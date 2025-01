Scoreboard – January 17, 2025

From as low as $12.95 /mo.

Already a Honolulu Star-Advertiser subscriber? Log in now to continue reading.

Calendar

TODAY

BASKETBALL

ILH boys, Varsity II: Island Pacific at Damien, 5 p.m.; Hanalani at Hawaii Baptist, 6:30 p.m.

ILH girls, Varsity II: Mid-Pacific at Hawaii Baptist, 5 p.m.

OIA East girls: Kailua at Moanalua; (JV at 5:30 p.m.; varsity to follow); Kaiser at

Kalani (JV at 5:30 p.m.; varsity to follow); Castle at McKinley (JV at 5:30 p.m.; varsity to follow); Kaimuki at Kahuku (varsity at

6 p.m.); Farrington at Roosevelt (varsity at 6 p.m.).

Don't miss out on what's happening! Stay in touch with breaking news, as it happens, conveniently in your email inbox. It's FREE! Email Sign Up By clicking to sign up, you agree to Star-Advertiser's and Google's Terms of Service and Privacy Policy. This form is protected by reCAPTCHA.

OIA West girls: Mililani at Radford (JV at 5:30 p.m.; varsity to follow); Pearl City at Leilehua (JV at 5:30 p.m.; varsity to follow); Kapolei at Nanakuli (JV at 5:30 p.m.; varsity to follow); Aiea at Waipahu (varsity at 6 p.m.).

FOOTBALL

High school: Polynesian Bowl, 4 p.m. at Kamehameha.

GOLF

Champions Mitsubishi Electric

Championship, second round, 10 a.m. at Hualalai Resort Golf Club.

SOCCER

ILH boys: ‘Iolani at Mid-Pacific, 4:15 p.m.

ILH girls: Pac-Five vs. Le Jardin, 4:15 p.m. at Kapiolani Park field No. 2.

OIA Division I girls: Tournament. Fifth place, Kapolei vs. Moanalua, 5:30 p.m. Third place, Kaiser vs. Campbell, 7 p.m. Games at Moanalua.

OIA Division II girls: Tournament. Fifth place, Farrington vs. Aiea, 5:30 p.m.; Third place, Roosevelt vs. Radford, 7 p.m. Games at Farrington.

TENNIS

College men: Hawaii vs. Hawaii Pacific,

5 p.m. at Kailua Raquet Club.

College women: Washington vs. Hawaii,

3 p.m. at UH Tennis Complex.

VOLLEYBALL

College men: Princeton vs. Hawaii, 7 p.m. at SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center.

WRESTLING

ILH: girls, round robin tournament; boys, dual meets, 4:30 p.m. at Punahou.

SATURDAY

BASKETBALL

Big West men: CSU Bakersfield vs.

Hawaii, 7 p.m. at SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center.

ILH boys, Varsity I: Saint Louis vs.

University, 1:30 p.m. at McKinley; Maryknoll at Kamehameha, 5 p.m.; Punahou at ‘Iolani, 5 p.m.

ILH boys, Varsity II: Le Jardin vs. Assets, 5:30 p.m. at Damien; Hawaiian Mission at Damien, 7 p.m.

ILH boys, Varsity I-AA: Maryknoll at ‘Iolani, 3:30 p.m.; Punahou at Saint Louis, 4 p.m.

ILH girls, Varsity I: Kamehameha at

Maryknoll, 6:30 p.m.

ILH girls, Varsity II: Sacred Hearts at

Hanalani, 10 a.m.; Damien vs. University,

noon at McKinley.

ILH girls, Varsity I-AA: Punahou at ‘Iolani, 2 p.m.

ILH girls, Varsity III: Le Jardin at Hawaiian Mission, 7:30 p.m.

OIA East boys: Farrington at McKinley.

JV at 5:30 p.m.; varsity to follow.

CANOE PADDLING

ILH: Event No. 5, 8:30 a.m.; Magic Island to Kewalos to Walls and back.

GOLF

Champions Mitsubishi Electric

Championship, final round, 10 a.m. at Hualalai Resort Golf Club.

PRECISION AIR RIFLERY

ILH: Sacred Hearts vs. Pac-Five (girls) at Our Redeemer Lutheran Church; Saint Louis at Mid-Pacific (boys); Island Pacific at Kamehameha. Matches start at 9 a.m.

SOCCER

ILH girls: Damien at Punahou I-AA, 10 a.m.

