Scoreboard – November 6, 2024

Calendar

TODAY

GOLF

LPGA Lotte Championship: first round, 6:45 a.m. at Hoakalei Golf Course.

THURSDAY

GOLF

LPGA Lotte Championship: second round, 6:45 a.m. at Hoakalei Golf Course.

SOCCER

College women: Big West Championship, semifinals, UC Santa Barbara vs. UC Davis, 4 p.m.; Cal State Bakersfield vs. Hawaii,

7 p.m. Games at Waipio Peninsula Soccer Stadium.

GOLF

LPGA LOTTE Championship Tee Times

At Hoakalei Country Club

First Round

Today

Tee No. 1

6:45 a.m. — Alexandra Forsterling, Haeji Kang, Maude-Aimee Leblanc

6:56 a.m. — Sophia Schubert, Perrine Delacour, Isabella Fierro

7:07 a.m. — Malia Nam, Lindy Duncan, Jeongeun Lee

7:18 a.m. — Ssu-Chia Cheng, Kristen Gillman, Yu Jin Sung

7:29 a.m. — Polly Mack, Arpichaya Yubol, Mone Inami

7:40 a.m. — Ruixin Liu, Stephanie Kyriacou, Frida Kinhult

7:51 a.m. — Savannah Grewal, A Lim Kim, Yan Liu

8:02 a.m. — Liqi Zeng, Bianca Pagdanganan, Hee-Young Park

8:13 a.m. — Clariss Guce, Kaitlin Milligan , Amelia Lewis

8:24 a.m. — Muni He, Honorine Nobuta Ferry, Yu-Sang Hou

11:20 a.m. — Yu Liu, Kiira Riihijarvi, Yuri Yoshida

11:31 a.m. — Yue Ren, Daniela Darquea, Caroline Masson

11:42 a.m. — Eun-Hee Ji, Minji Kang, Maria Fassi

11:53 a.m. — Grace Kim, Brooke Henderson, Hyo Joo Kim

12:04 p.m. — Marina Alex, Ayaka Furue, Jin Young Ko

12:15 p.m. — Lauren Hartlage, Jiwon Jeon, Yuna Nishimura

12:26 p.m. — Thidapa Suwannapura, Xiaowen Yin, Pei-Yun Chien

12:37 p.m. — Gigi Stoll, Benedetta Moresco, Annie Park

12:48 p.m. — Gina Kim, Laura Wearn, Cydney Clanton

12:59 p.m. — Pauline Roussin-Bouchard, Erika Hara, Min Lee

Tee No. 10

6:45 a.m. — Jennifer Chang, Roberta Liti, Amanda Doherty

6:56 a.m. — Azahara Munoz, Jeong Eun Lee, Olivia Cowan

7:07 a.m. — Danielle Kang, Pernilla Lindberg, Gurleen Kaur

7:18 a.m. — Nasa Hataoka, Hye Jin Choi, Angel Yin

7:29 a.m. — Gaby Lopez, Mao Saigo, Ashleigh Buhai

7:40 a.m. — Emily Kristine Pedersen, Hinako Shibuno, Ryann O’Toole

7:51 a.m. — Hyo Joon Jang, Nataliya Guseva, Auston Kim

8:02 a.m. — Mary Liu, Natthakritta Vongtaveelap, Weiwei Zhang

8:13 a.m. — Kelly Tan, So Young Lee, Mina Kreiter

8:24 a.m. — Ana Pelaez Trivino, Alana Uriell, You Min Hwang

11:20 a.m. — Matilda Castren, Pornanong Phatlum, Sofia Garcia

11:31 a.m. — Dottie Ardina, Kaitlyn Papp, Jing Yan

11:42 a.m. — Sophia Popov, Dewi Weber, Alena Sharp

11:53 a.m. — Celine Borge, Paula Reto, Minami Katsu

12:04 p.m. — So Mi Lee, Cheyenne Knight, Angela Stanford

12:15 p.m. — Georgia Hall, Hira Naveed, Caroline Inglis

12:26 p.m. — Elizabeth Szokol, Morgane Metraux, Jodi Ewart Shadoff

12:37 p.m. — Robyn Choi, Aline Krauter, Emma Talley

12:48 p.m. — Laetitia Beck, Jennifer Song, Pavarisa Yoktuan

12:59 p.m. — Ga young Lee, Soo Bin Joo, Sandra Gal

College Men

Kaanapali Classic Collegiate

Invitational

At Royal Kaanapali Golf Course

Saturday through Monday

Team

810—Oklahoma. 816—Colorado. 817—

Kansas. 818—Indiana. 819—LSU. 820—TCU, Georgia. 825—San Jose State. 826—North Florida, Liberty. 828—Louisiana Tech. 834—East Tennessee State. 836—

