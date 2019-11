Column: He lekapī no ke kokoleka pāhoehoe

Synopsis: I was surprised to find out that making fudge is not very difficult. But it does take some skill to stir and add ingredients at the same time! Read more

———

Aloha mai e nä hoa puni monamona. I këlä pule aku nei, æoiai e mäkaæikaæi ana i ke kapikala o æAmelika, æo ia hoæi æo Wakinekona, Mokuæäina æo Kolumebia, kiæi maila koæu hoahänau æo Judy a holo pü mäua ma luna o kona kaæa i ka æäkau no æelua paha hola a æoi, a höæea akula i kona hale ma Wilikinia Komohana. He æäina palapalaulu nani hoæi i nä kumuläæau like æole he nui e häæule ana ko läkou mau lau ma mua o ka hiki æana mai o ka Hoæoili. A he nui hewahewa nä wahi pana e mäkaæikaæi ai, a me nä kia hoæomanaæo hoæi o ka moæolelo o æAmelika.

Ma waena mai naæe o ia mau nani, æo kekahi mea aæu e hoæomaopopo mau ai, æo ia ko Judy aæo æana mai iaæu i ka hana kokoleka pähoehoe. æO ka lekapï, æaæole nö i ili mai, mai ko mäua mau küpuna mai. Ua käkau æia naæe ma hope o ke æeke kalima mahamelo, kekahi o nä mea e pono ai. I loko nö o koæu æano hemahema æakahi akahi hoæi i ia hana æo ka hoæomoæa mea æono, ua æano maæalahi. A i loko hoæi o koæu hoæokë æana i ka æai köpaæa (i mea hoæi e emi ai nä paona o kuæu wahi kino palupalu), he mea maikaæi ka hoæopaæa æana i ia æike, no ka mea, e lilo ke kokoleka pähoehoe i makana maikaæi e häæawi ai i nä hoa.

Eia nö nä mea e pono ai:

3 kïæaha köpaæa oneone

keæokeæo

5 æauneke waiü omoäea

æia a lele ka wai (æEä,

æaæole ia æo ka waiü kia!)

3/4 kïæaha waiü paka

12 æauneke æunu kokoleka

hapa momona

7 æauneke kalima maha-

melo

1 kïæaha walanuka i æokiæoki

æia a liæiliæi

1 puna kï käwina wanila

æO ia wale iho nö nä mea e komo ana i loko o ia mea æono. Ua aæoaæo maila koæu hoahänau æo ka mea e holo pono ai ka hana, æo ia hoæi, ka hoæomäkaukau mua æia o nä mea a pau, i maæalahi ka hoæokomo æia æana. He mea koæikoæi këia, no ka mea, i ka hoæokomo æana i ia mau mea me kekahi lima, e paæahana mau ana kekahi lima i ke käwili. Inä hemahema ia hana æo ke käwili, e päpaæa koke mai auaneæi a pau ka æono! E aho paha ka laulima.

Eia mai ke kaæina hana e lawelawe ai: E hoæoheheæe mua ‘ia ka waiü paka i loko o kekahi ipuhao hana kai – me ke käwili mau ‘ana. A laila, e hoæokomo liæiliæi aku i ka waiü omoäea a me ke köpaæa – mau ke käwili. æO ia käwili aku no ia no æehä minuke a paila ana ke kai. Me ia hoæomau aku nö i ke käwili, e hoæokomo æia ke kokoleka me ka mälie, a æo ke komo aku nö ia o ke kalima mahamelo. E käwili mau aku a æänoni pü æia nä mea a pau. æO ia ka wä e hoæokomo ai i ka walanuka a me ke käwina wanila. Mai nö a poina ke käwili!

A æänoni pono æia nä mea a pau (hoæokahi kala mai luna a lalo), lawa ke käwili. E ninini æia ke kai i loko o kekahi pä kini i häpala æia i ka waiü paka. I mea këia e hemo wale ai ka pähoehoe kokoleka mai loko mai o ka ipu hao, a pipili æole ai i nä æaoæao. E kahi pono a hemo mai ia mea æono a pau. Waiho a maæalili, a mäkü paæa hoæi, a laila, hiki ke æai. æAi päkiko ihola au (i mea wale nö e æike ai i ka æono a me ka æole), a he æono æiæo nö!

Mahalo ka höæike æia mai o ia lekapï ma hope o ke æeke. Noæu iho naæe, æaæole ka lekapï he lula paæa. Inä æaæole æono i ka walanuka, hiki nö ka makekemia!

