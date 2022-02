Scoreboard – Feb. 24, 2022

Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

CALENDAR

Today

BASKETBALL

Big West men: Cal Poly at Hawaii, 7 p.m., at SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center.

HHSAA Division I Boys: Kailua vs. Baldwin, 5 p.m.; Kahuku vs. Saint Louis, 7 p.m.; games at Moanalua. ‘Iolani vs. Hilo, 5 p.m.; Maryknoll vs. Mililani, 7 p.m.; games at McKinley.

HHSAA Division II Boys: Quarterfinals, Kapaa vs. Maui Prep, 5 p.m.; Kohala vs. Waipahu, 7 p.m.; games at Kalani. Hawaii Baptist vs. Seabury Hall, 5 p.m.; Kaimuki vs. Le Jardin, 7 p.m.; games at Kaimuki.

SOCCER

HHSAA Division I Girls: Mililani vs. Hilo, 1 p.m.; Kamehameha-Kapalama vs. Kamehameha-Maui, 3 p.m.; games at Field #15. King Kekaulike vs. Punahou, 1 p.m.; Waiakea vs. Campbell, 3 p.m.; games at Field #16.

HHSAA Division II Girls: McKinley vs. Seabury Hall, 1 p.m.; Kamehameha-Hawaii vs. Mid-Pacific, 3 p.m.; games at Field #6. Nanakuli vs. Waianae, 1 p.m.; Pac-5 vs. Waimea, 3 p.m.; games at Field #7. Kauai vs. Kalaheo, 3 p.m., Field #5. Leilehua vs. Kapaa, 3 p.m., Field #8.

FRIDAY

BASEBALL

PacWest: Hawaii Hilo vs. Hawaii Pacific, 5:30 p.m., at Hans L’Orange Park.

BASKETBALL

PacWest men: Chaminade at Hawaii Hilo, 7:30 p.m., at Afook-Chinen Civic Auditorium.

PacWest women: Chaminade at Hawaii Hilo, 5 p.m., at Afook-Chinen Civic Auditorium.

HHSAA Division I Boys: Semifinals,

5 p.m. and 7 p.m. at Moanalua. Consolation Semifinals, 5 p.m. and 7 p.m at McKinley.

SOCCER

HHSAA Division I Girls: Fifth-place semifinals, 3 p.m. on Field 15 and Field 16. Semifinals 5 p.m. and 7 p.m. at Radford.

HHSAA Division II Girls: Fifth-place semifinals, 3 p.m. on Field 6 and Field 7. Semifinals 1 p.m. and 3 p.m. at Waipio Stadium.

OIA Championships

Team standings

1. Mililani, 291.50; 2. Kalani, 188.50; 3. Kalaheo, 148; 4. Moanalua, 145; 5. Kaiser, 136; 6. Roosevelt, 123; 7. Campbell, 96; 8. Waipahu, 42; 9. Radford, 36; 10. Kapolei, 30; 11. Aiea, 28; 12. Waialua, 19; 13. Kahuku, 12; 14. Kailua, 8; 15. McKinley, 4; 16. Castle, 2.

200 yard medley relay—1. Kalaheo (Paige Heiken, Kristen Tanaka, Tehani Kong, Mia Campora), 1:55.48; 2. Moanalua, 1:56.57; 3. Mililani, 1:57.58; 4. Roosevelt, 2:00.94.

200 freestyle—1. Kel Nishikawa, Aiea, 2:01.81; 2. Aiko Burgos, Mililani, 2:03.10; 3. Lin Meyers, Kalani, 2:04.72; 4. Kaidence Sampsel, Mililani.

200 IM—1. Belise Swartwood, Mililani, 2:11.73; 2. Hannah Hudson, Moanalua, 2:15.52; 3. Paige Heiken, Kalaheo, 2:21.56; 4. Jordana Jeremiah, Moanalua, 2:22.19.

50 freestyle—1. Tehani Kong, Kalaheo, 24.27; 2. Kokona Watanabe, Kalani, 24.89; 3. Christie Jiang, Campbell, 25.15; 4. Emma Chung, Kaiser, 25.75.

100 butterfly—1. Tehani Kong, Kalaheo, 56.23; 2. Sydnee Nakamura, Mililani, 1:03.80; 3. Katrina King, Mililani, 1:05.00; 4. Kaylani Pascua, Campbell, 1:06.07.

100 frestyle—1. Christie Jian, Campbell, 55.08; 2. Skylar Kaneshiro, Mililani, 56.09; 3. Emma Chung, Kaiser, 56.33; 4. Tia Kenessey, Campbell, 56.50.

