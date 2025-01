Scoreboard – January 8, 2025

From as low as $12.95 /mo.

Calendar

TODAY

BASKETBALL

ILH boys, Varsity II: Island Pacific at

Hawaiian Mission, 6:30 p.m.

ILH girls, Varsity II: University at

Mid-Pacific, 6 p.m.

ILH girls, Varsity III: Island Pacific at

Hawaiian Mission, 5 p.m.; La Pietra at Le Jardin, 6 p.m.

OIA East boys: McKinley at Kailua; Moanalua at Kahuku; Kalaheo at Kaimuki; Roosevelt at Castle; Farrington at Kaiser. JV at 5:30 p.m.; varsity to follow.

OIA West boys: Waianae at Mililani; Waialua at Leilehua; Waipahu at Radford; Kapolei at Pearl City; Aiea at Campbell.

JV at 5:30 p.m.; varsity to follow.

GOLF

PGA Sony Open in Hawaii: Official Pro-Am, 7 a.m. at Waialae Country Club. Also: Satellite Pro-Am, 9:30 a.m. at

Hoakalei Country Club.

SOCCER

ILH girls: Le Jardin at Punahou, 4:15 p.m.

OIA East: Moanalua at McKinley (boys varsity at 2 p.m; girls varsity to follow);

Kahuku at Farrington (boys varsity at

5:30 p.m; girls varsity to follow).

OIA East boys: Roosevelt at Kaimuki

(varsity, 2 p.m.); Castle at Kalaheo (varsity, 2 p.m.); Kaiser at Kalani (JV at 2 p.m.;

varsity to follow).

OIA East girls: Kalani at Kaiser (JV at 5:30 p.m.; varsity to follow); Kalaheo at Castle (JV at 5:30 p.m.; varsity to follow).

TENNIS

College women: Weinman Foundation

Invitational, Texas A&M, USC, Hawaii,

10 a.m. at UH Tennis Complex.

VOLLEYBALL

College men: Harvard vs. Hawaii, 7 p.m. at SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center.

THURSDAY

BASKETBALL

Big West women: UC Riverside vs.

Hawaii, 7 p.m. at SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center.

PacWest: Biola vs. Chaminade, women at 5:30 p.m.; men at 7:30 p.m. Games at

McCabe Gym.

PacWest: Azusa Pacific vs. Hawaii Pacific, women at 4:30 p.m.; men at 6:30 p.m. Games at St. Francis’ Shark Tank.

PacWest: Point Loma vs. Hawaii Hilo, women at 5:30 p.m.; men at 7:30 p.m. Games at Afook-Chinen Civic Auditorium.

ILH boys, Varsity I: ‘Iolani at Mid-Pacific, 6 p.m.; Punahou at Saint Louis, 6 p.m.;

University at Maryknoll, 6:30 p.m.

ILH boys, Varsity II: Le Jardin at Damien, 6:30 p.m.; Island Pacific at Hanalani,

6:30 p.m.; Hawaiian Mission at Hawaii Baptist, 6:30 p.m.

ILH boys, Varsity I-AA: Saint Louis at Maryknoll, 5 p.m.

ILH girls, Varsity II: Punahou at Damien, 5 p.m.; Kamehameha at Hanalani, 5 p.m.; ‘Iolani at Hawaii Baptist, 5 p.m.

OIA East girls: Farrington at Kahuku

(JV at 5:30 p.m.; varsity to follow); Kaiser at Moanalua (JV at 5:30 p.m.; varsity to follow); Anuenue at Kalani (JV at 6 p.m.); Castle at Roosevelt (varsity at 6 p.m.); McKinley at

Kalaheo (varsity at 6 p.m.); Kaimuki at Kailua (varsity at 6 p.m.).

OIA West girls: Pearl City at Campbell

(JV at 5:30 p.m.; varsity to follow); Kapolei at Radford (JV at 5:30 p.m.; varsity to follow); Aiea at Leilehua (varsity at 6 p.m.); Waipahu at Waianae (varsity at 6 p.m.).

GOLF

PGA Sony Open in Hawaii: first round, 7:10 a.m. at Waialae Country Club.

