Scoreboard – January 16, 2025

CALENDAR

TODAY

BASKETBALL

Big West men: Cal State Northridge vs. Hawaii, 7 p.m. at SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center.

ILH boys, Varsity I: Kamehameha vs.

University, 5 p.m. at Saint Louis; Maryknoll at Punahou, 6:30 p.m.; Mid-Pacific at Saint Louis, 6:30 p.m.

ILH boys, Varsity I-AA: Kamehameha at Maryknoll, 5 p.m.; ‘Iolani at Punahou, 5 p.m.

ILH girls, Varsity I: ‘Iolani at Kamehameha, 6:30 p.m.; Punahou at Maryknoll, 6:30 p.m.

ILH girls, Varsity II: University vs. Sacred Hearts, 5 p.m. at Kamehameha.

ILH girls, Varsity III: La Pietra at Hawaiian Mission, 6 p.m.

OIA East boys: Kailua at Kalani; Kahuku at Farrington; Kaimuki at Castle; Kalaheo

at McKinley; Roosevelt at Kaiser. JV at

5:30 p.m.; varsity to follow.

OIA West boys: Mililani at Nanakuli;

Leilehua at Aiea; Radford at Pearl City; Waipahu at Waianae; Kapolei at Campbell. JV at 5:30 p.m.; varsity to follow.

GOLF

Champions Mitsubishi Electric

Championship, first round, 10 a.m. at Hualalai Resort Golf Club.

SOCCER

ILH boys: Punahou at Kamehameha;

Pac-Five at Saint Louis; Damien at Le Jardin. Games start at 4:15 p.m.

ILH girls: Punahou I-AA at Punahou, 4 p.m.

OIA Division I girls: Tournament,

semifinals, Campbell vs. Mililani, 5:30 p.m.; Kaiser vs. Waipahu, 7 p.m. Games at

Kaiser.

OIA Division II girls: Tournament,

semifinals. At Kailua: Aiea/Roosevelt

winner vs. Waialua, 5:30 p.m.; Farrington/Radford winner vs. Kailua, 7 p.m.

TENNIS

College: Nevada vs. Hawaii, women at

10 a.m.; men at 4 p.m. at UH Tennis

Complex.

FRIDAY

BASKETBALL

ILH boys, Varsity II: Island Pacific at Damien, 5 p.m.; Hanalani at Hawaii Baptist, 6:30 p.m.

ILH girls, Varsity II: Mid-Pacific at Hawaii Baptist, 5 p.m.

OIA East girls: Kailua at Moanalua; (JV at 5:30 p.m.; varsity to follow); Kaiser at

Kalani (JV at 5:30 p.m.; varsity to follow); Castle at McKinley (JV at 5:30 p.m.; varsity to follow); Kaimuki at Kahuku (varsity at

6 p.m.); Farrington at Roosevelt (varsity at 6 p.m.).

OIA West girls: Mililani at Radford (JV at 5:30 p.m.; varsity to follow); Pearl City at Leilehua (JV at 5:30 p.m.; varsity to follow); Kapolei at Nanakuli (JV at 5:30 p.m.; varsity to follow); Aiea at Waipahu (varsity at 6 p.m.).

FOOTBALL

High school: Polynesian Bowl, 4 p.m. at Kamehameha.

GOLF

Champions Mitsubishi Electric

Championship, second round, 10 a.m. at Hualalai Resort Golf Club.

SOCCER

ILH boys: ‘Iolani at Mid-Pacific, 4:15 p.m.

ILH girls: Pac-Five vs. Le Jardin, 4:15 p.m. at Kapiolani Park field No. 2.

OIA Division I girls: Tournament. Fifth place, Kalaheo/Kapolei winner vs. Pearl City/Moanalua winner, 5:30 p.m. Third place, Kaiser/Waipahu loser vs. Campbell/Mililani loser, 7 p.m. Games at Moanalua.

OIA Division II girls: Tournament. Fifth place, Farrington/Radford loser vs. Aiea/Roosevelt loser, 5:30 p.m.; Third place, TBD vs. TBD 7 p.m. Games at Farrington.

TENNIS

College men: Hawaii vs. Hawaii Pacific,

5 p.m. at Kailua Raquet Club.

College women: Washington vs. Hawaii,

3 p.m. at UH Tennis Complex.

