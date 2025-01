Kauakukalahale column: Ho’omalolo kaua ma Gaza

From as low as $12.95 /mo.

Synopsis: Good news for Gaza: Israel and Hamas have agreed to a ceasefire. If this holds up, infrastructure and lives will need to be rebuilt. It is important that politics don’t get in the way.

Aloha mai käkou a aloha ho‘i ko käkou mau hoa kanaka o ke ao. I këlä makahiki aku nei a i ia makahiki aku, i ‘Okakopa ho‘i, ua lele kühonua kauwahi hui Palesetine me ka ho‘ouka kaua ‘ana i ka po‘e o Iseraela. ‘O ka hui kaulana loa o läkou, ‘o ia nö ‘o Hamas. Ma ia hope koke iho, ho‘ouka päna‘i akula ‘o Iseraela, a ma ia hope mai, ua hahana ke kaua ‘ana ma Gaza. Nui hewahewa ka po‘e i pepehi ‘ia, a ‘o ka hapanui, he maka‘äinana Palesetine i pili ‘ole i ka ‘oihana koa. ‘O ka pinepine o ka ho‘olaha ‘ia o ka nühou no ia kaua weliweli i nä lä a pau, he käka‘ikahi wale nö paha ka po‘e i ‘ike ‘ole ë he hihia ko laila. A ‘o kekahi mea e kaulana nei, ‘o ia ka po‘e Iseraela i lawe pio ‘ia e Hamas mä. Eia nö kekahi ke ho‘omanawanui nei i ka ‘ino o ka noho pio ‘ana, a ‘o kekahi ho‘i, ua hala ‘ë aku i ke ala ho‘i ‘ole mai. Eia nö ho‘i kauwahi po‘e Palesetine ke pa‘a nei i loko o nä hale pa‘ahao o Iseraela.

I këia lä nö i puka mai ai ka nühou no ka ho‘omalolo kaua ‘ana ma Gaza. I nühou maika‘i loa nö ia no ko ke ao nei, no ka mea, e pau ana ka make pohö ‘ana o ia mau känaka he nui hewahewa a e ho‘iho‘i ‘ia nä pio i ko läkou mau ‘äina pono‘ï. Ua pi‘i a‘e nei ka heluna o ka po‘e make i ke 46,000 a ‘oi, a wahi a kekahi hö‘ike ma ka nühou, ua hiki aku i ke 60,000! ‘Eä, e nä makamaka, ma loko o ia heluna, he nui ka po‘e maka‘äinana i komo ‘ole i ka hakakä ‘ana, a i këlä lele kühonua mua ‘ana paha. Eia hou ho‘i, he nui wale ka po‘e kamali‘i i make, a i aha ai ho‘i? Na wai e ‘ole ka menemene? ‘O ka ‘oia‘i‘o, no ka lö‘ihi o ia kaua ‘ana, ke kama‘äina ‘ole i ia po‘e e ho‘omanawanui nei i ka noho ‘ïnea, ke kupu ‘ana mai o nä hihia hou a‘e he nui a puni ke ao, a pau pü ho‘i me ke kupu ‘ana mai o ko käkou mau pilikia pono‘ï, hapa mai ka uluhua a nalohia ka menemene! Aloha nö!

E o‘u mau makamaka, ‘a‘ole ka‘u he ho‘ohalahala iä käkou. ‘O ke ‘ano ia o känaka. Ke komo mai na‘e ka politika i loko o ia ‘ano nïnau, hele a pupuka loa. ‘O ia nö ka‘u i ‘ike ai ma luna o ke kïwï, kahi e hö‘ike ‘ia ana ka ho‘olaha a ka Pelekikena Biden no ka ho‘omalolo kaua ‘ana ma Gaza. E hö‘ike ana ‘o ia ala no käna hana e paipai ana i nä ‘ao‘ao ‘elua e ho‘öki i ia hana. ‘Oiai ‘o ka pau ‘ana këia o kona wä ma loko o ia külana, na kekahi pelekikena aku ia e ho‘okö ai i ia hana, ‘o ia ho‘i, na Trump. ‘A‘ole nö a he wä, pane maila ‘o ia ala ma o ke külelepaho, me ke kaena ho‘i no käna hana ma ia ‘aelike. ‘O ka ‘oia‘i‘o, ‘a‘ole nö i kö ia ‘aelike. Koe aku ka pülima ‘ana o nä ‘ao‘ao ‘elua. A mai poina, he pülima wale nö ia. Inä e loli ka mana‘o, e hahana hou mai ana ke kaua. Koe aku ia.

Eia nö au ke käkau nei ma mua o ko Biden ha‘i‘ölelo hope ma mua o ka ha‘alele ‘ana i kona külana. ‘A‘ole hiki ia‘u ke ‘ike i ka mea e hiki mai ana. Ua ‘ike ‘ia na‘e ke ‘ano politika o këia paipai ‘ana i ka ‘aelike. ‘O ia ho‘i, he mea nui i ia mau ka‘aka lä a ‘elua ka ili ‘ana mai o ka hanohano ma luna o läua. Me he mea lä, ua hapa mai ke ko‘iko‘i o ia mea he mälama maluhia i mua o ka hanohano. Mai kuhihewa, e ka makamaka, ‘a‘ole au e ho‘oha‘aha‘a nei i ia mea he külana maluhia ma Gaza. ‘O ka ho‘omaka wale nö na‘e ia o ka polapola ‘ana o ko laila pono. Eia ke koe nei ke kükulu hou ‘ana i nä hale, nä alanui, nä paipu wai, ka ‘önaehana uila, a ia mea aku ia mea aku. Ke ho‘ohalahala nei na‘e au i ke ‘ano ‘älunu o ia mea he politika. ‘O ia ke kumu i ho‘ouka ‘ia ai ia kaua!