SOCCER

ILH boys: Pac-Five at Kamehameha; Mid-Pacific at ‘Iolani; Le Jardin vs. Damien at Kapiolani Park field No. 1; Saint Louis at Punahou. Games start at 4:15 p.m.

SWIMMING AND DIVING

College men and women: Harvard vs. Arkansas vs. Hawaii, 5 p.m. at Duke

Kahanamoku Aquatic Center.

TENNIS

College men: Arkansas vs. Hawaii, 4 p.m. at UH Tennis Complex.

College women: Weinman Foundation

Invitational, Texas A&M, USC, Hawaii,

10 a.m. at UH Tennis Complex.

BULLETIN BOARD

‘IOLANI SCHOOL

‘Iolani is seeking a girls golf coach. Send resume and contact information to ‘Iolani athletic director Wendell Look at football@iolani.org. This position will be paid a stipend of between $1,000 to $2,640 per season based on level and

position.

SOCCER

ILH

Tuesday

Girls Varsity

Kamehameha 1, ‘Iolani 0. Goal scorer—Camryn Gouveia.

Mid-Pacific 6, Pac-Five 1. Goal scorers—MPI: Kylena Paredes 2, Destiny Look 2, Anyah Pedro, Hailey Jerves. P5: Leah Nishibun.

OIA West

Monday

Girls Varsity

Campbell 8, Waianae 1

BIIF

Tuesday

Girls Varsity

Kamehameha-Hawaii 10, Kau 0. Goal scorers—Awai Waipa 3, Mia Chow 3,

Sanoe Quintana 2, Kae-Lee Rapozo,

Aisyss Respicio-Ragocos.