VOLLEYBALL

College men: Princeton vs. Hawaii, 7 p.m. at SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center.

WRESTLING

ILH: girls, round robin tournament; boys, dual meets, 4:30 p.m. at Punahou.

SOCCER

OIA

Girls Varsity I Tournament

Tuesday

Quarterfinals

Mililani 3, Kapolei 0

Campbell 5, Kalaheo 0

Waipahu 3, Moanalua 2

Kaiser 2, Pearl City 1

SOFTBALL

Makua Alii

Wednesday

Makules 17, Yankees 70’s 5

Sons of Hawaii 15, Kupuna Kane 3

Ho’o Ikaika 19, Fat Katz 70’s 8

Na Pueo 13, Waipio 12

Zen 28, Go Deep 24

Hui Ohana 17, Yankees 5

Bad Company 17, Kool Katz 7

Fat Katz 17, Firehouse 5

Kanaks 22, P. H. Shipyard 8

Aikane 23, Na Kahuna 1

Sportsmen 12, Islanders 9

Action 20, Lokahi 1

Golden Eagles 10, Praise the Lord 4

GOLF

Champions Mitsubishi

Electric Championship

At Hualalai Resort Golf Club

Tee Times

First Round

Today

All golfers start on Tee No. 1

10 a.m. — Tom Lehman, Fred Funk,

Stephen Dodd

10:11 a.m. — Corey Pavin, Jay Haas, Olin Browne

10:22 a.m. — Harrison Frazar, Lee Janzen, Scott McCarron

10:33 a.m. — David Duval, Steve Flesch, Brett Quigley

10:44 a.m. — Tim O’Neal, Scott Dunlap, Justin Leonard

10:55 a.m. — Joe Durant, Mark Hensby, Thongchai Jaidee

11:06 a.m. — Ken Duke, Rocco Mediate, Doug Barron

11:17 a.m. — Mike Weir, Rod Pampling, Ken Tanigawa

11:28 a.m. — Retief Goosen, Paul

Broadhurst, Ricardo Gonzalez

11:39 a.m. — K.J. Choi, Darren Clarke,

David Toms

11:50 a.m. — Vijay Singh, Alex Cejka, Y.E. Yang

12:01 p.m. — Miguel Angel Jiménez,

Stephen Ames, Stewart Cink

12:12 p.m. — Steve Stricker, Bernhard Langer, Jerry Kelly

12:23 p.m. — Steven Alker, Ernie Els, Fred Couples

BASKETBALL

COLLEGE MEN

Wednesday

EAST

Army 70, Lafayette 68

Boston U. 63, Lehigh 58

Bowie State 76, Howard 73

Bucknell 86, Holy Cross 82

Colgate 73, Navy 66

Duquesne 73, George Washington 65

La Salle 79, Davidson 76

Massachusetts 120, Fordham 118, 3OT

Radford 79, Gardner-Webb 75

Southern Methodist 54, Virginia 52

St. Bonaventure 63, Richmond 49

VMI 66, Western Carolina 50

Virginia Tech 79, NC State 76

SOUTH

Chattanooga 83, Wofford 81, OT

Florida State 82, Pittsburgh 70

Furman 73, East Tennessee St. 70

Houston 70, West Virginia 54

North Carolina 79, California 53

Samford 75, Mercer 74

South Alabama 75, Southern Miss 62

Tennessee 74, Georgia 56

Texas State 94, Georgia St. 80

Troy 77, UL Monroe 58

Tulane 80, Florida Atlantic 65

UAB 92, South Florida 83

UNC Asheville 93, S.C. Upstate 92

UNC Greensboro 70, The Citadel 57

Utah 73, Texas Christian 65

Vanderbilt 66, South Carolina 63

Wake Forest 80, Stanford 67

Winthrop 102, Charleston Southern 97, 3OT

