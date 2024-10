Scoreboard – October 30, 2024

From as low as $12.95 /mo.

Calendar

Today

GOLF

College men: Kapolei Invitational, second round, 9 a.m. at Kapolei Golf Course.

SOCCER

PacWest: Fresno Pacific vs. Chaminade, men at 10 a.m.; women at 12:30 p.m. Games at Saint Louis School field.

VOLLEYBALL

PacWest women: Fresno Pacific vs.

Hawaii Pacific, 7 p.m. at St. Francis’ Shark Tank.

PacWest women: Jessup vs. Hawaii Hilo, 7 p.m. at Vulcan Gymnasium.

New City Nissan/HHSAA Girls

Division II Championships, first round: At Kalani: Kohala vs. Seabury Hall, 5 p.m.; Parker vs. Castle, 7 p.m. At Kaimuki: Damien vs. Farrington, 5 p.m.; Pearl City vs. Le Jardin, 7 p.m.

WATER POLO

ILH boys Varsity I: Single-Elimination Tournament, Semifinals, ‘Iolani vs.

Kamehameha, 5 p.m.; Mid-Pacific vs.

Punahou, 6 p.m. Games at Punahou.

THURSDAY

GOLF

College men: Kapolei Invitational, final round, all day at Kapolei Golf Course.

SOCCER

Big West women: Long Beach State vs. Hawaii, 7 p.m. at Waipio Peninsula Soccer Stadium.

VOLLEYBALL

PacWest women: Fresno Pacific vs. Chaminade, 7 p.m. at McCabe Gym.

New City Nissan/HHSAA Girls

Division I Championships: Quarterfinals. At Punahou: Kahuku vs. ‘Iolani, 5 p.m.;

Kapolei vs. Kamehameha-Hawaii, 7 p.m.

At Kamehameha: Kamehameha vs. Baldwin, 5 p.m.; Kalaheo vs. Moanalua, 7 p.m.

New City Nissan/HHSAA Girls

Division II Championships: Quarterfinals. At Kalani: Kohala/Seabury Hall winner vs. Hawaii Baptist, 5 p.m.; Parker/Castle winner vs. Kapaa, 7 p.m. At Kaimuki: Damien/

Farrington winner vs. Hawaii Prep, 5 p.m.; Pearl City/Le Jardin winner vs. Maui Prep,

7 p.m. Consolation Semifinals: Parker/

Castle loser vs. Kohala/Seabury Hall loser, 3:30 p.m. at Kalani; Pearl City/Le Jardin loser vs. Damien/Farrington loser, 3:30 p.m. at Kaimuki.

WATER POLO

ILH boys Varsity I-AA: Playoff, Je Jardin at Punahou, 6 p.m.

SOCCER

PacWest

Monday

At Waipio Peninsula Stadium

Men

Fresno Pacific 3, Hawaii Pacific 0.

Goal scorers—Lucas Ribeiro (44:19), Ayden Salvador (72:04), Chris Macias (79:03).

Women

Hawaii Pacific 2, Fresno Pacific 2. Goal scorers—HPU: Justice Valdez (23:22),

Aubree Westjohn (63:06). FP: Maria

Garcia (28:09), Karyssa Lopez (64:50).

Pigeon Racing

Oahu Invitational Flyers

From South Point, Hawaii Island to

Oahu

Sunday

1. Harold McShane 243.154 miles/38.09. 2. Bill Ching 243.050/37.93. 3. Mel

Miyamura 224.322/37.75. 4. Gilbert Dano 233.487/33.83. 5. Joe Patinio 234.252/33.20.

WATER POLO

ILH

Boys Varsity I-AA

Single-Elimination Tournament

Tuesday

Third Place

Kamehameha 10, ‘Iolani 2. Goal

scorers—KS: Koalii Kamai-Hudson 2,

Kamakoa Kaluhiwa 2, Teauvaa Rawlins-

Crivello 2, Kalala Trinidad, Ammon

Miyamoto, Blaise Lai, Kekoa Pascua. Iol: James Gundry, Kai Drewes.

Championship

Le Jardin 7, Punahou 6. Goal scorers—LeJ: Anthony Klutz IV 3, Trey Jamrog,

Zavior Ward, Jack Ferandin, Max Beringer. Pun: Loch Keenan 3, Ryder Watson, Max Regala, Kainoa Bird.

