Scoreboard – Oct. 27, 2024

CALENDAR

TODAY

BASKETBALL

College women: exhibition, Hawaii vs. UH Hilo, 2 p.m. at Afook-Chinen Civic Auditorium.

VOLLEYBALL

Big West women: Cal State Northridge vs. Hawaii, 5 p.m. at SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center.

MONDAY

SOCCER

PacWest: Fresno Pacific vs. Hawaii Pacific, men at 4:30 p.m.; women at 7 p.m. Games at Waipio Peninsula Soccer Complex.

VOLLEYBALL

New City Nissan/HHSAA Girls Division I Championships: first round, Kalaheo at Waiakea, 3:30 p.m.; Konawaena at Kamehameha, 3:30 p.m.; Kahuku at Kamehameha-Maui, 4 p.m.; Mililani at Kapolei, time TBD.

CROSS COUNTRY

OIA CHAMPIONSHIPS

At Patsy T Mink Central Oahu Regional Park

Boys

Individual Results 1. James Millare, Moanalua 16:34.40; 2. Ari Smith, Campbell 16:56.57; 3. Cooper Edward Johns, Radford 17:14.15; 4. Dallin Kilton, Pearl City 17:31.98; 5. Jayden Noriega, Mililani 17:35.08; 6. Stephen Kozuma, Radford 17:38.46; 7. Payton Mukkada, Mililani 17:40.68; 8. Caleb Walker, Campbell 17:44.42; 9. Joshua Doherty-Saps, Mililani 17:58.76; 10. Rui Imai, Kalani 18:06.15; 11. Keone’ulaikala’ioew, Waipahu 18:11.37; 12. Seita Takinishi, Kalani 18:11.75; 13. Lucas Connaroe, Radford 18:16.38 ; 14. Clarence Loomis, Kalaheo 18:16.58; 15. Jayden Contreras, Moanalua 18:22.53; 16. Rocco Calandra, Kaiser 18:24.43; 17. Rahieum Lee II, Moanalua 18:31.06; 18. Weston Gussenhoven, Radford 18:33.22; 19. Matthew Kot, Kapolei 18:35.81; 20. Keito Koshiishi, Roosevelt 18:41.45

Team Standings

1. Mililani 77

2. Radford 77

3. Moanalua 80

4. Campbell 83

5. Kalani 99

6. Kaiser 212

7. Kalaheo 217

8. Roosevelt 240

9. Pearl City 260

10. Leilehua 261

11. Kahuku 271

12. Kailua 345

13. McKinley 374

14. Waialua 397

15. Farrington 424

16. Waianae 434

Girls

Individual Results 1. Ashlyn Jacobsen, Campbell 18:42.04; 2. Sadie Krueger, Moanalua 19:03.90; 3. Kaitlyn Bitterman, Mililani 9:59.06; 4. Eve Cody, Kalaheo 20:35.34; 5. Ivy Trowbridge, Radford 20:42.18; 6. Samantha Morinaga, Kalani 20:50.21; 7. Madeline Grant, Moanalua 21:13.26; 8. Skye Gussenhoven, Radford 21:15.48; 9. Hana Sonoda, Kalani 21:21.09; 10. Jocelyn Thomas, Kaiser 21:24.13; 11. Caitlin Fisher, Radford 21:27.22; 12. Kelsea Cummings, Kahuku 21:33.20; 13. Millicent Nouchi, Kalani 21:35.20; 14. Elysse Burgoyne, Waialua 21:36.87; 15. Rachel Hamasaki, Kaiser 21:37.57; 16. Mya Lugo, Leilehua 21:42.13; 17. Madeleine Villar, Mililani 21:42.98; 18. Brooklyn Weaver, Radford 21:51.30; 19. Reese Distelzweig, Radford 22:00.95; 20. McKenna Dalby, Kalaheo 22:01.20

Team Standings

1. Radford 57

2. Mililani 91

3. Kalani 98

4. Moanalua 100

5. Kalaheo 106

6. Campbell 151

7. Kaiser 164

8. Roosevelt 173

9. Farrington 216

10. Kailua 281

11. Kahuku 300

12. Castle 347

13. Waipahu 358