Wyoming. 837—Sacramento State. 843—Connecticut. 845—UC Irvine. 847—Gonzaga. 853—Hawaii. 854—Cal State Northridge. 855—Southern Illinois. 864—Boise State.

Individual

Jaxon Dowell (Okla) 63-66-67—196

Clark Van Gaalen (Okla) 67-66-64—197

Dylan McDermott (Colo) 67-67-64—198

Ike Joy (Liberty) 68-65-66—199

Clay Merchent (Ind) 67-65-67—199

Jase Summy (Okla) 65-67-68—200

Jack Beauchamp (TCU) 68-64-69—201

Kristian Bressum (ETSU) 65-66-71—202

Jay Mendell (LSU) 69-68-65—202

Gunnar Broin (Kan) 69-66-67—202

Justin Biwer (Colo) 64-71-67—202

Asher Whitaker (Okla) 69-64-70—203

Matthew Troutman (Okla) 64-71-68—203

Matt. Dodd-Berry (LSU) 67-68-69—204

Parker Paxton (Colo) 66-71-67—204

Joe Pagdin (TCU) 69-66-69—204

Bradley Chill Jr. (Ind) 66-69-69—204

Ryder Cowan (Okla) 66-71-67—204

Brandon Knight (Colo) 67-69-68—204

Noah Holtzman (Kan) 68-69-67—204

Hawaii golfers (scoring)

T49. Tyler Ogawa 71-71-68—210

T49. Josh Hayashida 72-70-68—210

T80. Dane Watanabe 73-71-71—215

T111. Anson Cabello 71-82-68—221

T118. James Whitworth 75-79-73—227

Hawaii golfers (individuals)

T118. Nathan Szpakowicz 81-74-72—227

122. Skylor Taylor 77-78-79—234

123. Quinn Murray 82-76-82—240

SOCCER

UH Women’s Schedule

(Record: 12-7-1; 8-1-1 Big West)

Thu., Aug. 15 vs. Ga. Southern W, 3-2

Sun., Aug. 18 vs. Utah State L, 0-3

Wed., Aug. 21 vs. Baylor L, 0-1

Thu., Aug. 22 vs. Portland L, 0-1

Thu., Aug. 29 vs. Air Force L, 0-3

Sun., Sept. 1 vs. No. Dakota St. W, 4-1

Thu., Sept. 5 at Seattle L, 1-3

Sun., Sept. 8 at E. Washington L, 0-2

Thu., Sept. 12 at Portland St. W, 2-1

Thu., Sept. 19 vs. UC Davis! W, 2-1

Sun. Sept. 22 vs. Hawaii Pacific W, 4-1

Thu., Sept. 26 vs. CSU Bakersfield! W, 1-0

Thu., Oct. 3 at CS Northridge! W, 1-0

Sun., Oct. 6 vs. CS Fullerton! W, 1-0

Thu. Oct. 10 at UC San Diego! W, 1-0

Sun., Oct. 13 at UC Irvine! T, 0-0

Sun., Oct. 20 vs. UC Riverside! W, 2-1

Thu., Oct. 24 at Cal Poly! L, 1-3

Sun., Oct. 27 at UCSB! W, 2-1

Thu., Oct. 31 vs. Long Beach St.! W, 1-0

Home games at Waipio Peninsula Soccer

Stadium

!—Big West game

CROSS COUNTRY

OIA All-Stars

EASTERN DIVISION

Boys

Player of the Year: James Millare (Moanalua, Jr.)

