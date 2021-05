Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

Synopsis: A new law in Oklahoma will allow drivers who fear for their own safety to flee from a protest rally, and if they happen to run over a few protesters along the way, they are shielded from prosecution. Read more

Aloha mai käkou. I këlä pule aku nei, iaæu nö a lohe no ke kau mai o ia känäwai hou ma æOkalahoma näna e hoæämana nä mea kaæa e æauheæe naæaupö wale aku i kekahi haunaele e hahana mai ana, i mea e pakele ai ke ola a me ka æeha paha, he uluhua nö kai piæi mai i loko o kuæu naæau. Wahi a ke känäwai, inä auaneæi e æeha kekahi mea haunaele, a e make paha, i ka holo æia mai e ke kaæa, inä nö æaæohe wahi hewa o ka mea kalaiwa, a e ili aku naæe ka hewa ma luna o ka mea e haunaele ana a æäkeæakeæa ana i ka holo o ua kaæa nei. E paæi æia nö æo ia i ke kälä he $5000 ma ka nui, a e hoæopaæahao æia paha no hoæokahi makahiki ma ka nui, a e pili nö paha ia mau hoæopaæi a æelua i ka wä hoæokahi. I kau æia nö paha këia mau känäwai i mea e käohi ai i kauwahi häläwai höæeuæeu e mälama æia nei i këia wä e ka poæe ikaika o ka æili, ka poæe hoæi e æimi nei i ia mea æo ke külana kaulike o ka nohona.

I këlä pule aku nei, lohe akula nö au æo ka puka mai o ua nühou hoæouluhua nei no ka HB 1673, ua holo ia a e hoæomaka æia ana kona hoæokö æia i ka lä mua o Nowemapa o këia makahiki nö. He känäwai æino æiæo nö ia o kona hoæokae æana i ka poæe päæele. Inä paha e helu æia ka nui o nä mea kaæa ma loko o këlä mokuæäina, aia nö paha ka nui aku ma ka æaoæao o ka poæe æili keæokeæo. Pau nö hoæi ka nui o ka waiwai iä läkou. æO ka poæe päæele naæe, ua hapa loa mai nö ko läkou æike i nä pömaikaæi a ke kälä. Iä läkou nö e holoholo ai, ma luna nö ia o ko läkou waæa kaulua æumi ihu.

No laila, aia iä wai ka pömaikaæi i ke kau mai o ia känäwai hou? Aia nö paha ma ka æaoæao o ka poæe nui o ke kälä. I ala laumania ia no läkou e hiki aku ai i nä pahuhopu like æole a läkou e külia ai. æO ka poæe päæele naæe, æo ia noho æïnea nö a loli ia külana. A no laila, æaæohe wahi kaulike o ua känäwai lä. I loko nö o ka æölelo haku æepa a ka poæe i häpai i ia pila, no ke æano kaulike o ia känäwai, ua ahuwale nö naæe kona æano pülama i ka æaoæao o ka poæe æili puakea. I mea nö ia e paæa mau ai nä päæele ma lalo mai o ko läkou lä poæe haku. Aloha æino!

Eia ka mea æäpiki. Pehea e höæoiaæiæo ai i ka manaæo o ka poæe ma kahi häläwai höæeuæeu, he manaæo æino a he manaæo höæeha paha i ka poæe e käæaloæalo mai ana? Maliæa he makaæu ia e makaæu wale ai nö. Pehea lä e lilo ai ia makaæu i mea e æäpono ai i ka hoæohana æia o ke kaæa ma ke æano he mea e æulupä aku ai i nä känaka i æäkoakoa mai ma ua häläwai höæeuæeu lä? Ma ka æölelo o ua känäwai nei, e kala æia ana nö ke kalaiwa o ua kaæa nei inä e make a e æeha paha kekahi o ka poæe e häläwai mai ana, a æo ke kumu mai, æaæohe ona manaæo e pepehi i ua poæe nei. E hoæäæo wale ana nö naæe æo ia e pakele. Pehea lä hoæi këlä æano?

æEä, inä he mau haole ke häläwai höæeuæeu ana, a he päæele ke kalaiwa mai ana i kona kaæa, a paæa mai æo ia ma waena mai o ia püæulu haole, a inä nö e uluhua mai auaneæi ua päæele nei i ka makaæu a hoæäæo æo ia e kalaiwa aku, a e kuæi hoæi æo ia i kekahi haole, …

E ho‘ouna ‘ia mai na ä leka iä mäua, ‘o ia ho‘i ‘o Laiana Wong a me Kekeha Solis ma ka pahu leka uila ma lalo nei:

>> kwong@hawaii.edu

>> rsolis@hawaii.edu

a i ‘ole ia, ma ke kelepona:

>> 956-2627 (Laiana)

>> 956-2627 (Kekeha)

This column is coordinated by Kawaihuelani Center for Hawaiian Language at the University of Hawai‘i at Mänoa.