Scoreboard – October 28, 2024

Calendar

Today

SOCCER

PacWest: Fresno Pacific vs. Hawaii Pacific, men at 4:30 p.m.; women at 7 p.m. Games at Waipio Peninsula Soccer Complex.

VOLLEYBALL

New City Nissan/HHSAA Girls Division I Championships: first round,

Kalaheo at Waiakea, 3:30 p.m.; Konawaena at Kamehameha, 3:30 p.m.; Kahuku at Kamehameha-Maui, 4 p.m.;

Mililani at Kapolei, 6 p.m.

TUESDAY

BOWLING

ILH : Jared Kaufmann Memorial Singles Tournament, 4:15 p.m. at Hickam Bowling Center.

GOLF

College men: Kapolei Invitational, first round, all day at Kapolei Golf Course.

WATER POLO

ILH boys Varsity I-AA: Single-Elimination Tournament. Third place, Kamehameha vs. ‘Iolani, 5 p.m. Final, Le Jardin vs. Punahou,

6 p.m. Games at Kamehameha.

ILH

Boys Varsity I-AA Single-Elimination

Tournament

Saturday

First Round

‘Iolani 10, Mid-Pacific 8. Goal scorers—Iol: Kai Drewes 5, Dylan Cohen 2, Fredrick Kamaka, Jace Ferrer, Brent Takashima. MPI: Xander Gurney 2, Hunter Tomlinson 2, Kamahinaaiholo Desuacido-Lopez, Jack Mitchell, Jameson Town, Joseph Wilcock.

Le Jardin 9, Kamehameha 8, 3OT. Goal scorers—LeJ: Zavior Ward 3, Jack Ferandin 2, Liam Frostic, Anthony Klutz, Max Beringer, NA. KS: Blasie Lai 5, Koalii Kamai-Hudson 2, Kamakoa Kaluhiwa.

Punahou 15, ‘Iolani 4. Goal scorers—Pun: Beck Kilpatrick 4, Loch Keenan 2, Skey Scales 2, Ryder Watson 2, Lainoa Bird 2, Owern Willilams 2, NA. Iol: Marc Yoo 2, Hudson, Kai Drewes.

VOLLEYBALL

PacWest

Saturday

At McCabe Gym

No. 9 Chaminade def. Concordia Irvine 21-25, 33-31, 25-19, 25-14. Kill leaders—CU: Letizia Cammillucci 20. CI: Kayden Croy 15, Caitlin Jarrell 13. Assist leaders—CU: Grace Talpash 37. CI: Kawehi Chang 32. Dig leaders—CU: Nanna Inoue 20, Cammillucci 15. CI: Delaney Risse 19, Chang 12.

At St. Francis’ Shark Tank

Vanguard def. Hawaii Pacific 25-13, 25-20, 25-13. Kill leaders—Van: Adeline Galvanoni 12. HPU: Sophia Cooper 9.

Assist leaders—Van: Madeline DeLucia 23. HPU: Lauren Harris 17. Dig leaders—Van: Blair Dodge 8. HPU: Taylor Kaoihana 7.

At Vulcan Gymnasium

Point Loma def. Hawaii Hilo 25-22,

25-20, 25-21. Kill leaders—PL: Abigail Nua 13, Anna Massari Anna 10. Hilo: Samara Cruz 12, Chase Koepke 11. Assist leaders—PL: Sophia Baugh 34. Hilo: Maya Imoto-

Eakin 14, Emerson Reinke 11. Dig leaders—PL: Makenna Joyce 18. Hilo: Tani Hoke 12, Reinke 11, Cruz 10, Imoto-Eakin 10.

CROSS COUNTRY

Pacific West Championships

At Irvine, Calif.

Saturday

Men (8K)

Team

1. Azusa Pacific 29. 2. Biola 44. 3.

Concordia Irvine 78. 4. Westmont 92. 5. Fresno Pacific 132. 6. Vanguard 188. 7. Academy of Art 235. 8. Dominican 261.

9. Hawaii Pacific 263. 10. Jessup.

11. Chaminade 303.

Individual

1. Jared Wright (AP) 23:51.7. 2. Felix Perrier (AP) 24:00.4. 3. Melt Von Molendorff (Biola) 24:04.5. 4. Riley Burns (AP) 24:06.3. 5. Senzo Sokhela (West) 24:11.9. 6. Aidan

Tomasini (Biola) 24:12.1. 7. Noah Plaza (CI) 24:13.7. 8. Michael Schneider (AP) 24:17.6 9. Bryce Gardhouse (West) 24:18.8. 10. Jerry Baltzer (Biola) 24:22.4.