GOLF

PGA Sony Open in Hawaii TEe times

At Waialae Country Club

THURSDAY

First Round

Tee No. 1

7:10 a.m. — Henrik Norlander, Rico Hoey, David Skinns

7:20 a.m. — Andrew Putnam, Doug Ghim, Carson Young

7:30 a.m. — Thomas Detry, Ben Griffin, Patrick Fishburn

7:40 a.m. — Taylor Moore, Mackenzie Hughes, Webb

Simpson

7:50 a.m. — Harry Hall, Seamus Power, Brandt Snedeker

8 a.m. — Stephan Jaeger, Luke List, Adam Schenk

8:10 a.m. — Chris Gotterup, Peter Malnati, Camilo Villegas

8:20 a.m. — Erik van Rooyen, Vincent Norrman, Nick Hardy

8:30 a.m. — J.J. Spaun, Daniel Berger, Ryo Hisatsune

8:40 a.m. — Brian Campbell, Taylor Dickson, Jeremy Paul

8:50 a.m. — Michael Thorbjornsen, Rikuya Hoshino,

Jackson Suber

9 a.m. — Kris Ventura, Paul Peterson, Ben Polland

11:50 a.m. — Nate Lashley, David Lipsky, Mac Meissner

Noon — K.H. Lee, Joel Dahmen, Ben Martin

12:10 p.m. — Ben Kohles, Will Gordon, Chandler Phillips

12:20 p.m. — Maverick McNealy, Matt McCarty, Billy

Horschel

12:30 p.m. — Hideki Matsuyama, Sahith Theegala, Russell

Henley

12:40 p.m. — Nick Taylor, Sepp Straka, Corey Conners

12:50 p.m. — Brice Garnett, Jake Knapp, Tom Hoge

1:00 p.m. — Michael Kim, Ben Silverman, Joe Highsmith

1:10 p.m. — Taylor Montgomery, Takumi Kanaya, Jesper

Svensson

1:20 p.m. — Tim Widing, Kaito Onishi, Yuta Sugiura

1:30 p.m. — William Mouw, Cristobal Del Solar, Tyler Loree

1:40 p.m. — Isaiah Salinda, John Pak, Mao Matsuyama

Tee No. 10

7:10 a.m. — Harris English, Keith Mitchell, Adam Hadwin

7:20 a.m. — James Hahn, Andrew Novak, Sam Stevens

7:30 a.m. — Kevin Streelman, Patrick Rodgers, Mark

Hubbard

7:40 a.m. — Austin Eckroat, Nick Dunlap, Robert MacIntyre

7:50 a.m. — Keegan Bradley, Tom Kim, Brian Harman

8 a.m. — Taylor Pendrith, Chris Kirk, Byeong Hun An

8:10 a.m. — Nico Echavarria, J.T. Poston, Si Woo Kim

8:20 a.m. — Bud Cauley, Eric Cole, Jacob Bridgeman

8:30 a.m. — Charley Hoffman, Denny McCarthy, Alex Smalley

8:40 a.m. — Max McGreevy, Quade Cummins, Thomas

Rosenmueller

8:50 a.m. — Alejandro Tosti, Braden Thornberry, Mason

Andersen

9 a.m. — Ryan Gerard, Danny Walker, Kelly Welsh

11:50 a.m. — C.T. Pan, Justin Lower, Vince Whaley

Noon — Sam Ryder, Harry Higgs, Greyson Sigg

12:10 p.m. — Brendon Todd, Aaron Baddeley, Chan Kim

12:20 p.m. — Rafael Campos, Lucas Glover, Gary

Woodland

12:30 p.m. — Patton Kizzire, Davis Thompson, Cam Davis

12:40 p.m. — Emiliano Grillo, Matt Kuchar, Zach Johnson

12:50 p.m. — Lee Hodges, Kurt Kitayama, Adam Svensson

1:00 p.m. — Chad Ramey, Ryan Palmer, Matti Schmid

1:10 p.m. — Frankie Capan III, Aldrich Potgieter, Luke

Clanton

1:20 p.m. — Kevin Roy, Kevin Velo, RJ Manke

1:30 p.m. — Trevor Cone, Ricky Castillo, Gavin Cohen

1:40 p.m. — Noah Goodwin, Steven Fisk, Kensei Hirata

FRIDAY

Second Round

Tee No. 1

7:10 a.m. — C.T. Pan, Justin Lower, Vince Whaley

7:20 a.m. — Sam Ryder, Harry Higgs, Greyson Sigg

7:30 a.m. — Brendon Todd, Aaron Baddeley, Chan Kim

7:40 a.m. — Rafael Campos, Lucas Glover, Gary Woodland

7:50 a.m. — Patton Kizzire, Davis Thompson, Cam Davis

8 a.m. — Emiliano Grillo, Matt Kuchar, Zach Johnson

8:10 a.m. — Lee Hodges, Kurt Kitayama, Adam Svensson

8:20 a.m. — Chad Ramey, Ryan Palmer, Matti Schmid

8:30 a.m. — Frankie Capan III, Aldrich Potgieter, Luke

Clanton

8:40 a.m. — Kevin Roy, Kevin Velo, RJ Manke

8:50 a.m. — Trevor Cone, Ricky Castillo, Gavin Cohen

9 a.m. — Noah Goodwin, Steven Fisk, Kensei Hirata

11:50 a.m. — Harris English, Keith Mitchell, Adam Hadwin

Noon — James Hahn, Andrew Novak, Sam Stevens

12:10 p.m. — Kevin Streelman, Patrick Rodgers, Mark

Hubbard

12:20 p.m. — Austin Eckroat, Nick Dunlap, Robert MacIntyre

