Scoreboard – January 23, 2025

From as low as $12.95 /mo.

Already a Honolulu Star-Advertiser subscriber? Log in now to continue reading.

Calendar

TODAY

BASKETBALL

Big West women: UC Davis vs. Hawaii,

7 p.m. at SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center.

ILH boys, Varsity I: Mid-Pacific at ‘Iolani,

5 p.m.; Saint Louis at Punahou, 5 p.m.;

University at Maryknoll, 6 p.m.

Don't miss out on what's happening! Stay in touch with breaking news, as it happens, conveniently in your email inbox. It's FREE! Email Sign Up By clicking to sign up, you agree to Star-Advertiser's and Google's Terms of Service and Privacy Policy. This form is protected by reCAPTCHA.

ILH boys, Varsity II: Assets at Damien,

5 p.m.; Le Jardin at Hawaii Baptist, 6 p.m.

ILH girls, Varsity I: Kamehameha at Punahou, 6:30 p.m.; Maryknoll at ‘Iolani, 6:30 p.m.

ILH girls, Varsity II: Hanalani vs. University, 5 p.m. at Sacred Hearts; Mid-Pacific at Damien, 6:30 p.m.; Hawaii Baptist at

Sacred Hearts, 6:30 p.m.

OIA East boys: Kailua at Roosevelt;

Kahuku at Kaiser; Kaimuki at Kalani;

Kalaheo at Farrington; Castle at Moanalua. JV at 5:30 p.m.; varsity to follow.

OIA West boys: Mililani at Kapolei;

Leilehua at Campbell; Radford at Nanakuli; Waipahu at Aiea; Pearl City at Waialua.

JV at 5:30 p.m.; varsity to follow.

SOCCER

ILH boys: Punahou at ‘Iolani; Mid-Pacific at Kamehameha; Damien vs. Pac-Five at Kapiolani Park field No. 1; Saint Louis at

Le Jardin. Games start at 4:15 p.m.

OIA Division I boys: Tournament,

semifinals, Kailua vs. Campbell, 5:30 p.m.; Castle vs. Mililani, 7 p.m. Games at Kaiser.

OIA Division II boys: Tournament,

semifinals. At Kahuku: Waianae/Kalaheo winner vs. Waipahu, 5:30 p.m.; McKinley/Leilehua winner vs. Kahuku, 7 p.m.

FRIDAY

BASKETBALL

ILH girls, Varsity II: Hanalani at

Mid-Pacific, 6 p.m.

ILH girls, Varsity III: Island Pacific at

La Pietra, 6 p.m.

OIA girls Division I: Tournament, first round, Farrington at Leilehua; Pearl City at Kailua; Roosevelt at Nanakuli; Radford at Kalani. Games start at 6 p.m.

OIA girls Division II: Tournament, first round, McKinley at Waianae; Waipahu at Kaiser. Games start at 6 p.m.

SOCCER

OIA Division I boys: Tournament. Fifth place, Kaiser/Kalani winner vs. Kapolei/Roosevelt winner, 5:30 p.m. Third place, Kailua/Campbell loser vs. Castle/Mililani loser, 7 p.m. Games at Farrington.

WATER POLO

College women: Rainbow Invitational,

Arizona State vs. Biola, 4:30 p.m.; Loyola Marymount vs. Hawaii, 7 p.m. at Duke

Kahanamoku Aquatic Complex.

SOCCER

OIA

Boys Division I Tournament

Tuesday

Quarterfinals

Mililani 3, Roosevelt 0

Castle 2, Kapolei 1

Campbell 3, Kaiser 2, 2OT

Kailua 2, Kalani 1, 2OT

BIIF

Wednesday

Girls Varsity

Kamehameha-Hawaii 1, Hawaii Prep 0. Goal scorer: Madisyn Meyers.

