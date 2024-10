Scoreboard – Oct. 23, 2024

From as low as $12.95 /mo.

Already a Honolulu Star-Advertiser subscriber? Log in now to continue reading.

CALENDAR

TODAY

VOLLEYBALL

OIA Division I girls: Tournament. Final, Moanalua vs. Kapolei, 7:30 p.m. at Mililani.

OIA Division II girls: Tournament. Final, Farrington vs. Castle, 5:30 p.m. at Mililani.

WATER POLO

ILH boys Varsity I-AA: Le Jardin vs. Mid-Pacific, 4 p.m. at ‘Iolani.

THURSDAY

VOLLEYBALL

PacWest women: Point Loma vs. Hawaii Pacific, 7 p.m. at St. Francis’ Shark Tank.

PacWest women: Concordia Irvine vs. Hawaii Hilo, 7 p.m. at Vulcan Gymnasium.

WATER POLO

ILH boys Varsity I-AA: Punahou vs. Le Jardin, 5 p.m. at ‘Iolani.

VOLLEYBALL

ILH

Girls Varsity II Tournament

For Third State Berth Final

Tuesday

Damien def. Sacred Hearts 25-19, 25-13, 21-25, 25-20

OIA Girls Division I Tournament

Monday

Semifinals Kapolei def. Kahuku 18-25, 25-22, 23-25, 25-21, 15-4.

Kill leaders—Kap: Leila Paraoan 20, Anny Scott 10. Kah: Cha’lei Reid 22. Assist leaders—Kap: Scott 23, Tehani Fa’asuamanu 15. Kah: Tilau Tonga 27, Elenoa Lauhingoa 10. Dig leaders—Kap: Kaitlin Kiko 23, Scott 16, Fa’asuamanu 15, Paraoan 12, Tiana Dela Cruz 11. Kah: Lamona Lauhingoa 18, Tonga 16, Elenoa Lauhingoa 15, Telia Fiatoa 11.

Fifth-place Semifinals

Nanakuli def. Campbell 22-25, 25-22, 25-23, 23-25, 15-13

Mililani def. Kalani 25-19, 25-17, 28-26

BIIF

Tuesday

Girls Varsity II Tournament Semifinals

Hawaii Prep def.Kohala 25-18, 25-17, 18-25, 25-10

Monday

Girls Varsity Division I Tournament Semifinals

Kamehameha-Hawaii def. Hilo 25-23, 25-13, 25-17

Waiakea def. Konawaena 25-20, 25-17, 25-22

PACWEST STANDINGS

Conference Overall

Chaminade 10-0 1.000 — 17-4

Point Loma 9-0 1.000 ½ 15-0

Hawaii Hilo 9-2 .818 1½ 14-7

Azusa Pacific 7-3 .700 3 11-6

Fresno Pacific 7-5 .583 4 11-8

Concordia 6-5 .545 4½ 11-8

Vanguard 4-6 .400 6 7-7

Westmont 4-6 .400 6 9-8

Jessup 3-5 .375 6 7-8

Academy of Art 4-7 .364 6½ 5-14

Menlo 3-7 .300 7 6-11

Dominican 2-7 .222 7½ 3-12

Biola 2-8 .200 8 4-14

Hawaii Pacific 1-10 .091 9½ 1-16

Tuesday

Fresno Pacific def. Academy of Art 25-22, 25-21, 25-14

Today

Biola at Westmont

Thursday

Jessup at Academy of Art

Dominican at Menlo

Concordia Irvine at Hawaii Hilo, 7 p.m.

Point Loma at Hawaii Pacific, 7 p.m.

GOLF

COLLEGE MEN

Dennis Rose Intercollegiate

At Mauna Lani Golf Course

Monday, Tuesday

Team

546—Colorado Christian. 563—Sonoma State. 569—Cal State Monterey Bay. 571—Cal State East Bay. 573—CSU San Bernardino. 579—Western Washington. 583—Western New Mexico. 585—Colorado Mesa. 587—Stanislaus State. 588—Simon Fraser. 591—CSU Dominguez Hills. 595— Hawaii Hilo. 596—Cal State San Marcos. 601—Northwest Nazarene. 608— Westminster (Utah). 612—Saint Martin’s. 613—Hawaii Pacific. 614—Chaminade. 642—Vanguard.

Individual

Sangha Park (CC)………………….66-68—134

Sungyeop Cho (CC)………………66-68—134

Adam Duncan (CC)…………………67-70—137

Peter Dionne-Yahr (WW)……….69-69—138

Ivan Sablan (SS)……………………..71-67—138

Denby Carswell (SF)……………….70-69—139

Colin Huang (SS) ……………………68-71—139

Ben Fowler (CC)……………………..66-73—139

John Kim (CSSB) ……………………68-72—140

Trent Fitzgerald (CSSB) …………69-71—140

Top finisher from each Hawaii school

T15, Katsu.Yamashita (Hilo)……70-72—142

T45, Ky Stopp (Chaminade)…..76-73—149

T58, Santino Diokno (HPU)…… 74-77—151

WATER POLO

ILH

Tuesday

Boys Varsity I

Punahou 10, ‘Iolani 6.

Goal scorers— Pun: Logan Bauer 4, Puna Blair, Preston Comerford, Blake Garlin, Nalu Pietsch, Nick Davidson, Makoa Cox. Iol: Nigel Palalay 4, Vance Maeshiro, Kaiden Lee.

Boys Varsity I-AA

Kamehameha 11, Mid-Pacific 3.

Goal scorers—KS: Blaise Lai 3, Kainoa Villalon, Elias Mizuta, Shane Koki, Ammon Miyamoto, Oliko Hudgens, Teauvaa Rawling-Crivello, Noah Kekaula, Koalii Kamai-Hudson. MPI: Jack Mitchell 2, Wyatt Morris.

Punahou 16, ‘Iolani 4.

Goal scorers— Pun: Loch Keenan 4, Ryder Watson 3, Max Regala 2, Beck Kilpatrick 2, Owen Williams 2, Kala’i Shipman, Lainoa Bird, Cruz Lemes. Iol: James Gundry 2, Jace Ferrrer, Kai Drews

BOWLING

ILH

At Hickam Bowling Center

Monday

Boys Varsity

Damien 3, Hawaii Baptist 0

Punahou 2, Mid-Pacific 1

Kamehameha 3, Assets 0

Maryknoll 2, Hanalani 1

Saint Louis 3, Island Pacific 0

High game/series—DMS: Jakob Nishimura 180/517. HBA: Devin Corpuz 181/Ryeder Yonesaki 456. Pun: Tanner Iwashita 202/549. MPI: Kaz Yamada 200/571. KS: Shane DeRego 219/527. Assets: Colby Oshiro 166/441. Mary: Jason Lau 212/Jarren Yamashita 527. Han: Gary Phillips 173/453. StL: Kulai’i Schuman 187/544. IPA: Tristan Bedford 180/482.

Boys JV

Hawaii Baptist Black 3, Damien 0

Mid-Pacific 2, Punahou Blue 1

‘Iolani 3, Punahou Gold 0

Maryknoll 3, Hawaii Baptist Gold 0

Saint Louis 2, Hanalani 1