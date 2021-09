Column: Hoæi ke kölea mahalua i kona ‘äina iho

Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

Synopsis: The woman from Illinois who allegedly used a fake vaccination card to avoid quarantine has been mocked for spelling Moderna incorrectly. The state of Hawaiæi, however, released her based on her word that she would return for trial. Who is the real fool here? Read more

Aloha mai nö käkou. Ua kukuæi mai nei ka lono no kahi wahine malihini i æaæa mai i ke komo hewa æana ma ko käkou æäina nei me ka pale hoæi i ke känäwai o ka mokuæäina, a ua lilo ia i mea e æakaæaka ai no kona æano hüpö a æülala nö hoæi. He känäwai ia e koikoi ana i nä malihini a pau e höæoia i ko läkou kui hou æia me ka läæau pale Covid, a i æole ia, e höæoia i ko läkou olakino maikaæi ma o kekahi hoæäæo æana i ka walewale o loko loa mai o ka puka ihu. Inä e hiki mai kahi malihini i paæa æole iä ia kekahi o ia mau mea, e koikoi æia kona noho kaæawale æana a hala he 10 lä, a hala pü hoæi me ia maæi. æO ia wahine naæe, he pülapu mai ka hana me ka höæike mai i kahi palapala æäpuka, a æo ka mea æäpiki, ua pela hewa æia ka inoa o ka hui näna ia läæau i hana.

Aloha nö kahi wahine, æo Chloe Mrozack, no Illinois mai. Nui ka æakaæaka æia no ka pela æia o ka inoa “Moderna” penei: “Maderna”. Na wai e æole ka æakaæaka æia ua halahï ka noæonoæo pëlä? Noæu iho, æaæohe oæu hoæohalahala i kona hoæokë i ka läæau, aia nö ia i këlä me këia kanaka. Eia naæe, inä pëlä ke koho, aia nö ka hele æana mai i Hawaiæi nei a hoæäæo ‘ia kona walewale a höæoia æia ka loaæa æole o ka maæi. æAæohe hoæokö æia kekahi o ia mau koina æelua, a no laila, aia ka pono æo ko ia ala noho kaæawale ‘ana he 10 lä i æole e laha loa kahi maæi mai æö a æö. No ka minamina naæe paha i ia mau lä, ua koho akula i ke ala o ka pülapu – a ua loaæa pono ka æiole i ka pünana!

Alia naæe e kü mai ka lau lama a e hoæomaikaæi paha nä æäkena o kahi aupuni hoæopunipuni iä läkou iho. Ua höæike mua mai ua wahine nei i kona æano pülapu ma o ka hoæäæo æana e hoæohana i ua palapala æäpuka lä. æO kona kumu ia i hopu æia ai a hoæopaæa æia hoæi i loko o ka hale paæahao! æAæole anei e ahuwale loa kona æano pülapu ma laila? Eia hou, ma muli o kona akamai i ka hoæowalewale, ka hoæomeamea mihi me ka haæuhaæu uë, a me ka hoæohiki hoæi e hoæi mai i ka hale hoæokolokolo, ma o ka Zoom, no ka hoæokolokolo æia o ia hihia, ua hoæokuæu æia æo ia e hele lanakila ai i kona wahi e hele ai.

I ka hiki æana mai o ka lä e hoæokolokolo æia ai, æaæole æo ia ala i æeæe mai ma luna o ka Zoom. E künänä ana paha nä loio a me ka luna känäwai. Auë! Aia i hea æo Chloe? æEä, e ka makamaka heluhelu, he wahi manaæo hoæohuoi nö koæu. Aia nö paha æo ia ma kona wahi i hele mai ai ke häikaika maila i ka poæe puni wale o ke aupuni mokuæäina, me ka æakaæaka pü mai hoæi i ka nui o ko läkou æano hüpö a æülala nö hoæi.

E oæu hoa Hawaiæi. E aho nö paha ka hoæopoina æana o ke aupuni i ua wahine pülapu nei a e hoæopau nö hoæi i ka æakaæaka æana a ka lehulehu i ka hemahema o kä ia ala pela æana. Maikaæi hoæi ke kuæupau æana i ka ikaika ma ka hoæonalonalo æana i ke æano käpulu o kä läkou hana a e hoæomaiau hoæi i ka hana, i mea e mau ai ka manaæo o nä känaka he aupuni maoli nö ia. A i mea hoæi e kau ai ke koæikoæi o ke olakino o nä makaæäinana ma luna o ka puni kälä, e makaæala æia ka maæi o komo malü mai i loko o ka hale.

E ho‘ouna ‘ia mai na ä leka iä mäua, ‘o ia ho‘i ‘o Laiana Wong a me Kekeha Solis ma ka pahu leka uila ma lalo nei:

>> kwong@hawaii.edu

>> rsolis@hawaii.edu

a i ‘ole ia, ma ke kelepona:

>> 956-2627 (Laiana)

>> 956-2627 (Kekeha)

This column is coordinated by Kawaihuelani Center for Hawaiian Language at the University of Hawai‘i at Mänoa.