif.

Men

Concordia Irvine 5, Chaminade 1. Goal scorers—CI: Miguel Arroyo (13:35),

Domenyk Jara (24:56), Leo Sanchez (34:22), Rafael Espinoza (77:42), Koa Markham (84:05). CU: Ian Garcia (6:30).

Women

Chaminade 1, Concordia Irvine 1. Goal scorers—CU: Clara Slate-Liu (53:18) CI: Bella Barrett (31:31).

At Costa Mesa, Calif.

Men

Vanguard 2, Hawaii Hilo 0. Goal

scorers—Connor McCoy (37:45), Niko Ochoa (79:12).

Women

Hawaii Hilo 0, Vanguard 0

At La Mirada, Calif.

Men

Biola 2, Hawaii Pacific 0. Goal scorers—Cruz Navarro (26:49, 69:16).

Biola 4, Hawaii Pacific 0. Goal scorers—Marije Rechin (32:29), Briley Phelps (46:08, 89:47), Serena Andrade (59:18).

CROSS COUNTRY

COLLEGE WOMEN

Bronco Invitational

At Sunnyvale, Calif.

Saturday

6K

Team

1. Cal Poly 45. 2. UC Davis 120. 3. San Francisco 143. 4. Long Beach St. 151.

5. Seattle 152. 6. St. Mary’s (Cal) 165.

7. Hawaii 190. 8. Sacramento St. 191.

9. Santa Clara 201. 10. Fresno State 216. 11. Utah Tech 309. 12. UC Santa Barbara 315. 13. Loyola Marymount 351. 14. Grand Canyon 355. 15. Fresno Pacific 374. 16. Vanguard 448. 17. San Jose St. 476. 18. UNLV 523. 19. CSU Bakersfield 573.

Hawaii finishers

9. Lucy Milliner 20:49.9. 11. Emilie Kirk Langschwager 20:52.7. 35. Sariah

Hernandez 21:26.2. 64. Zola O’Donnell 22:02.1. 119. Kira Moe 22:51.4. 135. Gemma Warman 23:11.8. 138. Alizee Garcia Parsons 23:12.8. 139. Nicole Sevcikova 23:14.3. 158. Bella De Freitas 23:59.9. 161. Emily Donofrio 24:15.9