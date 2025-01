Scoreboard – January 9, 2025

From as low as $12.95 /mo.

Already a Honolulu Star-Advertiser subscriber? Log in now to continue reading.

Calendar

TODAY

BASKETBALL

Big West women: UC Riverside vs.

Hawaii, 7 p.m. at SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center.

PacWest: Biola vs. Chaminade, women at 5:30 p.m.; men at 7:30 p.m. Games at

McCabe Gym.

PacWest: Azusa Pacific vs. Hawaii Pacific, women at 4:30 p.m.; men at 6:30 p.m. Games at St. Francis’ Shark Tank.

Don't miss out on what's happening! Stay in touch with top news, as it happens, conveniently in your email inbox. It's FREE! Email Sign Up By clicking to sign up, you agree to Star-Advertiser's and Google's Terms of Service and Privacy Policy. This form is protected by reCAPTCHA.

PacWest: Point Loma vs. Hawaii Hilo, women at 5:30 p.m.; men at 7:30 p.m. Games at Afook-Chinen Civic Auditorium.

ILH boys, Varsity I: ‘Iolani at Mid-Pacific, 6 p.m.; Punahou at Saint Louis, 6 p.m.;

University at Maryknoll, 6:30 p.m.

ILH boys, Varsity II: Le Jardin at Damien, 6:30 p.m.; Island Pacific at Hanalani,

6:30 p.m.; Hawaiian Mission at Hawaii Baptist, 6:30 p.m.

ILH boys, Varsity I-AA: Saint Louis at Maryknoll, 5 p.m.

ILH girls, Varsity II: Punahou at Damien, 5 p.m.; Kamehameha at Hanalani, 5 p.m.; ‘Iolani at Hawaii Baptist, 5 p.m.

OIA East girls: Farrington at Kahuku

(JV at 5:30 p.m.; varsity to follow); Kaiser at Moanalua (JV at 5:30 p.m.; varsity to follow); Anuenue at Kalani (JV at 6 p.m.); Castle at Roosevelt (varsity at 6 p.m.); McKinley at

Kalaheo (varsity at 6 p.m.); Kaimuki at Kailua (varsity at 6 p.m.).

OIA West girls: Pearl City at Campbell

(JV at 5:30 p.m.; varsity to follow); Kapolei at Radford (JV at 5:30 p.m.; varsity to follow); Aiea at Leilehua (varsity at 6 p.m.); Waipahu at Waianae (varsity at 6 p.m.).

GOLF

PGA Sony Open in Hawaii: first round, 7:10 a.m. at Waialae Country Club.

SOCCER

ILH boys: Pac-Five at Kamehameha; Mid-Pacific at ‘Iolani; Le Jardin vs. Damien at Kapiolani Park field No. 1; Saint Louis at Punahou. Games start at 4:15 p.m.

SWIMMING AND DIVING

College men and women: Harvard vs. Arkansas vs. Hawaii, 5 p.m. at Duke

Kahanamoku Aquatic Center.

TENNIS

College men: Arkansas vs. Hawaii, 4 p.m. at UH Tennis Complex.

College women: Weinman Foundation

Invitational, Texas A&M, USC, Hawaii,

10 a.m. at UH Tennis Complex.

FRIDAY

BASKETBALL

ILH girls, Varsity III: Le Jardin vs. Island Pacific, 5 p.m. at La Pietra; St. Andrew’s at La Pietra, 6:30 p.m.

OIA East boys: Kailua at Castle; Kahuku at McKinley; Kaimuki at Moanalua; Roosevelt at Farrington; Kaiser at Kalani. JV at 5:30 p.m.; varsity to follow.

OIA West boys: Mililani at Pearl City; Leilehua at Waianae; Radford at Waialua; Kapolei at Aiea; Campbell at Nanakuli.

JV at 5:30 p.m.; varsity to follow.

GOLF

PGA Sony Open in Hawaii: second round, 7:10 a.m. at Waialae Country Club.

SOCCER

ILH girls: Punahou at ‘Iolani; Mid-Pacific at Le Jardin; Pac-Five at Punahou I-AA. Games start at 4:15 p.m.

OIA West boys: Nanakuli at Kapolei

(varsity at 5:30 p.m.); Waianae at Aiea

(varsity at 5:30 p.m.); Pearl City at Waialua (varsity at 5:30 p.m.); Waipahu at Radford (JV at 5:30 p.m.; varsity to follow); Leilehua at Campbell (JV at 5:30 p.m.; varsity to

follow).

