Scoreboard – December 11, 2024

Calendar

TODAY

BASKETBALL

College women: exhibition, Eastern

Kentucky vs. Hawaii Hilo, 6 p.m. at

Afook-Chinen Civic Auditorium.

High school boys: Merv Lopes Hoops Classic. Mid-Pacific vs. Kailua, 3:30 p.m.; Moreau (Calif.) vs. Kamehameha, 5 p.m.; University vs. Roosevelt, 6:30 p.m.; Kahuku vs. Kalaheo, 8 p.m. Games at Farrington.

ILH boys, Varsity II: Hanalani at Hawaiian Mission, 6 p.m.

ILH girls, Varsity I: Maryknoll at ‘Iolani, 6:30 p.m.; Kamehameha at Punahou,

6:30 p.m.

ILH girls, Varsity I-AA: Kamehameha at Punahou, 5 p.m.

SOCCER

ILH girls: Damien at Mid-Pacific, 4:15 p.m.

OIA East: Kalani at Farrington (boys

varsity at 5:30 p.m; girls varsity to follow).

OIA East boys: Kaimuki at McKinley

(varsity, 2 p.m.); Moanalua at Kailua (varsity, 2 p.m.); Kalaheo at Kaiser (JV at 5:30 p.m.; varsity to follow); Kahuku at Roosevelt

(JV at 5:30 p.m.; varsity to follow).

OIA East girls: Kaiser at Kalaheo (JV at

2 p.m.; varsity to follow); Kailua at Moanalua (JV at 5:30 p.m.; varsity to follow); Roosevelt at Kahuku (JV at 5:30 p.m.; varsity to follow).

OIA West girls: Waianae at Waipahu

(varsity at 5:30 p.m.).

THURSDAY

BASKETBALL

College men: Nobel (Calif.) vs. Hawaii Hilo, 7 p.m. at Afook-Chinen Civic Auditorium.

College women, exhibition: Douglas (New Westminster, British Columbia,

Canada) vs. Chaminade, 5:30 p.m. at

McCabe Gym.

High school boys: Merv Lopes Hoops Classic. Games at 3:30 p.m.; 5 p.m.;

6:30 p.m.; 8 p.m. at

Farrington.

High school girls: ‘Iolani Classic, Long

Island Lutheran (Brookville, N.Y.) vs.

Punahou, 3:30 p.m.; Pinewood (Los Altos Hills, Calif.) vs. Hanalani, 5 p.m.; Hawaii Baptist vs. ‘Iolani, 6:30 p.m.; Etiwanda (Rancho Cucamonga, Calif.) vs. Mililani,

8 p.m. Games at ‘Iolani.

SOCCER

ILH boys: Saint Louis vs. Pac-Five at

Kapiolani Park field No. 1; Damien at

‘Iolani; Mid-Pacific at Punahou; Le Jardin at Kamehameha. Games start at 4:15 p.m.

CROSS COUNTRY

ILH All-Stars

BOYS

Runner of the Year: Aidan Bowers

(Punahou, Sr.)

Coach of the Year: Jack Kuo (‘Iolani)

First Team

Braiden Baquero (Hanalani, Fr.)

Xan Waialeale (Hawaii Baptist, Sr.)

Codey Chun (Hawaii Baptist, Jr.)

Spencer Lyau (‘Iolani, Sr.)

Ian Kawamura (‘Iolani, Jr.)

Chase Yamashita (‘Iolani, Fr.)

Griffin Chen (Punahou, Sr.)

Second Team

Madan Abe (Hawaii Baptist, So.)

Owen Banks (‘Iolani, Sr.)

Nicolas Moses (‘Iolani, Jr.)

Qairio Soares (Kamehameha, Fr.)

Avery Zecha (Punahou, Sr.)

James Barlag (Punahou, Jr.)

Wes Yamaguchi (Punahou, Jr.)

GIRLS

Runner of the Year: Stella Lynn

(Hanalani, Fr.)

Coach of the Year: Shelby Tanaka

(Hawaii Baptist)

First Team

Rylee Sato (Hawaii Baptist, So.)

Kaycie Hayashi (Hawaii Baptist, Fr.)

Kelsie Takeuchi (Hawaii Baptist, Fr.)

Logan Pang (‘Iolani, Jr.)

Bello Alo (Kamehameha, So.)

Leah Sekulich (Punahou, Sr.)

Alize Yamamoto (Punahou, Fr.)

Second Team

Sydney Moore (Christian Academy, So.)

Abigail “Abby” Cunningham (Hanalani, So.)

Elizabeth Ragain (Hawaii Baptist, Jr.)

Peyton Basilio (‘Iolani, Sr.)

Jenna Lingenbrink (Kamehameha, Jr.)

Keilyn Jackson (Kamehameha, Fr.)

Emi Harstad (Punahou, Sr.)

WATER POLO

ILH All-Stars

BOYS DIVISION I

Player of the Year: Porter Blair (Punahou,

Sr.)

Coach of the Year: Kale Ai (Kamehameha)



First Team

Center: Caleb Wright (Kamehameha, Sr.)

Utility: Konnor Chang (Kamehameha, Sr.)

Attacker: Rylind Butler (Mid-Pacific, Sr.);

Skyler Tjapkes (Punahou, Sr.); Nicholas

Davidson (Punahou, Jr.); Kodai Eskin

(Punahou, Jr.)