500 freestyle—1. Belise Swartwood, Mililani, 5:10.82; 2. Kayley Hudson, Moanalua, 5:24.02; 3. Kei Nishikawa, Aiea, 5:35.40; 4. Paige Heiken, Kalaheo, 5:37.22.

200 freestyle relay—1. Kalaheo (Kristen Tanaka, Mia Campora, Paige Heiken, Tehani Kong), 1:44.09; 2. Mililani, 1:45.74; 3. Kalani, 1:46.90; 4. Moanalua, 1:47.24.

100 backstroke—1. Hannah Hudson, Moanalua, 1:00.56; 2. Neve Dagdagan, Roosevelt, 1:02.27; 3. Jayzlyn Tomisa, Roosevelt, 1:05.84; 4. Kiley Kawai, Mililani, 1:08.89.

100 breaststroke—1. Kokona Watanabe, Kalani, 1:09.73; 2. Kristen Tanaka, Kalaheo, 1:11.06; 3. Sydney Yamamoto, Mililani, 1:15.47; 4. Aiko Burgos, Mililani, 1:15.74.

400 freestyle relay—1. Mililani (Sydnee Nakamura, Skylar Kaneshiro, Belise Swartwood, Katrina King), 3:44.72; 2. Moanalua, 3:47.77; 3. Kalani, 3:57.18; 4. Kaiser, 3:58.74.

Varsity boys

Team standings

1. Mililani, 340; 2. Kalaheo, 205; 3. Kalani, 188; 4. Roosevelt, 125; 5. Kaiser, 122; 6. Campbell, 111; 7. Radford, 42; 8. McKinley, 24; 9. Kapolei, 23; 10. Moanalua, 22; 11. Waialua, 21; 12. Leilehua, 9; 13. Nanakuli, 4; 14. Aiea, 3.

200 medley relay—1. Mililani (Julian Seale, Blaise Swartwood, Caden Sato, Jalen Lum), 1:41.37; 2. Kalaheo, 1:41.72; 3. Kalani, 1:50.21; 4. Campbell, 1:51.63.

200 freestyle—1. Luca Courteau, Kalaheo, 1:45.74; 2. Shota Ferreira, Mililani, 1:52.41; 3. Greyson Gough, Mililani, 1:55.26; 4. Deion Chung, Kaiser, 1:55.46.

200 IM—1. Blaise Swartwood, Mililani, 1:58.94; 2. Caden Sato, Mililani, 2:01.33; 3. Raphael Lamug, Campbell, 2:08.92; 4. Tanner Zane, Mililani, 2:17.51.

50 freestyle—1. Andrew Lee, Kalani, 22.70; 2. Jalen Lum, Mililani, 22.75; 3. Dylan Kilpatrick, Kaiser, 23.33; 4. Mason Lopez, Campbell, 23.53.

100 butterfly—1. Zack West, Kalaheo, 51.26; 2. Caden Sato, Mililani, 54.81; 3. Dillon Ishimi, Roosevelt, 56.18; 4. Sage Ibara, 56.20.

100 freestyle—1. Tristan Regula, Kalaheo, 49.00; 2. Shota Ferreira, Mililani, 50.34; 3. Alexander Lerner, Kalaheo, 51.34; 4. Taiga Sakai, Kalani, 51.84.

500 freestyle—1. Luca Courteau, Kalaheo, 4:52.68; 2. Deion Chung, Kaiser, 5:10.85; 3. Greyson Gough, Mililani, 5:15.59; 4. Maika Young, Waialua, 5:22.14.

200 freestyle relay—1. Kalaheo (Alexander Lerner, Luca Courteau, Tristan Regula, Zack West), 1:31.22; 2. Kalani, 1:34.73; 3. Mililani, 1:36.05; 4. Campbell, 1:39.91.

100 backstroke—1. Zack West, Kalaheo, 52.13; 2. Otoyu Homma, Kalani, 59.41; 3. Jordan Bridgford, Kapolei, 59.58; 4. Julian Seale, Mililani, 59.83.

100 breasstroke—1. Blaise Swartwood, Mililani, 1:01.22; 2. Tristan Regula, Kalaheo, 1:03.97; 3. Andrew Lee, Kalani, 1:04.02; 4. Taiga Sakai, Kalani, 1:04.07.

400 freestyle relay—1. Mililani (Caden Sato, Blaise Swartwood, Shota Ferreira, Jalen Lum), 3:22.80; 2. Kalani, 3:32.04; 3. Kaiser, 3:33.44; 4. Roosevelt, 3:45.65.

ILH Championships

Varsity boys

Team champion—Kamehameha.

108 pounds—1. Evan Kusumoto, Kamehameha; 2. Brendan Choy, Mid-Pacific.