TENNIS

College men: Arkansas vs. Hawaii, 4 p.m. at UH Tennis Complex.

College women: Weinman Foundation

Invitational, Texas A&M, USC, Hawaii,

10 a.m. at UH Tennis Complex.

VOLLEYBALL

College men: Harvard vs. Hawaii, 7 p.m. at SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center.

SOCCER

ILH

Tuesday

Girls Varsity

Le Jardin 3, Damien 0

OIA East

Wednesday

Boys Varsity

Kalani 2, Kaiser 0

Kahuku 3, Farrington 1

Moanalua 4, McKinley 0

Castle 2, Kalaheo 0

Roosevelt 6, Kaimuki 0

Girls Varsity

Kaiser 2, Kalani 0

Kahuku 5, Farrington 0

Moanalua 12, McKinley 0

Kalaheo 1, Castle 0

Boys JV

Kalani 4, Kaiser 1

Girls JV

Kaiser 2, Kalani 0

Kalaheo 3, Castle 0

SOFTBALL

Makua Alii

Wednesday

Ho’o Ikaika, 17 Makules 10

Fat Katz 70’s 11, Kupuna Kane 4

Sons Of Hawaii 21, Yankees 70’s 5

Hui Ohana 17, Firehouse 4

Sporstmen 20, Fat Katz 12

Golden Eagles, 13 Lokahi 6

Aikane 20, Go Deep 2

Na Kahuna 16, Yankees 2

Action 11, P.H. Shipyard 6

Bad Company 11, Kanaks 7

Islanders 13, Waipio 2

Na Pueo 9, Kool Katz 3

Zen 15, Praise The Lord 9

GOLF

PGA Sony Open in Hawaii TEe times

At Waialae Country Club

TODAY

First Round

Tee No. 1

7:10 a.m. — Henrik Norlander, Rico Hoey, David Skinns

7:20 a.m. — Andrew Putnam, Doug Ghim, Carson Young

7:30 a.m. — Thomas Detry, Ben Griffin, Patrick Fishburn

7:40 a.m. — Taylor Moore, Mackenzie Hughes, Webb

Simpson

7:50 a.m. — Harry Hall, Seamus Power, Brandt Snedeker

8 a.m. — Stephan Jaeger, Luke List, Adam Schenk

8:10 a.m. — Chris Gotterup, Peter Malnati, Camilo Villegas

8:20 a.m. — Erik van Rooyen, Vincent Norrman, Nick Hardy

8:30 a.m. — J.J. Spaun, Daniel Berger, Ryo Hisatsune

8:40 a.m. — Brian Campbell, Taylor Dickson, Jeremy Paul

8:50 a.m. — Michael Thorbjornsen, Rikuya Hoshino,

Jackson Suber

9 a.m. — Kris Ventura, Paul Peterson, Ben Polland

11:50 a.m. — Nate Lashley, David Lipsky, Mac Meissner

Noon — K.H. Lee, Joel Dahmen, Ben Martin

12:10 p.m. — Ben Kohles, Will Gordon, Chandler Phillips

12:20 p.m. — Maverick McNealy, Matt McCarty, Billy

Horschel

12:30 p.m. — Hideki Matsuyama, Sahith Theegala, Russell

Henley

12:40 p.m. — Nick Taylor, Sepp Straka, Corey Conners

12:50 p.m. — Brice Garnett, Jake Knapp, Tom Hoge

1:00 p.m. — Michael Kim, Ben Silverman, Joe Highsmith

1:10 p.m. — Taylor Montgomery, Takumi Kanaya, Jesper

Svensson

1:20 p.m. — Tim Widing, Kaito Onishi, Yuta Sugiura

1:30 p.m. — William Mouw, Cristobal Del Solar, Tyler Loree

1:40 p.m. — Isaiah Salinda, John Pak, Mao Matsuyama

Tee No. 10

7:10 a.m. — Harris English, Keith Mitchell, Adam Hadwin

7:20 a.m. — James Hahn, Andrew Novak, Sam Stevens

7:30 a.m. — Kevin Streelman, Patrick Rodgers, Mark

Hubbard

