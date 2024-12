Above, runners cooled down as they passed the 22nd-mile water station on Kealaolu Avenue.

Min Chel Jun, left, and Jueun Lee held a South Korean flag on Diamond Head Road during the race.

At top, Erica Carrie, left, and her dog, Gatsby, cheered on Honolulu Marathon participants in Kahala on Sunday.

The 18,844 people who started the Honolulu Marathon on Sunday represent an increase of 21% from last year, and the 8,361 who lined up for the Start to Park 10k is 20% more than 2023.

The combination of the heat, hills and 40% of the field being first-time marathoners makes medical situations more likely than at other similar events.

The marathon course has 15 medical stations and a main medical area near the finish line.

A medical report was not available yesterday, but as usual, a noticeable number of runners needed aid, and received it. At 10 a.m., five hours into the event, the main medical tent was nearly full, and a medical volunteer said that while there were no critically ill runners, there were more than the usual number that needed to be transported to hospitals for treatment, because of the increased number of starters.

Chris Pohl, a nurse practitioner from Seattle, ran the Honolulu Marathon for the first time Sunday. He said he was impressed with the organization of the event and the level of medical care and preventative measures.

“I feel the organization did a great job meeting the capacity,” Pohl said. “I never felt crowded out, that I couldn’t get water or anything I needed.

“I did notice someone on the course who looked to be in bad shape. I stopped and offered to help, but volunteers were there very quickly and had it taken care of.”

Along Came Jones

Ben Jones, 34, of New York, achieved his goal of running marathons in all 50 states Sunday — and at least one in every state in under three hours. He started 15 years ago, and saved Hawaii for last.

He covered the Honolulu course in 2 hours, 55 minutes, and 29 seconds.

Chun, Dill continue streak

The two runners who have completed every Honolulu Marathon since the first one in 1973 kept their streaks alive Sunday.

Jerold Chun finished in 7:17:51. Gary Dill came in at 9:10:25.

Tom, Beaman first Kamaaina

Gabriel Tom of Honolulu was the first Kamaaina finisher in 2:52.09, followed closely by Shawn Morimoto one second later.

Amanda Beaman was first among women Kamaaina at 3:07:14.

Watt, Breaux fastest residents

Kathryn Watt of Kailua was the first woman Hawaii resident to finish, crossing the line in 3:01:52. Megan Goulden of Honolulu was next in 3:06:49.

Jared Breaux’s 2:44:49 led the male Hawaii residents, followed by Jay Dela Cruz (2:49:55), and David Easa (2:50:30). Easa’s time was especially impressive, as he ran in the age 50-54 age group.

Wheelchair winners

Kota Hokinue of Japan was first to cross the marathon finish line. He won the elite male wheelchair division with a time of 1:35:37.