OIA Division I girls: Tournament, final, Waipahu vs. Mililani, 7 p.m. at Kaiser.

OIA Division II girls: Tournament, final, Waialua vs. Kailua, 5 p.m. at Kaiser.

WRESTLING

ILH: Open Tournament, 9 a.m. at Punahou.

OIA: Meets at Kahuku, Moanalua and

Kalani starting at 9 a.m.

SOCCER

OIA Tournaments

Girls Division I

Thursday

Semifinals

Mililani 2, Campbell 0

Waipahu 1, Kaiser 0, 2 OT

Wednesday

Fifth-place semifinals

Kapolei 1, Kalaheo 0, 2OT

Moanalua 5, Pearl City 2

Girls Division II

Thursday

Semifinals

Waialua 6, Roosevelt 1

Kailua 4, Radford 0

First Round

Radford 4, Farrington 1

Roosevelt 2, Aiea 1

ILH

Thursday

Boys Varsity

Kamehameha 4, Punahou 2

Pac-Five 1, Saint Louis 0

Le Jardin 5, Damien 0

GOLF

Champions Mitsubishi

Electric Championship

At Hualalai Resort Golf Club

First Round

Thursday

Ricardo Gonzalez 33-32 — 65

Miguel Angel Jimenez 33-32 — 65

Stephen Ames 32-34 — 66

Alex Cejka 33-33 — 66

Joe Durant 34-33 — 67

Ernie Els 35-32 — 67

Timothy O’Neal 35-32 — 67

Brett Quigley 33-34 — 67

Vijay Singh 33-34 — 67

Darren Clarke 34-34 — 68

Fred Couples 35-33 — 68

Harrison Frazar 34-34 — 68

Paul Broadhurst 34-35 — 69

Ken Duke 35-34 — 69

Jay Haas 34-35 — 69

Mark Hensby 34-35 — 69

Jerry Kelly 33-36 — 69

Justin Leonard 35-34 — 69

Rod Pampling 34-35 — 69

Steven Alker 36-34 — 70

Doug Barron 32-38 — 70

Tom Lehman 35-35 — 70

Ken Tanigawa 37-33 — 70

Stewart Cink 36-35 — 71

Steve Flesch 36-35 — 71

Fred Funk 36-35 — 71

Retief Goosen 36-35 — 71

Thongchai Jaidee 34-37 — 71

Lee Janzen 36-35 — 71

Bernhard Langer 36-35 — 71

Corey Pavin 37-34 — 71

Steve Stricker 37-34 — 71

David Toms 36-35 — 71

Y.E. Yang 36-35 — 71

K.J. Choi 36-36 — 72

David Duval 38-34 — 72

Scott McCarron 38-34 — 72

Rocco Mediate 37-35 — 72

Stephen Dodd 36-37 — 73

Scott Dunlap 36-37 — 73

Olin Browne 39-36 — 75

Mike Weir 38-37 — 75

Second-Round Tee Times

Today

All golfers start on Tee No. 1

10 a.m. — Scott Dunlap, Olin Browne, Mike Weir

10:11 a.m. — Rocco Mediate, K.J. Choi, Stephen Dodd

10:22 a.m. — Bernhard Langer, Scott McCarron, David Duval

10:33 a.m. — Y.E. Yang, Stewart Cink, Steve Stricker

10:44 a.m. — Thongchai Jaidee, Retief Goosen, David Toms

10:55 a.m. — Corey Pavin, Lee Janzen, Steve Flesch

11:06 a.m. — Ken Tanigawa, Steven Alker, Fred Funk

11:17 a.m. — Jerry Kelly, Tom Lehman, Doug Barron

11:28 a.m. — Ken Duke, Rod Pampling, Paul Broadhurst

11:39 a.m. — Jay Haas, Justin Leonard, Mark Hensby

11:50 a.m. — Harrison Frazar, Darren Clarke, Fred Couples

12:01 p.m. — Joe Durant, Vijay Singh, Ernie Els

12:12 p.m. — Stephen Ames, Brett Quigley, Tim O’Neal

12:23 p.m. — Ricardo Gonzalez, Miguel Angel Jiménez, Alex Cejka

The American Express

At La Quinta Country Club (par 72, 7060

At Pete Dye Stadium Course (par 72, 7210 yards)

At PGA West – Nicklaus Private Course (par 72, 7147 yards)

