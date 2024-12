Column: Kä i ka æino, no ka æino (ON #1393)

Already a Honolulu Star-Advertiser subscriber? Log in now to continue reading.

Synopsis: There is serious debate as to whether the suspected killer of the CEO of UnitedHealthcare is a hero or a villain. Is it possible to “return evil for evil”?

Aloha mai nö käkou. Pau loa nö paha ko käkou mau pepeiao i ka lohe aku i kahi nühou haæakuæia manaæo o këlä pule i hala aku nei. æAæohe wahi pepeiao i pakele i ka lohe no ka pepehi kanaka æana i lawelawe æia ma Nü Ioka. He kïpü ka hana, a ua paæa nö i ka wikiö æia! æAkahi nö a paæa mai i nä mäkaæi o Penekelewinia, i ka pule nei, kahi kanaka nona ka inoa æo Luigi Mangione, a eia ke hoæohuoi æia nei æo ia ka mea näna i pepehi iä Brian Thompson, ka luna o kekahi hui küæai æinikua. Ke paæa nei ua æo Luigi i ka halewai o Penekelewinia, ke pale aku nei läua me kona loio i kona hoæihoæi æia aku i Nü Ioka, kahi i pepehi æia ai æo Thompson. Ma laila nö e hiki ai ke hoæokolokolo æia æo Luigi ma ke külana pepehi kanaka. A no laila, aia koæu häpai æana i kahi mea æäpiki no këia moæolelo a höæike akäka aku i koæu küæë æana i ia hana æo ka pepehi kanaka.

Inä nö æo Luigi kai hane, he aha lä käna o ka hana æana aku pëlä? He keiki ia no kekahi æohana küæonoæono, a he keiki akamai nö hoæi. Ua puka æo ia ma kona kula kiæekiæe ma ke külana kau i ka hano häweo, a näna i kü mai no ka haæiæölelo hope loa. Ua puka hoæi ma ke Kulanui o Penekelewinia me nä kekelë laepua a laeoæo hoæi ma loko o ka æike kamepiula. Me he mea lä, æaæohe ona mea e nele ai. æEä, e ka makamaka, æaæohe oæu æike i ke kumu a kekahi kanaka e lawelawe ai i këlä me këia hana. He kuhi wale nö kaæu ma hope o ka lohe æana i nä höæike ma ka nühou (ma mua o ka pö Pöæakolu). Eia mai nö hoæi. I hana ia nona e höæike ai i kona menemene no kona poæe hoa kanaka e pilikia nei i ka nui o ka æaiæë i mähuahua mai ma muli o ka lapaæau æana. A æo ka mea æäpiki, æano käkaæikahi ka æae æana o ka hui æinikua i ka hoæokaæa i ia æaiæë. Kohu mea lä, æo läkou lä me ia nei, hoæokahi ka hoka!

E nänä paha käkou i ke æano o ko Luigi hopu æia æana. E noho ana nö æo ia i loko o kekahi McDonald’s ma Altoona, Penekelewinia, a æike maila kekahi limahana he kohu like ka helehelena me ke kiæi i hoæolaha æia ma luna o ke kïwï. Kähea akula këlä i ka mäkaæi. æAæole nö a he wä, holo maila nä mäkaæi he nui. Hele a lëæï æo McDonald’s, i ka nuæa nä mäkaæi! Iä läkou nö a æike maka i kahi Luigi, æo kona hopu koke æia a paæa i ka æapo lima hao. Ua höæike æia ma ka nühou, he wahine ua limahana nei, a he $50,000 ana paha ka makana e lilo ana iä ia mai ka FBI mai, pau pü hoæi me nä kälä he $10,000 mai ka æoihana mäkaæi mai o Nü Ioka. He kälä ke kumu a ua wahine nei i pekapeka ai, a i æole he pono?

Eia nö ke æölelo æia nei ua hele a pupule ua æo Luigi a æo ia nö paha ke kumu äna i pepehi ai iä Thompson. æAæohe oæu wahi æike i ke kälai noæonoæo, a no laila, e kuæihë au i ke kuhi aku i ka pupule a me ka æole, a kuæihë pü hoæi i ke kuhi aku i ke kumu a kekahi kanaka e lawelawe ai i käna hana. A no laila, inä nö paha e æike æia auaneæi æo Luigi nö ka lima koko, maliæa ua manaæo æo ia he hana pono käna. æO ia hoæi, he hana ia e pale ai i ka æino. Ke mahalo æia nei æo ia e kekahi poæe, no ka mea, e lilo ana paha käna hana pepehi kanaka i mea e loli ai ke æano æänunu o nä hui æinikua. Eia mai nö kahi nïnau wähi püniu: Ähea e loli ai ke æano æänunu o ia mau hui?