12:30 p.m. — Keegan Bradley, Tom Kim, Brian Harman

12:40 p.m. — Taylor Pendrith, Chris Kirk, Byeong Hun An

12:50 p.m. — Nico Echavarria, J.T. Poston, Si Woo Kim

1:00 p.m. — Bud Cauley, Eric Cole, Jacob Bridgeman

1:10 p.m. — Charley Hoffman, Denny McCarthy, Alex

Smalley

1:20 p.m. — Max McGreevy, Quade Cummins, Thomas

Rosenmueller

1:30 p.m. — Alejandro Tosti, Braden Thornberry, Mason

Andersen

1:40 p.m. — Ryan Gerard, Danny Walker, Kelly Welsh

Tee No. 10

7:10 a.m. — Nate Lashley, David Lipsky, Mac Meissner

7:20 a.m. — K.H. Lee, Joel Dahmen, Ben Martin

7:30 a.m. — Ben Kohles, Will Gordon, Chandler Phillips

7:40 a.m. — Maverick McNealy, Matt McCarty, Billy Horschel

7:50 a.m. — Hideki Matsuyama, Sahith Theegala, Russell

Henley

8 a.m. — Nick Taylor, Sepp Straka, Corey Conners

8:10 a.m. — Brice Garnett, Jake Knapp, Tom Hoge

8:20 a.m. — Michael Kim, Ben Silverman, Joe Highsmith

8:30 a.m. — Taylor Montgomery, Takumi Kanaya, Jesper

Svensson

8:40 a.m. — Tim Widing, Kaito Onishi, Yuta Sugiura

8:50 a.m. — William Mouw, Cristobal Del Solar, Tyler Loree

9 a.m. — Isaiah Salinda, John Pak, Mao Matsuyama

11:50 a.m. — Henrik Norlander, Rico Hoey, David Skinns

Noon — Andrew Putnam, Doug Ghim, Carson Young

12:10 p.m. — Thomas Detry, Ben Griffin, Patrick Fishburn

12:20 p.m. — Taylor Moore, Mackenzie Hughes, Webb

Simpson

12:30 p.m. — Harry Hall, Seamus Power, Brandt Snedeker

12:40 p.m. — Stephan Jaeger, Luke List, Adam Schenk

12:50 p.m. — Chris Gotterup, Peter Malnati, Camilo Villegas

1:00 p.m. — Erik van Rooyen, Vincent Norrman, Nick Hardy

1:10 p.m. — J.J. Spaun, Daniel Berger, Ryo Hisatsune

1:20 p.m. — Brian Campbell, Taylor Dickson, Jeremy Paul

1:30 p.m. — Michael Thorbjornsen, Rikuya Hoshino, Jackson

Suber

1:40 p.m. — Kris Ventura, Paul Peterson, Ben Polland

BASKETBALL

ILH

Tuesday

Boys Varsity I

Kamehameha 62, Mid-Pacific 56. Top

scorers—KS: Makai Barr 15, Keahi Sniffen 14, Shyne Salvador 14. MPI: Logan Mason 22, Riley Miura 16, Darius Chizer 11.

Boys Varsity II

Le Jardin 51, Hawaii Baptist 47. Top

scorers—LeJ: Beckson Pierce 19, Keaka Bennett 15, Laakea Kamahele 11. HBA: Matthew Shigetani 21, Samuel Lim 13.

Girls Varsity II

Damien 52, ‘Iolani 49. Top scorers—DMS: Brielle Nueku 16, Christazia Cristobal 11.

Iol: Ava Yoshimura 11.

Monday

Boys Varsity I

Punahou 63, Maryknoll 40. Top

scorers—Pun: Tanoa Scanlan 22, Zion White 13, Dash Watanabe 11. Mary: Nxis Yamauchi 13, Rome Lilio 10.

Girls Varsity I

‘Iolani 41, Maryknoll 36. Top scorers—Iol: Justice Kekauoha 19. Mary: Pua

Herrington 19.

Kamehameha 61, Punahou 34. Top scorers—KS: Nihoa Dunn 19, Rylee

Paranada 12. Pun: Alethea Hayashi 12.

Girls Varsity II

Hanalani 72, University 11

Girls Varsity III

La Pietra 16, Island Pacific 9

BIIF

Tuesday

Pahoa 80, Kealakehe 14. Top scorers—Pah: Sophia Moniz 16, Remedy Gonzalez 14, Jill Shipp 11, Teysia Tai 10. Keal:

Sophia Lung 8.

COLLEGE MEN

AP Top 25 Poll

(First-place votes in parentheses)

(released Monday)

Rec Pts PV

1. Tennessee (45) 14-0 1484 1

2. Auburn (15) 13-1 1453 2 3. Iowa State 12-1 1369 3 4. Duke 12-2 1309 4 5. Alabama 12-2 1260 5 6. Kentucky 12-2 1154 10 7. Marquette 13-2 1134 8 8. Florida 13-1 1045 6 9. Connecticut 12-3 964 11 10. Texas A&M 12-2 924 13

11. Kansas 10-3 809 7

12. Houston 10-3 768 14

13. Illinois 11-3 693 22 14. Mississippi State 13-1 690 17 15. Oregon 13-2 624 9

16. Michigan State 12-2 616 18 17. Oklahoma 13-1 553 12 18. Gonzaga 12-4 469 19 19. Memphis 12-3 384 21

20. Purdue 11-4 374 20 21. West Virginia 11-2 277 RV 22. UCLA 11-3 234 15 23. Mississippi 12-2 219 24 24. Michigan 11-3 160 RV