First Round

Thursday

J.T. Poston 30-32pg — 62

Justin Lower 32-31l — 63

Joel Dahmen 31-33pg — 64

Jason Day 33-31l — 64

Chris Kirk 31-33l — 64

Matti Schmid 32-32pg — 64

J.J. Spaun 34-30l — 64

Harry Higgs 32-33pg — 65

Rico Hoey 32-33l — 65

Charley Hoffman 31-34l — 65

Mark Hubbard 34-31pg — 65

Sepp Straka 33-32pg — 65

Jackson Suber 33-32pe — 65

Nick Taylor 31-34pe — 65

Michael Thorbjornsen 33-32l — 65

Alejandro Tosti 32-33pg — 65

Carson Young 32-33pe — 65

Quade Cummins 32-34l — 66

Ben Griffin 33-33pg — 66

Harry Hall 33-33pg — 66

Lee Hodges 34-32pg — 66

Billy Horschel 33-33l — 66

Beau Hossler 34-32pg — 66

Ben Martin 33-33pg — 66

Keith Mitchell 33-33l — 66

Ryan Palmer 32-34l — 66

Will Zalatoris 33-33l — 66

Trevor Cone 34-33pg — 67

Nick Dunlap 34-33l — 67

Ryan Gerard 34-33pg — 67

Chris Gotterup 33-34pg — 67

Ryo Hisatsune 34-33pg — 67

Rikuya Hoshino 35-32l — 67

Michael Kim 33-34pg — 67

Francesco Molinari 33-34pg — 67

Taylor Moore 34-33pg — 67

Henrik Norlander 35-32pg — 67

John Pak 35-32l — 67

Chad Ramey 32-35pg — 67

Antoine Rozner 33-34pg — 67

Sam Ryder 34-33l — 67

Isaiah Salinda 37-30l — 67

David Skinns 33-34pg — 67

Justin Thomas 35-32l — 67

Sami Valimaki 36-31pg — 67

Others

Patrick Cantlay 35-33l — 68

Si Woo Kim 33-35l — 68

Brandt Snedeker 34-34l — 68

Nico Echavarria 33-36l — 69

Tony Finau 33-36l — 69

Rickie Fowler 35-34l — 69

Zach Johnson 34-35l — 69

Cameron Young 33-36pg — 69

Wyndham Clark 34-37l — 71

Matt Kuchar 35-36pe — 71

Chan Kim 37-38pe — 75

Hero Dubai Desert Classic Scores

At Dubai, United Arab Emirates

First Round

Thursday

David Ford, United States 33-32 — 65

Ricardo Gouveia, Portugal 33-32 — 65

David Micheluzzi, Australia 33-32 — 65

Guido Migliozzi, Italy 33-33 — 66

Ewen Ferguson, Scotland 33-34 — 67

Calum Hill, Scotland 34-33 — 67

Mike Lorenzo-Vera, France 34-33 — 67

Jason Scrivener, Australia 34-33 — 67

Laurie Canter, England 33-35 — 68

Todd Clements, England 35-33 — 68

Ryan Fox, New Zealand 33-35 — 68

Daniel Hillier, New Zealand 33-35 — 68

Casey Jarvis, South Africa 34-34 — 68

BASKETBALL

COLLEGE MEN

Thursday

EAST

Appalachian St. 62, Old Dominion 43

Bryant 89, Albany 79

Coppin St. 88, Cheyney 62

Delaware 84, Stony Brook 74

Elon University 65, Drexel 54

Fairfield 70, Niagara 66

Iona 82, Canisius 61

James Madison 67, Marshall 64

Longwood 82, High Point 80

Maine 57, NJIT 44

Marist 56, Saint Peter’s 51

New Hampshire 79, UMBC 76

Quinnipiac 81, Merrimack 76

Rider 66, Mount St. Mary’s 60

Siena 93, Sacred Heart 75

Southern Indiana 80, Lindenwood 73

Temple 88, Memphis 81

Texas-El Paso 72, Liberty 70

Towson 65, Hofstra 60

Vermont 72, Binghamton 64

William & Mary 67, Hampton 64

SOUTH

Austin Peay 97, Eastern Kentucky 90, OT

Charleston 67, Campbell 61

Florida Gulf Coast 82, West Georgia 60

Ga. Southern 88, Coastal Carolina 87, OT

Jacksonville 64, North Alabama 60

Jacksonville St. 63, Louisiana Tech 61

Kennesaw St. 75, Sam Houston St. 69, OT

Monmouth-NJ 72, North Carolina A&T 63

New Mexico St. 59, Florida International 52

North Florida 92, Central Arkansas 80

Queens Univ. of Charlotte 95, Stetson 60

SE Missouri St. 77, Tennessee Tech 70

Tenn-Martin 68, Eastern Illinois 63

UNC Wilmington 80, Northeastern 72

Utah Valley 85, Texas-Arlington 83, OT

SIU Edwardsville at Tennessee St.