MIDWEST

Bradley 118, Indiana St. 65

Butler 82, Seton Hall 77

Cleveland St. 76, Northern Kentucky 58

Drake 66, Illinois St. 62

George Mason 67, Dayton 59

Illinois-Chicago 97, Murray St. 93, 2OT

Iowa State 74, Kansas 57

Loyola-Chicago 81, Rhode Island 77

Michigan St. 90, Penn St. 85

Oakland 72, IU Indy 59

Purdue Fort Wayne 120, Wright St. 113,

2OT

Southern Illinois 73, Missouri St. 51

Texas 77, Oklahoma 72

WEST

Cincinnati 68, Colorado 62

Nebraska Omaha 80, Denver 62

Purdue 69, Washington 58

UNLV 65, Utah St. 62

Big West Standings

Conference Overall

W L Pct. GB W L

UC Irvine 5 0 1.000 — 15 2

UC San Diego 4 1 .800 1 14 3

Hawaii 3 2 .600 2 11 5

UCSB 3 2 .600 2 11 5

UC Riverside 3 2 .600 2 10 7

Long Beach St. 3 2 .600 2 7 10

CS Northridge 3 3 .500 21⁄2 11 6

UC Davis 3 3 .500 21⁄2 9 8

CS Bakersfield 3 3 .500 21⁄2 9 9

Cal Poly 0 6 .000 51⁄2 6 12

CS Fullerton 0 6 .000 51⁄2 5 13

Today

Cal State Northridge at Hawaii, 7 p.m.

Cal State Fullerton at UC Irvine

UC Riverside at UC Santa Barbara

UC San Diego at Long Beach State

UC Davis at Cal Poly

Saturday

Cal State Bakersfield at Hawaii, 7 p.m.

UC Davis at UC Santa Barbara

Cal State Fullerton at Long Beach State

UC San Diego at UC Riverside

Cal Poly at UC Irvine

PacWest Standings

Conference Overall

Rec Pct GB Rec

Point Loma 7-1 .875 — 14-4 Biola 5-3 .625 2 11-5 Chaminade 6-4 .600 2 12-5 Academy of Art 4-3 .571 21⁄2 8-6 Concordia 4-4 .500 3 9-6

Vanguard 4-4 .500 3 10-4 Jessup 4-4 .500 3 7-7 Hawaii Hilo 3-3 .500 3 10-6 Hawaii Pacific 3-3 .500 3 8-7 Azusa Pacific 4-5 .444 31⁄2 9-8 Westmont 3-4 .429 31⁄2 5-10 Dominican 3-5 .375 4 8-8 Fresno Pacific 3-7 .300 5 6-12 Menlo 2-5 .286 41⁄2 6-7

Wednesday

Fresno Pacific 92, Chaminade 83

Vanguard 80, Azusa Pacific 77

Today

Menlo at Concordia-Irvine

Point Loma at Biola

Dominican at Westmont

Saturday

Menlo at Westmont

Hawaii Pacific at Vanguard

Dominican at Biola

Jessup at Academy of Art

Chaminade at Point Loma

Hawaii Hilo at Azusa Pacific

COLLEGE WOMEN

Wednesday

Top 25

No. 1 UCLA 83, Penn State 67

No. 4 USC vs. Northwestern (ppd., fires)

No. 6 Connecticut 71, St. John’s 45

No. 20 West Virginia 73, Colorado 46

No. 22 Michigan State 70, Rutgers 60

Big West Standings

Conference Overall

W L Pct. GB W L

Long Beach St. 5 0 1.000 — 9 5

UC Davis 5 1 .833 1⁄2 11 5

UC Irvine 4 1 .800 1 10 5

Hawaii 3 2 .600 2 9 6

UCSB 3 2 .600 2 9 6

UC Riverside 3 2 .600 2 7 8

Cal Poly 3 3 .500 21⁄2 8 8

UC San Diego 2 3 .400 3 6 11

CS Northridge 1 5 .167 41⁄2 3 12

CS Bakersfield 1 5 .167 41⁄2 1 15

CS Fullerton 0 6 .000 51⁄2 2 14

Today

Hawaii at Cal State Northridge, 4 p.m.