25. Utah State 14-1 119 RV

Others receiving votes: Pittsburgh 91, Nebraska 62, Arkansas 62, Baylor 32, Wisconsin 31, St. John’s 27, San Diego State 26, Cincinnati 22, Clemson 19, Maryland 7, Texas Tech 6, St. Bonaventure 6, Indiana 6, Georgia 6, Missouri 5, Arizona 3, Xavier 1, Dayton 1, Vanderbilt 1, Georgetown 1.

USA Today Coaches Poll

(First-place votes in parentheses)

(released Monday)

Rec Pts PV

1. Tennessee (21) 14-0 765 1

2. Auburn (10) 13-1 749 2

3. Iowa State 12-1 711 3

4. Duke 12-2 670 4

5. Alabama 12-2 651 6

6. Marquette 13-2 581 8

7. Kentucky 12-2 560 11

8. Florida 13-1 529 5

9. Texas A&M 12-2 488 12

10. Connecticut 12-3 461 13

11. Houston 10-3 454 14

12. Kansas 10-3 438 7

13. Mississippi State 13-1 372 16

14. Michigan St. 12-2 350 15

15. Illinois 11-3 300 20

16. Oklahoma 13-1 287 10

17. Oregon 13-2 284 9

18. Gonzaga 12-4 246 19

19. Purdue 11-4 228 22

20. Memphis 12-3 192 25

21. UCLA 11-3 147 18

22. Mississippi 12-2 119 23

23. West Virginia 11-2 110 RV

24. Michigan 11-3 98 RV

25. Utah St. 14-1 73 RV

Others receiving votes: Baylor 49,

Cincinnati 38, Pittsburgh 32, San Diego St. 25, St. John’s 24, Clemson 10, Maryland 9, Georgia 5, Arizona 4, Nebraska 4, Vanderbilt 3, Indiana 3, Wisconsin 3, Arkansas 1, Texas Tech 1, UC San Diego 1.

Tuesday’s Scores

EAST

Arizona 75, West Virginia 56

Morgan St. 102, UNC Central 98, 2OT

Ohio 88, Buffalo 79

Syracuse 62, Georgia Tech 55

SOUTH

Auburn 87, Texas 82

Baylor 68, Cincinnati 48

Duke 76, Pittsburgh 47

Florida 73, Tennessee 43

Georgia 82, Kentucky 69

Mississippi State 76, Vanderbilt 64

North Carolina 82, Southern Methodist 67

Tulsa 82, Texas-San Antonio 77

UAB 81, Tulane 69

MIDWEST

Akron 87, Central Michigan 71

Bowling Green 83, Western Michigan 79

Illinois-Chicago 80, Missouri St. 63

Iowa 97, Nebraska 87, OT

Iowa State 82, Utah 59

Kent St. 68, Northern Illinois 50

Louisville 74, Clemson 64

Marquette 74, Georgetown 66

Miami (Ohio) 80, Ball St. 72

Missouri 83, Louisiana State 67

Oklahoma State 79, Kansas State 66

SIU Edwardsville 60, Eastern Illinois 57

St. John’s 82, Xavier 72

Toledo 90, Eastern Michigan 87

WEST

Boise St. 81, UNLV 59

Colorado St. 91, Fresno St. 64

Michigan 94, UCLA 75

Saint Mary’s 81, Loyola Marymount 56 New Mexico 61, Wyoming 53

Texas Tech 72, Brigham Young 67

Utah St. 85, San Jose St. 78

COLLEGE WOMEN

AP Top 25 Poll

(First-place votes in parentheses)

(released Monday)

