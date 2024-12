Scoreboard – December 15, 2024

From as low as $12.95 /mo.

Already a Honolulu Star-Advertiser subscriber? Log in now to continue reading.

Calendar

TODAY

No local sporting events scheduled.

MONDAY

BASKETBALL

College women: Arkansas-Pine Bluff vs. Hawaii, 7 p.m. at SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center.

Don't miss out on what's happening! Stay in touch with top news, as it happens, conveniently in your email inbox. It's FREE! Email Sign Up By clicking to sign up, you agree to Star-Advertiser's and Google's Terms of Service and Privacy Policy. This form is protected by reCAPTCHA.

ILH boys, Varsity II: Le Jardin at Hawaiian Mission, 6 p.m.

ILH girls, Varsity II: Hanalani at Sacred Hearts, 6 p.m.; Hawaii Baptist at Mid-Pacific, 6:30 p.m.

ILH girls, Varsity I-AA: ‘Iolani at Punahou, 6:30 p.m.

SOCCER

ILH boys: Kamehameha at ‘Iolani; Punahou vs. Pac-Five at Kapiolani Park field No. 1; Damien at Saint Louis; Mid-Pacific at Le

Jardin. Games start at 4:15 p.m.

BIIF

Friday

Girls Varsity

Kamehameha-Hawaii 8, Konawaena 0. Goal scorers—Inalei Haunga 3, Madisyn Meyers 2, Mikaila Aina, Lily Kay-Wong,

Alohilani Kalaola-Maruquin.

ILH

Friday

Girls Varsity

Punahou I-AA 7, Damien 0

Canoe Paddling

ILH

From Kewalos to Kaiser and back

(4 miles)

Saturday

Boys Varsity I: 1. Kamehameha (Markus Lizarraga, Niko Esguerra, Kaiehu Kawainui, Kawika Spalding, Daniel Morales, and Lain Esteban) 28:51. 2. Mid-Pacific 28:55. 3. Punahou 29:12. 4. Le Jardin 30:05. 5. Saint Louis 32:31.

Girls Varsity I: 1. Kamehameha (Faith “Kealoha” Brandt, Makani Matsumoto, Bethani “Mahie” Kaleleiki, Mikayla Ferrer, Tatiana Dunhour, and Kahlea Chandler) 33:50. 2. Punahou 34:01. 3. Mid-Pacific 34:36. 4. ‘Iolani 34:46. 5. Le Jardin 35:50.

Mixed Varsity: 1. Kamehameha (Kyra-Leigh Ward, Fay Nu’uhiwa, Lu’ukia Spenser-

DaSilva, Jayden Murrilo, He’enalu Kaiawe-Zager, and Xander “Kamalu” Hussey) 32:33. 2. ‘Iolani 33:25. 3. Punahou 33:59. 4. Le

Jardin 35:15. 5. Mid-Pacific 35:19.

Boys Varsity II: 1. Kamehameha 31:59. 2. Punahou 32:21. 3. Mid-Pacific 33:16.

4. ‘Iolani 36:17. 5. Saint Louis 36:47.

Girls Varsity II: 1. Kamehameha 34:39.

2. ‘Iolani 36:35. 3. Punahou 37:35.

4. Mid-Pacific 38:00. 5. Pac-Five 39:22.

Boys JV I: 1. Kamehameha 31:27.

2. Punahou 32:22. 3. Mid-Pacific 35:07.

Girls JV I: 1. Kamehameha 36:23. 2. Punahou 36:31. 3. Sacred Hearts 38:41.

Mixed JV: 1. Kamehameha 32:30.

2. Punahou 35:04. 3. Mid-Pacific 37:57.

Boys JV II: 1. Kamehameha 32:58.

2. Mid-Pacific 34:29. 3. Punahou 35:18.

Girls JV II: 1. Kamehameha 38:39.

2. Punahou 38:56. 3. Maryknoll 39:33.

Precision Air Riflery

ILH

Saturday

Girls Varsity

Punahou 2244, Mid-Pacific 2107. Top shooters—Pun: Cayden Matsuoka 384. MPI: Natasha Strongosky 370

Girls JV

Punahou 2155, Mid-Pacific 1930