Wakako Tsuchida, also of Japan, won the female division, finishing in 1:52.51

TOP 250 FINISHERS

1. Yamane Haileselassie 2:11:59

2. Reuben Kerio 2:12:16

3. Kensuke Horio 2:15:29

4. Suguru Osako 2:16:36

5. Amanuel Mesel 2:17:33

6. Yudai Fukuda 2:18:20

7. Cynthia Limo 2:31:13

8. Sandrafelis Tuei 2:31:48

9. Kei Tsuboi 2:35:31

10. Ryo Tsujikawa 2:36:01

11. Judith Korir 2:36:17

12. Blake Dunkleberger 2:36:51

13. Nikita Smyrnov 2:39:12

14. Ryo Murata 2:39:39

15. Michael Richard 2:44:24

16. Hiroya Yokooji 2:44:35

17. Jared Breaux 2:44:49

18. Takumi Shibuya 2:45:02

19. Ben Green 2:45:47

20. Robert Ashby 2:45:54

21. Patrick Renner 2:46:10

22. Kana Numata 2:46:41

23. Ruben Solorza 2:48:10

24. Jonathan Kortman 2:48:48

25. Josh Ehinger 2:49:07

26. Eri Suzuki 2:49:26

27. Jay Dela Cruz 2:49:55

28. Gregoire Marsot 2:50:22

29. David Easa 2:50:30

30. Bryson Smith 2:51:08

31. Barrett Lehardy 2:51:52

32. Gabriel Tom 2:52:09

33. Shawn Morimoto 2:52:10

34. Brittany Alvarez 2:52:10

35. Joshua Griffin 2:52:12

36. Kodai Nanjo 2:52:23

37. Kai Mittelsteadt 2:52:40

38. Tom Daniels 2:52:43

39. Erik Alvarez 2:52:48

40. Akiko Kudo 2:52:50

41. Josh Sappington 2:53:06

42. Leah Fitzgerald 2:53:07

43. Anya Culling 2:53:13

44. Nathan James Carter 2:53:14

45. Phil Dumontet 2:53:34

46. Takehiko Ueda 2:54:07

47. Chris Araujo 2:54:42

48. Preston Daniels 2:54:50

49. John Penland 2:54:58

50. Kaito Hosoda 2:55:09

51. Ben Jones 2:55:29

52. Seiichi Kuroda 2:56:11

53. Shelley McDonald 2:56:24

54. Cooper Edward Johnson 2:56:30

55. Dao Min (Dominic) Lin 2:56:55

56. Evan Peterson 2:57:19

57. Motoyuki Ohtake 2:57:51

58. Serge Marchenko 2:57:51

59. Yoshihiro Nishimura 2:58:06

60. Tyler Tsubota 2:58:28

61. Jordan Bongolan 2:58:32

62. Erin Kunst 2:59:17

63. Mateo Caputo 2:59:26

64. Matt Takane 2:59:29

65. Lucas Tettamente 2:59:37

66. Kevin Enriques 2:59:43

67. Shunsuke Saijo 2:59:51

68. Kathryn Watt 3:01:52

69. Amura Ishida 3:02:01

70. Christopher Cooper 3:02:09

71. Edward Stanila 3:02:23

72. Ko Nishimura 3:02:54

73. Andrew Vogel 3:03:15

74. Teppei Fujita 3:03:16

75. Peter Molina 3:03:19

76. Andy Yu 3:03:22

77. Yoshiyuki Ohara 3:03:22

78. Tai Wong 3:03:30

79. Nick Yancey 3:03:33

80. Ludek Kosina 3:03:44

81. Vlad Maevskiy 3:03:56

82. Koichi Wada 3:04:30

83. Tippi Wieland 3:04:45

84. George Munoz 3:05:02

85. John Badua 3:05:04

86. Kosuke Okamoto 3:05:17

87. Hiroshi Kondo 3:05:37

88. Michael Scinto 3:05:41

89. Yukihiro Kaneda 3:06:03

90. Ryosei Namba 3:06:04

91. Frederic Knecht 3:06:14

92. Nazaret Ramirez 3:06:24

93. Takumi Harigaya 3:06:44

94. Rusty Crabbe 3:06:45

95. Zachary Harrison 3:06:45

96. Megan Goulden 3:06:49

97. Keith Yurevitz 3:06:51

98. John Lynham 3:06:53

99. Kenji Tomozawa 3:07:13

100. Amanda Beaman 3:07:14

101. Janek Koziol 3:07:16

102. Krzysztof Waclawek 3:07:25

103. Takashi Okada 3:07:39

104. Owen Murdock 3:07:54

105. Todd Lee 3:07:54

106. Kyle Hamrock 3:07:56

107. Soshi Koike 3:08:04

108. Connor Bootz 3:08:06

109. Sam Sobell 3:08:18

110. Stefan Cranston 3:08:22

111. Josiah Sinard 3:08:24

112. Ovi Fritsch 3:08:32

113. Misao Hosoda 3:08:33

114. Mary Craig 3:08:58

115. Tyler Oshiro 3:08:59

116. Gwion Ap Rheinallt 3:09:15

117. Dishonkarukwa Maina 3:09:23

118. Marissa Small Towns 3:09:50

119. Gavin Fujitani 3:09:53

120. Jamie Dick 3:09:57

121. Trent Storm 3:10:05

122. Tomoyuki Fuse 3:10:08

123. Pedro Alvares 3:10:13

124. Bernd Bittmann 3:10:33

125. Tyler Rives 3:10:42

126. Joshua Chang 3:10:49

127. Brandon Britt 3:10:49

128. Valentine Roberts 3:10:54

