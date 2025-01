Column: Huluhulu weuweu kau i ka puka ihu

Already a Honolulu Star-Advertiser subscriber? Log in now to continue reading.

Synopsis: People tend to trim or wax their nose hairs for both comfort and style. Some scientists are saying that doing so removes a natural defense mechanism against disease, and the act itself can actually be dangerous.

E nä makamaka heluhelu ë. Hauæoili Makahiki Hou a Lonoikamakahiki! Eia nö kä æoukou wahi mea käkau ke pale aku nei i ka höæea mai o ka hopena æelemakule, ke aæo nei hoæi i nä mea hou, a i kumu hoæi ia e hau’oli ai ka naæau i loko o këia wä Makahiki. I loko o këlä mau makahiki i hala aku nei he nui wale o ka wä oæo, he mea hoæonäukikuki ia mea he huluhulu kau i ka puka ihu. He mea nö e maneæo ai ka ihu a kihe ai paha ke kanaka nona ia ihu me ka hoæokï aku i ua mea hoæomaneæo nei. æEä e ka makamaka, he mau æölelo noæeau pili i këia æano huluhulu, æo ia hoæi, æo ka helu 600 a me ka helu 1206 i loko o ka puke a Pukui (1983). Ua pili ia i kekahi kanaka punahele a ke aliæi. æAæole nö i makemake æia ua kanaka nei e kona mau hoa kanaka ma muli o ko ia ala hoæopili aliæi æana. Ma æaneæi naæe, he mea ia e näukiuki ai ka mea nona ka ihu e maneæo nei!

Ua lilo ia huluhulu kau puka ihu i pula kau maka noæu e uluhua ai. A no laila, ke häpai nei au i ia mea he huluhulu weuweu maoli a me koæu æiæini nui e æako i ia mea a pau ai ka maneæo. No nä makahiki he nui, he æako nö kaæu me ka æüpä liæiliæi. æO kekahi mau hana e wehe æia ai ia huluhulu, ua häpai æia i loko o kekahi æatikala i käkau æia e Michelle Rostamian no ka Huffington Post. æO kekahi mau hana, æo ia ka hamo æana i ka uepa, ka huhuki æana a hemo, a me ka æako æana me ka æüpä a mïkini paha. Höæike maila naæe æo ia ala i kekahi mau pilikia o ia mau hana. æO ka mea e makaæu loa ai, æo ia ka moku æana o ka æili i loko o ka puka ihu. Inä nö e moku, löæihi ke kahe æana o ke koko, no ka mea, palupalu ka æiæo o loko a æaæole e köhi koke æia kahi i moku a ola hou mai.

Wahi Michael Jacobs, he kauka mälama æili no Nü Ioka, he mau kumu e ulu ai nä huluhulu puka ihu, æo ia hoæi, he pale aku läkou i nä mühune æino i æole e komo wale mai i loko o ke kino ma o ka puka ihu, a höæino mai i ka æönaehana hanu. Eia hou, inä auaneæi e lele mai kekahi mü æuæuku a komo i loko o ka puka ihu, e pä ana ua mau huluhulu nei a lilo ia i mea e kihe ai ke kanaka. Pëlä e kïpeku æia ai ua mü nei a pakele ai ke kino i ka maæi. Eia hou, he kökua nä huluhulu i ka mälama æana i ke külana kawaü o loko o ka puka ihu a me ka höæoluæolu æana i ka æönaehana hanu. He pilikia hoæi kä ka hamo uepa. Wahi a ke Kauka Nicole Aaronson, he kauka no ka pepeiao, ka ihu, a me ke koloko ma Delaware, he mau hopena maikaæi æole ko ka hamo uepa. æO kekahi, he mea ia e näwaliwali ai ka æili o loko o ka puka ihu, a komo ai hoæi ka mü hoæopalahëhë.

Eia nähi häæina æelua o këia nïnau wähi puka ihu. æO kekahi kumu e wehe ai i nä huluhulu puka ihu, æo ia nö ka hana nui o ka hoæomanawanui æana i ka maneæo. æO ia ihola koæu pilikia. æO kekahi naæe, ke manaæo æia nei ua æoi aku ka nani o ke kanaka ke maiau kona mälama æana i ka maæemaæe o ia mau huluhulu. Noæu iho, inä hiki iaæu ke hoæomanawanui i ka maneæo a ka huluhulu weuweu, i mea hoæi e pakele ai ke kino i ka æino, ua hiki i ke kanaka puni maiau ke hoæololi i kona manaæo no ia mea he maiau. Hiki iä ia ke waiho i ka ihu a ulu ka hulu. Inä e laha aku ia æano noæonoæo ma waena o ka lehulehu, maliæa o lilo auaneæi ka puka æana o ka huluhulu i waho o ka puka ihu i mea nani e mahalo æia ai e nä hoa kanaka. Hele nö a he mea maæamau, pau kona æano he nïnau.