Cal Poly at UC Davis

UC Santa Barbara at UC Riverside

Long Beach State at UC San Diego

UC Irvine at Cal State Fullerton

Saturday

Hawaii at Cal State Bakersfield, noon

Long Beach State at Cal State Fullerton

UC Irvine at Cal Poly

UC Riverside at UC San Diego

UC Santa Barbara at UC Davis

PacWest Standings

Conference Overall

Rec Pct GB Rec

Point Loma 8-0 1.000 — 13-3 Azusa Pacific 8-1 889 1⁄2 14-2 Vanguard 7-1 .875 1 9-5 Dominican 5-3 .625 3 11-8 Westmont 4-3 .571 31⁄2 8-6 Biola 4-4 .500 4 4-12 Hawaii Pacific 3-3 .500 4 7-5

Menlo 3-4 .429 41⁄2 7-7 Fresno Pacific 4-6 .400 5 8-9 Chaminade 4-6 .400 5 5-11 Academy of Art 2-5 .286 51⁄2 9-6 Jessup 2-6 .250 6 7-9 Hawaii Hilo 1-5 .167 6 3-9 Concordia 0-8 .000 8 1-14

Wednesday

Fresno Pacific 74, Chaminade 70, OT

Vanguard 86, Azusa Pacific 79

Today

Menlo at Concordia-Irvine

Point Loma at Biola

Dominican at Westmont

Saturday

Menlo at Westmont

Hawaii Pacific at Vanguard

Dominican at Biola

Jessup at Academy of Art

Chaminade at Point Loma

Hawaii Hilo at Azusa Pacific

ILH

Wednesday

Boys Varsity II

Le Jardin 68, Hawaiian Mission 35. Top scorers—LeJ: Keaka Bennett 17, Laakea Kamahele 15. HMA: Marcellus McCullah 13, Zion Slade 10.

Girls Varsity II

Hawaii Baptist 49, Kamehameha 27. Top scorers—HBA: Sierra Ramos 16,

Ally Ann Low 10, Lauren Okuda 10.

KS: Lanakila Nitta 8.

Hanalani 62, Punahou 21. Top scorers—Han: Jayda Okuhara 19, Piha’eu Akiona 13, Ellana Klemp 13. Pun: Malia Morioka 6.

Girls Varsity III

Le Jardin 33, St. Andrew’s 21. Top

scorers—LeJ: Brooklyn Barrett 15, Audrey Zwicker 10. StA: Kaya Blum 10.

OIA BOYS STANDINGS

Eastern Division Western Division

Kailua 7-0 Kapolei 7-0

Kaiser 5-1 Leilehua 6-0

Kahuku 5-1 Mililani 6-1

Moanalua 4-3 Campbell 5-1

Roosevelt 4-3 Nanakuli 4-2

Kalani 3-3 Aiea 3-3

Castle 2-4 Radford 3-3

Kalaheo 2-4 Waipahu 1-5

Farrington 1-4 Pearl City 0-6

Kaimuki 1-5 Waianae 0-7

McKinley 0-6 Waialua 0-7

Tuesday’s Results

Eastern Division

Boys Varsity

Kailua 73, Farrington 30

Kahuku 67, Castle 46

Kaimuki 53, McKinley 37

Moanalua 42, Kalaheo 39

Roosevelt 58, Kalani 53

Boys JV

Kailua 57, Farrington 47

Kahuku 81, Castle 42

Kaimuki 58, McKinley 35

Moanalua 65, Kalaheo 28

Kalani 42, Roosevelt 29

Western Division

Mililani 78, Aiea 42

Leilehua 78, Pearl City 30

Radford 42, Waianae 39

Waipahu 57, Waialua 28

Kapolei 45, Nanakuli 41

Boys JV

Mililani 44, Aiea 21

Leilehua 43, Pearl City 32

Waianae 56, Radford 46

Waipahu 67, DreamHouse 17

Kapolei 50, Nanakuli 33

OIA West

Wednesday

Girls Varsity

Nanakuli 65, Aiea 9. Top scorers—Nan: Jaquel Liana 19, Azurae Manuel 10. Aiea: Akhira Valentin 6.

Girls JV

Nanakuli 2, Aiea 0 (forfeit)

BIIF

Wednesday

Girls Varsity

Waiakea 46, Hilo 31. Top scorers—

Waik: Kaya Texiera 17, Lexi Santiago 10, Bryia Carenio 10. Hilo: Tianna Cabbab 10.