7:40 a.m. — Austin Eckroat, Nick Dunlap, Robert MacIntyre

7:50 a.m. — Keegan Bradley, Tom Kim, Brian Harman

8 a.m. — Taylor Pendrith, Chris Kirk, Byeong Hun An

8:10 a.m. — Nico Echavarria, J.T. Poston, Si Woo Kim

8:20 a.m. — Bud Cauley, Eric Cole, Jacob Bridgeman

8:30 a.m. — Charley Hoffman, Denny McCarthy, Alex Smalley

8:40 a.m. — Max McGreevy, Quade Cummins, Thomas

Rosenmueller

8:50 a.m. — Alejandro Tosti, Braden Thornberry, Mason

Andersen

9 a.m. — Ryan Gerard, Danny Walker, Kelly Welsh

11:50 a.m. — C.T. Pan, Justin Lower, Vince Whaley

Noon — Sam Ryder, Harry Higgs, Greyson Sigg

12:10 p.m. — Brendon Todd, Aaron Baddeley, Chan Kim

12:20 p.m. — Rafael Campos, Lucas Glover, Gary

Woodland

12:30 p.m. — Patton Kizzire, Davis Thompson, Cam Davis

12:40 p.m. — Emiliano Grillo, Matt Kuchar, Zach Johnson

12:50 p.m. — Lee Hodges, Kurt Kitayama, Adam Svensson

1:00 p.m. — Chad Ramey, Ryan Palmer, Matti Schmid

1:10 p.m. — Frankie Capan III, Aldrich Potgieter, Luke

Clanton

1:20 p.m. — Kevin Roy, Kevin Velo, RJ Manke

1:30 p.m. — Trevor Cone, Ricky Castillo, Gavin Cohen

1:40 p.m. — Noah Goodwin, Steven Fisk, Kensei Hirata

FRIDAY

Second Round

Tee No. 1

7:10 a.m. — C.T. Pan, Justin Lower, Vince Whaley

7:20 a.m. — Sam Ryder, Harry Higgs, Greyson Sigg

7:30 a.m. — Brendon Todd, Aaron Baddeley, Chan Kim

7:40 a.m. — Rafael Campos, Lucas Glover, Gary Woodland

7:50 a.m. — Patton Kizzire, Davis Thompson, Cam Davis

8 a.m. — Emiliano Grillo, Matt Kuchar, Zach Johnson

8:10 a.m. — Lee Hodges, Kurt Kitayama, Adam Svensson

8:20 a.m. — Chad Ramey, Ryan Palmer, Matti Schmid

8:30 a.m. — Frankie Capan III, Aldrich Potgieter, Luke

Clanton

8:40 a.m. — Kevin Roy, Kevin Velo, RJ Manke

8:50 a.m. — Trevor Cone, Ricky Castillo, Gavin Cohen

9 a.m. — Noah Goodwin, Steven Fisk, Kensei Hirata

11:50 a.m. — Harris English, Keith Mitchell, Adam Hadwin

Noon — James Hahn, Andrew Novak, Sam Stevens

12:10 p.m. — Kevin Streelman, Patrick Rodgers, Mark

Hubbard

12:20 p.m. — Austin Eckroat, Nick Dunlap, Robert MacIntyre

12:30 p.m. — Keegan Bradley, Tom Kim, Brian Harman

12:40 p.m. — Taylor Pendrith, Chris Kirk, Byeong Hun An

12:50 p.m. — Nico Echavarria, J.T. Poston, Si Woo Kim

1:00 p.m. — Bud Cauley, Eric Cole, Jacob Bridgeman

1:10 p.m. — Charley Hoffman, Denny McCarthy, Alex

Smalley

1:20 p.m. — Max McGreevy, Quade Cummins, Thomas

Rosenmueller

1:30 p.m. — Alejandro Tosti, Braden Thornberry, Mason

Andersen

1:40 p.m. — Ryan Gerard, Danny Walker, Kelly Welsh

Tee No. 10

7:10 a.m. — Nate Lashley, David Lipsky, Mac Meissner

7:20 a.m. — K.H. Lee, Joel Dahmen, Ben Martin

7:30 a.m. — Ben Kohles, Will Gordon, Chandler Phillips

7:40 a.m. — Maverick McNealy, Matt McCarty, Billy Horschel