129. Maxwell Armenta 3:11:15

130. Megan Plocher 3:11:22

131. Casey Smith 3:11:43

132. Alan Copeland 3:11:51

133. Dustin Balog 3:12:00

134. Shinya Yano 3:12:14

135. Alex Vonholle 3:12:20

136. Alicia Miyashiro 3:12:26

137. Michael Cacal 3:12:41

138. Richard Connaroe 3:12:45

139. Julian Lyon 3:12:54

140. Eric Greene 3:13:20

141. Alison Green 3:13:21

142. Ricki Doyle 3:13:25

143. Darren Pucong 3:13:30

144. Korey Tsubota 3:13:46

145. Jeff Ebeck 3:13:59

146. David Miller 3:14:01

147. Yusuke Kobayashi 3:14:25

148. Atsushi Takaba 3:14:34

149. Anton Zanin 3:14:46

150. Tristan Arakaki 3:14:46

151. Maxwell Garcia 3:14:56

152. Naoki Tokumasu 3:15:05

153. Kazue Oka 3:15:07

154. Matthias Nelke 3:15:35

155. Christopher Chang 3:15:41

156. Doran Domash 3:15:46

157. Josh Fernandez 3:15:46

158. Noah Jacobs 3:15:47

159. John Bohnemann 3:15:51

160. Ryoji Yogai 3:15:53

161. Grant Czartowski 3:16:06

162. Mieko Ochsner 3:16:08

163. Megumi Oshima-Breaux 3:16:24

164. Shay Nakahira 3:16:34

165. Nathaniel Fairbank 3:16:39

166. Etienne Barantin 3:16:48

167. Drew Bennett 3:16:49

168. Nathan Cogswell 3:16:50

169. Stephen Darling 3:16:56

170. Christopher Kalima 3:17:00

171. Claudia Donovan 3:17:01

172. Iker Yturralde 3:17:01

173. Christine Bayliss 3:17:11

174. Aaron Kent 3:17:13

175. John Huntley 3:17:16

176. Yukiya Oba 3:17:21

177. Ilya Sitsko 3:17:26

178. Christophe Chipot 3:17:28

179. David Doran 3:17:37

180. Gabe Kuhn 3:17:39

181. Jantzen Hing 3:17:44

182. Delvin Monden 3:17:47

183. Brent Isono 3:17:51

184. Takayuki Ogawa 3:18:04

185. Will Buss 3:18:07

186. Roman Chavez 3:18:10

187. Nate Pierce 3:18:12

188. Nobuyuki Horita 3:18:16

189. Adam Macfarland 3:18:24

190. Akiko Patterson 3:18:42

191. Marius Turulis 3:18:51

192. Jeffery Lowery 3:18:53

193. Jason Blackman 3:18:53

194. Kristen Maxwell 3:18:55

195. Ka’eo Jones 3:18:56

196. Paul Lloyd 3:19:00

197. Tomoki Kobayashi 3:19:02

198. Shingo Nagamine 3:19:02

199. Bryce Hurst 3:19:05

200. Kevin Holder 3:19:06

201. Madison Foht 3:19:26

202. Matt Wood 3:19:30

203. John Hanson 3:19:40

204. Ian Wong 3:19:49

205. Takahito Ii 3:19:53

206. Joshua Boatman 3:19:53

207. Eric Morlang 3:19:58

208. Jacquie Cooke 3:20:27

209. Kazuki Tsuda 3:20:53

210. Samuel Cornell 3:20:54

211. Satoshi Tsubouchi 3:20:54

212. Connor Goo 3:20:55

213. Daniel Haltermann 3:21:02

214. Joslin Sellers 3:21:08

215. Lyman Perry 3:21:11

216. Zoltan Harmath 3:21:14

217. Matthew Aracena 3:21:17

218. Carlos Estevez 3:21:29

219. Isao Takemasa 3:21:32

220. David Nash 3:21:40

221. Heather Boyne 3:21:52

222. Patrick Ellison 3:21:55

223. Mary Labowsky 3:21:57

224. Motoki Nakamura 3:21:59

225. Austin Correa 3:22:02

226. Myeong Seong Kang 3:22:06

227. Chihiro Nakai 3:22:09

228. Michael Zheng 3:22:11

229. David Estes 3:22:14

230. Davis Holley 3:22:26

231. Scott Stay 3:22:28

232. Brandon Chacon 3:22:30

233. Jack Hafner 3:22:32

234. Joachim Kennedy 3:22:37

235. Ryusei Takaya 3:22:43

236. Kevin Delavega 3:22:48

237. Kauanoe Park-Vares 3:22:51

238. David Alvarez 3:22:52

239. Don Kelly 3:22:54

240. Anthony Varon 3:22:57

241. Juan Flores 3:22:58

242. Dustin Tanabe 3:23:00

243. Eli Warmenhoven 3:23:01

244. Edwin Martinez 3:23:01

245. David Roth 3:23:03

246. Ronald Cutler 3:23:07

247. Dai Kelly 3:23:12

248. Yvo Hauet 3:23:12

249. Courtney Kolberg 3:23:13

250. Alfonso Nunez Perez 3:23:17

AGE GROUP

FEMALE

Elite: 1. Cynthia Limo 2:31:13. 2. Sandrafelis Tuei 2:31:48. 3. Judith Korir

2:36:17.

14-younger: 1. Mya Lugo 4:39:59. 2.

Aisla Haggarty 4:55:44. 3. Minori Tanaka

4:57:03.