GOLF

Kaneohe Klipper Amateur

At Kaneohe Klipper Golf Course

Thursday through Saturday

Championship Flight

Joshua Hayashida 66-66-73—205

Shawn Sakoda 68-67-78—213

Colby Gunderson 69-71-74—214

Spencer Shishido 75-64-79—218

Lewis Simon 72-73-76—221

Kolbe Irei 74-73-75—222

Zachary Sagayaga 74-72-76—222

Andrew Otani 76-71-75—222

Derek Chinen 76-72-76—224

Drew Higashihara 74-71-83—228

A Flight

Lon Yamaguchi 81-80-77—238

Gavin Ching 76-77-88—241

Jose Elizaga 82-82-79—243

Michael Wurzell 81-82-80—243

Kevin Horton 78-86-80—244

B Flight

Tomi Yamada Sr. 86-83-85—254

Patrick Higa 90-84-84—258

Jon Shirafuji 83-86-90—259

Ian Nagata 84-82-94—260

Wendell Kop 85-86-93—264

Charles Abanes 89-87-88—264

Senior Flight

Mark Takahama 70-73-73—216

Craig Larson 77-70-77—224

Christopher Howard 75-78-79—232

Shakil Ahmed 78-82-82—242

Mark Murphy 81-81-82—244

AIR RIFLERY

Hawaii Army National Guard/HHSAA Championships

At Neal Blaisdell Center

Tuesday

Boys

Team

1. Kauai 2091-47. 2. Kaiser 2084-51.

3. Hilo 2072-50. 4. Moanalua 2048-45.

5. Kalani 2039-35. 6. Mid-Pacific 2005-34.

7. Kamehameha-Maui 2003-24. 8. Maui High 1940-36.



Individual

Qualification score (finals score)/

Aggregate score

1. Dylan Fo (Han) 557-18 (85.9)/642.9.

2. Jacob Andres (Kauai) 544-16 (87.7)/

631.7.

3. Ian Sloman (Moan) 543-17 (84.5)/627.5.

4. Liam Madiam (Kail) 542-16 (83.4)/625.4.

5. Kainalu Pakani (KSH) 539-13 (78.8)/

617.8

6. Kamamalu Kotake (Hilo) 537-14 (79.3)/

616.3.

7. Cayden Matsuoka (Pun) 537-11 (82.7)/

619.7

8. Noah Choy (Pun) 536-13 (79.3)/615.3

9. Brayden Bartholomew (Kauai) 528-15.

10. Anson Li (Kaln) 528-14/.

11. Cadyn Corpuz (Waik) 526-15.

12. Angelo Stagnaro (P5/LJA) 526-13.

13. Andrew Sadamitsu (Kauai) 526-8.

14. Cajohn Mar (KSH) 525-14.

15. Reef Tolosa (Kais) 525-13.

16. Gavin Knopp (Kais) 525-12. 17. Jeremiah-James Sioloa-Carvalho (Hilo)

524-14.

18. Rowen Balagtas (Kais) 524-12.

19. Coen Uchida (Hilo) 523-11.

20. Aidan Gia-Dep (Kaln) 522-8.

Girls

Team

1. Pearl City 2181-63. 2. Hilo 2086-52.

3. Moanalua 2071-46. 4. Kauai 2057-44. 5. Kalani 2032-48. 6. Maui High 1987-29. 7. Kamehameha-Maui 1984-36.

Individual

Qualification score (finals score)/

Aggregate score

1. Chloe Obuhanych (PC) 549-17 (91)/640.

2. Kamalei Canionero (P5/HBA) 548-20

(89.2)/637.2.

3. Jenna Liang (PC) 546-20 (90.2)/636.2.

4. Ella Wenceslao (PC) 547-12 (87.3)/634.3.

5. Hailey Oh (Pun) 544-18 (87.5)/631.5.

6. Tessa Carr (Mil) 545-18 (85.8)/630.8.

7. Francis Dela Cruz (Waik) 545-15 (82.9)/

627.9

8. Sarah Mukai (Hilo) 545-22 (80.9)/625.9.

9. Keira Lam (Kaln) 544-13.

10. Kaimipono Khim (IPA) 542-14.

11. Caylee Garma (Kauai) 539-16.

12. Serah Yogi (PC) 539-14.

13. Rianna Ribucan (Bald) 538-15.

14. Dylan Arisumi (Maui) 537-11.

15. Moira Tashiro (KS) 535-15.

16. Isabel Rohan (Lei) 533-16.

17. Alexa Ichiki (P5/HBA) 532-11.

18. Sophia Ching (P5/StA) 532-6.

19. Raylee Mateo (StJ) 531-15.

20. Calie Yoda (PC) 529-15.

21. Laurenn Fujikawa (Kail) 529-15.

22. Reagan Chang (PC) 529-15.