Top 3 finishers from each Hawaii school

Hawaii Pacific: 58. Tyler Stoker 27:26.1. 61. Jonah Sheridan 28:30.5. 63. Joshua Peller 29:07.9.

Chaminade: 60. Peter Ramos 28:05.0. 72. Anthony Bergancia 31:56.6. 77. Conor McMahon 33:58.4.

Women (6K)

Team

1. Biola 29. 2. Concordia Irvine 76. 3. Point Loma 86. 4. Azusa Pacific 97. 5. Fresno

Pacific 105. 6. Vanguard 186. 7. Westmont 208. 8.Academy of Art 222. 9. Chaminade 260. 10. Hawaii-Hilo 280. 11. Hawaii

Pacific 316. 12. Dominican 347. 13. Jessup 374.

Individual

1. Jessica Kampman (AP) 20:28.1. 2.

Lynette Ruiz (Biola) 20:41.6. 3. Bethany Mapes (Biola) 20:55.4. 4. Madeline Reeves (PL) 21:05.9. 5. Aislin Taylor (Biola) 21:12.6. 6. Taylor Whitfield (CI) 21:13.2. 7. Grace Southern (AA) 21:24.3. 8. Jaina Kang (Biola) 21:24.5. 9. Elizabeth Satterlee (PL) 21:30.0 9. 10. Julissa Avila (FP) 21:33.4 10.

Top 3 finishers from each Hawaii school

Chaminade: 28. Nikiji Dayse 22:31.0. 30. Maria Steinke 22:34.1. 71. Cassie Chong 25:28.2.

Hawaii Hilo: 49. Megan Donovan 23:46.8. 56. Isabel Raymond 24:06.2. 64. Maggi Morrell 25:01.5.

Hawaii Pacific: 67. Carly Dyer 25:16.5. 73. Sophie Hanson 25:31.9. 75. Isabella Acosta Figueredo 25:56.4.

FOOTBALL

Oahu PREP Scores

Friday

OIA Divison I

Waianae 25, Radford 14

Leilehua 31, Pearl City 8

OIA Divison II

Roosevelt 48, Waialua 3

Castle 20, Kalaheo 14, OT

Saturday

OIA Divison I

Kailua 37, Aiea 13

Moanalua 40, Nanakuli 22

OIA Divison II

Kaiser 42, McKinley 7

Kalani 49, Kaimuki 7

OIA DIVISION II

Saturday

At Roosevelt

Kaiser 16 13 7 6 — 42

McKinley 0 0 0 7 — 7

KAIS— Caleb Hamasaki 13 pass from BJ Rezentes (Morgan White kick)

KAIS—safety, ball snapped out of end zone

KAIS—Brady Kim 1 run (White kick)

KAIS—Tea Nuuhiwa-Santos 15 interception return (White kick)

KAIS—Samisoni Mafi 26 fumble return (kick failed)

KAIS—Kim 45 run (White kick)

MCK—Bransen Peters 54 run (Mareko Sefo kick)

KAIS—Peter Moku 5 run (kick failed)

RUSHING—Kaiser: Kim 10-91, Dillon Reis 6-50, Moku 7-38, Rezentes 5-17,

Jason Park 1-2, Isa‘ako Sopoaga 1-(minus 1), Sheadon Wexler 1-(minus 7), Team 1-(minus 5). McKinley: Jayvon Williams 3-(minus 3), Charles Baldomero 1-(minus 3), Ashton Nakagawa 4-(minus 4), Fabien Pudja 3-(minus 4), Alyza Taufa 6-(minus 14), Team 1-(minus 8).

PASSING—Kaiser: Rezentes 10-17-2-90, Jesse Shinagawa 1-2-0-2. McKinley:

Taufa 8-21-1-92, Pudja 1-8-1-21.

RECEIVING—Kaiser: Shinagawa 4-27, Zayden Ling 3-15, White 1-22, Hamasaki 1-13, Kim 1-13, Reis 1-2. McKinley: Gregory Givens 5-48, Pudja 1-39, Chen Zhen Etuate 1-14, Baldomero 1-9, Aukai Lyman-Aea 1-3.