Rec Pts PV

1. UCLA (30) 15-0 798 1 2. South Carolina 14-1 760 2 3. Notre Dame (2) 12-2 732 3 4. USC 14-1 694 4 5. Texas 15-1 651 5 6. LSU 17-0 624 6 7. Connecticut 13-2 611 7 8. Maryland 14-0 608 8 9. Ohio State 14-0 512 10 10. Oklahoma 13-2 490 9 11. TCU 15-1 488 11 12. Kansas State 15-1 462 12 13. Georgia Tech 15-0 423 13 14. Duke 12-3 368 14 15. Kentucky 13-1 359 16 16. Tennessee 13-1 316 15 17. West Virginia 12-2 261 18 18. Alabama 15-1 247 19 19. North Carolina 13-3 241 17 20. Michigan State 12-2 187 21 21. NC State 11-3 178 22 22. Utah 12-2 99 RV 23. Iowa 12-3 86 23 24. California 14-2 74 20 25. Michigan 10-4 56 24 Others receiving votes: Vanderbilt 18, Florida State 18, Mississippi 14, Harvard 10, Minnesota 7, Oklahoma State 5,

Washington 2, Mississippi State 1.

USA Today Coaches Poll

(First-place votes in parentheses)

(released Tuesday)

Rec Pts PV

1. UCLA (31) 15-0 775 1

2. South Carolina 14-1 741 2

3. Notre Dame 12-2 694 3

4. LSU 17-0 659 4

5. USC 14-1 654 5

6. Texas 15-1 630 6

7. Maryland 14-0 590 7

8. Connecticut 13-2 550 8

9. Ohio State 14-0 534 9

10. Kansas State 15-1 480 11

11. Oklahoma 13-2 448 10

12. TCU 15-1 444 12

13. Georgia Tech 15-0 405 14

14. Duke 12-3 347 15

15. Tennessee 13-1 341 13

16. Kentucky 13-1 317 16

17. West Virginia 12-2 263 18

18. North Carolina 13-3 230 17

19. Alabama 15-1 215 20

19. NC State 11-3 215 19

21. Michigan State 12-2 163 21

22. Utah 12-2 86 RV

23. Iowa 12-3 82 22

24. Florida State 13-2 58 RV

25. California 14-2 43 23 Others receiving votes: Baylor 34,

Mississippi 20, Vanderbilt 16, Minnesota 11, Michigan 9, Saint Joseph’s 8, South Dakota State 5, Creighton 2, Harvard 2, Seton Hall 1, George Mason 1, Florida Gulf Coast 1, Nebraska 1

Tuesday’s Top 25 Score

No. 1 UCLA 83, Purdue 49

TENNIS

Adelaide International

At Adelaide, Australia

Tuesday

Men

First Round

Miomir Kecmanovic, Serbia, def. Alexander Bublik (6), Kazakhstan, 6-4, 6-2.

Brandon Nakashima (7), United States, def. Yannick Hanfmann, Germany, 6-1, 2-6, 6-3.

Tomas Martin Etcheverry (8), Argentina, def. Tristan Schoolkate, Australia, 7-6 (8), 6-3.

Li Tu, Australia, def. James Duckworth,

Australia, 6-1, 7-5.

Arthur Cazaux, France, def. Adam Walton, Australia, 7-5, 6-1.

Rinky Hijikata, Australia, def. David Goffin, Belgium, 6-1, 6-2.

Manuel Guinard, France, def. Roman

Safiullin, Russia, 7-6 (4), 2-6, 6-1.

Marcos Giron, United States, def.

Aleksandar Vukic, Australia, 6-2, 3-6, 6-3.

Women

First Round

Ons Jabeur, Tunisia, def. Danielle Collins (4), United States, 7-6 (6), 6-2.

Diana Shnaider (6), Russia, def. Katerina Siniakova, Czechia, 6-3, 0-6, 6-0.

Belinda Bencic, Switzerland, def. Anna

Kalinskaya (7), Russia, 6-2, 1-0, retired.

Jelena Ostapenko (8), Latvia, def.

Magdalena Frech, Poland, 4-6, 6-1, 6-1.

Liudmila Samsonova, Russia, def. Marie Bouzkova, Czechia, 1-6, 6-4, 6-1.

Ashlyn Krueger, United States, def. Marta Kostyuk, Ukraine, 4-6, 6-2, 6-2.

Maria Sakkari, Greece, def. Linda Noskova, Czechia, 6-3, 6-3.

Madison Keys, United States, def. Beatriz Haddad Maia, Brazil, 6-2, 6-1.

ATP ASB Classic

At Auckland, New Zealand

Tuesday

First Round

Luca Nardi, Italy, def. Flavio Cobolli (5),

Italy, 6-2, 1-1, retired.