BASKETBALL

COLLEGE MEN

Wednesday

EAST

American U. 68, Lehigh 67

Army 76, Holy Cross 71

James Madison 74, Old Dominion 60

Lafayette 80, Loyola (Md.) 59

Longwood 77, Radford 74

Massachusetts 74, George Washington 61

Navy 62, Boston U 47

St. John’s 79, Xavier 71, OT

VMI 91, Furman 82

SOUTH

Baylor 70, Kansas State 62

Charlotte 69, South Florida 61

Clemson 86, Syracuse 72

East Tenn. St. 85, Western Carolina 58

Florida 70, South Carolina 69

Georgia Tech 71, Virginia Tech 64

High Point 86, South Carolina Upstate 77

Houston 70, Utah 36

Kansas 74, Texas Christian 61

Mercer 79, UNC Greensboro 78

North Texas 76, Temple 67

Presbyterian 71, Charleston Southern 61

Texas A&M 63, Mississippi 62

UNC Asheville 61, Gardner-Webb 53

Wofford 79, The Citadel 68

MIDWEST

Arkansas 68, Georgia 65

Cleveland St. 65, Detroit Mercy 50

Drake 81, Valparaiso 71

IU Indy 86, Green Bay 77

Illinois-Chicago 78, Evansville 67

Loyola-Chicago 70, Fordham 66

Milwaukee 95, Wright St. 79

Murray St. 74, Southern Illinois 64

Northwestern 79, Indiana 70

Oakland 76, Purdue Fort Wayne 72

Robert Morris 72, Youngstown St. 70

Saint Louis 64, La Salle 52

Southern California 78, Nebraska 73

WEST

California 77, Florida State 68

Colorado St. 75, Boise St. 72

San Diego St. 77, Air Force 76, OT

Stanford 88, Miami 51

Utah St. 90, Nevada 69

Big West Standings

Conference Overall

W L Pct. GB W L

UC Irvine 7 0 1.000 — 17 2

UC San Diego 5 2 .714 2 15 4

UC Davis 5 3 .625 21⁄2 11 8

UCSB 4 3 .571 3 12 6

CS Northridge 4 3 .571 3 12 6

Hawaii 4 3 .571 3 12 6

UC Riverside 4 3 .571 3 11 8

CSU Bakersfield 3 4 .429 4 9 10

Long Beach St. 3 4 .429 4 7 12

CS Fullerton 1 7 .125 61⁄2 6 14

Cal Poly 0 8 .000 71⁄2 6 14

Today

Hawaii at UC Davis, 4 p.m.

Cal State Bakersfield at Cal State Fullerton

Long Beach State at Cal State Northridge

UC Irvine at UC Riverside

UC Santa Barbara at UC San Diego

Saturday

Hawaii at UC Irvine, 5 p.m.

Long Beach State at Cal Poly

UC Santa Barbara at Cal State Fullerton

UC Riverside at Cal State Bakersfield

Cal State Northridge at UC San Diego

COLLEGE WOMEN

Wednesday

Top 25

No. 4 USC 79, Purdue 37

No. 6 Connecticut 100, Villanova 57

Oklahoma State 60, No. 9 TCU 59

No. 16 West Virginia 89, Arizona State 59

No. 21Michigan State 82, Penn State 61

No. 24 Michigan 70, No. 23 Minnesota 65

Big West Standings

Conference Overall

W L Pct. GB W L

UC Irvine 6 1 .857 — 12 5

Long Beach St. 6 1 .857 — 10 6

UC Davis 6 2 .750 1⁄2 12 6

Hawaii 5 2 .714 1 11 6

UC Riverside 4 3 .571 2 8 9

UCSB 4 3 .571 2 10 7

UC San Diego 4 3 .571 2 8 11

Cal Poly 3 5 .375 31⁄2 8 10

CSU Bakersfield 1 6 .143 5 1 16

CS Northridge 1 6 .143 5 3 13

CS Fullerton 0 8 .000 61⁄2 2 16

Today

UC Davis at Hawaii, 7 p.m.

UC Riverside at UC Irvine

Cal State Northridge at Long Beach State

Cal State Fullerton at Cal State Bakersfield

UC San Diego at UC Santa Barbara

Saturday

UC Irvine at Hawaii, 7 p.m.

Cal Poly at Long Beach State

UC San Diego at Cal State Northridge

Cal State Fullerton at UC Santa Barbara

Cal State Bakersfield at UC Riverside

ILH

Wednesday

Boys Varsity I-AA

Kamehameha 68, ‘Iolani 39. Top

scorers—KS: Kama Carroll 17, Chase Tamashiro 10. Iol: Corbin Peleiholani-Kuhns 13.

Girls Varsity I-AA

Kamehameha 52, Punahou 16. Top scorers—KS: Lanakila Nitta 16. Pun:

Chandelle Dumbrique 3, Anolani Leafchild 3.