7:50 a.m. — Hideki Matsuyama, Sahith Theegala, Russell

Henley

8 a.m. — Nick Taylor, Sepp Straka, Corey Conners

8:10 a.m. — Brice Garnett, Jake Knapp, Tom Hoge

8:20 a.m. — Michael Kim, Ben Silverman, Joe Highsmith

8:30 a.m. — Taylor Montgomery, Takumi Kanaya, Jesper

Svensson

8:40 a.m. — Tim Widing, Kaito Onishi, Yuta Sugiura

8:50 a.m. — William Mouw, Cristobal Del Solar, Tyler Loree

9 a.m. — Isaiah Salinda, John Pak, Mao Matsuyama

11:50 a.m. — Henrik Norlander, Rico Hoey, David Skinns

Noon — Andrew Putnam, Doug Ghim, Carson Young

12:10 p.m. — Thomas Detry, Ben Griffin, Patrick Fishburn

12:20 p.m. — Taylor Moore, Mackenzie Hughes, Webb

Simpson

12:30 p.m. — Harry Hall, Seamus Power, Brandt Snedeker

12:40 p.m. — Stephan Jaeger, Luke List, Adam Schenk

12:50 p.m. — Chris Gotterup, Peter Malnati, Camilo Villegas

1:00 p.m. — Erik van Rooyen, Vincent Norrman, Nick Hardy

1:10 p.m. — J.J. Spaun, Daniel Berger, Ryo Hisatsune

1:20 p.m. — Brian Campbell, Taylor Dickson, Jeremy Paul

1:30 p.m. — Michael Thorbjornsen, Rikuya Hoshino, Jackson

Suber

1:40 p.m. — Kris Ventura, Paul Peterson, Ben Polland

BASKETBALL

ILH

Wednesday

Girls Varsity III

Le Jardin 33, La Pietra 13. Top scorers—LeJ: Audrey Zwicker 16, Brooklyn Barrett 11. LaP: Juliette Conklin 8.

Tuesday

Boys Varsity I

Saint Louis 44, University 37

Boys Varsity II

Damien 52, Assets 17

OIA East

Wednesday

Boys Varsity

Kahuku 65, Moanalua 55. Top scorers—Kah: Ronin Naihe 21, Kashus Daley 13, Mystique Akina-Watson 11. Moan: Tramir Ladipo 13.

Boys JV

Kahuku 70, Moanalua 34

Tuesday

Girls

Kahuku 57, Kaiser 29

Moanalua 71, Castle 20

Kalani 56, Kalaheo 27

McKinley 51, Kaimuki 37

Kailua 58, Farrington 48

Girls JV

Kahuku 33, Kaiser 16

Moanalua 27, Castle 10

Kailua 25, Farrington 18

Saturday

Girls Varsity

Kahuku 55, Castle 25

Roosevelt 62, Kalaheo 30

Kalani 60, McKinley 11

Kailua 53, Kaiser 35

Farrington 54, Kaimuki 32

Girls JV

Kahuku 56, Castle 18

Moanalua 42, Anuenue 4

Kalani 45, McKinley 16

Kailua 30, Kaiser 19

OIA West

Wednesday

Boys Varsity

Radford 49, Waipahu 47. Top scorers—Rad: Isaiah Harmon 23. Waip: Kyan

Uganiza 19.

Tuesday

Girls Varsity

Campell 61, Kapolei 28

Radford 47, Aiea 16

Nanakuli 47, Waianae 31

Mililani 47, Pearl City 13

Girls JV

Kapolei 37, Campell 29

Aiea 19. Radford 13

Pearl City 52, Mililani 7

Saturday

Girls Varsity

Campbell 49, Aiea 6

Leilehua 51, Waianae 40

Nanakuli 49, Waipahu 45

Mililani 69, Kapolei 27

Girls JV

Campbell 31, Aiea 16

Waipahu 30, Nanakuli, 25

Mililani 34, Kapolei 26

BIIF

Wednesday

Boys Varsity

Konawaena 64, Hilo 31. Top scorers— Kona: Michael McCloskey 15, Dylan

Nonaka 14. Hilo: Kaiewa Lerma 7,

Shaystan Iyo 7.