Nishesh Basavareddy, United States, def. Francisco Comesana, Argentina, 6-2, 6-2.

Jan-Lennard Struff, Germany, def.

Yunchaokete Bu, China, 6-3, 6-4.

Mariano Navone, Argentina, def. Adrian Mannarino, France, 7-6 (6), 6-7 (5), 6-1.

Facundo Diaz Acosta, Argentina, def.

Cameron Norrie, United Kingdom, 6-2, 6-3.

Lorenzo Sonego, Italy, def. Gabriel Diallo , Canada, 7-6 (5), 2-6, 7-6 (7).

Gael Monfils, France, def. Pedro Martinez, Spain, 1-6, 7-6 (5), 6-3.

WTA Hobart International

At Hobart, Australia

Tuesday

First Round

Dayana Yastremska (1), Ukraine, def.

Katie Volynets, United States, 2-6, 6-4, 6-1.

Elise Mertens (2), Belgium, def. Nuria

Parrizas Diaz, Spain, 6-3, 6-1.

Amanda Anisimova (3), United States, def. Daria Saville, Australia, 6-3, 6-3.

Magda Linette (4), Poland, def. Varvara Gracheva, Russia, 6-3, 3-6, 6-4.

Sofia Kenin, United States, def. Lulu Sun (5), Switzerland, 4-6, 6-3, 6-3.

Renata Zarazua, Mexico, def. Lucia Bronzetti, Italy, 6-4, 6-3.

Ann Li, United States, def. Sloane Stephens, United States, 7-5, 6-1.

Maya Joint, United States, def. Olga

Danilovic, Serbia, 6-2, 6-3.

Anna Blinkova, Russia, def. Bernarda Pera, United States, 7-5, 6-4.

COLLEGE MEN

At UH Tennis Complex

Sunday

No. 10 Florida State 6, Hawaii 1

Singles

No. 22 Jamie Connel (FSU) def. No. 77 Azuma Visaya (UH) 7-5, 6-3

No. 9 Corey Craig (FSU) def. Karl Collins (UH) 6-2, 6-1

Alex Bulte (FSU) def. Andy Hernandez (UH) 6-0, 6-2

Erik Schiessl (FSU) def. Tianhao Hou (UH) 6-2, 6-4

Azariah Rusher (FSU) def. Sohta Urano (UH) 6-2, 6-1

Joshua Dous-Karpensc (FSU) def.

Gervase Ngo (UH) 6-0, 6-2

Doubles

Visaya/Hou (UH) def. Bulte/Schiessl (FSU) 6-4

Collins/Diego Dalisay (UH) def. Jan

Sebasta/Dous-Karpensc (FSU) 6-1

Connel/Justin Lyons (FSU) def. Hernandez/

Urano (UH) 6-0

College Women

Rainbow Wahine Spring Invitational

At UH Tennis Complex

Sunday

Singles

Tiziana Schomburg (California) def.

Hannah Galindo (Hawaii) 6-2, 0-6, 6-3

Joelle Lanz (Hawaii) def. Cami Brown

(California) 3-6, 6-2, 6-4

No. 35 Katja Wiersholm (California) def. Sheena Masuda (Hawaii) 6-4, 6-2

No. 71 Mao Mushika (California) def. Makeilah Nepomuceno (Hawaii) 6-2, 6-4

Jessica Alsola (California) def. Peppi

Ramstedt (Hawaii) 6-4, 6-2

No. 81 Berta Passola Folch (California) def. Nikola Homolkova (Hawaii) 6-4, 6-3

No. 63 Lan Mi (California) def. Ana Vilcek (Hawaii) 6-3, 6-0

Greta Greco Lucchina (California) def. Emma Forgac (Hawaii) 6-1, 6-1

Doubles

Galindo/Makeilah (Hawaii) def. Sophie Hernandez/Brown (California) 6-3

Mushika/Greco Lucchina (California) def. Ramstedt/Masuda (Hawaii) 6-3

Vilcek/Homolkova (Hawaii) def. Alsola/

Passola Folch (California) 6-2

Lanz/Forgac (Hawaii) def. Wiersholm/Mi (California) 6-3