Girls Varsity III

Le Jardin 43, Island Pacific 17. Top

scorers—LeJ: Gianna Burks 17, Brooklyn Barrett 12. IPA: Adelynne Banquil 11.

St. Andrew’s 2, La Pietra 0 (forfeit)

Tuesday

Boys Varsity II

Damien 82, Island Pacific 31

Girls Varsity II

Damien 28, Sacred Hearts 25

Hanalani 54, Hawaii Baptist 40

OIA

Boys Varsity Standings

Eastern Division Western Division

Kailua 9-0 — Leilehua 9-0 —

Kahuku 7-1 11⁄2 Mililani 8-1 1

Kaiser 6-2 21⁄2 Kapolei 7-1 11⁄2

Moanalua 5-3 31⁄2 Campbell 6-3 2

Roosevelt 4-4 41⁄2 Nanakuli 4-4 41⁄2

Castle 4-4 41⁄2 Radford 4-4 41⁄2

Kalani 3-5 51⁄2 Aiea 4-4 41⁄2

Kalaheo 3-5 51⁄2 Waipahu 3-5 51⁄2

Farrington 3-5 51⁄2 Waianae 1-8 8

Kaimuki 1-7 71⁄2 Pearl City 0-8 81⁄2

McKinley 0-9 9 Waialua 0-8 81⁄2

Eastern Division

Tuesday’s Results

Boys Varsity

Kailua 51, Kaiser 39

Kahuku 60, Kalani 37

Farrington 62, Kaimuki 57

Castle 58, Kalaheo 56, 2OT

Moanalua 57, McKinley 32

Boys JV

Kaiser 42, Kailua 38

Kahuku 74, Kalani 34

Farrington 66, Kaimuki 59

Castle 53, Kalaheo 12

Moanalua 55, McKinley 17

Saturday’s Results

Boys Varsity

Farrington 58, McKinley 54

Boys JV

Farrington 71, McKinley 39

Western Division

Tuesday’s Results

Boys Varsity

Aiea 61, Radford 47. Top scorers—Aiea: Taylor Moku 18, Noah Park 12, Hiki Kim Choy Keb Ah Lo 10. Rad: Isaiah Harmon 21, Andre Corpuz 11.

Mililani 76, Campbell 40

Waipahu 58, Pearl City 53

Waianae 57, Waialua 23

Leilehua 72, Nanakuli 44

Boys JV

Campbell 30, Mililani 24

Radford 54, Aiea 43

Waipahu 68, Pearl City 44

Waianae 51, DreamHouse 29

Leilehua 49, Nanakuli 34

Saturday’s Results

Boys Varsity

Leilehua 62, Campbell 34

Boys JV

Campbell 58, Leilehua 51

BIIF

Tuesday

Boys Varsity

Kamehameha-Hawaii 86, Kealakehe 67. Top scorers—KSH: Kiai Yasso 29, Kawohi Huihui 21, Kaikuakea Kahana-Rowe 19. Keal: DeMarion Olloway 19, Kamalu Pabre 18, Estavon Morales 11, DeMani

Olloway 10.

SOFTBALL

PacWest

Preseason Coaches Poll

(First-place votes in parentheses)

Pts 2024 Rec

1. Concordia (10) 120 39-14

2. Azusa Pacific (1) 106 31-21

3. Hawaii Hilo 88 25-17

4. Biola 87 18-26

5. Jessup 78 44-12*

T6. Dominican 59 19-24

T6. Vanguard 59 42-13*

8. Chaminade 48 15-21

T9. Academy of Art 28 12-32

T9. Hawaii Pacific 28 9-31

11. Menlo 27 *14-30

*—played last season in the NAIA’s Golden State Athletic Conference

Makua Alii

Wednesday

Ho’o Ikaika 14, Yankees 70’s 2

Sons of Hawaii 20, Fat Katz 70’s 7

Makules 17, Kupuna Kane 1

Aikane 20, Hui Ohana 11

Firehouse 7, Islanders 0

Sportsmen 15, Na Pueo 3

Bad Company 22, Waipio 7

Zen 13, Na Kahuna 12

Kanaks 14, Action 2

Golden Eagles 17, Go Deep 5

Fat Katz 21, Yankees 14

P.H. Shipyard 19, Kool Katz 7

Praise The Lord 25, Lohaki 10