Goalie: Matias Sheridan (Punahou, Jr.)

Second Team

Driver: Nigel Palalay (‘Iolani, Sr.)

Attacker: Kodi Kwan (Kamehameha, So.);

Hako Hudgens (Kamehameha, So.);

Akahai Hudgens (Kamehameha, Sr.);

Dylan McManus (Punahou, Jr.)

Center Defender: Aka Pietsch (Punahou,

Sr.)

Goalie: Kaua Hudgens (Kamehameha, Fr.)

Honorable Mention

‘Iolani: Aaron Zhao (Jr.); Seitaro Kobayashi

(Sr.); Linus Lum Fr.). Kamehameha:

Salvatore Recca (Fr.). Mid-Pacific: Finley

Razee (Sr.); Kainoa Joseph (So.);

Tamahere Alo (Sr.).

BOYS DIVISION I-AA

Player of the Year: Zavior Ward

(Le Jardin, Jr.)

Coach of the Year: David Kowen

(Punahou)



First Team

2M: Dylan Cohen (‘Iolani, Jr.)

2M/Field: Achilles Thornton (Le Jardin, Sr.)

Center Defender: Hunter Tomlinson

(Mid-Pacific, Jr.); Ryder Watson

(Punahou, Fr.)

Center: Lochlain Keenan (Punahou, Sr.)

Attacker: Maximilian Regala (Punahou, So.)

Goalie: Wyatt Morris (Mid-Pacific, So.)

Second Team

Center Defender: Kamakoa Kaluhiwa

(Kamehameha, So.)

Attacker: Oliko Hudgens (Kamehameha,

Jr.); Kala’iakea Shipman (Punahou, Jr.)

Field: Jack Ferandin (Le Jardin, So.); Trey

Jamrog (Le Jardin, So.); Anthony Klutz IV

(Le Jardin, So.)

Goalie: Connor Ress (Punahou, So.)

Honorable Mention

‘Iolani: James Gundry (Jr.); Frederick

Kamaka (Jr.). Le Jardin: Beckson Pierce

(Jr.); Liam Frostic (So.). Mid-Pacific: Jack

Mitchell (So.); Xander Gurney (Fr.); Nikola

Miocinovic (Fr.); Logan Tom (Fr.). Punahou:

Kainoa Bird (Jr.); Beck Kilpatrick (So.).

SOCCER

ILH

Girls Varsity

Tuesday

Kamehameha 13, Pac-Five 0. Goal scorers—Kaahupahau “Kuli’a” Montgomery 3, Ionare Ve’e 3, Mya Pasion 2, Shanti Ng 2, Madison Sharrer, Hayley “Lehua” Hanawahine, Olena Kuhau Liftee.

Punahou 2, ‘Iolani 0

BASKETBALL

College men

Tuesday

EAST

Brown 84, Rhode Island 80, 2OT

Charleston 78, Saint Joseph’s 75

Delaware 78, Chestnut Hill 51

Hampton 86, Apprentice School 68

Mercyhurst 77, Penn State Altoona 51

Princeton 71, Monmouth-NJ 67

Queens University of Charlotte 91,

Carolina University 53

Rutgers 80, Penn St. 76

Syracuse 102, Albany 85

Temple 110, Holy Family 81

UMBC 103, Cairn University 57

West Virginia 79, North Carolina Central 45

SOUTH

Davidson 75, Charlotte 71

Duke 72, Incarnate Word 46

Florida Atlantic 85, Jacksonville 63

Houston 62, Troy 42

NC State 66, Coppin St. 56

Nicholls St. 110, Southern-New Orleans 66

Southern 94, Lindsey Wilson 69

Tennessee 75, Miami-Florida 62

Tulane 86, Southern Miss 58

MIDWEST

Arkansas 89, Michigan 87

Illinois 86, Wisconsin 80

Lindenwood 99, Harris-Stowe 53

Little Rock 80, Ouachita Baptist 57

North Dakota State 71, Butler 68

Providence 70, DePaul 63, OT

South Dakota 82, Wyoming 81

Western Kentucky 84, Tennessee St. 60

Xavier 119, Morgan St. 58

WEST

CS Fullerton 61, La Sierra University 55

Cornell 88, California 80

Denver 94, Colorado-Colorado Springs 87

Kansas City 69, Portland 64

Long Beach St. 76, San Diego 70

Montana 89, Montana Tech 60

Washington 87, Eastern Washington 69

NCAA Division II

At McCabe Gym

Tuesday

Chaminade 110, Noble 66. Point

leaders—CU: Jamir Thomas 25, Kris King 22, Jackson Last 20, Roland Banks II 10, Kent King 10. Noble: Sparsh Kadayan 12, Anthony McManus 11, Jaelin Brown 10. Rebound leaders—CU: Fletcher

MacDonald 8. Noble: McManus 7. Assist leaders—CU: Kameron Ng 7. Noble:

Marcell Galloway 5.

College Women

Tuesday

Top 25

No. 5 USC 89, Fresno State 40

No. 11 Ohio State 80, Ball State 48

Big West

Arizona 76, Cal State Bakersfield 39

High SchooL preseason

Merv Lopes Hoops Classic

At Farrington

Monday

Kamehameha I-AA 56, Castle 46

Saint Louis I-AA 68, Waialua 47

Farrington 47, Pearl City 38

Waianae 61, Punahou I-AA 39