No. 10 North Carolina runs wild to overwhelm Hawaii on national TV
GEORGE F. LEE / GLEE@STARADVERTISER.COM
Hawaii Rainbow Warriors Marcus Greene was under pressure from North Carolina Tar Heels Ven-Allen Lubin and Seth Trimble during an NCAA Men’s basketball game on Friday at the SimpliFi Arena, Stan Sheriff Center.
GEORGE F. LEE / GLEE@STARADVERTISER.COM
Hawaii Rainbow Warriors Marcus Greene went to the hoop against the North Carolina Tar Heels during an NCAA Men’s basketball game on Friday at the SimpliFi Arena, Stan Sheriff Center.
GEORGE F. LEE / GLEE@STARADVERTISER.COM
Hawaii Rainbow Warriors Tanner Christensen fought for a rebound against North Carolina Tar Heels Jalen Washington during an NCAA Men’s basketball game on Friday at the SimpliFi Arena, Stan Sheriff Center.
GEORGE F. LEE / GLEE@STARADVERTISER.COM
Hawaii Rainbow Warriors Akira Jacobs was on the hunt for a block against North Carolina Tar Heels Elliot Cadeau during an NCAA Men’s basketball game on Friday at the SimpliFi Arena, Stan Sheriff Center.