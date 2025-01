Scoreboard – January 20, 2025

From as low as $12.95 /mo.

Calendar

TODAY

SOCCER

ILH boys: Mid-Pacific at Punahou, 4 p.m.; Damien at Saint Louis, 4:15 p.m.; Le Jardin vs. Pac-Five, 4:30 p.m. at Kamehameha; ‘Iolani at Kamehameha, 6:30 p.m.

OIA Division I boys: Tournament, first round. At Kapolei, Aiea vs. Roosevelt,

5:30 p.m.; Moanalua vs. Kapolei, 7 p.m.

At Kaiser, Kailua vs. Radford, 5:30 p.m.; Pearl City vs. Kaiser, 7 p.m.

TUESDAY

BASKETBALL

ILH boys, Varsity I: Saint Louis at

Kamehameha, 6 p.m.; University at ‘Iolani, 6:30 p.m.; Mid-Pacific at Punahou,

6:30 p.m.

ILH boys, Varsity II: Island Pacific at Damien, 6:30 p.m.; Assets at Hawaii

Baptist, 6:30 p.m.

ILH girls, Varsity I: Kamehameha at ‘Iolani, 5 p.m.; Maryknoll at Punahou, 5 p.m.

ILH girls, Varsity II: Sacred Hearts at Damien, 5 p.m.; Mid-Pacific vs. University, 5 p.m. at Hawaii Baptist; Hawaii Baptist at Hanalani, 6 p.m.

OIA East boys: Kaiser at Kailua; Kalani at Kahuku; Farrington at Kaimuki; Castle at Kalaheo; Moanalua at McKinley. JV at

5:30 p.m.; varsity to follow.

OIA West boys: Campbell at Mililani; Nanakuli at Leilehua; Radford at Aiea; Pearl City at Waipahu; Waialua at Waianae. JV at 5:30 p.m.; varsity to follow.

SOCCER

OIA Division I boys: Tournament,

quarterfinals. At Mililani, Moanalua/Kapolei winner vs. Castle, 5:30 p.m.; Aiea/Roosevelt winner vs. Mililani, 7 p.m. At Farrington: Pearl City/Kaiser winner vs. Campbell, 5:30 p.m.; Kailua/Radford winner vs. Kalani, 7 p.m.

BASKETBALL

COLLEGE MEN

Sunday

EAST

Maryland 69, Nebraska 66

Massachusetts 82, La Salle 60

Temple 80, Tulane 77

SOUTH

Florida Atlantic 75, Rice 73

Memphis 77, Charlotte 68

Texas Christian 74, Baylor 71

MIDWEST

Cleveland St. 73, IU Indy 62

Michigan 80, Northwestern 76, OT

Michigan St. 80, Illinois 78

Youngstown St. 73, Green Bay 69

Robert Morris 81, Milwaukee 79

PacWest

Saturday

At Costa Mesa, Calif.

Vanguard 91, Hawaii Pacific 89, OT.

Point leaders—Van: Leonard Turner 24,

Aibigho Ujadughele 23, Jackson Larsen 15, Anthony Tello 12, Bryson Metz 10. HPU: Pavle Kuzmanovic 24, Avi Halperp 17, Joshua West 17, Charlie Weber 15.

Rebound leaders—Van: Larsen 13. HPU: West 13, Kuzmanovic 10. Assist leaders—Van: Micah Swartz 3. HPU: Halperp 4.

At Azusa, Calif.

Hawaii Hilo 69, Azusa Pacific 63. Point leaders—Hilo: Jake Kosakowski 20, Julio Montes II 17, Isaiah Hinds 12. AP: Charlie Gehler 12, Maui Sze 12, Kaleb Taylor 10. Rebound leaders—Hilo: Hinds 6. AP:

Michael Saba 9, Taylor 9. Assist leaders—Hilo: Montes II 6. AP: Sze 4.