15-19: 1. Tippi Wieland 3:04:45. 2. Savannah Mellott 4:03:46. 3. Skye Gussenhoven 4:12:46.

20-24: 1. Megan Goulden 3:06:49. 2.

Megan Plocher 3:11:22. 3. Claudia Donovan 3:17:01.

25-29: 1. Anya Culling 2:53:13. 2.

Amanda Beaman 3:07:14. 3. Marissa

Small Towns 3:09:50.

30-34: 1. Kana Numata 2:46:41. 2. Erin

Kunst 2:59:17. 3. Mary Craig 3:08:58.

35-39: 1. Brittany Alvarez 2:52:10. 2. Chihiro Nakai 3:22:09. 3. Yu Hata 3:24:37.

40-44: 1. Akiko Kudo 2:52:50. 2. Leah

Fitzgerald 2:53:07. 3. Shelley McDonald

2:56:24.

45-49: 1. Mieko Ochsner 3:16:08. 2.

Akiko Patterson 3:18:42. 3. Jacquie

Cooke 3:20:27.

50-54: 1. Kazue Oka 3:15:07. 2. Deborah

Reed 3:25:26. 3. Sheila Croft 3:37:05.

55-59: 1. Emi Matsutani 3:33:27. 2. Ayako

Shirato 3:40:48. 3. Christina Patricia

3:48:13.

60-64: 1. Mari Takahashi 3:53:01. 2. Yuka

Daimon 3:54:12. 3. Yasuko Ooka

4:02:33.

65-69: 1. Yuko Handa 4:24:13. 2. Rosann

Diroma 4:28:39. 3. Lynn Shaw 4:30:21.

70-74: 1. Marsha Ishido 4:41:01. 2.

Tsukiko Nitta 4:42:56. 3. Shuko Yamane

4:49:38.

75-79: 1. Tomiko Kunimoto 5:06:48. 2.

Maya Yamazaki 5:19:59. 3. Frances Renteria 5:53:37.

80-84: 1. Toshiko Tosaka 5:17:07. 2. Pamela Iwata 6:58:45.

MALE

Elite: 1. Yamane Haileselassie 2:11:59. 2.

Reuben Kerio 2:12:16. 3. Kensuke Horio

2:15:29.

14-younger: 1. Kauanoe Park-Vares

3:22:51. 2. Colton Jurich 3:45:40. 3.

Miller Hubbard 4:04:53.

15-19: 1. Preston Daniels 2:54:50. 2.

Cooper Edward Johnson 2:56:30. 3.

Amura Ishida 3:02:01.

20-24: 1. Nikita Smyrnov 2:39:12. 2.

Gregoire Marsot 2:50:22. 3. Gabriel Tom

2:52:09.

25-29: 1. Yudai Fukuda 2:18:20. 2. Kei

Tsuboi 2:35:31. 3. Ryo Tsujikawa 2:36:01.

30-34: 1. Jared Breaux 2:44:49. 2. Ruben

Solorza 2:48:10. 3. Jonathan Kortman

2:48:48.

35-39: 1. Hiroya Yokooji 2:44:35. 2. Ben

Green 2:45:47. 3. Patrick Renner 2:46:10.

40-44: 1. Jay Dela Cruz 2:49:55. 2. Takehiko Ueda 2:54:07. 3. Seiichi Kuroda

2:56:11.

45-49: 1. Michael Richard 2:44:24. 2.

Ludek Kosina 3:03:44. 3. Koichi Wada

3:04:30.

50-54: 1. David Easa 2:50:30. 2. Lucas

Tettamente 2:59:37. 3. Ko Nishimura

3:02:54.

55-59: 1. Robert Ashby 2:45:54. 2. Motoyuki Ohtake 2:57:51. 3. Christopher

Cooper 3:02:09.

60-64: 1. Shinya Yano 3:12:14. 2. Akira

Kogawa 3:27:31. 3. Gladden Marfori

3:28:44.

65-69: 1. Hamid Rostamian 3:31:48. 2.

Todd Marohnic 3:41:03. 3. Calvin Shiroma 3:47:58.

70-74: 1. Toshihiko Doi 4:13:59. 2. Toshifumi Yamada 4:18:32. 3. Shoichiro

Monna 4:29:13.

75-79: 1. Hideo Katsube 4:07:20. 2. Michio Ota 4:27:02. 3. Steven Sakuma

4:29:38.

80-84: 1. Gerald Heller 5:18:35. 2. Ryutaro Miura 5:52:09. 3. Rafael Renteria

5:53:37.

90-94: 1. Seiichi Ito 5:21:52.