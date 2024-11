Scoreboard – November 3, 2024

From as low as $12.95 /mo.

Calendar

TODAY

GOLF

College men: Ka‘anapali Classic Collegiate Invitational, second round, all day at Royal Ka‘anapali Golf Course.

MONDAY

GOLF

College men: Ka‘anapali Classic Collegiate Invitational, final round, all day at Royal Ka‘anapali Golf Course.

WATER POLO

ILH boys Varsity I: Playoff, if necessary, 5 p.m. at Punahou.

Cross Country

Honolulu Marathon/HHSAA Hawaii State Cross Country Championships

Saturday

At Kahului

Division I Boys

1. ‘Iolani 68

2. Campbell 91

3. Radford 102

4. Punahou 102

5. Waiakea 118

6. Mililani 124

7. Moanalua 149

8. Kamehameha 201

9. Maui 275

10. Kalani 298

11. King Kekaulike 304

12. Kaiser 324

13. Hilo 354

14. Baldwin 390

Division II Boys

1. Hawaii Baptist 39

2. Seabury 53

3. Hawaii Prep 85

4. Hanalani 98

5. Kamehameha-Hawaii 101

6. Parker 123

7. Kauai 165

Individual Finishers

1. James Millare, Moanalua, 15:57.3; 2. Ari Smith, Campbell, 16:24.7; 3. Dallin Kilton, Pearl City, 16:40.3; 4. Micah Brighton, Seabury, 16:42.08; 5. Aidan Bowers, Punahou, 16:45.13; 6. Stephen Kozuma, Radford, 16:46.07; 7. Finn Hensley, Seabury, 16:46.51; 8. Shane Tominaga, Waiakea, 16:46.75; 9. Payton Mukkada, Mililani, 16:57.3; 10. Cooper Edward John, Radford, 16:57.34; 11. Ian Kawamura, ‘Iolani, 17:05.9; 12. Joshua Doherty-Sap, Mililani, 17:11.8; 13. Austin Mohica, Waiakea, 17:11.89; 14. Griffin Chen, Punahou, 17:12.88; 15. Chase Yamashita, ‘Iolani, 17:12.9; 16. Xan Waialeale, HBA, 17:14.57; 17. Keone’ulaikala’ Te, Waipahu, 17:17.68; 18. Makoa Kapuniai, King Kekaulike, 17:17.9; 19. Ian Matthew Eugeni, Campbell, 17:20.7; 20. Spencer Lyau, ‘Iolani, 17:25.6; 21. Owen Banks, ‘Iolani, 17:26.0; 22. Madan Abe, HBA, 17:27.15; 23. Oliver Physioc-Fox, ‘Iolani, 17:32.1; 24. Kayden Volner, Seabury, 17:39.93; 25. Archer Ankrum, Kealakehe, 17:41.99; 26. Wes Yamaguchi, Punahou, 17:43.89; 27. Matthew Kot, Kapolei, 17:45.34; 28. Caleb Walker, Campbell, 17:47.5; 29. Codey Chun, HBA, 17:49.54; 30. Cade Matsumoto, HBA, 17:49.72

Division I Girls

1. Radford 88

2. Punahou 108

3. Mililani 110

4. Kamehameha 124

5. Kealakehe 134

6. ‘Iolani 159

7. Kalaheo 171

8. Moanalua 185

9. Hilo 223

10. Campbell 229

11. Waiakea 237

12. Roosevelt 260

13. Maui 313

Division II Girls

1. Hawaii Prep 43

2. Hawaii Baptist 43

3. Seabury 43

4. Kapaa 124

5. Island School 136

6. Kamehameha-Hawaii 148

Individual Finishers

1. Sadie Krueger, Moanalua, 18:04.2; 2. Ashlyn Jacobsen, Campbell, 18:19.7; 3. Kekaihulali Halper , Hilo, 18:31.2; 4. Kaitlyn Bitterman, Mililani, 18:40.7; 5. Stella Lynn, Hanalani, 19:17.8; 6. Sabella Grossman, Seabury, 19:21.54 ; 7. Leah Sekulich, Punahou, 19:22.78 ; 8. Elisa Childers, Kealakehe, 19:24.91 ; 9. Eve Cody, Kalaheo, 19:31.74 ; 10. Zadie Bolton, Kealakehe, 20:01.05 ; 11. Ivy Trowbridge, Radford, 20:10.38 ; 12. Samantha Morinaga, Kalani, 20:11.7; 13. Rylee Sato, HBA, 20:18.14 ; 14. Kirra Geesey, Hawaii Prep, 20:19.76 ; 15. Freya Carlsen, Seabury, 20:23.72 ; 16. Kailana Hagan, Seabury, 20:31.80 ; 17. Delphine Fanelsa, Hawaii Prep, 20:34.83 ; 18. Jocelyn Thomas, Kaiser, 20:37.0; 19. Emi Harstad, Punahou, 20:37.85 ; 20. Keilana Maldonado, Kamehameha, 20:41.7; 21. Kaelyn Jackson, Kamehameha, 20:42.21 ; 22. Shannon Eckert, Waiakea, 20:45.35 ; 23. Peyton Basilio, ‘Iolani, 20:48.21 ; 24. Kekaimalino Halper, Hilo, 20:48.4; 25. Elizabeth Ragain, HBA, 20:48.56 ; 26. Kaycie Hayashi, HBA, 20:48.87 ; 27. Caitlin Fisher, Radford, 20:48.91 ; 28. Emily Kermode, King Kekaulike, 20:56.0; 29. Jenna Lingenbrink, Kamehameha, 20:56.81 ; 30. Abby Cunningham, Hanalani, 20:59.0