Synopsis: American expansionism has bullied the rest of the world for centuries. Now President-elect Donald Trump is talking about continuing that tradition by taking over Greenland, Canada and the Panama Canal.

Aloha nö käkou e kuæu poæe hoa o ke ao kanaka! Eia hou nö ke æike æia nei kahi poæe puni mana a ake æäina ke hoæolälä nei i ka æapakau aæe i kä haæi koæa. æO ia hoæi, wahi a ka æölelo piæikoi a kahi Trump, ke lilo hou æo ia i pelekikena no æAmelika, e mïæoi aku ana kahi lima æapakau o æAmelika i kauwahi æäina ma waho aku o kona mau palena æäina e paæa nei i këia wä. æO ia ana nö ke kumuhana a käkou e nänä ai i loko o këia æatikala, eia naæe, ma mua o ka luæu æana i loko o ia kae, e wehewehe iki æia paha ke kumu i koho æia ai këlä poæo manaæo e kau ana ma luna aæe nei. Aia nö ma loko o ka moæolelo kaulana o Kalapana, kekahi æölelo æana, penei: “Ua mau mai nei paha kau makau i ka hai koa i’a?” Ua nïnau ka poæe o ka hale i ko läkou hoa kanaka i käna hana i hoæi lohi mai ai. Maliæa, he hoæoipoipo ka hana. Manaæo ihola au, ua like ia mau æano o ka makau i kä haæi koæa me ka æapakau æana i ko haæi æäina.

Ua maæa nö ko käkou mau pepeiao i ka lohe aku iä Trump e kaena ana no käna mau mea e hana ai, a i hana ai hoæi i loko o nä makahiki i kaæahope aku nei. I këia wä auaneæi äna e lilo ai i pelekikena no æAmelika Hui Pü æIa, eia nö æo ia ala ke kaena nei no ke küæai a æapakau æana paha iä Greenland, ka hoæolilo æana iä Canada æo ia ka mokuæäina 51 o æAmelika, a me ke käæili hou æana i ke Ala Wai o Panama (ma o ka ikaika paha o ka püæali koa) a lilo mai i mähele æäina no æAmelika Hui Pü æIa. Wahi äna, i mau mea ia e ikaika hou ai ka hoæokele waiwai æana o æAmelika. He mau hana ia naæe e uluhua ai ka noæonoæo o ko ke ao ma waho aæe o æAmelika, a pau pü hoæi me ka noæonoæo o ka poæe o æAmelika kekahi. A he aha lä naæe ke kumu e uluhua ai? Ua ahuwale ko ia ala æano. He kaena nö e kaena wale ai. He hana ia i kaulana i ka poæe hoæomäæau. Pëlä nö e makaæu ai ka lehulehu. æO ka mea pohihihi naæe, ke æike æia kona æano wahaheæe, no ke aha e mau ai ka puni wale aku iä ia?

Wahi a Maggie Haberman, he mea käkau moæolelo no ka New York Times e pili ana i nä hana ma Wakinekona, æaæole paha æo Trump e käæili hewa iä Canada. He æölelo wale nö kä ia ala e æölelo ai. Noæu iho, æo ka nui o käna mau æölelo kaena i æike æia he pulukeke, no ke aha e mau ai ka puni æana o ka poæe æAmelika? Me he mea lä, he mea æole iä läkou ia mea he æoiaæiæo. I ka manaæo Hawaiæi naæe, he mana ko ka æölelo. æAæole nö e hoæopuka æia e hoæopuka wale ai nö. Inä nö he æölelo æino ke hoæopuka æia aku, he wä nö paha e hoæi mai ai këlä æino a pä mai i ka mea näna ia i hoæopuka aku. æO kahi Trump naæe, æaæohe ona nänä. æAæole æo ia he Hawaiæi, a no laila, æaæole paha æo ia e æike i ia hopena. A pehea lä hoæi ka poæe näna æo ia e käkoæo nei? Ua æike anei läkou i ka hoæopunipuni? Inä nö ua æike æia, pehea lä e mau ai ka puni?

He mau mahina aku nei, ua käkau au no ka manaæo o kekahi poæe e lilo æo Wakinekona D.C. i mokuæäina no æAmelika, a i æole ia, æo Poko Liko paha. Ua æike æia ke æano puni æapakau o æAmelika mai kona wä i hoæokumu æia ai. æAæohe wahi loli. Ua æapakau æia kä haæi koæa. æO ka poæe o ia mau koæa, ua kïpeku æia mai ko läkou mau æäina aku, a ua hoæopuehu liæiliæi æia mai æö a æö, a i æole ia, ua hoæopüæä æia a noho paæa i loko o kauwahi æäpana æäina liæiliæi. æO kahi nö i hele ai ka æAmelika, æo ia kahi e noho æïnea ai nä æöiwi. A pëlä nö æo Hawaiæi nei. E aho ka hoæihoæi æia mai o ko käkou küæokoæa, i noho mai käkou ma ko käkou wahi koæa ponoæï.