Coach of the Year: David Matsumoto (Moanalua)

First Team

James Millare (Moan, Jr.); Clarence Loomis (Kalh, Jr.); Rahieum Lee II (Moan, Sr.); Evan O’Connor (Moan, Sr.); Jayden Contreras (Moan, Sr.); Brody Tod (Moan, Jr.); Rui Imai (Kaln, Jr.); Owen Carroll (Kah, So.); Dallin Reece (Kah., Sr.); Marcus Li (Kaln, Jr.).

Second Team

Kade Conger (Kalh, Jr.); Rocco Calandra (Kais, So.); Jude Tombaugh (Kaln, Sr.); Laird Morriss (Kaim, Sr.); Lucian Dolatre (Kais, Jr.); Mason Nuttall (Kaln, Jr.); John Miller (Kah, So.); Kaden Aimoto (Roos, So.); Jaden Taylor (Moan, So.); Kael Lawler (Kais, Sr.).

Girls

Player of the Year: Sadie Krueger (Moanalua, Fr.)

Coach of the Year: Matt Sanders (Kalani)

First Team

Sadie Krueger (Moan, Fr.); Eve Cody (Kalh, Jr.); Samantha Morinaga (Kaln, Sr.); Rachel Hamasaki (Kais, Sr.); Hana Sonoda (Kaln, Sr.); Jocelyn Thomas (Kais, Sr.); Millicent

Nouchi (Kaln, Sr.); Madeline Grant (Moan, Jr.); Lihan Lou (Roos, Jr.);

Devon Hall (Roos, Jr.).

Second Tem

Kelsea Cummings (Kah, Sr.); Ariana Cadina (Roos, Sr.); Precious Ponce (Farr, Sr.); Kaylie Liu (Kaln, Sr.); Annabell Hunter (Moan, Sr.); Lucy Teramura (Kalh, Jr.); Athena Granado (Moan, Fr.); Joie Low (Kalh, Jr.); Isabella Cordes (Kalh, Sr.); Brooklyn Shanks (Kalh, Sr.).

WESTERN DIVISION

Boys

Player of the Year: Ari Smith (Campbell, Sr.)

Coach of the Year: Tyler Sissel (Radford)

First Team

Dallin Kilton (PC, So.); Stephen Kozuma (Rad, So.); Ari Smith (Camp, Sr.); Cooper

Edward Johnson (Rad, Sr.); Ian Eugenio (Camp, Jr.); Payton Mukkada (Mil, Sr.);

Keone’ulaikala’ioewa Tesoro (Waip, Sr.); Weston Gussenhoven (Rad, Sr.); Lucas

Connaroe (Rad, Sr.); Joshua Doherty-Sapsis (Mil, Sr.).

Second Team

Matthew Kot (Kap, Jr.); Ethan Sare (Mil, Sr.); Richard Trowbridge (Rad, Sr.); Josiah Hall (Camp, Sr.); Caleb Walker (Camp, Jr.); Sebastian Sarpi (Camp, Jr.); Russell Winters (Mil, Sr.); Hayden Edgmon (Lei, Jr.); Enrique Mahabir (Camp, Jr.); Elias Bolanos (Rad, Jr.).

Girls

Player of the Year: Ashlyn Jacobsen (Campbell Jr.)

Coach of the Year: Mark Inay (Campbell)

First Team

Ashlyn Jacobsen (Camp, Jr.); Kaitlyn Bitterman (Mil, So.); Elysse Burgoyne (Wail, Jr.);

Reese Distelzweig (Rad, Sr.); Leia Tupper (Camp, Jr.); Sophia Timoshchik (Mil, Jr.); Aniva Bjorn (Mil, Sr.); Kelly Taylor (Camp, Sr.); Taylor Skye (Camp, Jr.); Lauren Takemoto (Mil, Sr.).

Second Team

Eve Denninghoff (Mil, Jr.); Meilani Navarro (Camp, Jr.); Aleah Montgomery (Lei, Sr.);

Madison Goslee (Kap, Jr.); Izabella Perez (Wain, Jr.); Kimiyo Yamanouchi (Aiea, Sr.); Violet Wong (Aiea, Jr.); Meredith Connaroe (Rad, Jr.); Brooklyn Christensen (Rad; Sr.); Emily Jay Nishimitsu (Mil, Jr.).