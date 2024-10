Scoreboard – Oct. 24, 2024

From as low as $12.95 /mo.

CALENDAR

TODAY

VOLLEYBALL

PacWest women: Point Loma vs. Hawaii Pacific, 7 p.m. at St. Francis’ Shark Tank.

PacWest women: Concordia Irvine vs. Hawaii Hilo, 7 p.m. at Vulcan Gymnasium.

WATER POLO

ILH boys Varsity I-AA: Punahou vs. Le Jardin, 5 p.m. at ‘Iolani.

FRIDAY

BASKETBALL

College men: exhibition, Hawaii vs. Hawaii Hilo, 7 p.m. at Afook-Chinen Civic Auditorium.

FOOTBALL

OIA Division I: Waianae at Radford, 7:30 p.m.; Leilehua at Pearl City, 7:30 p.m.

OIA Division II: Roosevelt at Waialua, 7 p.m.; Kalaheo at Castle, 7 p.m.

SWIMMING AND DIVING

College men and women: Grand Canyon vs. Hawaii, 6 p.m. at Duke Kahanamoku Aquatic Center.

VOLLEYBALL

PacWest women: Vanguard vs. Chaminade, 7 p.m. at McCabe Gym.

VOLLEYBALL

OIA Girls Division II Tournament Final

Wednesday

At Mililani

Castle def. Farrington 25-15, 17-25, 25-15, 25-17.

Kill leaders—Cast: Trystin Lum 19, Emily Robins 17. Farr: Abelyn Toloai 13. Assist leaders—Cast: Lehiwa Kapu 41. Farr: Mariana Soriano 21. Ace leaders—Cast: Kapu 4. Farr: Toloai 2. Dig leaders—Cast: Rylie Matsuda 21. Farr: Brandilyn Tisalona-Perez 16, Toloai 11. Third Place Tuesday At Pearl City Pearl City def. Waianae 25-23, 25-17, 25-21

Girls Division I Tournament

Tuesday

At Kaimuki

Third Place

Kahuku def. Kalaheo 23-25, 15-25, 25-20, 25-17, 15-9

Fifth Place Mililani def. Nanakuli 25-20, 22-25, 25-18, 26-28, 15-9

WATER POLO

ILH Boys

Varsity II

Wednesday

Le Jardin 12, Mid-Pacific 5.

Goal scorers—LeJ: Zavior Ward 6, Anthony Klutz IV 2, Torin Cole, John Ferandin, Max Beringer, Jacob Barnett. MPI: Jack Mitchell 3, Hunter Tomlinson, Jameson Town

SOFTBALL

MAKUA ALII

Wednesday

Ho’o Ikaika, 29 Kupuna Kane 10

Makules 17, Yankees 70’s 2

Fat Katz 70’s 15, Sons Of Hawaii 14

Hui Ohana 16, Islanders 15

Waipio 15, Yankees 13

Na Kahuna 9, Na Pueo 8

Hawaiians 22, Zen 7

Golden Eagles 11, Action 3

Fat Katz 14, Lokahi 2

Aikane 15, Kool Katz 1

Sportsmen 18, Firehouse 15

Bad Company 21, Go Deep 3

Praise The Lord 11, P.H. Shipyard 10

GOLF

COLLEGE WOMEN

Rainbow Wahine Invitational

At Kapolei Golf Course

Par 72

Monday through Wednesday

Team

Colorado State…………..276-288-277—841

Kansas State………………287-277-280—844

Grand Canyon …………..291-281-283—855

UC Irvine…………………….284-285-286—855

Santa Clara………………..291-282-291—864

Sacramento State…….. 287-292-286—865

North Dakota State …..295-288-286—869

Nevada……………………….286-289-298—873

Hawaii………………………..295-292-290—877

Austin Peay State………286-306-286—878

Eastern Michigan ……… 300-290-289—879

Gonzaga……………………. 287-310-286—883

Osaka Gakuin……………286-306-298—890

Utah Tech …………………..308-295-292—895

Wyoming……………………305-308-310—923

Individual

Lacey Uchida (CSU)………..64-71-69—204

Carla Bernat (KSU) …………..69-67-70—206

Alyzzah Vakasiuola (GC)…..71-67-71—209

Gabby Kano (Nev)…………….71-67-72—210

Kara Kaneshiro (CSU)…….. 69-72-69—210

Jillian Breedlove (APS) …….68-72-70—210

Anci Dy (GC) …………………….72-68-71—211

Sophie Bert (KSU)…………….73-70-68—211

Katelyn Kong (UCI)……………73-70-68—211

Savannah de Bock (EM)…..72-71-68—211

Hawaii golfers

T24, Maline Kraus………………73-74-70—217

T32, Varnika S. Achanta……71-78-70—219

T46, Kellie Yamane……………78-71-74—223

T48, Emiko Sverduk………….75-74-75—224

T53, Wendy Song …………….74-76-75—225

Hawaii golfers (individuals)

T 53, Mia Hirashima ………….75-71-79—225

T75, Sofina Firouzi……………. 77-78-77—232

T82, Maddie Dustin…………..79-79-77—235

T82, Lauren Pierce……………78-81-76—235

LOCAL ACES

NAME, HOMETOWN DATE COURSE HOLE YDS CLUB

Darren Gamatero, Waipahu 10/16 Ewa Beach Country Club 13 135 PW

Keith Abe, Honolulu 10/21 Leilehua Golf Course 2 165 7-iron

Howard Fujiura, Pearl City 10/22 West Loch Golf Course 5 75 SW

Submit aces to sports@staradvertiser.com; no faxes are being accepted.