NBA CALENDAR

Monday — Martin Luther King Jr. Day

(Mavericks at Hornets, 7 a.m. (HST), NBATV; Timberwolves at Grizzlies,

9:30 a.m., TNT; Celtics at Warriors, noon, TNT)Feb. 6 — NBA Trade Deadline

Feb 14-16 — NBA All-Star 2025 (San Francisco

Feb. 14-19 — NBA All-Star break

April 13 — NBA regular season ends

March 1 — Playoff Eligibility Waiver

Deadline

April 1 — NBA G League Playoffs begins

April 11 — All 30 teams to play

UH MEN’S STATISTICS

GP GS FGM FGA PCT 3PT 3PTA PCT. FT FTA PCT AVG REB AST

Nemeiksa 16 9 76 148 .514 21 58 .362 61 82 .744 14.6 7.2 1.3

Christensen 16 16 66 99 .667 1 3 .333 54 88 .614 11.7 7.6 1.3

Greene 16 8 55 136 .404 15 59 .254 28 34 .824 9.6 2.4 1.9

Beattie 16 10 45 101 .446 8 27 .296 25 31 .806 7.7 2.1 1.7

Jacobs 15 4 38 84 .452 20 56 .357 19 25 .760 7.7 2.4 0.4

Rapp 13 10 35 80 .438 13 38 .342 10 13 .769 7.2 4.2 1.8

Williams 16 16 35 90 .389 21 54 .389 22 28 .786 7.1 1.7 1.8

Rouhliadeff 16 7 28 57 .491 6 21 .286 27 37 .730 5.6 3.3 0.9

Palm 16 0 20 35 .571 0 0 .000 2 6 .333 2.6 2.3 0.4

Hnk.-Claytor 14 0 10 23 .435 2 4 .500 10 12 .833 2.3 1.4 1.5

V. der Knaap 2 0 1 2 .500 1 2 .500 0 0 0.00 1.5 0.0 0.0

Obasohan 3 0 0 0 .000 0 0 .000 1 2 .500 0.3 0.0 0.0

Economou 5 0 0 2 .000 0 1 .000 0 0 .000 0.0 0.0 0.0

Robeson 5 0 0 2 .000 0 2 .000 0 0 .000 0.0 0.4 0.0

Team 2.9

Total 16 409 859 .476 108 325 .332 259 358 .723 74.06 36.4 12.4

Opponents 16 389 921 .422 98 295 .332 235 310 .758 69.44 28.2 8.8

Block leaders: Christensen (13), Nemeiksa (8), Palm (4) Jacobs (3)

Steal leaders: Nemeiksa (11), Rapp (9), Beattie (8) Hunkin-Claytor (8), Williams (7)

UH WOMEN’S STATISTICS

GP GS FGM FGA PCT 3PT 3PTA PCT. FT FTA PCT AVG REB AST

Wahinekapu15 14 54 125 .432 19 52 .365 33 46 .717 10.7 4.2 3.0

Phillips 12 10 39 96 .406 5 30 .167 30 42 .714 9.4 3.2 2.0

McBee 15 14 40 105 .381 27 74 .365 13 15 .867 8.0 3.1 0.9

Tamilo 14 13 38 77 .494 0 3 .000 35 45 .778 7.9 5.0 0.5

Rewers 15 2 38 97 .392 13 33 .394 16 22 .727 7.0 4.6 0.1

Perez 13 12 28 71 .394 8 32 .250 10 11 .909 5.7 2.8 0.6

Lefotu 9 1 20 42 .476 3 12 .250 8 14 .571 5.7 2.3 1.8

Uhila 15 1 11 33 .333 1 8 .125 32 40 .800 3.7 3.1 1.6

Peacock 15 6 17 58 .293 9 37 .243 1 5 .200 2.9 1.9 0.5

Imai 9 1 6 23 .261 0 6 .000 9 10 .900 2.3 2.1 1.6

Filemu 7 1 5 13 .385 2 7 .286 1 2 .500 1.9 0.6 0.1

Moors 13 0 6 26 .231 2 13 .154 4 6 .667 1.4 1.2 0.5

Kujovic 6 0 3 13 .231 2 9 .222 0 2 .000 1.3 0.7 0.3

Birdsong 1 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0.0 1.0 0.0

Team 4.2

Total 15 305 779 .392 91 316 .288 192 260 .738 59.53 35.1 11.3

Opponents 15 282 812 .347 96 318 .302 168 217 .774 55.20 34.0 9.7

Block leaders: Tamilo (21), Perez (15), Rewers (15), Kujovic (8), Peacock (7)

Steal leaders: Wahinekapu (22), Phillips (19), Tamilo (13), Perez (10), McBee (10)