COLLEGE WOMEN

Sunday

Top 25

No. 2 South Carolina 101,

No. 13 Oklahoma 60

No. 3 Notre Dame 88, SMU 64

No. 4 USC 73, Indiana 66

No. 5 LSU 80, Florida 63

No. 6 Connecticut 96, Seton Hall 36

Penn State 62, No. 9 Ohio State 59

No. 11 Kansas State 81, Arizona State 69

No. 12 Kentucky 78, Georgia 64

No. 14 North Carolina 75, Pittsburgh 58

Vanderbilt 71, No. 15 Tennessee 70

No. 16 Duke 74, Stanford 49

No. 17 Georgia Tech 89, Clemson 65

No. 18 California 67, Wake Forest 55

No. 19 Alabama 94, Arkansas 62

No. 20 West Virginia 82, Iowa State 68

No. 21 NC State 73, Virginia 68

No. 22 Michigan State 86, Illinois 68

No. 24 Minnesota 87, Northwestern 82

PacWest

Saturday

At San Diego

Point Loma 75, Chaminade 57. Point leaders—PL: Tavia Rowell 13. CU: Sameera Elmasri 24, Kali Jones 10. Rebound

leaders—PL: Annika Thayer 8. CU: Jones 7. Assist leaders—PL: Kaylee Byon 7. CU:

Dezaray Carter 3, Elmasri 3.

At Costa Mesa, Calif.

Vanguard 82, Hawaii Pacific 47. Point leaders—Van: Emma Schaaf17, Jaryn

Madsen15, Halle Si’i 15, Ashlin Crabtree 13. HPU: Morgan Hawkins 16. Rebound

leaders—Van: Sarah Matossian 11. HPU: Megan Jones 7. Assist leaders—Van: Si’i 5. HPU: Allison Ross 2.

At Azusa, Calif.

Azusa Pacific 66, Hawaii Hilo 47. Point leaders— AP: Kelly Heimburger 17. Hilo: KeanuMarie Huihui 19. Rebound leaders— AP: Rome Falcocchia 7. Hilo: Keirstyn

Agonias 7, Jazmine Soto 7. Assist leaders—AP: 6 players with 2. Hilo: Kaile Cruz 3.

ILH STANDINGS

Boys Varsity I W L GB

Saint Louis 7 0 -—

Punahou 5 1 1½

University 3 3 3½

`Iolani 2 3 4

Maryknoll 2 4 4½

Kamehameha 1 5 5½

Mid-Pacific 1 5 5½

Girls Varsity I W L GB

Kamehameha 6 0 —

‘Iolani 3 3 3

Maryknoll 3 3 3

Punahou 0 6 6

Boys Varsity II W L GB

Damien 6 0 —

Le Jardin 6 1 ½

Hanalani 5 3 2

Hawaii Baptist 4 3 2½

Hawaiian Mission 3 6 4½

Assets 1 5 5

Island Pacific 0 7 6½

Girls Varsity II W L GB

Hanalani 9 0 —

Hawaii Baptist 8 1 1

Damien 6 3 3

Sacred Hearts 4 5 5

Mid-Pacific 3 6 6

University 0 9 9

Boys Varsity I-AA W L GB

Kamehameha 4 0 -—

Saint Louis 4 1 ½

Punahou 2 2 2

‘Iolani 1 4 3½

Maryknoll 0 4 4

Girls Varsity I-AA W L GB

Kamehameha 6 2 —

‘Iolani 3 6 3½

Punahou 1 8 5½

Girls Varsity III W L GB

Hawaiian Mission 7 0 —

St. Andrew’s 4 3 3

Le Jardin 3 3 3½

La Pietra 1 4 5

Island Pacific 0 5 6

Saturday

Girls Varsity I

Kamehameha 67, Maryknoll 40. Top scorers—KS: Kapomaikai Nakakura 18,

Nihoa Dunn 14. Mary: Pua Herrington 15.

Boys Varsity II

Le Jardin 62, Assets 28

Damien 74, Hawaiian Mission 26

Boys Varsity I-AA

Saint Louis 59, Punahou 38

Girls Varsity II

Hanalani 74, Sacred Hearts 14

Girls Varsity III

Hawaiian Mission 45, Le Jardin 27