Scoreboard – October 21, 2024

Monday, October 21, 2024
79°
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Today
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Updated
10:01 p.m.
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Calendar
Today
BOWLING
ILH boys: 4:15 p.m. at Hickam Bowling Center.
VOLLEYBALL
OIA Division I girls: Tournament,
Semifinals at Mililani: Moanalua vs. Kalaheo, 5:30 p.m.; Kapolei vs. Kahuku, to follow. Fifth-place semifinals at Farrington: Nanakuli vs. Campbell, 5:30 p.m.; Kalani vs. Mililani, to follow.
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TUESDAY
OIA Division I girls: Tournament. Fifth place: Nanakuli/Campbell winner vs.
Kalani/Mililani winner, 5:30 p.m. Third place: Kalaheo/Moanalua loser vs. Kahuku/Kapolei loser, to follow. Matches at Kaimuki.
OIA Division II girls: Tournament. Third place, Waianae vs. Pearl City, 4 p.m. at Kaimuki.
WATER POLO
ILH boys: Varsity I, Punahou at ‘Iolani, 6 p.m. Varsity I-AA, Punahou at ‘Iolani, 5 p.m.; Mid-Pacific at Kamehameha, 6 p.m.
FOOTBALL
Oahu PREP Scores
Friday
ILH
Damien 42, ‘Iolani 35
OIA Open Divison
Farrington 42, Waipahu 7
OIA Division I
Waianae 25, Nanakuli 13
Leilehua 28, Radford 21
Moanalua 17, Aiea 13
OIA Division II
Roosevelt 50, Kalani 0
Kaiser 42, Waialua 21
Saturday
Saint Louis 50, Punahou 14
Saint Louis II 36, Punahou II 21
OIA Open Division
Campbell 21, Kahuku 13
Mililani 21, Kapolei 13
Kailua 65, Pearl City 6
Kalaheo 38, Kaimuki 13
Castle 38, McKinley 6
PacWest
At McCabe Gym
Chaminade def. Hawaii Hilo 25-16,
19-25, 22-25, 25-19, 15-8. Kill leaders—CU: Anna Stucchi 20, Lizanyela Lopez 14. Hilo: Taylor Tullo 13, Chase Koepke 12.
Assist leaders—CU: Grace Talpash 54. Hilo: Emerson Reinke 16, Maya Imoto-Eakin 14. Dig leaders—CU: Nanna Inoue 20, Letizia Cammillucci 11. Hilo: Tani Hoke 18.
BIIF
Girls Varsity
First Round
Final
Waiakea def. Keaau 25-17, 25-6, 25-15
SOCCER
At Irvine, Calif.
Men
Concordia Irvine 5, Chaminade 1. Goal scorers—CI: Miguel Arroyo (13:35),
Domenyk Jara (24:56), Leo Sanchez (34:22), Rafael Espinoza (77:42), Koa Markham (84:05). CU: Ian Garcia (6:30).
Women
Chaminade 1, Concordia Irvine 1. Goal scorers—CU: Clara Slate-Liu (53:18) CI: Bella Barrett (31:31).
At Costa Mesa, Calif.
Vanguard 2, Hawaii Hilo 0. Goal
scorers—Connor McCoy (37:45), Niko Ochoa (79:12).
Hawaii Hilo 0, Vanguard 0
At La Mirada, Calif.
Biola 2, Hawaii Pacific 0. Goal scorers—Cruz Navarro (26:49, 69:16).
Biola 4, Hawaii Pacific 0. Goal scorers—Marije Rechin (32:29), Briley Phelps (46:08, 89:47), Serena Andrade (59:18).
CROSS COUNTRY
COLLEGE WOMEN
Bronco Invitational
At Sunnyvale, Calif.
6K
Team
1. Cal Poly 45. 2. UC Davis 120. 3. San Francisco 143. 4. Long Beach St. 151.
5. Seattle 152. 6. St. Mary’s (Cal) 165.
7. Hawaii 190. 8. Sacramento St. 191.
9. Santa Clara 201. 10. Fresno State 216. 11. Utah Tech 309. 12. UC Santa Barbara 315. 13. Loyola Marymount 351. 14. Grand Canyon 355. 15. Fresno Pacific 374. 16. Vanguard 448. 17. San Jose St. 476. 18. UNLV 523. 19. CSU Bakersfield 573.
Hawaii finishers
9. Lucy Milliner 20:49.9. 11. Emilie Kirk Langschwager 20:52.7. 35. Sariah
Hernandez 21:26.2. 64. Zola O’Donnell 22:02.1. 119. Kira Moe 22:51.4. 135. Gemma Warman 23:11.8. 138. Alizee Garcia Parsons 23:12.8. 139. Nicole Sevcikova 23:14.3. 158. Bella De Freitas 23:59.9. 161. Emily Donofrio 24:15.9