115—1. Cyrus Bucsit, Saint Louis; 2. Miles Cobb Dumlao, Kamehameha; 3. Jake Hamadon, Mid-Pacific; 4. Evan Endo, ‘Iolani.

122—Logan Lau, Mid-Pacific; 2. Dylan Landford, Kamehameha; 3. Brendan Sekulich, Punahou; 4. Nalu Chinen-Zablan, Damien.

128—1. Kaistin Vasquez, Punahou; 2. Tanner Higa, Maryknoll; 3. Zayvien Balisacan, Saint Louis; 4. Dustin Bajarin-Freitas, ‘Iolani.

134—Dreddin Villalpando, Saint Louis; 2. Kai Sekigawa, ‘Iolani; 3. Samson Paaluhi, Kamehameha; 4. Micah Shibuya, Hawaii Baptist.

140—1. Akoni Kaaialii, Kamehameha; 2. Josiah Lum, Hawaii Baptist; 3. Oliver Nishikawa, Punahou; 4. Kaihi Cobb-Adams, Saint Louis.

147—1. Kai Yawata, ‘Iolani; 2. Justyce Mercado, Punahou; 3. Zion Amerson, Saint Loius; 4. Jesse Jeremiah, Kamehameha.

154—1. Xander Erolin, Hanalani; 2. Kailer Lee, ‘Iolani; 3. Logan Geronimo, Saint Louis; 4. Connor Furuta, Punahou.

162—1. Ayden Coronil, Kamehameha; 2. Connor Creech, Saint Louis; 3. Casey Honbo, ‘Iolani; 4. Kameron Arizumi, Punahou.

172—1. Ramsey Nishida, Kamehameha; 2. Joshua Arcayena, Maryknoll; 3. Kolt McCreadie, Saint Louis; 4. Ethan Ito, Punahou.

184—1. Boston Opetaia, Saint Louis; 2. Will Straton, Punahou; 3. Connor Hackbarth, Kamehameha; 4. Tanele Jensen, Damien.

197—1. Blaze Holani, Saint Louis; 2. David Soong, Kamehameha; 3. Noah Sagon, Punahou.

222—1. Zachary Kaliko, Saint Louis; 2. Kainoa Gonzales, Kamehameha; 3. Aka Malina, Damien; 4. Jayse Uemura, Mid-Pacific.

287—1. Scotty Dikilato, Kamehameha; 2. Anelu Lafaele, Saint Louis; 3. Skyden Hanisi, Punahou.

Varsity girls

Team champion—Kamehameha.

99—1. Nanci Nakagawa, Punahou; 2. Tehya Romero, ‘Iolani; 3. Aliya Quillopo, University; 4. Tessa Taflinger, ‘Iolani B.

104—1. Charlotte Campbell, Punahou; 2. Tatiana Paragas, Punahou; 3. Kelcie Ito, Hawaii Baptist; 4. Kawailani Molina, Kamehameha.

109—1. Joy Jeremiah, Kamehameha; 2. Faith Inatsuka, Maryknoll; 3. Erika Olkowski, Punahou; 4. Sarai Oday, Kamehameha.

114—1. Nohea Moniz, Kamehameha; 2. Angelina Daoang, Punahou; 3. Lillie Awaya, ‘Iolani.

119—1. Aliya Takano, Kamehameha; 2. Kelly Ichimura, Punahou; 3. Elle Mizue, ‘Iolani; 4. Jadelyn Retuta, Mid-Pacific.

124—1. Haley Narahara, Kamehameha; 2. Maya Rose DeAngelo, ‘Iolani; 3. Kaliko Meyer; 4. Jada-Love Jose-Santiago, Kamehameha.

129—1. Jax Realin, Kamehameha; 2. Chloe Pimauna-Kanoa, Kamehameha.

134—1. Rylie Nishida, Kamehameha; 2. Olivia Hirayama, Kamehameha B; 3. Nahe Quartero, Sacred Hearts; 4. Ayla Prather, La Pietra.

140—1. Emma Wharton-Hsieh, ‘Iolani; 2. Zoe Mia, Kamehameha; 3. Taira Lum, Kamehameha B; 4. Valynn Kwan, Mid-Pacific.

147—1. Kylee Bartholomew-Tangaro, Kamehameha; 2. Hinamaikalani Wolfgramm, Kamehameha B; 3. Pua Beebe, Sacred Hearts; 4. Kimi Nelson, Mid-Pacific.

157—1. Mehana Kapoi, Kamehameha; 2. Sunshine West, ‘Iolani; 3. Veda Garg, La Pietra.

170—1. Huali Hudgens, Kamehameha.

186—1. Kaleikoa Mannering, Kamehameha.

227—1. Alena Bartley, Kamehameha.