Scoreboard – November 8, 2024

Calendar

TODAY

BASKETBALL

College men: Outrigger Rainbow Classic, Pacific vs. San Jose State, 4:30 p.m.;

Life Pacific vs. Hawaii, 7 p.m. Games at SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center.

College men: PacWest/GNAC Challenge, Alaska Fairbanks vs. Chaminade, 4:30 p.m. at St. Francis’ Shark Tank.

College men: Alaska Anchorage vs. Hawaii Pacific, 7 p.m. at St. Francis’ Shark Tank.

College women: Embry-Riddle

Aeronautical (Ariz.) vs. Chaminade,

5:30 p.m. at McCabe Gym.

BOWLING

Hawaii Army National Guard/HHSAA Championships: Day 2, 9 a.m. at

Schofield Bowling Center.

FOOTBALL

ILH Open Division: Championship, Kamehameha vs. Saint Louis, 6 p.m. at Radford.

OIA Open Division: Tournament

Championship, Kahuku vs. Campbell,

7:30 p.m. at Farrington.

GOLF

LPGA: Lotte Championship, third round, 7:25 at Hoakalei Golf Course.

SOFTBALL

College: Fall Preseason Classic, Fullerton College vs. Chaminade, 2:30 p.m.; Fullerton College vs. Hawaii, 5 p.m.; Chaminade vs. Hawaii 7 p.m. Games at Rainbow Wahine Softball Stadium.

TENNIS

College women: Rainbow Wahine Fall

Invitational, 2 p.m. at UH Tennis Complex.

SATURDAY

BASKETBALL

College men: PacWest/GNAC Challenge, Alaska Anchorage vs. Chaminade, 5 p.m.; Alaska Fairbanks vs. Hawaii Pacific, 7 p.m. Games at McCabe Gym.

FOOTBALL

OIA Open Division: Third place, Kapolei vs. Mililani, 6:30 p.m. at Radford.

OIA Division I: Final, Kailua vs. Leilehua, 6:30 p.m. at Farrington.

OIA Division II: Final, Roosevelt vs. Kaiser, 4 p.m. at Farrington.

GOLF

LPGA Lotte Championship: final round, all day at Hoakalei Golf Course.

SOCCER

PacWest: Chaminade vs. Hawaii Hilo, men at 12:30 p.m.; women at 3 p.m. Games at Vulcan Soccer Field.

SURFING

Oahu High School Surf League:

morning session at 8 a.m.; afternoon

session at noon at Rock Piles (Ala Moana).

TENNIS

COLLEGE WOMEN

Rainbow Wahine Fall Invitational

At UH Tennis Complex

Thursday

Doubles

Hannah Galindo/Makeilah Nepomuceno (UH) def. Sofia Mavor/Shivaani Selvan (AFA), 6-4

Ana Vilcek/Nikola Homolkova (UH) def.

Arianna Van Houweling/Nadia Kojonroj (AFA), 6-2

Peppi Ramstedt/Sheena Masuda (UH) def. Alexis Odom/Maya Michalski (AFA), 6-2

Joelle Lanz/Emma Forgac (UH) def. Giovanna Sanchirico/Joselyn Limbago (AFA), 6-0

Sayda Hernandez/Annika Hakovirta (HPU) def. Allaire Berl/Jazlyn Miyamura (UH), 7-6 (2)

Kader/Palmer (HPU) def. Giovanna Sanchirico/Joselyn Limbago (AFA), 6-3

Note: singles matches were suspended.

BOWLING

Hawaii Army National Guard/HHSAA Championships

At Schofield Bowling Center

Thursday

Day 1

(Bowlers rolled five games; they will

roll three games today)

Boys

Team

1. Pearl City 4569. 2. Mililani 4531. 3.

Castle 4441. 4. Hawaii Baptist 4318.

5. Waipahu 4169. 6. Kamehameha 4094.

7. Campbell 4094. 8. Baldwin 4055.

9. Kauai 3928. 10. Kalani 3923. 11.

Konawaena 3346.

Individual

1. Ryder Baisac (PC) 1017. 2. Jayden

Kadooka (PC) 1010. 3. Shane DeRego (KS) 1002. 4. Ryson Ishizaki (Mil). 999. 5. Ezra Bentkowski (Iol) 978. 6. Kaz Yamada (MPI) 963. 7. Ryden Hong (Mil) 958. 8. Trenton Ichimura (PC) 956. 9. Dyson Murakami (Kaln) 933. 10. Quentin Terada (Cast) 929. 11. Elijah Lara (Mil) 928. 12. William Kimura (Kapaa) 923. 13. Landon Lackey (Kalh) 920. 14. Koby Shinogi-Ling (Aiea) 908. 15. Rhys Roller (Waip) 901. 16. Thomas Onodera (Cast) 901. 17.

Trestyn Reis (Kauai) 897. 18. Spencer

Onodera (Cast) 896. 19. Chaysen Pojas (Lei) 892. 20. Todd Dumlao (Han) 890.

Girls

Team

1. Pearl City 4168. 2. Kamehameha 3591. 3. ‘Iolani 3466. 4. Mid-Pacific 3283.

5. Kalani 3272. 6. Sacred Hearts 3267.

7. Campbell 3176. 8. Moanalua 3130.

9. Baldwin 2898. 10. Kamehameha-Hawaii 2835. 11. Kauai 2698.

Individual

1. Jayna Yockman (Kapo) 1015. 2

Samantha Kanehailua (PC) 996. 3. Alicen Ichimura (PC) 908. 4 Chryslin Sakata (Waip) 847. 5 Haley Fujiwara (Kais) 818.

6. Kaila Kamahiai (PC) 812. 7. Peyton

Fujiwara (Kaln) 809. 8. Analise Mae Bishop (Iol) 803. 9. Ariana Yamashiro (Camp) 800. 10. Makanalei Carrick (Nan) 795 5. 11. Kalli Tanita (Mil) 784. 12. Ashlyn Sera (Kaln) 782. 13. Hurley Rae Ah Chong-Kane (Wain) 779. 14. Taylor Akau (KS) 757. 15. Jaylen Isobe (Iol) 752. 16. Charis Shimabukuro (Han) 751. 17. Jayda Kanaka’ole (PC) 745. 18. Kiyomi Tsue (Han) 740. 19. Jasmyn Miyasaki (Moan) 731. 20. Jordyn Blackstad (KS) 730.

SOCCER

PacWest

At Santa Barbara, Calif.

Thursday

Men

Westmont 2, Hawaii Pacific 1. Goal scorers—West: Michael Stull (78:31),

Connor Lynch (86:17). HPU: Jonathan Sorto (21:33).

Women

Westmont 4, Hawaii Pacific 0. Goal scorers—Ainsley Martin (17:13), Amarys Machado (17:52, 61:13), Sierra Martin (58:29).

ILH

Wednesday

Girls JV

Punahou-Blue 2, ‘Iolani 0

BASKETBALL

ILH

Thursday

Boys JV I

Kamehameha-Blue 50, Maryknoll 38

Boys JV II

Damien 48, Maryknoll 30