MIDWEST

Arkansas St. 83, UL Lafayette 63

Lipscomb 87, Bellarmine 53

Minnesota 84, Michigan 81, OT

Morehead St. 51, Western Illinois 47

North Dakota State 71, Kansas City 64

Northwestern 76, Maryland 74, OT

Rutgers 85, Nebraska 82

South Dakota 92, Oral Roberts 82

South Dakota State 109, North Dakota 73

Tarleton State 67, California Baptist 57

WEST

CSU Northridge 83, Hawaii 60

Grand Canyon 88, Abilene Christian 58

Idaho State 70, Montana St. 67

Loyola Marymount 57, Santa Clara 54

Montana 63, Weber St. 59

Northern Arizona 77, Sacramento State 53

Northern Colorado 72, Portland St. 69

Oregon St. 97, Gonzaga 89, OT

Portland 84, Pacific 81, OT

San Francisco 80, Pepperdine 63

Seattle 82, Utah Tech 62

UC Davis 65, Cal Poly SLO 54

UC Irvine 82, CSU Fullerton 62

UC San Diego 80, Long Beach St. 54

UC Santa Barbara 66, UC Riverside 63

Washington St. 65, San Diego 61

ILH

Thursday

Boys Varsity

Punahou 52, Maryknoll 48

Top scorers—Pun: Tanoa Scanlan 26, Ethan Chung 13. Mary: Nixis Yamauchi 13, Rome Lilio 10, Mission Uperesa-Thomas 10.

Boys Varsity II

Kamehameha 53, Maryknoll 15

Top scorers—KS: Chase Tamashiro 14, Kama Carroll 11.

Punahou 58, ‘Iolani 50

Top scorers—Pun: Drew Ogata 16, Holden Hines 10. ‘Iol: Corbin Peleiholani-Kuhns 16, DJ Hu 11

COLLEGE WOMEN

Thursday

Top 25

No. 2 South Carolina 76,

No. 19 Alabama 58

No. 3 Notre Dame 81,

No. 17 Georgia Tech 66

No. 7 Texas 74, Auburn 67

No. 9 Ohio State 80, Wisconsin 69

No. 11 Kansas State 62, Arizona 47

No. 13 Oklahoma 80, Missouri 63

No. 14 North Carolina 64, SMU 33

No. 15 Tennessee 86, Mississippi State 73

No. 16 Duke 72, No. 18 California 38

No. 21 NC State 83, Pittsburgh 67

ILH

Thursday

Girls Varsity

Maryknoll 47, Punahou 29

Top scorers—Mary: Pua Herrington 19, Hailey Perez 9. Pun: Ahnastaziah Wright 9

Kamehameha 60, ‘Iolani 49

Top scorers-—KS: Nihoa Dunn 21, Kapomaikai Nakakura 13. ‘Iol—Justice Kekauoha 15, Rayah Soriano 13, Mia Frye 10.

Girls Varsity II

Sacred Hearts 39, University 26

Top scorers—Cayleelah Semisi-Hunkin 12. ULS: Kylie Oshita 14

BIIF

Wednesday

Girls Varsity

Kamehameha-Hawaii 63, Kealakehe 11.

Top scorers—KSH: Kacie Febo-

Santiago 23, Shailan Benevides 19. Keal: Pricilla A 4.

Konawaena 73, Keaau 9. Top scorers—Kona: Caysea Kaupu 11.

Girls JV

Konawaena 59, Keaau 16

Thursday

Girls Varsity

Konawaena 55, Kohala 24

Top scorers—Kona:Mikela S. Harrell 11, Haikela Hiraishi 10. Koh: Kalia Marquez 6.

Boys Varsity

Hawaii Prep 64, Kohala 52

Top scorers-—HPA: Vander Eberhard 18, Kingdon Simmons 14, Micah Yamasaki 11, Cam Root 11. Koha: Isaac Salvador-Libron 15, Jayden Hook 14, Dillon Oandasan 12.

Boys JV

Hawaii Prep 54, Kohala 49