Boys JV

Konawaena 60, Hilo 50

COLLEGE MEN

Wednesday

EAST

Army 74, Loyola (Md.) 72

Boston U 60, American U. 54

Bucknell 65, Lafayette 62, OT

Cleveland St. 80, Robert Morris 69

Colgate 67, Lehigh 62

Duquesne 85, Saint Joseph’s 81, OT

George Mason 64, Richmond 58

George Washington 75, Rhode Island 67

Holy Cross 70, Navy 59

Longwood 85, UNC Asheville 76

Loyola-Chicago 79, La Salle 68

Massachusetts 76, Dayton 72

Providence 84, Butler 65

Seton Hall 85, DePaul 80, OT

VCU 73, Fordham 61

Villanova 68, Connecticut 66

SOUTH

Alabama 88, South Carolina 68

Appalachian St. 74, Coastal Carolina 51

Belmont 90, Southern Illinois 86

Central Florida 75, Colorado 74

East Carolina 80, Temple 79

East Tennessee St. 70, Mercer 68

Florida Atlantic 75, Charlotte 64

Florida State 80, Miami-Florida 65

Furman 67, The Citadel 63, OT

Gardner-Webb 89, Winthrop 83

Georgia St. 82, Georgia Southern 78, OT

High Point 93, Charleston Southern 79

NC State 66, Notre Dame 65

North Texas 81, Rice 59

South Carolina Upstate 77, Presbyterian 67

Wofford 77, Western Carolina 69

MIDWEST

Drake 64, Bradley 57

Evansville 69, Illinois St. 51

Illinois 91, Penn St. 52

Indiana 82, Southern California 69

Kansas 74, Arizona State 55

Mississippi 73, Arkansas 66

Murray St. 71, Northern Iowa 68

Nebraska Omaha 77, Kansas City 58

Purdue Fort Wayne 78, Milwaukee 73

Saint Louis 73, St. Bonaventure 68

St. Thomas (Minn.) 73, South Dakota St. 72

Texas A&M 80, Oklahoma 78

Valparaiso 98, Indiana St. 95, OT

Youngstown St. 72, Northern Kentucky 61

WEST

California 75, Virginia 61

Gonzaga 93, San Diego 80

San Diego St. 67, Air Force 38

Stanford 70, Virginia Tech 59

Big West Standings

Conference Overall

W L Pct. GB W L

UC San Diego 3 0 1.000 — 13 2

UC Irvine 3 0 1.000 — 13 2

CS Northridge 3 1 .750 1⁄2 11 4

UC Riverside 3 1 .750 1⁄2 10 6

UC Davis 2 2 .500 11⁄2 8 7

CS Bakersfield 2 2 .500 11⁄2 8 8

Long Beach St. 2 2 .500 11⁄2 6 10

UCSB 1 2 .333 2 9 5

Hawaii 1 2 .333 2 9 5

Cal Poly 0 4 .000 31⁄2 6 10

CS Fullerton 0 4 .000 31⁄2 5 11

Today

Hawaii at UC Riverside, 5 p.m.

Cal State Fullerton at UC Davis

UC Irvine at Cal State Northridge

Cal Poly at UC San Diego

Cal State Bakersfield at UC Santa Barbara

Saturday

Hawaii at Cal State Fullerton, 11 a.m.

Long Beach State at UC Davis

UC Santa Barbara at Cal Poly

CS Northridge at Cal State Bakersfield

UC Irvine at UC San Diego

COLLEGE WOMEN

Wednesday

Top 25

No. 4 USC 79, No. 8 Maryland 74

No. 7 Connecticut 81, Xavier 27

No. 9 Ohio State 84, No. 25 Michigan 77

No. 11 TCU 80, Kansas 73

No. 12 Kansas State 71, No. 22 Utah 47

No. 17 West Virginia 89, Texas Tech 53

Nebraska 85, No. 20 Michigan State 80

Big West Standings

Conference Overall

W L Pct. GB W L

UC Davis 4 0 1.000 — 10 4

Long Beach St. 4 0 1.000 — 8 5

UC Riverside 3 1 .750 1 7 7

UC Irvine 2 1 .667 11⁄2 8 5

UCSB 2 1 .667 11⁄2 8 5

UC San Diego 2 1 .667 11⁄2 6 9

Hawaii 1 2 .333 21⁄2 7 6

CS Northridge 1 3 .250 3 3 10

Cal Poly 1 3 .250 3 6 8

CS Fullerton 0 4 .000 4 2 12

CS Bakersfield 0 4 .000 4 0 14

Today

UC Riverside at Hawaii, 7 p.m.

UC San Diego at Cal Poly

Cal State Northridge at UC Irvine

UC Santa Barbara at Cal State Bakersfield

UC Davis at Cal State Fullerton

Saturday

Cal State Fullerton at Hawaii, 7 p.m.

UC San Diego at UC Irvine

Cal State Bakersfield at Cal State Northridge

UC Davis at Long Beach State

Cal Poly at UC Santa Barbara